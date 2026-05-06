Kurumsal şirketler HeyGen ile nasıl başarıya ulaşıyor?
Video Translation · L&D
Stratasys'in, teknik eğitimleri ölçekli şekilde yerelleştirmek, video izlenme oranlarını %120 artırmak ve çeviri maliyetlerinde 1 milyon $'dan fazla tasarruf etmek için HeyGen'i nasıl kullandığını öğrenin.
Avatar Video · Localization
Emmy Ödüllü stüdyo Fameplay'in, HeyGen'i kullanarak YZ destekli çok dilli videolar ürettiğini, içerikleri farklı pazarlara uyarladığını ve Çek izleyicilerden küresel kitlelere nasıl açıldığını görün.
Avatar Video · Marketing
Bryan Fikes'ın küçük işletmelerin daha fazla video oluşturmasına, 700 saatten fazla zaman kazanmasına, dönüşümleri artırmasına ve pazarlama ajansını ölçeklendirmesine yardımcı olmak için HeyGen'i nasıl kullandığını keşfedin.
Avatar Video · Broadcast
Telemundo'nun HeyGen ile iş birliği yaparak, yorumcuları gerçek hayatta mümkün olmayan sinematik mekânlara taşıyan ve canlı televizyonun hız ve kalite gereksinimlerini karşılarken yapay zeka destekli Dünya Kupası yayın segmentleri oluşturmasını nasıl sağladığını keşfedin.
Avatar Video · Video Translation · Broadcast
Zarin TV, gazetecileri korumak, anonimliğini sürdürmek ve Afganistan’daki hikâyeleri dünyadaki izleyicilerle güvenli bir şekilde paylaşmak için HeyGen YZ avatarlarını kullanıyor.
Avatar Video · Video Translation · L&D
Indegene, HeyGen'in YZ video platformunu kullanarak uyumlu tıbbi video prodüksiyonunu ölçeklendirdi; teslimat hızını artırdı, maliyetleri düşürdü ve dünya çapında çok dilli içerik sunulmasını sağladı.
Video Translation · Localization
Dünya Ekonomik Forumu'nun HeyGen'in yapay zekasını kullanarak çok dilli konuşmalar sunduğunu, dil bariyerlerini aştığını ve küresel bir kitleye ulaştığını keşfedin.
Avatar Video · L&D
Advantive'in eğitim oluşturma süresini %50 kısaltmak, ilgi çekici kendi hızında öğrenme deneyimleri sunmak ve 600'den fazla çalışan için geliştirme süreçlerini ölçeklendirmek amacıyla HeyGen'i nasıl kullandığını öğrenin.
Avatar Video · Localization
School of AI'ın HeyGen'i kullanarak YZ kurslarını nasıl 10 kat daha hızlı oluşturup çevirdiğini, video oluşturma süresinden %80–90 tasarruf ederken 70'ten fazla ülkedeki öğrencilere nasıl ulaştığını keşfedin.
Join the brands creating 10x more video content while reducing production time and cost with HeyGen.
HeyGen'in YZ vaka çalışmaları, şirketlerin prodüksiyon süresini nasıl kısalttığını, içeriklerini küresel ölçekte nasıl ölçeklendirdiğini ve yaratıcılığı nasıl artırdığını gösteriyor. Ekipler videoları saatler içinde tamamlıyor, ajanslar birden fazla dilde içerik sunuyor ve markalar kampanyalarını avatarlarla hayata geçiriyor. Böylece maliyetler azalırken farklı pazarlarda ölçeklenebilir, yüksek kaliteli hikâye anlatımı mümkün hâle geliyor.
HeyGen'in YZ vaka çalışmaları, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir videoların etkileşimi ve yatırım getirisini nasıl artırdığını gösteriyor. Markalar, işe alıştırma videolarıyla dönüşüm ve elde tutma oranlarını iki katına çıkardı, hedefe özel kampanyalarla etkileşimi üç katına yükseltti ve çok dilli içeriklerle küresel erişimlerini genişletti. Bu sonuçlar, HeyGen'in pazarlamacıların kişiselleştirmeyi ölçeklendirmesine, maliyetleri azaltmasına ve etkiyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdığını kanıtlıyor.
HeyGen'in yapay zeka eğitim vaka çalışmaları, kurumların ve şirketlerin öğrenme sonuçlarını nasıl iyileştirdiğini gösteriyor. Avatarlar beceri pratiğine yönelik rol yapma çalışmalarını destekliyor, işletmeler uyumluluk eğitimlerini modernleştiriyor, sağlık ekipleri tıbbi içerik oluşturma süreçlerini hızlandırıyor ve eğitimciler çok dilli dersler sunuyor. Böylece okullarda, işletmelerde ve mesleki gelişim programlarında eğitim daha ilgi çekici, ölçeklenebilir ve etkili hâle geliyor.
HeyGen'in sağlık alanındaki YZ vaka çalışmaları, sağlık hizmeti sağlayıcılarının iletişimi nasıl iyileştirdiğini, maliyetleri nasıl düşürdüğünü ve erişimi nasıl genişlettiğini gösteriyor. Doktorlar açıklayıcı videolar aracılığıyla tıbbi bilgilerini paylaşırken ekipler eğitim içeriklerinin hazırlanma süresini %50 azaltıyor; sağlık hizmeti sağlayıcıları ise çok dilli sertifikasyon içeriklerini ölçeklendirerek hastalara, profesyonellere ve küresel kitlelere doğru ve uygun maliyetli eğitim sunuyor.
Würth, HeyGen'i kullanarak çok dilli, avatar tabanlı videolar oluşturdu ve yazılı iletişimden video öncelikli iletişime geçti. Çeviri maliyetlerini %80 azalttı, prodüksiyon süresini yarıya indirdi ve çalışanların platformu yalnızca 45 dakikada öğrenmesini sağladı. Böylece küresel ölçekte ilgi çekici eğitim ve mesajlaşma süreçlerini daha verimli ve uygun maliyetli hâle getirdi.
Komatsu’nun YZ vaka çalışması, işletmelerin eğitim ve iletişimi dönüştürmek için YZ avatarlarından nasıl yararlanabileceğini gösteriyor. Komatsu; çok dilli, tutarlı ve ilgi çekici videolar oluşturarak eğitimleri tamamlama oranını yaklaşık %90’a çıkardı, bilgilerin kalıcılığını artırdı ve prodüksiyon maliyetlerini düşürdü. Bu başarı, YZ müşteri hikâyelerinin eğitimden pazarlamaya ve küresel iletişime kadar genişletilebilen, ölçeklenebilir ve marka tutarlılığı sağlayan öğrenme çözümlerini nasıl ortaya koyduğunu gösteriyor.
Trivago'nun HeyGen deneyimi, yapay zeka destekli pazarlama uygulamalarının video yerelleştirme süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırabileceğini gösteriyor. HeyGen'in YZ çeviri araçlarından ve avatarlarından yararlanan trivago, post prodüksiyon süresini yarıya indirerek 3-4 ay tasarruf etti, TV reklamlarını 30 pazara hızla uyarladı ve tutarlı marka kimliğini koruyarak ölçeklenebilir, verimli ve yüksek kaliteli pazarlama sonuçları elde etti.
Ogilvy, bir şarkıcının personasını öne çıkaran Z kuşağı odaklı kampanya gibi, duygusal bağ kuran ve avatarların ön planda olduğu pazarlama videoları oluşturmak için HeyGen ile iş birliği yaptı. HeyGen'in avatarlarını kullanarak geniş ölçekte son derece kişiselleştirilmiş ve yerelleştirilmiş içerikler oluşturdular; böylece hedef kitleyle bağı güçlendirdiler, duygusal tonu korudular ve farklı pazarlardaki etkileşimi artırdılar.