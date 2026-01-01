Bryan Fikes, Bonsai Marketing şirketinin kurucusudur ve burada işletmelerin daha akıllı pazarlama sistemleri, otomasyon ve YZ videoları ile büyümesine yardımcı olur.

Son 25 yılda Bryan, birden fazla pazarlama ajansı kurdu ve şirketlerin dijital pazarlamadaki her büyük değişime uyum sağlamasına yardımcı oldu.

Video, çevrimiçi güven oluşturmanın en etkili yollarından biri haline geldikçe, aynı sorunla tekrar tekrar karşılaştı: işletmeler videoya ihtiyaç duyduklarını biliyorlardı ancak bunu düzenli olarak üretmekte zorlanıyorlardı.

Bugün Bryan, müşterilerinin tanıtım videoları ve açılış sayfalarından satış içeriklerine ve eğitim materyallerine kadar her şeyi oluşturmasına yardımcı olmak için HeyGen kullanıyor. Bu süreçte 300’den fazla video oluşturdu, 700 saatten fazla prodüksiyon süresinden tasarruf etti ve yüksek kaliteli videoyu her ölçekteki işletme için erişilebilir kılan bir iş akışı kurdu.

Her işletme için profesyonel videoyu erişilebilir ve uygulanabilir kılmak

Bryan için her başarılı pazarlama stratejisinin başlangıç noktası bir hikâyedir.

"Her şey bir hikâye," dedi Bryan. "Ne sattığınız umurumda değil. Ne yaptığınız umurumda değil. Video, doğal bir hikâye anlatıcısıdır."

Zorluk, müşterileri videonun işe yaradığına ikna etmek değildi. Zorluk, üretimi düzenli olarak kullanılabilecek kadar uygun maliyetli hâle getirmekti.

"Pahalıydı. Ekipman pahalıydı. Zaman pahalıydı. Bunu iyi yapmak için birden fazla kişiye ihtiyacınız vardı," dedi Bryan.

Pek çok küçük işletme için her bir video için binlerce dolar yatırım yapmak gerçekçi değildi.

“Benzin fiyatlarını yönetirken bir yandan da bir video için 2.000 $’lık bir masrafı düşünüyorsanız, cevabın ne olacağını zaten biliyorsunuz,” dedi.

Bryan, müşterilerinin videoyu her yıl yalnızca birkaç kampanya için saklamak yerine, blog, e-posta veya sosyal medya gönderilerini ne sıklıkta paylaşıyorlarsa o sıklıkta yayınlamalarını istiyordu.

İşte HeyGen tam da burada iş akışını değiştirdi.

"HeyGen, hız, mesajlaşma ve ona sinematik bir hava katacak ama abartıya kaçmayacak kadar animasyon sunması sayesinde bizim için son derece doğal bir tercih oldu. Ve ardından maliyet açısından da son derece avantajlı. Nokta."

Videoyu her pazarlama stratejisinin bir parçası haline getirmek

Bryan, videoyu bağımsız bir proje olarak ele almak yerine artık neredeyse her müşteri çalışmasının içine dahil ediyor.

Ekibi; web siteleri, açılış sayfaları, sosyal medya, e-posta kampanyaları, eğitim ve satış etkinleştirme için videolar oluşturarak videoyu işletmelerin iletişim kurma biçiminin tutarlı bir parçası haline getiriyor.