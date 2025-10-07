Hızlı, yüksek etkili video reklamlar için YZ reklam oluşturucu

Hız ve netlik için tasarlanmış bir YZ reklam oluşturucu ile performansa hazır video reklamlar oluşturun. Bir üründen, tekliften veya metinden başlayın; görselleri, sesi, altyazıları ve ritmi otomatik ayarlanan, cilalı reklam videoları oluşturun. Çekim yapmaya veya karmaşık kurguya gerek yok.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Sosyal medya video reklamları

Short attention spans demand clarity in ads with AI. Turn offers and ideas into concise video ads designed to stop the scroll and create ads that communicate value quickly.

Ürün lansman kampanyaları

Launching a new product requires speed. Generate multiple ad videos from the same messaging to support rapid rollout across channels and improve click rates.

E-ticaret tanıtım reklamları

Static images often underperform. Video ads created with an AI ad generator highlight benefits and drive stronger engagement, making them winning ads.

SaaS özellik duyuruları

Explain new features clearly with short ad videos that show value without lengthy demos or production timelines.

Yerel ve hizmet işletmesi reklamları

Service descriptions become clear video messages that build trust and explain offerings in seconds.

Yaratıcı varyasyonlar için A/B testi

Create multiple versions of the same ad to test hooks, messaging, and visuals without rebuilding from scratch.

HeyGen neden en iyi YZ reklam oluşturucu?

HeyGen, herhangi bir metni dakikalar içinde yüksek kaliteli bir video reklama dönüştürür. Bir fikirle, bir metinle veya birkaç maddeyle başlayın; ardından gerçekçi konuşma sahneleri oluşturun ve geleneksel prodüksiyon iş akışına ihtiyaç duymadan reklamınızı tamamlayın.

Şimşek hızında oluşturma

Senaryoları dakikalar içinde profesyonel videolara dönüştürün. Çekim, yeniden çekim veya karmaşık kurgu süreçlerine göre çok daha hızlı ve ekonomiktir.

Öğrenme eğrisi olmadan

Basit ve sezgisel bir iş akışıyla profesyonel kalitede videolar oluşturun. Ne video düzenleme geçmişi gerekir ne de teknik kurulum. Sadece yazın, oluşturun, iyileştirin

Hepsi bir arada yaratıcı editör

İlk taslaktan son dışa aktarmaya kadar HeyGen’in metin tabanlı editörü tüm süreci sadeleştirir. Satırları güncelleyin, tempoyu ayarlayın, sahneleri gözden geçirin ve bir zaman çizelgesini değil, bir dokümanı düzenliyormuş gibi hızlıca yineleyin.

Prompt ve ürün tabanlı oluşturma

Reklam içeriği oluşturmak için kısa bir özet, senaryo veya ürün detaylarıyla başlayın. YZ reklam oluşturucu, girdilerinizi sahne yapısı, görseller ve reklam hedeflerinizle uyumlu anlatım içeren eksiksiz video reklamlara dönüştürür.

Script odaklı YZ video oluşturucu

Metin üzerinde doğrudan çalışarak giriş cümlelerini, faydaları ve teklifleri hassaslaştırın. YZ video oluşturucu görselleri, sesi ve altyazıları otomatik olarak günceller; böylece reklam varyasyonlarını oluşturmak son derece kolay ve hızlı hale gelir.

Platforma hazır formatlar ve tempo

Sosyal akışlar, pre-roll ve farklı yerleşimler için boyutlandırılmış ve tempolandırlmış reklamlar oluşturun. Otomatik biçimlendirme, videolarınızın tüm kanallarda doğal ve kaydırma dostu görünmesini sağlar.

Dönüşüm sağlayan altyazılar ve ses

Otomatik oluşturulan altyazılar ve doğal seslendirme, YZ ile yüksek performanslı reklamlarda netliği ve erişilebilirliği artırır. Reklamlar, ses olmadan izlendiğinde bile etkili kalır ve bu da onları Facebook ve LinkedIn gibi platformlar için ideal hale getirir.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmamam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ Reklam Oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Dört net adımda yapay zeka ile video reklamlar oluşturun.

Adım 1

Reklam fikrinizi ekleyin

Yüksek performanslı reklamlar oluşturmak için kısa bir metin, senaryo veya ürün detayları girin. Sistem, YZ destekli reklam odaklı video oluşturma için içeriği hazırlar.

Adım 2

Mesajı şekillendirin

Metin üzerinden doğrudan giriş cümlelerini, faydaları ve teklifleri düzenleyin. YZ aracı sahneleri ve tempoyu otomatik olarak ayarlar, reklam oluşturma sürecini geliştirerek dönüşüm oranlarını artırır.

Adım 3

Görselleri ve sesi özelleştirin

Yerleşimi, altyazıları, markalama öğelerini ve anlatım tarzını seçin. Zamanlama ve dudak senkronizasyonu platform tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Adım 4

Oluşturun ve dışa aktarın

Son reklam videosunu işleyin ve reklam kampanyalarınız için dışa aktarın. Yeni açılar denemek için istediğiniz zaman güncelleyin ve yeniden oluşturun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ reklam oluşturucu nedir?

YZ reklam oluşturucu, metinlerden, promptlardan veya ürün detaylarından yüksek performanslı reklam videoları oluşturur. Görselleri, anlatımı, altyazıları ve kurguyu otomatik olarak hazırlayarak ekiplerin çekim, kurgu yazılımı veya prodüksiyon uzmanlığı olmadan video reklamları yayına almasını sağlar.

Bununla hangi tür reklamlar oluşturabilirim?

Kısa sosyal medya reklamları, ürün tanıtımları, hizmet reklamları, özellik duyuruları ve kampanya varyasyonları oluşturabilirsiniz. YZ reklam oluşturucu, dijital kanallar genelinde kısa ve dönüşüm odaklı video reklamlar için tasarlanmıştır.

Reklam videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?

Çoğu reklam videosu, yapay zeka (YZ) teknolojisiyle birkaç dakika içinde oluşturulur. Düzenlemeler metin düzeyinde yapıldığı için, mesajları güncellemek veya YZ destekli iş akışlarında yeni kancaları test etmek, geleneksel video düzenleme iş akışlarına kıyasla çok daha hızlıdır.

Marka öğelerini ve görselleri özelleştirebilir miyim?

Evet, en iyi YZ araçlarından yararlanmak reklamlarınızı güçlendirebilir. Marka renklerinizi, yerleşimlerinizi ve görsel stillerinizi uygulayarak her reklam videosunun marka yönergelerinizle uyumlu olmasını sağlayabilir, kampanyalar genelinde mesajlarınızı tutarlı tutabilirsiniz.

Reklamlar farklı platformlar için optimize ediliyor mu?

Evet. Videolar, uygun tempo, altyazılar ve en-boy oranlarıyla, platforma hazır formatlarda oluşturulur; böylece sosyal medya ve reklam platformlarında yayınlaması son derece kolaydır.

Tek bir reklamın birden fazla versiyonunu oluşturabilir miyim?

Evet. Aynı girdiden birden fazla varyasyon oluşturabilir, böylece reklamları en baştan yeniden yaratmak zorunda kalmadan farklı açılış cümlelerini, görselleri ve mesajlaşma kurgularını test edebilirsiniz.

Video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. Bu iş akışı, video editörü olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Siz metin ve ayarlarla çalışırken, YZ zamanlama, görseller ve prodüksiyon detaylarıyla ilgilenir.

Reklam videoları hangi formatta dışa aktarılır?

Reklam videoları standart MP4 dosyaları olarak dışa aktarılır; bu sayede reklam platformlarına, sosyal ağlara ve dahili kampanya araçlarına kolayca yüklenebilir.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

