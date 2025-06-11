HeyGen, konuşulan sesi otomatik olarak metne döker ve konuşmacı değişimlerini algılayarak altyazıların röportajlar, paneller ve çok sesli kayıtlar boyunca doğru kalmasını sağlar. Sistem, okunabilirlik için akıllı noktalama uygular ve satırları böler; böylece bir altyazı oluşturucu kullanarak düzenleyebileceğiniz veya SRT ve VTT dosyaları olarak dışa aktarabileceğiniz temiz altyazı izleri üretir. Bu, manuel transkripsiyona kıyasla saatler kazandırır ve çevrimiçi videolarda altyazılara ihtiyaç duyan izleyiciler için erişilebilirliği güvence altına alır.