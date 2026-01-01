Bryan Fikes, Bonsai Marketing şirketinin kurucusudur ve burada işletmelerin daha akıllı pazarlama sistemleri, otomasyon ve YZ videoları ile büyümesine yardımcı olur.
Son 25 yılda Bryan, birden fazla pazarlama ajansı kurdu ve şirketlerin dijital pazarlamadaki her büyük değişime uyum sağlamasına yardımcı oldu.
Video, çevrimiçi güven oluşturmanın en etkili yollarından biri haline geldikçe, aynı sorunla tekrar tekrar karşılaştı: işletmeler videoya ihtiyaç duyduklarını biliyorlardı ancak bunu düzenli olarak üretmekte zorlanıyorlardı.
Bugün Bryan, müşterilerinin tanıtım videoları ve açılış sayfalarından satış içeriklerine ve eğitim materyallerine kadar her şeyi oluşturmasına yardımcı olmak için HeyGen kullanıyor. Bu süreçte 300’den fazla video oluşturdu, 700 saatten fazla prodüksiyon süresinden tasarruf etti ve yüksek kaliteli videoyu her ölçekteki işletme için erişilebilir kılan bir iş akışı kurdu.
Her işletme için profesyonel videoyu erişilebilir ve uygulanabilir kılmak
Bryan için her başarılı pazarlama stratejisinin başlangıç noktası bir hikâyedir.
"Her şey bir hikâye," dedi Bryan. "Ne sattığınız umurumda değil. Ne yaptığınız umurumda değil. Video, doğal bir hikâye anlatıcısıdır."
Zorluk, müşterileri videonun işe yaradığına ikna etmek değildi. Zorluk, üretimi düzenli olarak kullanılabilecek kadar uygun maliyetli hâle getirmekti.
"Pahalıydı. Ekipman pahalıydı. Zaman pahalıydı. Bunu iyi yapmak için birden fazla kişiye ihtiyacınız vardı," dedi Bryan.
Pek çok küçük işletme için her bir video için binlerce dolar yatırım yapmak gerçekçi değildi.
“Benzin fiyatlarını yönetirken bir yandan da bir video için 2.000 $’lık bir masrafı düşünüyorsanız, cevabın ne olacağını zaten biliyorsunuz,” dedi.
Bryan, müşterilerinin videoyu her yıl yalnızca birkaç kampanya için saklamak yerine, blog, e-posta veya sosyal medya gönderilerini ne sıklıkta paylaşıyorlarsa o sıklıkta yayınlamalarını istiyordu.
İşte HeyGen tam da burada iş akışını değiştirdi.
"HeyGen, hız, mesajlaşma ve ona sinematik bir hava katacak ama abartıya kaçmayacak kadar animasyon sunması sayesinde bizim için son derece doğal bir tercih oldu. Ve ardından maliyet açısından da son derece avantajlı. Nokta."
Videoyu her pazarlama stratejisinin bir parçası haline getirmek
Bryan, videoyu bağımsız bir proje olarak ele almak yerine artık neredeyse her müşteri çalışmasının içine dahil ediyor.
Ekibi; web siteleri, açılış sayfaları, sosyal medya, e-posta kampanyaları, eğitim ve satış etkinleştirme için videolar oluşturarak videoyu işletmelerin iletişim kurma biçiminin tutarlı bir parçası haline getiriyor.
"HeyGen gerçekten de yaratımı tamamlayan parça," dedi Bryan. "Herkes bir tabak spagetti yapabilir, ama asıl farkı yaratan o köfteler ve o ekstra sostur. İyi bir web sitesini bitirdiğinizde, tüm içeriği doğru şekilde kurgulamış olursunuz, sundukları tüm hizmetleri yerleştirmiş olursunuz ve sonra bunun üzerine doğru video yapısını eklersiniz."
Etkisi, yalnızca daha fazla içerik oluşturmaktan çok daha öteye gidiyor.
“Dönüşümlerin arttığını görüyoruz ve dönüşüm, işletme sahibi için doğrudan gelir anlamına geliyor,” dedi.
Artık yeni videolar oluşturmak büyük bir prodüksiyon çabası gerektirmediği için Bryan, müşterilerin daha önce yalnızca metin veya durağan görseller kullandığı yerlerde de video önerebiliyor.
İşinizi yavaşlatmadan video ölçeklendirin
HeyGen'i kullanmaya başlamadan önce tek bir pazarlama videosu oluşturmak bile çoğu zaman haftalar süren planlama, birden fazla toplantı ve prodüksiyonun koordinasyonunu gerektiriyordu.
“Önceden bunun için beş toplantı yapmamız gerekiyordu. En az iki kişi gerekiyordu. ‘İşte ne çekeceğim’ noktasına gelmemiz en az iki, hatta üç haftayı buluyordu. Bu da 25 ya da 30 saat demek.”
Bugün süreç köklü biçimde farklı işliyor.
"Bir fikrim olduğunda, onu iş akışıma ekliyorum. On beş dakika," dedi Bryan. "Sanırım artık bazı şeyleri on dakikadan kısa sürede üretebiliyorum."
Bu değişim, Bryan’ın içerik üretimine yaklaşımını dönüştürdü. Artık hangi videoların emeğe değeceğini tek tek seçmek yerine, ekibi pazarlama kampanyaları için ne zaman ihtiyaç duysalar video üretebiliyor.
"HeyGen, tüm parçaları tek tek hayata geçirmeme yardımcı olan üst katman hâline geldi," dedi Bryan. "Son derece profesyonel, yüksek kaliteli bir ürün sunarken bana biraz kişisel zaman ve alanımı geri kazanma imkânı tanıyor."
HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Bryan 300'den fazla video oluşturdu, 700+ saat tasarruf ettiğini tahmin ediyor ve işi büyümeye devam ederken her gün 10 ila 15 video yayımlamayı planlıyor.
Küçük işletmelerin büyük markalar gibi pazarlama yapmasını sağlamak
Bryan, özel video ekipleri olmayan yükleniciler, avukatlar, eğitim kuruluşları, ev hizmeti işletmeleri ve diğer yerel şirketlerle çalışıyor.
Birçoğu video kullanmak istiyor ancak bunun kendileri için ulaşılmaz olduğunu varsayıyor.
Pahalı prodüksiyon ekiplerine güvenmek yerine Bryan, müşterilerinin HeyGen kullanarak talep üzerine profesyonel video oluşturmasına yardımcı oluyor.
"HeyGen, rahatlıkla 'Git, bir bak' diyebildiğim bir araca dönüştü; çünkü kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi, hangi seviyede olurlarsa olsunlar, herkes için uygun bir noktaya geldi," dedi Bryan. "HeyGen video platformunun, onların sorunlarını çözmelerine ve hikâyelerini anlatmalarına yardımcı olabileceği bir yer mutlaka var."
Bryan için en büyük fayda yalnızca daha fazla video oluşturmak değil. Asıl önemli olan, işletmelerin daha tutarlı iletişim kurmasına ve daha fazla müşteriyi dönüştürmesine yardımcı olmak.
"Bunu doğru şekilde entegre ettiğim her bir müşterimde dönüşümlerin arttığını görüyorum," dedi Bryan. "Hiç şüphem yok ki HeyGen, müşterilerimin dönüşüm başarısını en az ikiye, hatta üçe katladı."
"HeyGen, kendi ajansımı bir yıl içinde yedi haneli gelire ölçeklendirmemi sağladı. Sanki tam zamanlı olarak benim için çalışan 12 ila 15 kişilik bir ekibim varmış gibi büyümeme imkân tanıdı," dedi Bryan.