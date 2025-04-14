Videoya fotoğraf ekleyin

Videonuza istediğiniz fotoğrafı, PNG dosyasını, logoyu veya grafiği hızla ekleyin. Videonuzu yükleyin, görselleri tam istediğiniz yere yerleştirin ve her şeyi, her cihazda çalışan basit bir çevrimiçi editörde özelleştirin.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
HeyGen ile fotoğrafları etkili kullanma ipuçları

Yalnızca birkaç tıklamayla videolarınıza fotoğraflar, şeffaf PNG’ler, çıkartmalar veya markalı grafikler ekleyerek zenginleştirin. Daha yaratıcı öğeler için, görsellerinizi özelleştirmek amacıyla Add Stickers to Video Tool gibi araçları da kullanabilirsiniz.

PNG, JPG, SVG veya WebP dahil olmak üzere herhangi bir görsel formatını yükleyin, ardından fotoğrafınızı zaman çizelgesinde istediğiniz yere yerleştirip yeniden boyutlandırın. İster bir logo, ister ürün görseli, ister eğitim grafiği olsun, düzenleyici size konum, boyut ve opaklık üzerinde tam kontrol sağlar.

Her şey çevrimiçi çalıştığı için herhangi bir yazılım kurmanıza gerek yok. iPhone, Android, Mac ve Windows'ta sorunsuz çalışır; dosyalarınızı gizli tutarken net, yüksek kaliteli videolar dışa aktarmanızı sağlar. Tüm süreç hızlı, basit ve yeni başlayanlar için son derece uygundur.

Ayrıca ekstra yaratıcılık için görsel öğeler de ekleyebilirsiniz. Videoya Çıkartma Ekleme Aracını deneyin; videonuzu daha da zenginleştirmek isterseniz ideal bir çözümdür.

Videolarınızı etkileyici deneyimlere dönüştürün

Videolara fotoğraf eklemek oldukça basittir; birkaç akıllı teknikle sonucunuzu temiz ve profesyonel gösterebilirsiniz:
• Yüksek kaliteli görseller kullanın: Özellikle büyük ekranlarda pikselleşmeyi önlemek için HD PNG veya JPG dosyaları tercih edin.
• Görselleri dikkatli yerleştirin: Fotoğrafları yüzleri veya önemli aksiyonları kapatmayacak şekilde konumlandırın. Köşeler, özellikle logolar veya küçük grafikler için genellikle en iyi yerdir.
• Daha yumuşak geçişler için saydamlık kullanın: Logoları sahneye doğal şekilde entegre etmek için opaklığı düşürün veya saydam PNG’ler kullanın.
• Doğru boyutu seçin: Fotoğrafınızın, kadrajı boğmadan mobil ekranda fark edilecek kadar büyük olmasına dikkat edin.
• B-roll ve vurgu görseller ekleyin: Fikirleri vurgulamak ve içeriği daha ilgi çekici hale getirmek için destekleyici fotoğraflar, stok görseller veya ikonlar kullanın.
• Mobilde önizleyin: Dikey veya yatay formatlar için görünürlük, hizalama ve doğru konumlandırmayı kontrol edin.
• Zamanlamayı timeline üzerinde iyileştirin: Akıcı bir tempo için fotoğrafların tam ihtiyaç duyulan anda görünmesi amacıyla başlangıç ve bitiş sürelerini ayarlayın.

Fotoğraf destekli videolarla etkileşimi artırma

HeyGen, videolarınıza görseller eklemeyi ve bunları basit, profesyonel kontrollerle özelleştirmeyi kolaylaştırır.

• Görsel bindirmeleri ekleyin: Fotoğraf veya PNG dosyaları yükleyin ve videonun istediğiniz yerine yerleştirin. Saniyeler içinde yeniden boyutlandırın, döndürün veya opaklığını ayarlayın.
• Logo ve filigran ekleyin: Şeffaf PNG logolarla markanızı videoya temiz bir şekilde ekleyin.
• Çıkartmalar ve grafikler kullanın: Önemli noktaları vurgulamak için ikonlar veya görseller ekleyin ya da Personalized Video Platform ile daha derin marka entegrasyonlarını keşfedin.
• Birden fazla fotoğraf ekleyin: Zaman çizelgesine birden çok görsel yerleştirerek basit slayt gösterileri oluşturun veya birden fazla adımı gösterin.
• YZ medya iyileştirmeleri: Görseller oluşturun, B-roll önerileri alın veya YZ araçlarıyla yerleşimi otomatik ayarlayın.
• Picture-in-picture: Tepki videoları veya eğitimler için küçük, kayan görseller ekleyin.
• Tam format desteği: PNG, JPG, SVG, WebP, GIF ile çalışır ve bunları kalite kaybı olmadan MP4, MOV, AVI veya WebM videolara ekler.

Nasıl çalışır?

4 kolay adımda videonuza fotoğraf ekleyin

Hiç video düzenleme deneyimi gerektirmeden, görsel açıdan etkileyici videolar oluşturmak için görüntüleri zahmetsizce ekleyin. Tarayıcınızda düzenleyin, filigran olmadan yüksek kalitede dışa aktarın. Hemen başlayın ve videonuza fotoğraf eklemenin ne kadar hızlı olduğunu deneyimleyin.

1. adım

Videonuzu yükleyin

MP4, MOV veya desteklenen başka bir format yükleyin.

Adım 2

Fotoğrafınızı veya PNG dosyanızı yükleyin

Görselinizi, logonuzu veya grafiğinizi ekleyin.

Adım 3

Görselinizi konumlandırın ve özelleştirin

Görseli yerleştirmek için sürükleyip bırakın. Yeniden boyutlandırın, döndürün, kırpın veya opaklığını değiştirin. Zaman çizelgesinde zamanlamayı ayarlayın.

Adım 4

Videonuzu dışa aktarın ve indirin

HD veya 4K olarak dışa aktarın ve TikTok, Instagram ya da YouTube'da paylaşın.

Videoya fotoğraf ekleme hakkında sık sorulan sorular

Çevrimiçi bir videoya nasıl resim eklerim?

Videonuzu yükleyin, görselinizi ekleyin ve HeyGen’in basit tarayıcı editörünü kullanarak istediğiniz yere sürükleyin. Fotoğrafınızı kolayca yeniden boyutlandırabilir, konumlandırabilir ve zamanlayabilirsiniz. Bunu Add Photo to Video Tool ile deneyin.

Bir videoya fotoğraf veya logo eklemeyi ücretsiz yapabilir miyim?

Evet. HeyGen’in çevrimiçi editörünü kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden fotoğraflar, PNG’ler ve logolar ekleyebilirsiniz. Filigransız dışa aktarma seçenekleri de planınıza bağlı olarak sunulmaktadır.

Videoma görseller ekledikten sonra kalite kaybı olur mu?

Hayır. HeyGen, eklediğiniz görselleri temiz ve net tutarken orijinal HD veya 4K kalitenizi korur. Şeffaf PNG'ler dışa aktarma sırasında pürüzsüz ve keskin kalır.

Hangi görsel formatlarını yükleyebilirim?

PNG, JPG, SVG, WebP veya GIF dosyaları yükleyebilirsiniz. Şeffaf PNG'ler logolar, temiz bindirmeler ve profesyonel markalama için en iyi sonucu verir.

Tek bir videoya birden fazla fotoğraf ekleyebilir miyim?

Evet. Zaman çizelgesine birden fazla görsel ekleyerek slayt gösterileri oluşturabilir, adımları açıklayabilir veya ürün özelliklerini öne çıkarabilirsiniz. Her görselin konum ve zamanlaması için bağımsız kontrol imkânı vardır.

Bu araç marka çalışmaları, eğitim içerikleri ve sosyal medya içerikleri için uygun mu?

Kesinlikle. TikTok, Instagram ve YouTube için logolar, ürün fotoğrafları ve grafikler ekleyebilirsiniz. Ek yaratıcı öğeler için Videoya Çıkartma Ekleme Aracını deneyin.

Hangi video formatlarını yükleyip dışa aktarabilirim?

MP4, MOV, AVI ve WebM formatlarında videolar yükleyebilir, ardından son projenizi tüm büyük platformlarda sorunsuz oynatma için HD veya 4K olarak dışa aktarabilirsiniz

YZ fotoğraflarımı yerleştirmeme veya ayarlamama yardımcı olabilir mi?

Evet. YZ, hizalama, boşluklar ve görsel denge konusunda yardımcı olarak kusursuz bir sonuç elde etmenizi sağlar. Marka kontrolünü daha derinlemesine sağlamak için metinden videoyaözelliğini keşfedin.

