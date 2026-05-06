Kurumsal şirketler HeyGen ile nasıl başarıya ulaşıyor?

Miro
Öne çıkan

Miro

6 Mayıs 2026
Coursera
Öne çıkan

Coursera

6 Mayıs 2026
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Video Translation · L&D

Stratasys

Stratasys'in, teknik eğitimleri ölçekli şekilde yerelleştirmek, video izlenme oranlarını %120 artırmak ve çeviri maliyetlerinde 1 milyon $'dan fazla tasarruf etmek için HeyGen'i nasıl kullandığını öğrenin.

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Beyaz bir arka plan üzerinde kalın, siyah blok harflerle yazılmış "Fanneplay" kelimesi.

Avatar Video · Localization

Fameplay

Emmy Ödüllü stüdyo Fameplay'in, HeyGen'i kullanarak YZ destekli çok dilli videolar ürettiğini, içerikleri farklı pazarlara uyarladığını ve Çek izleyicilerden küresel kitlelere nasıl açıldığını görün.

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Japon bahçesinde koyu renk üniformalı, keçi sakallı bir adam; parlayan bonsai logosu ve üzerinde 'BONSAI MARKETING' yazısı.

Avatar Video · Marketing

Bonsai Pazarlama

Bryan Fikes'ın küçük işletmelerin daha fazla video oluşturmasına, 700 saatten fazla zaman kazanmasına, dönüşümleri artırmasına ve pazarlama ajansını ölçeklendirmesine yardımcı olmak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.

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Kırmızı stilize bir T ve siyah yazı içeren Telemundo logosu.

Avatar Video · Broadcast

Telemundo

Telemundo'nun HeyGen ile iş birliği yaparak, yorumcuları gerçek hayatta mümkün olmayan sinematik mekânlara taşıyan ve canlı televizyonun hız ve kalite gereksinimlerini karşılarken yapay zeka destekli Dünya Kupası yayın segmentleri oluşturmasını nasıl sağladığını keşfedin.

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Zarin TV

Avatar Video · Video Translation · Broadcast

Zarin TV

Zarin TV, gazetecileri korumak, anonimliğini sürdürmek ve Afganistan’daki hikâyeleri dünyadaki izleyicilerle güvenli bir şekilde paylaşmak için HeyGen YZ avatarlarını kullanıyor.

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Pembe ve mavi geometrik bloklardan oluşan 'in' harfleri ve mavi renkte 'degene' yazısı ile Indegene logosu.

Avatar Video · Video Translation · L&D

Indegene

Indegene, HeyGen'in YZ video platformunu kullanarak uyumlu tıbbi video prodüksiyonunu ölçeklendirdi; teslimat hızını artırdı, maliyetleri düşürdü ve dünya çapında çok dilli içerik sunulmasını sağladı.

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Dünya Ekonomik Forumu logosu

Video Translation · Localization

Dünya Ekonomik Forumu

Dünya Ekonomik Forumu'nun HeyGen'in yapay zekasını kullanarak çok dilli konuşmalar sunduğunu, dil bariyerlerini aştığını ve küresel bir kitleye ulaştığını keşfedin.

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Advantive logosu

Avatar Video · L&D

Advantive

Advantive'in eğitim oluşturma süresini %50 kısaltmak, ilgi çekici kendi hızında öğrenme deneyimleri sunmak ve 600'den fazla çalışan için geliştirme süreçlerini ölçeklendirmek amacıyla HeyGen'i nasıl kullandığını öğrenin.

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Tıraşlı başı ve sakalı olan bir adam koyu mavi bir gömlek giyiyor. Sol alt köşede "YAPAY ZEKA OKULU" logosu yer alıyor.

Avatar Video · Localization

YZ Okulu

School of AI'ın HeyGen'i kullanarak YZ kurslarını nasıl 10 kat daha hızlı oluşturup çevirdiğini, video oluşturma süresinden %80–90 tasarruf ederken 70'ten fazla ülkedeki öğrencilere nasıl ulaştığını keşfedin.

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Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.

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İşletmeler, HeyGen teknolojisinin kullanıldığı YZ vaka çalışmalarından neler öğrenebilir?

HeyGen'in YZ vaka çalışmaları, şirketlerin prodüksiyon süresini nasıl kısalttığını, içeriklerini küresel ölçekte nasıl ölçeklendirdiğini ve yaratıcılığı nasıl artırdığını gösteriyor. Ekipler videoları saatler içinde tamamlıyor, ajanslar birden fazla dilde içerik sunuyor ve markalar kampanyalarını avatarlarla hayata geçiriyor. Böylece maliyetler azalırken farklı pazarlarda ölçeklenebilir, yüksek kaliteli hikâye anlatımı mümkün hâle geliyor.

YZ pazarlama vaka çalışmaları, HeyGen ile daha yüksek etkileşim ve yatırım getirisini nasıl ortaya koydu?

HeyGen'in YZ vaka çalışmaları, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir videoların etkileşimi ve yatırım getirisini nasıl artırdığını gösteriyor. Markalar, işe alıştırma videolarıyla dönüşüm ve elde tutma oranlarını iki katına çıkardı, hedefe özel kampanyalarla etkileşimi üç katına yükseltti ve çok dilli içeriklerle küresel erişimlerini genişletti. Bu sonuçlar, HeyGen'in pazarlamacıların kişiselleştirmeyi ölçeklendirmesine, maliyetleri azaltmasına ve etkiyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdığını kanıtlıyor.

Eğitim ve öğrenim için HeyGen'in kullanıldığı eğitimde YZ vaka çalışmalarında hangi sonuçlar gösteriliyor?

HeyGen'in yapay zeka eğitim vaka çalışmaları, kurumların ve şirketlerin öğrenme sonuçlarını nasıl iyileştirdiğini gösteriyor. Avatarlar beceri pratiğine yönelik rol yapma çalışmalarını destekliyor, işletmeler uyumluluk eğitimlerini modernleştiriyor, sağlık ekipleri tıbbi içerik oluşturma süreçlerini hızlandırıyor ve eğitimciler çok dilli dersler sunuyor. Böylece okullarda, işletmelerde ve mesleki gelişim programlarında eğitim daha ilgi çekici, ölçeklenebilir ve etkili hâle geliyor.

Sağlık sektöründeki yapay zeka vaka çalışmaları, iletişimi iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için HeyGen'i nasıl kullanıyor?

HeyGen'in sağlık alanındaki YZ vaka çalışmaları, sağlık hizmeti sağlayıcılarının iletişimi nasıl iyileştirdiğini, maliyetleri nasıl düşürdüğünü ve erişimi nasıl genişlettiğini gösteriyor. Doktorlar açıklayıcı videolar aracılığıyla tıbbi bilgilerini paylaşırken ekipler eğitim içeriklerinin hazırlanma süresini %50 azaltıyor; sağlık hizmeti sağlayıcıları ise çok dilli sertifikasyon içeriklerini ölçeklendirerek hastalara, profesyonellere ve küresel kitlelere doğru ve uygun maliyetli eğitim sunuyor.

Würth Group, başarıya ulaşmak için HeyGen'in yapay zeka ile video oluşturma özelliğini nasıl kullandı?

Würth, HeyGen'i kullanarak çok dilli, avatar tabanlı videolar oluşturdu ve yazılı iletişimden video öncelikli iletişime geçti. Çeviri maliyetlerini %80 azalttı, prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve çalışanların platformu yalnızca 45 dakikada öğrenmesini sağladı. Böylece küresel ölçekte ilgi çekici eğitim ve mesajlaşma süreçlerini daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirdi.

İşletmeler, YZ avatarlarının kullanıldığı Komatsu müşteri hikâyesinden neler öğrenebilir?

Komatsu’nun YZ vaka çalışması, işletmelerin eğitim ve iletişimi dönüştürmek için YZ avatarlarından nasıl yararlanabileceğini gösteriyor. Komatsu; çok dilli, tutarlı ve ilgi çekici videolar oluşturarak eğitimleri tamamlama oranını yaklaşık %90’a çıkardı, bilgilerin kalıcılığını artırdı ve prodüksiyon maliyetlerini düşürdü. Bu başarı, YZ müşteri hikâyelerinin eğitimden pazarlamaya ve küresel iletişime kadar genişletilebilen, ölçeklenebilir ve marka tutarlılığı sağlayan öğrenme çözümlerini nasıl ortaya koyduğunu gösteriyor.

trivago, HeyGen'in yapay zeka vaka çalışmalarıyla pazarlama sonuçlarını nasıl iyileştirdi?

Trivago'nun HeyGen deneyimi, yapay zeka destekli pazarlama uygulamalarının video yerelleştirme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırabileceğini gösteriyor. HeyGen'in YZ çeviri araçlarından ve avatarlarından yararlanan trivago, post prodüksiyon süresini yarıya indirerek 3-4 ay tasarruf etti, TV reklamlarını 30 pazara hızla uyarladı ve tutarlı marka kimliğini koruyarak ölçeklenebilir, verimli ve yüksek kaliteli pazarlama sonuçları elde etti.

Ogilvy, yapay zeka pazarlama vaka çalışmalarında YZ avatarlarından nasıl yararlandı?

Ogilvy, bir şarkıcının personasını öne çıkaran Z kuşağı odaklı kampanya gibi, duygusal bağ kuran ve avatarların ön planda olduğu pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen ile iş birliği yaptı. HeyGen'in avatarlarını kullanarak geniş ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş içerikler oluşturdular; böylece hedef kitleyle bağı güçlendirdiler, duygusal tonu korudular ve farklı pazarlardaki etkileşimi artırdılar.