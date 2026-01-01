Fameplay Prag merkezli, Emmy Ödüllü bir prodüksiyon stüdyosudur ve film, televizyon, animasyon ile görsel-işitsel hikâye anlatımı konusunda uzmanlaşmıştır. 2018'den bu yana şirket; canlı aksiyon programlar ve animasyon dizilerden dijital eğlence platformlarına ve markalı içeriklere kadar çok geniş bir yelpazede yapımlar gerçekleştirdi. 2023'te ise şirket büyük bir dönüşümün yaklaştığını gördü.

“ChatGPT ortaya çıktığında, görsel-işitsel araçları ve üretken yapay zekanın görsel-işitsel sektöre nasıl yardımcı olabileceğini incelemeye başladık,” dedi Fameplay'in Baş Yapımcısı ve Kurucu Ortağı Lukáš Záhoř.

Çekya merkezli bir prodüksiyon şirketi için küresel ölçekte büyümek her zaman zordu. Çekçe yalnızca yaklaşık 10 milyon kişi tarafından konuşulduğu için yerel olarak üretilen içeriklerin erişimi sınırlı kalıyordu. “Burada eninde sonunda hep yerel bir yapımcı olarak kalıyorsunuz,” diye açıkladı Lukáš.

Bu durum, Fameplay HeyGen’i keşfettiğinde değişti. YZ avatarlarını video çevirisi ve dublaj iş akışlarıyla birleştirerek Fameplay, yerel bir prodüksiyon stüdyosuyken çok dilli küresel içerik üreten bir yapımcıya dönüştü.

“Benim için, küresel içerik üreticisi olmaya açılan bir kapıydı,” dedi Lukáš.

Geleneksel prodüksiyon ve yerelleştirmenin sınırlarını aşmak

HeyGen'i kullanmaya başlamadan önce, Fameplay'in müşterileri tamamen geleneksel prodüksiyon iş akışlarına güveniyordu.

“Bir videonun üretilmesi için tek şansları, zaman ayırıp stüdyoya gitmek, çekim için hazırlanmak, çekimi yapmak, sonra da kurguyu bekleyip kurguyu gözden geçirmekti,” dedi Lukáš.

Süreç pahalıydı, zaman alıcıydı ve ölçeklendirmesi zordu. Çok dilli içerik üretmek ise daha da karmaşıktı. Çeviri ajansları altyazı veya açıklamalı altyazı sağlayabiliyordu, ancak tam kapsamlı uluslararası video yerelleştirmesi, maliyet ve prodüksiyon karmaşıklığı nedeniyle birçok müşteri için büyük ölçüde erişilemez durumdaydı.

“Tüm bu yerelleştirme adımlarını bir araya getirene kadar uluslararası içerik üretmiyorduk,” diye açıkladı Lukáš.

Bazı projeler çok daha büyük bir zorlukla karşılaştı: sunucuların kendileri bile mevcut değildi. Fameplay’in şu anda yürüttüğü en önemli projelerden biri, dünya genelinde milyonlarca hayran tarafından kullanılan küresel spor sonuçları platformu Flashscore için sentetik spor haber spikerleri oluşturmayı içeriyor.

“Bulundukları tüm ülkeler için bir yüz istiyorlardı,” dedi Lukáš.

Fameplay, her pazarda sunucu işe almak yerine, yerelleştirilmiş içeriği küresel ölçekte sunmak için yapay zeka avatarları oluşturdu.

“Bu sayede uluslararası içeriklere sahip oldular,” dedi.

Avatar kalitesi ve yerelleştirme için HeyGen'i tercih etmek

Fameplay, pazara giren yapay zeka video araçlarının sayısının hızla artmasını değerlendirirken, ekip Synthesia gibi birden fazla avatar ve dublaj platformunu yan yana karşılaştırmalı bir teste tabi tuttu.

“Her gün ve her gece farklı araçları test ettik,” dedi Lukáš.

Şirket, sunduğu gerçekçilik nedeniyle sonunda HeyGen'i tercih etti.

“İlk sürümlerde bile dudak senkronizasyonunun kalitesinin gerçekten üstün olduğunu gördük,” diye açıkladı Lukáš.

Bu kalite çok önemliydi çünkü Fameplay yapay zekayı yalnızca deneme amaçlı kullanmıyordu. Şirket, ücret ödeyen müşterileri için profesyonel prodüksiyon çalışmaları sunuyor ve tutarlı, inandırıcı sonuçlara ihtiyaç duyuyordu.

“Ona bir oyuncak gibi güvenmiyoruz. Bu profesyonel bir araç,” dedi Lukáš.

Fameplay, HeyGen’in ilk ajans iş ortaklarından biri haline gelerek yaklaşık 50 avatar stüdyo slotu satın aldı ve platform etrafında bir prodüksiyon iş akışı oluşturdu. Şirket ayrıca HeyGen ekibiyle yakından çalışarak, alt alanlar (subspaces) gibi ajans odaklı özelliklerin şekillenmesine yardımcı olan geri bildirimler sağladı.

Bugün Fameplay, müşterileri için yalnızca avatar içerikleri oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda iç müşteri ekiplerini de videolarını HeyGen içinde kendilerinin üretmesi için eğitiyor.

Ölçeklenebilir çok dilli YZ prodüksiyonları oluşturma

HeyGen üretim hattına entegre edildiğinde, Fameplay ölçeklenebilir YZ odaklı içerik oluşturma için optimize edilmiş bir iş akışı geliştirdi.

Her proje, senaryo yazımı ve ses oluşturmayla başlar. Ekip, gerçekçi ve çok dilli performanslar oluşturmak için HeyGen avatarlarını profesyonel ses klonlama iş akışlarıyla birleştirir.

“Biz her zaman bir senaryoyla başlarız. Asla doğaçlama yapmayız,” dedi Lukáš.

Ortaya, karakter tutarlılığını ve görsel gerçekçiliği korurken ölçeklenebilir şekilde çok dilli içerik üretebilen bir sistem çıkıyor.

Şirketin öne çıkan projelerinden biri International Volleyball Academy, üç yıldır İngilizce, İspanyolca ve Almanca yayımlanan bir YouTube serisidir. Program, antrenman bilgisini dünya çapında korumak ve paylaşmak isteyen gerçek bir voleybol antrenörünün YZ avatarını kullanıyor.

“Yeteneklerinin ve bilgisinin korunmasını her zaman istemişti,” dedi Lukáš.

Antrenör hâlâ aktif olarak seyahat edip uluslararası düzeyde sporcuları çalıştırdığı için, geleneksel prodüksiyonu sürdürmek zor olacaktı. Bunun yerine Fameplay, gerçek görüntülerle birlikte HeyGen avatarlarını kullanan, yapay zeka destekli, sürekli bir eğitim serisi oluşturdu.

Bir diğer büyük başarı ise çok dilli yerelleştirme sayesinde elde edildi. Fameplay tarafından üretilen bir program, Çekçeden yedi ek dile genişletildi.

“Bu harika, yeni bir kitleye ulaşma konusunda büyük bir sıçrama,” dedi Lukáš.

Küresel içerik üreticisi olmak

Fameplay için HeyGen, yalnızca prodüksiyon verimliliğinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Şirketin iş modelini ve yaratıcı erişimini kökten değiştirdi.

“Merkezi Avrupa’daki bizim gibi, YZ tabanlı görsel-işitsel prodüksiyona ve HeyGen’e, LA ve San Francisco’daki bir startupa odaklanan bir şirketin, doğru iş modelini bulma konusunda aynı aşamalardan geçtiğini görmek gerçekten şaşırtıcı,” dedi Lukáš.

Bugün Fameplay, markalar, içerik üreticileri ve medya şirketleri için hem bir prodüksiyon stüdyosu hem de bir YZ yetkinleştirme ortağı olarak faaliyet gösteriyor. Müşteriler, Fameplay’in prodüksiyon hizmetleriyle uçtan uca yönetilen şekilde çalışabilir veya ajans desteğiyle bağımsız olarak içerik oluşturmak için alt alanları kullanabilir.

Bu iş akışının merkezinde HeyGen yer alıyor.

“Benim için HeyGen, karakter tutarlılığı ve dudak senkronizasyonunun temel dayanağı,” dedi Lukáš.

YZ avatarları, çok dilli video çevirisi ve ölçeklenebilir prodüksiyon iş akışlarını bir araya getirerek Fameplay, yerel bir Çek prodüksiyon şirketiyken gerçekten küresel içerik üreten bir şirkete dönüştü.