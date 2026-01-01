Indegene küresel ölçekte faaliyet gösteren bir yaşam bilimleri hizmetleri kuruluşudur; ilaç ve sağlık şirketlerinin karmaşık bilimsel ve tıbbi bilgileri, açık, ilgi çekici ve mevzuata uygun iletişime dönüştürmesine yardımcı olur. Çalışmaları, ürün yaşam döngüsünün tamamını kapsar ve sağlık profesyonelleri ile hastalardan iç tıbbi ve düzenleyici ekiplerine kadar tüm paydaşları destekler.

Indegene’in işinin merkezinde kritik bir zorluk bulunuyor: son derece teknik bilimsel içeriği basitleştirirken doğruluğu ve düzenleyici bütünlüğü korumak.

Geleneksel olarak bu, katı tıbbi, hukuki ve düzenleyici (MLR) standartlara uygun, yüksek kaliteli yazılı içerik, sunumlar ve profesyonelce üretilmiş videolar hazırlamak anlamına geliyordu. Ancak kişiselleştirilmiş, çok dilli ve ölçeklenebilir içeriğe olan talep arttıkça, geleneksel video prodüksiyonunun sınırları belirginleşti.

İçerik ve video iş akışlarına HeyGen’i entegre etmeye başladığında her şey değişti.

Geleneksel video prodüksiyonunun karmaşıklığının üstesinden gelmek

HeyGen'i kullanmaya başlamadan önce, her video projesi; içerik yazarları, tıbbi değerlendiriciler, seslendirme sanatçıları, video editörleri ve prodüksiyon ekipleri de dahil olmak üzere birden fazla ekibin koordinasyonunu gerektiriyordu.

İş akışı; senaryo yazımı, tıbbi, hukuki ve düzenleyici (MLR) incelemeler, storyboard hazırlama, video çekimleri, seslendirme kaydı, kurgu ve birden fazla geri bildirim turunu içeriyordu. Küçük güncellemeler bile önemli ölçüde yeniden çalışma gerektirebiliyordu.

“Herhangi bir güncelleme veya yerelleştirme çalışması çoğu zaman yeniden kayıt ve yeniden montaj anlamına geliyor, bu da süreyi, maliyeti ve kaynak bağımlılığını daha da artırıyordu,” dedi Indegene.

Bu durum birkaç zorluğa yol açtı:

Birden fazla ekipte yüksek insan gücü ihtiyacı

Koordinasyon ve inceleme döngüleri nedeniyle uzun prodüksiyon süreleri

Stüdyo çekimleri ve oyuncu maliyetlerindeki artış

Birden fazla sürüm veya güncelleme üretmede sınırlı ölçeklenebilirlik

Yeni kayıtlar gerektiren karmaşık yerelleştirme iş akışları

Süreç etkiliydi ancak hızlı değişen, küresel bir ortamda ölçeklendirilmesi zordu.

Video oluşturma iş akışlarını dönüştürmek için yapay zekayı benimsemek

Bu zorlukların üstesinden gelmek için Indegene, HeyGen'i üretim hattına entegre ederek videoların oluşturulma ve teslim edilme şeklini kökten değiştirdi.

Yeni iş akışı tamamen dijital, otomatik ve ölçeklenebilir.

Ekipler artık fiziksel çekimleri koordine etmek yerine senaryoları veya sunumları doğrudan HeyGen'e yüklüyor. Yapay zeka ile oluşturulan avatarlar, insan sunucuların yerini alarak stüdyo, planlama ve sahada prodüksiyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Platform, ekiplerin birkaç dakika içinde yüksek kaliteli, avatar tabanlı videolar oluşturmasına olanak tanıyan hızlı video oluşturmayı mümkün kılar. Güncellemeler de aynı derecede sorunsuzdur.

Üretimin en çok zaman alan aşamalarından biri olan yerelleştirme artık çok daha hızlı.

“Ek çekimlere veya seslendirme kayıtlarına gerek kalmadan çok dilli videolar hızla oluşturulabiliyor,” dedi Indegene.

Bu değişim, Indegene'in tutarlılık, uyumluluk ve kaliteyi koruyarak video prodüksiyonunu küresel ölçekte ölçeklendirmesini sağladı.

Ölçeklenebilir, uyumlu ve ilgi çekici tıbbi içerik sunma

HeyGen ile Indegene artık avatar tabanlı videolar, yerelleştirilmiş eğitim materyalleri, podcast’ler ve PPT’den videoya dönüştürmeler de dahil olmak üzere çok çeşitli içerik formatları üretiyor.

Başlıca kullanım alanlarından biri, ilaç şirketleri için hazırlanan klinik açıklayıcı videolardır. Bu videolar, bir ilacın etki mekanizmasını, klinik faydalarını ve hastaya sağladığı değeri açık ve ilgi çekici bir şekilde anlatır.

Önceden, bu tür içerikleri üretmek için birden fazla ekibin haftalarca çalışması gerekiyordu. HeyGen ile bu süreç son derece basitleştirildi.

YZ avatarları sunucu görevi görerek içeriği farklı hedef kitlelere uygun bir tonda aktarır. Teknik açıklamalar sağlık profesyonellerine yönelik hazırlanabilirken, hastalar ve bakım verenler için sadeleştirilmiş versiyonlar oluşturulabilir.

Aynı zamanda, dinamik görseller ve marka unsurları, açıklık, etkileşim ve uyumluluğu sağlamak için düzenleyici standartlarla entegre edilir.

Sonuç, bölgeler ve hedef kitleler genelinde tutarlı ve yüksek kaliteli tıbbi iletişim sunmak için ölçeklenebilir bir sistemdir.

Hız, maliyet ve ölçeklenebilirlikte ölçülebilir kazanımlar elde etmek

HeyGen entegrasyonunun etkisi, Indegene’in operasyonlarının genelinde kayda değer düzeyde olmuştur.

Zaman tasarrufu : Geleneksel video prodüksiyonu, video başına 6–8 hafta sürüyordu. HeyGen ile aynı çıktı, yerelleştirme dahil 5–10 gün içinde teslim edilebiliyor.

: Geleneksel video prodüksiyonu, video başına 6–8 hafta sürüyordu. HeyGen ile aynı çıktı, yerelleştirme dahil 5–10 gün içinde teslim edilebiliyor. Daha hızlı güncellemeler : Önceden günler süren yeniden çalışma gerektiren değişiklikler artık dakikalar içinde veya birkaç saat içinde tamamlanabiliyor.

: Önceden günler süren yeniden çalışma gerektiren değişiklikler artık dakikalar içinde veya birkaç saat içinde tamamlanabiliyor. Azaltılmış iş gücü : Prodüksiyon ekipleri 5–8 kişiden yalnızca 1–2 operatöre düşürülerek sadeleştirildi ve böylece kaynaklar daha yüksek katma değerli işlere ayrılabildi.

: Prodüksiyon ekipleri 5–8 kişiden yalnızca 1–2 operatöre düşürülerek sadeleştirildi ve böylece kaynaklar daha yüksek katma değerli işlere ayrılabildi. Maliyet verimliliği : Prodüksiyon maliyetleri yüzde 50–60 oranında azaldı ve stüdyo, oyuncu ve kapsamlı post prodüksiyon ihtiyacını ortadan kaldırdı.

: Prodüksiyon maliyetleri yüzde 50–60 oranında azaldı ve stüdyo, oyuncu ve kapsamlı post prodüksiyon ihtiyacını ortadan kaldırdı. Ölçeklenebilirlik ve yerelleştirme: Çok dilli video prodüksiyonu artık 5–10 kat daha hızlı, bu da hızlı küresel dağıtımı mümkün kılıyor.

Bu iyileştirmeler, Indegene'in daha sıkı uyumluluk standartlarını korurken daha fazla içeriği, daha hızlı ve daha az kaynakla üretmesini mümkün kıldı.

Indegene için HeyGen'in benimsenmesi, yalnızca bir iş akışı iyileştirmesinden çok daha fazlasını ifade ediyor; bilimsel iletişimin sunulma biçiminde köklü bir değişimi işaret ediyor.

Yapay zeka destekli video oluşturmayı yaşam bilimlerindeki derin uzmanlıkla birleştirerek, Indegene küresel kitlelere doğru, ilgi çekici ve uyumlu içerik sunmak için ölçeklenebilir bir model oluşturdu.

Sonuç, bilim ile anlayış arasındaki boşluğu kapatırken daha iyi sağlık sonuçlarını destekleyen, iletişime yönelik daha hızlı, daha verimli ve daha esnek bir yaklaşımdır.