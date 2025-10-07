HeyGen’in YZ reklam oluşturucusunu kullanarak metinlerinizden, ürün linklerinizden veya özet brief’lerinizden performansa hazır video reklamlar oluşturun. Metninizi yapıştırın, bir stil ve hedef kitle seçin, ses, görseller ve zamanlama ayarlarıyla birden fazla reklam varyasyonu oluşturun—kamera yok, stüdyo yok, karmaşık montaj yok.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
HeyGen neden en iyi YZ reklam oluşturucu?
HeyGen, otomatik kreatif oluşturma, veriye dayalı optimizasyon ve ölçeklenebilir dışa aktarma özelliklerini bir araya getirerek gerçekten sonuç üreten reklamlar oluşturur. Ekipler, reklam oluşturma süreçlerini sadeleştirmek için YZ reklam oluşturucumuzu kullanır.YZ video oluşturucuüretim sürelerini kısaltmak, test hızını artırmak ve kampanyaları geleneksel iş akışlarından çok daha hızlı şekilde farklı pazarlara uyarlamak için.
Birkaç dakika içinde birden fazla reklam konsepti ve farklı platformlara uygun versiyonlar oluşturun. HeyGen, metin yazımını, sahne sıralamasını, seslendirmeyi ve render almayı otomatikleştirerek yaratıcı fikirleri hızla test etmenizi ve kazananları tekrar tekrar geliştirmenizi sağlar.
YZ destekli bir reklam oluşturucu kullanarak test ve optimizasyon için yapılandırılmış reklam varyantları oluşturun. Tıklama oranını (CTR) ve dönüşümleri artırmak için içgörü odaklı şablonlarla otomatik olarak açılış cümleleri, harekete geçirici mesajlar (CTA) ve A/B varyantları oluşturun.
Video çevirici ve ses klonlama ile yüzlerce yerelleştirilmiş reklamı toplu olarak oluşturun. Dağıtımı otomatikleştirin ve tutarlı küresel kampanyalar için API üzerinden reklam platformlarıyla entegre edin.
HeyGen, uçtan uca reklam storyboard'ları oluşturmak için ürün sayfalarını, açılış sayfası metinlerini ve kısa özet girişlerini analiz eder. YZ reklam oluşturucu, temel faydaları, görselleri ve teknik özellikleri çıkarır; ardından kısa metinler yazar, uygun B-roll görüntülerini eşleştirir ve dönüşüm ile dikkat için optimize edilmiş sahne sıralamaları oluşturur. Bu linkten-reklama iş akışı, manuel varlık toplama ihtiyacını ortadan kaldırır ve test etmeye hazır birden fazla varyant konsept üretir.
Ses senkronizasyonlu YZ senaryo ve açılış cümlesi yazarı
Platform formatlarına (15 sn, 30 sn, 60 sn) uygun başlıklar, açılış cümleleri ve kısa senaryoları YZ (yapay zeka) ile otomatik olarak oluşturun; böylece reklam içerikleriniz her zaman ilgi çekici olsun. HeyGen, doğal seslendirmeler üretir ve avatar kullanıldığında hassas dudak senkronizasyonu uygular; sistem ayrıca CTA'leri ve sahne geçişlerini, en iyi performans gösteren reklamlarda izlenme oranını en üst düzeye çıkaracak şekilde zamanlar. Marka tonunuzu korumak için ses klonlama kullanın veya bölgesel pazarlar için geniş bir stüdyo sesleri kataloğundan seçim yapın.
Yaratıcı optimizasyon ve test araçları
Yerleşik test paketleri, varyant oluşturmayı, A/B testlerini ve performans analizini otomatikleştirir. HeyGen, her brif için 5–20 varyasyon oluşturarak ve hedef kitle hedefleme ile bütçe tahsisini yönlendirecek yapılandırılmış içgörüler sunarak en iyi performans gösteren giriş cümlelerini, görselleri ve tempo ayarlarını belirlemenize yardımcı olur.
Platform hazır ayarları ve toplu dışa aktarma
Akış, hikâye veya akış içi yerleşimler için optimize edilmiş MP4’leri dışa aktarın ve TikTok, Reels, YouTube ve ücretli sosyal medya için hazır ayarları seçin. Yüzlerce reklam varyantı oluşturmak için toplu modu veya API’yi kullanın, kitleye veya bölgeye göre kişiselleştirin ve son varlıkları reklam yöneticinize veya CDN’inize otomatik olarak aktarın.
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
YZ reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Brief'ten yayına kadar dört net adımda reklama hazır videolar oluşturun.
YZ reklam oluşturucunun etkili reklam metni oluşturmasını sağlamak için bir ürün URL’si, kısa bir özet veya bir metin (script) sağlayın. HeyGen, temel bilgileri çıkarır ve dikkat çekici unsurlara ve dönüşüm noktalarına odaklanan bir reklam storyboard’u hazırlar.
Platform hazır ayarlarını, görsel tonu ve sesi seçin. Kampanya hedeflerinizle uyumlu hale getirmek için UGC, sinematik veya demo tarzı gibi performans odaklı şablonları seçerek reklamlarınızı YZ ile özelleştirin.
Kancaları, harekete geçirici mesajları, görselleri ve müziği ayarlayın. Ürün görsellerini veya oyuncuları eklemek için görselden videoya ya da yüz değiştirme özelliklerini kullanın. Sunumu güçlendirmek için dudak senkronizasyonunu ve zamanlamayı ince ayarlarla optimize edin.
Birden fazla reklam varyantını otomatik olarak oluşturun. Platforma göre optimize edilmiş dosyaları teslim etmek ve otomatik yayınlama için reklam yöneticisi yüklemelerini veya webhook'ları tetiklemek üzere toplu dışa aktarmaları veya API'yi kullanın.
Bir YZ reklam oluşturucu, özetleri, senaryoları veya ürün URL’lerini otomatik senaryo oluşturma, sahne kurgulama, seslendirme ve render alma özelliklerini kullanarak prodüksiyona hazır video reklamlara dönüştürür. HeyGen’in altyapısı, kısa ve uzun formatlı reklamları geleneksel çekim veya montaj gerektirmeden oluşturmak için açılış cümlelerini (hook), görsel akışları ve harekete geçirici mesajların (CTA) zamanlamasını bir araya getirir.
HeyGen, tek bir brieften birden fazla varyant (hook’lar, tempo, görseller) oluşturarak ve yapılandırılmış içgörüler sunarak yaratıcı test süreçlerini hızlandırır. Daha hızlı iterasyon ve veriye dayalı optimizasyon, test hızını artırır, en iyi performans gösteren yaratıcı öğeleri ortaya çıkarır ve zaman içinde TO (CTR) ve ROAS sonuçlarını iyileştirir.
Evet, yapay zeka kullanmak pazarlama stratejilerinizin etkinliğini artırabilir. Platform, UGC tarzı düzenlemeleri ve gerçeğe yakın avatarları destekler. Metinlerinizi iletmek için doğal görünümlü bir avatar seçebilir veya sosyal medya akışlarında iyi performans gösteren, gerçek içerik üreticilerini andıran özgün içerikler oluşturmak için üretilmiş UGC estetiğini kullanabilirsiniz.
Hayır. HeyGen, YZ ile oluşturulan görseller ve lisanslı stok görüntüler kullanarak bağlantılardan veya metinlerden tam reklamlar oluşturabilir. Ayrıca kendi varlıklarınızı veya ürün fotoğraflarınızı yükleyerek, YZ görüntüden videoya iş akışlarıyla daha özgün ürün çekimleri oluşturabilirsiniz.
Yerelleştirilmiş reklam versiyonları oluşturmak için video çevirmenini kullanın; metinleri, seslendirmeleri ve altyazılı açıklamaları çevirin. HeyGen, hedef dillerde doğal anlatımı yeniden oluştururken zamanlamayı ve dudak senkronizasyonunu koruyarak dünya genelinde tutarlı mesajlaşma sağlar.
Akış, dikey Reels/Hikayeler, in-stream ve masaüstü yerleşimleri için optimize edilmiş MP4’ler dışa aktarın. Doğru en-boy oranları ve kodekleri sağlamak için TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ve programatik platformlar için hazır ön ayarlar mevcuttur.
Evet. HeyGen, API'ler, webhook bildirimleri ve toplu oluşturma araçları sunarak yüzlerce reklam varyantını programatik olarak oluşturmanıza, segmentlere göre kişiselleştirmenize ve varlıkları doğrudan reklam yöneticilerine veya depolama alanlarına iletmenize olanak tanır.
Çoğu kısa biçimli reklam varyasyonu, uzunluk ve karmaşıklığa bağlı olarak birkaç dakika içinde oluşturulur. Toplu işler hacimle birlikte ölçeklenir ve paralel olarak işlenebilir; API'ler durum güncellemeleri sağlayarak ekiplerin yayınlama iş akışlarını verimli şekilde orkestre etmesine olanak tanır.
Oluşturulan tüm varlıkların tam mülkiyeti sizde kalır. HeyGen, reklamlarınız üzerinde herhangi bir hak iddia etmez. Reklam kampanyanızda sorun yaşamamak için, kreatif çalışmanızda kullandığınız tüm üçüncü taraf içerikler üzerinde gerekli haklara sahip olduğunuzdan emin olun.
Evet. HeyGen, şifreleme, role dayalı erişim kontrolü ve regüle edilen sektörler için uyumluluk seçenekleri de dahil olmak üzere kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarını takip eder. Varlık erişimini yönetmek için özel depolama entegrasyonlarını ve çalışma alanı kontrollerini kullanabilirsiniz.
Metinleri düzenleyebilir, görselleri değiştirebilir, müziği ayarlayabilir, seslendirmeleri iyileştirebilir ve marka kitlerini uygulayabilirsiniz. Araç, sahne düzeyinde düzenlemeleri ve prompt tabanlı genel değişiklikleri destekler; böylece klasik zaman çizelgesi düzenleyicisi kullanmadan yineleme yapmanızı sağlar ve güçlü bir YZ destekli çözüm sunar.
Evet. HeyGen, oluşturulan varlıkları ve metaverileri kampanya yapınıza aktarmak için API ve webhooks aracılığıyla entegre olur. Yayın ve ölçüm süreçlerini kolaylaştırmak için dışa aktarımları CDN'lere, reklam platformlarına veya analitik sistemlerine bağlayın.
