YZ ile videolara ölçekli olarak altyazı ekleyin

Bir video yükleyin veya bir bağlantı yapıştırın, birkaç dakika içinde doğru ve düzenlenebilir altyazılar elde edin. HeyGen sesi yazıya döker, zamanlamayı hizalar ve SRT ya da gömülü altyazı olarak dışa aktarır; böylece içeriğiniz, manuel altyazı eklemenize gerek kalmadan platformlar için erişilebilir ve optimize edilmiş olur.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz görselden videoya dönüştürücümüzü deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Dudak senkronizasyonu oluşturma sonrasında uygulandı
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Sosyal klipler ve kısa biçimli içerikler

Sosyal klipler ve kısa biçimli içerikler

Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.

Eğitim ve iç iletişim

Eğitim ve iç iletişim

Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.

Pazarlama ve ürün tanıtımları

Pazarlama ve ürün tanıtımları

Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.

Röportajlar, podcast'ler ve paneller

Röportajlar, podcast'ler ve paneller

Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.

e-öğrenme ve uyumluluk

e-öğrenme ve uyumluluk

Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.

Küresel dağıtım ve yerelleştirme

Küresel dağıtım ve yerelleştirme

Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.

Videolara altyazı eklemek için en iyi araç neden HeyGen?

HeyGen, hızlı transkripsiyon, insan kalitesinde zamanlama ve basit stil kontrolünü bir araya getirerek ekiplerin ve içerik üreticilerin videolara ölçeklenebilir şekilde altyazı eklemesini sağlar. Karmaşık araçlara ihtiyaç duymadan izlenme oranlarını artırın, etkileşimi yükseltin ve erişilebilirlik standartlarını karşılayın.

Ücretsiz başlayın
Hızlı ve doğru transkripsiyon

Noktalama işaretleri ve konuşmacı tespitiyle dakikalar içinde altyazı oluşturun. HeyGen, yaygın hataları düzeltir ve satırlara zaman damgası ekleyerek altyazılarınızın konuşmanın doğal akışına uymasını ve okunabilirliğini korumasını sağlar.

Tam düzenlenebilir ve özelleştirilebilir altyazılar

Yazı tiplerini, boyutları, konumları ve animasyonları seçin. Altyazı metinlerini manuel olarak düzenleyin veya önerilen düzeltmeleri kabul edin, ardından sosyal platformlar ve web oynatıcıları için formatlanmış SRT, VTT veya gömülü (burn-in) sürümlerini dışa aktarın.

Kolayca ölçeklendirin ve yerelleştirin

Video çeviri aracıyla altyazılı seriler ve yerelleştirilmiş altyazı dosyaları oluşturun. Yeniden kayıt almaya veya manuel çeviri yapmaya gerek kalmadan, küresel kitleler için çok dilli altyazılar ve dışa aktarımlar hazırlayın.

Konuşmacı tespiti ile otomatik altyazı oluşturma

HeyGen, konuşulan sesi otomatik olarak metne döker ve konuşmacı değişimlerini algılayarak altyazıların röportajlar, paneller ve çok sesli kayıtlar boyunca doğru kalmasını sağlar. Sistem, okunabilirlik için akıllı noktalama uygular ve satırları böler; böylece bir altyazı oluşturucu kullanarak düzenleyebileceğiniz veya SRT ve VTT dosyaları olarak dışa aktarabileceğiniz temiz altyazı izleri üretir. Bu, manuel transkripsiyona kıyasla saatler kazandırır ve çevrimiçi videolarda altyazılara ihtiyaç duyan izleyiciler için erişilebilirliği güvence altına alır.

Ücretsiz başlayın →
A smiling woman with long dark hair wearing a purple blazer, with a "CC" icon in the top left and "AI Captions" text in the bottom right.

Hassas zamanlama ve kare hassasiyetinde hizalama

Altyazılar, metnin konuşmayla doğal bir şekilde görünmesi için sesle hece ve ifade düzeyinde hizalanır. HeyGen’in zamanlama motoru duraklamaları, örtüşmeleri ve müziği hesaba katarak altyazıların önemli planları kapatmamasını sağlar; bu da onu video düzenleme için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Dışa aktarmalar, kapalı altyazı, sosyal medya yüklemeleri ve yayın iş akışları için hazır, zaman kodu açısından hassas dosyaları içerir.

Ücretsiz başlayın →
Two headshots of an Asian woman, a text prompt "Create an employee training video...", and language selection buttons with English highlighted by a cursor.

Stil kontrolü ve platform hazır ayarları

Marka yazı tiplerini, renklerini, güvenli alan boşluklarını ve animasyonlu altyazı stillerini tek tıkla uygulayın. HeyGen, altyazıların farklı en-boy oranlarında okunaklı kalması için Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok için hazır ayarlar içerir. İster sosyal medya için gömülü (burned-in) altyazılara, ister yayın oynatıcıları için yumuşak, açılıp kapatılabilir dosyalara ihtiyaç duyun, stil seçenekleri videolarınızı marka kimliğinize uygun ve platform kurallarıyla uyumlu tutar.

Ücretsiz Başlayın →
A smiling senior man holding a tablet and a smiling young woman waving, in separate framed panels on a vibrant blue background.

Toplu altyazı ve yerelleştirme iş akışları

CSV verilerini veya klasör yüklemelerini şablonlara eşleyerek aynı anda birçok videoyu işleyin. HeyGen daha sonra her dil için altyazılar, yerelleştirilmiş altyazı izleri ve dışa aktarma paketleri oluşturur. Video çeviricimizle birlikte, yeni video master’ları oluşturmaya gerek kalmadan, erişiminizi hızla genişletmek için çevrilmiş seslendirmeler ve senkronize altyazılar hazırlayabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın →
Video interface showing a virtual presenter, the Arc de Triomphe, and a banner highlighting 'Captions: Automatically Generates Subtitles'.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme medya tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen'de yeniden oluşturabildiğimiz zamandı. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi genişletmiş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

HeyGen ile videolara ölçekli olarak altyazı nasıl eklenir

Videolarınıza dört basit adımda altyazı ekleyin.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Bir URL yükleyin veya yapıştırın

Video dosyanızı ekleyin veya herkese açık bir bağlantı yapıştırın. HeyGen, yaygın formatları ve bulut içe aktarmalarını destekler, böylece hemen başlayabilirsiniz.

Adım 2

Altyazıları otomatik oluşturun

Konuşulan dili seçin ve transkripsiyonu çalıştırın. HeyGen konuşmacıları algılar, noktalama işaretlerini ekler ve satırları sesle hizalayarak zamanlamayı hassaslaştırır; bu da altyazı oluşturmak için etkili bir video düzenleme aracı olmasını sağlar.

Adım 3

Altyazıları düzenleyin ve stil verin

Metni gözden geçirin, gerekli satırları düzeltin ve altyazı stillerini veya platform hazır ayarlarını seçin. Altyazıları videoya gömülü olarak ekleyin ya da açılıp kapatılabilen yumuşak altyazılar olarak bırakın.

Adım 4

Dışa aktarın ve dağıtın

Altyazılarınızın erişilebilirliğini artırmak için Feed, Hikayeler veya web oynatıcılar için optimize edilmiş SRT, VTT ya da gömülü altyazılı MP4 dosyaları dışa aktarın. Çok dilli paketler ve reklam yöneticilerine yüklemeye hazır varlıklar oluşturmak için toplu dışa aktarma özelliğini kullanın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

HeyGen ile bir videoya altyazı nasıl eklerim?

Videonuzu yükleyin veya bir bağlantı yapıştırın, konuşulan dili seçin ve otomatik transkripsiyonu çalıştırın. Gerekirse metni düzenleyin, stil veya dışa aktarma seçeneklerini belirleyin ve ardından dağıtıma hazır SRT, VTT ya da gömülü altyazılı video dosyalarını dışa aktarın.

Otomatik oluşturulan altyazılar ne kadar doğru?

HeyGen, noktalama işaretleri ve konuşmacı tespitiyle yüksek doğrulukta otomatik altyazılar sağlar. Doğruluk, sesin netliğine ve arka plan gürültüsüne bağlıdır. %100 doğruluk sağlamak için dökümleri manuel olarak düzenleyebilir ve bir altyazı oluşturucu kullanarak son hâle getirilmiş altyazı dosyalarını dışa aktarabilirsiniz.

Hangi altyazı formatlarında dışa aktarım yapabilirim?

SRT ve VTT gibi altyazı dosyalarını, altyazı açma/kapama özelliğini destekleyen oynatıcılar için dışa aktarın veya altyazıların doğrudan videoya gömüldüğü, sabit altyazılı MP4’ler dışa aktararak izleme deneyimini geliştirin. HeyGen ayrıca dil varyantlarını toplu dışa aktarma için paketler; böylece bir videoya birden fazla dilde altyazı ekleyebilirsiniz.

Altyazıları markamla uyumlu olacak şekilde özelleştirebilir miyim?

Evet. Yazı tiplerini, boyutları, renkleri, arka plan kutularını ve güvenli alan kenar boşluklarını seçebilirsiniz. HeyGen, altyazıların telefonlarda ve masaüstünde okunabilir kalması için sosyal platformlara göre optimize edilmiş hazır ayarlar içerir.

HeyGen birden fazla dili ve yerelleştirmeyi destekliyor mu?

Evet. video çevirmenini kullanarak çevrilmiş metinler ve altyazı parçaları oluşturun. HeyGen, yerelleştirilmiş videoların her dilde doğal hissettirmesi için çevrilmiş altyazıları zamanlamayla senkronize eder.

Birçok videoya aynı anda toplu altyazı ekleyebilir miyim?

Evet. Klasörleri işlemek veya CSV kayıtlarını şablonlara eşlemek için toplu iş akışlarını kullanın. HeyGen, işteki tüm videolar için altyazılar, yerelleştirilmiş ses parçaları oluşturur ve dışa aktarma paketleri hazırlar.

Altyazılar SEO ve bulunabilirliği nasıl etkiler?

Aranabilir transkriptler ve videoya gömülü altyazılar erişilebilirliği artırır ve sayfada geçirilen süreyi uzatır; bu da organik görünürlüğü yükseltebilir. SRT/VTT dosyaları ayrıca platformların konuşulan içeriği daha iyi keşfedilebilirlik için dizine eklemesine yardımcı olarak video altyazılarının görünürlüğünü güçlendirir.

Yüklemelerim ve altyazılarım gizli ve güvende mi?

HeyGen, yüklemeleri şifreler ve oluşturulan varlıkları güvenli bir şekilde saklayarak video düzenleme projelerinizin güvende kalmasını sağlar. İçeriğinizin mülkiyeti sizde kalır ve gizlilik ihtiyaçlarınıza göre paylaşım, saklama ve dışa aktarma ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background