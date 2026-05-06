HeyGen'in YZ vaka çalışmaları, kişiselleştirilmiş ve ölçeklenebilir videoların etkileşimi ve yatırım getirisini nasıl artırdığını gösteriyor. Markalar, işe alıştırma videolarıyla dönüşüm ve elde tutma oranlarını iki katına çıkardı, hedefe özel kampanyalarla etkileşimi üç katına yükseltti ve çok dilli içeriklerle küresel erişimlerini genişletti. Bu sonuçlar, HeyGen'in pazarlamacıların kişiselleştirmeyi ölçeklendirmesine, maliyetleri azaltmasına ve etkiyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıdığını kanıtlıyor.