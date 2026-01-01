Bazı hikâyeleri filme çekmek imkânsızdır. Bunun nedeni anlatmaya değmemeleri değil, geleneksel prodüksiyonun imkânlarını aşmalarıdır.
Los Angeles manzarasına karşı bir spor yorumcusu yerleştirdiğinizi hayal edin. Ya da maçın başlama düdüğüne dakikalar kala Times Square’in tam ortasından canlı yayın yaptığınızı. Veya özel bir kumsalda kumdan bir kalenin içinden maç önü analizi sunduğunuzu.
Telemundo'nun Dünya Kupası yayınları için bunlar yaratıcı düşünce egzersizleri değildi. Bunlar yaratıcı brief'in ta kendisiydi.
Yayın ağı, geleneksel prodüksiyonla mümkün olmayacak sinematik anlarla izleyicileri şaşırtmak istiyordu. Zorluk, eşleşmelerin günden güne değiştiği, prodüksiyon takvimlerinin saatlere indiği ve her yayının televizyon standartlarını karşılamak zorunda olduğu, spordaki en hızlı ilerleyen etkinliklerden birinde bu fikirleri hayata geçirmekti.
Önde gelen eğlence ve spor ajansı Creative Artists Agency (CAA) ve Telemundo ile birlikte çalışan HeyGen, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olarak Telemundo'nun Dünya Kupası eleme turları yayınları boyunca ekrana gelen dört yapay zeka destekli yayın segmenti oluşturdu.
Bu proje, HeyGen'in ilk büyük canlı yayın ortaklığını işaret etti ve yapay zeka videosunun deneysel bir teknolojiden, başrol saatlerinde kullanıma hazır bir prodüksiyon aracına dönüştüğünü gösterdi.
Bu, Telemundo’nun hâlihazırda planladığı herhangi bir şeyi değiştirmekle ilgili değildi. Amaç, nasıl olsa yayınlanacak bir programa, etkileşimi derinleştirmek ve yayının yapabileceklerini genişletmek için yapay zekayı (YZ) bilinçli bir şekilde kullanarak, ek ve yaratıcı bir katman eklemekti.
Prodüksiyon sınırlarının ötesinde hikayeler anlatmak
Yaratıcı zorluk ilgi çekici mekânlar bulmak değildi. Asıl mesele, imkânsız mekânları hikâyeyi taşıyacak kadar inandırıcı hissettirmekti.
Geleneksel prodüksiyon, birden fazla ekip, uluslararası seyahat, mekân izinleri, görsel efektler ve haftalar süren post prodüksiyon gerektirirdi. Bu takvimlerin hiçbiri, bir sonraki rakibin yayından sadece birkaç gün önce netleştiği bir turnuvayla örtüşmüyordu.
Kameraların nereye yerleştirilebileceğini sormak yerine, ekip bambaşka bir soru sormaya başladı: Hiçbir prodüksiyon sınırı olmasaydı hikâye nerede geçmeliydi?
Bu değişim, tamamen yeni bir yaratıcı yaklaşımın önünü açtı.
Anları çekmek yerine tasarlamak
Son kampanyada, turnuvadan ilham alan sinematik ortamlara yerleştirilmiş dört Telemundo yorumcusu yer aldı:
- Adriana Monsalve, Los Angeles manzarasına karşı göründü.
- Pablo Mariño, Times Square'ın ortasında "El Gran DT" oldu.
- José Luis López Salido, Miami'de özel bir plajdaki kumdan kaleden analizlerini sundu.
- Luis Omar Tapia, Dallas Stadyumu'nun orta sahasında tek başına duruyordu.
Her bölüm 20 ila 30 saniye sürdü ve çeyrek finallerden Dünya Kupası Finali'ne kadar Telemundo'nun maç önü yayınında ekrana geldi.
Amaç, izleyicileri bu anların gerçekten yaşandığına ikna etmek değildi. Amaç, yetenekleri kameraların asla giremeyeceği yerlere taşıyabilen yaratıcı bir mecra olarak yapay zekayı benimsemekti.
Teknolojiyi gizlemek yerine, prodüksiyon onu öne çıkarıp kutladı.
Yayıncılık için tasarlamak, sosyal medya için değil
Sinematik televizyon içeriği oluşturmak, sosyal medya videosu hazırlamaktan çok farklıdır.
Her bölüm, yayın teslim gerekliliklerini karşılarken İspanyolca konuşan izleyicilere doğal gelmeli ve çoğu zaman prodüksiyondan yalnızca birkaç saat önce gelen senaryo revizyonlarını da karşılayabilmeliydi.
İş akışı, iki uzmanlaşmış HeyGen ekibini bir araya getirdi.
Avatar ekibi, Avatar V, Voice N ve Video TTS kullanarak Telemundo'nun sette yaptığı çekimleri etkileyici dijital performanslara dönüştürdü; böylece her yorumcunun kimliğini korurken tamamen yeni ortamlarda dinamik performanslar sergilenmesini sağladı.
Buradan itibaren HeyGen'in prodüksiyon ekibi, her performansın etrafında sinematik dünyalar kurarak sahneleri birleştirdi, hareketleri iyileştirdi, görüntüleri yükseltti ve tüm çıktıları televizyon yayınına hazır hale getirdi.
Tempo, turnuvanın kendisiyle aynı hızdaydı.
Tekil oluşturma işlemleri yalnızca beş ila on dakika sürdü ve bu da saatte yaklaşık yirmi aday performansa olanak tanıdı. Diyalog revizyonları ise çoğu zaman on beş dakika içinde tamamlanabildi ve yapımcılara, tüm sahneleri baştan kurmak zorunda kalmadan değişen eşleşmelere hızlıca uyum sağlama esnekliği sundu.
Varlıklar Telemundo'ya ulaştığında, ortam sesleriyle birlikte neredeyse yayına hazır durumdaydı. Kanalın post prodüksiyon ekibi lisanslı müzik ekleyerek yayından önce son miksajı tamamladı.
Her adımında yetenekle şekillendirildi
Bütün bunlar, yorumcuların kendileri olmadan mümkün olmazdı. Dört Telemundo yeteneğinin her biri, tam rızayla projeye katıldı ve nasıl göründükleri ile ne söyledikleri üzerinde kontrolü elinde tuttu.
Dijital benzerliklerin, sesin ve fikri mülkiyetin yakalanması, depolanması ve lisanslanması için CAA’nin uçtan uca çözümü olan CAA Vault ile iş ortaklığı içinde çalışarak, ortaya çıkan çözüm, yetenekleri kameraların asla ulaşamayacağı ortamlara taşıdı ve aynı zamanda kendi adları, görüntüleri ve benzerlikleri üzerinde süreç boyunca tam kontrole sahip olmalarını sağladı.
İzleyicilerin fark etmediği ayrıntıları çözmek
Teknoloji projeyi mümkün kıldı. Ayrıntılar onu inandırıcı hale getirdi.
İspanyolca telaffuz, ritim ve bölgesel aksanlar, anadili İspanyolca olan yapımcılarla yürütülen birden fazla inceleme döngüsü boyunca titizlikle geliştirildi. Müşteri incelemesinden önce her performans, ritim, duygu ve özgünlük açısından değerlendirildi.
Prodüksiyon ekibi ayrıca el hareketleri ve yüz ifadelerinden ses kalitesi ve senkronizasyona kadar sayısız ince performans zorluğunu da çözdü.
Bu iyileştirmeler, senaryolar turnuva sonuçlarına göre gelişmeye devam ederken gerçekleşti ve prodüksiyon takvimlerini gece boyunca yinelenen döngülere sıkıştırdı.
Bu proje yalnızca yapay zeka videosu oluşturma egzersizi değildi. Yapay zeka etrafında kurgulanmış bir yayın prodüksiyonuydu.
Yayıncılığın geleceği için bir yol haritası
Onlarca yıldır televizyon prodüksiyonu lojistik kısıtlamalarla sınırlandı. Yetenekler seyahat edemediğinde, izinler alınamadığında veya teslim tarihleri çok hızlı yaklaştığında, bazı yaratıcı fikirler hiçbir zaman yayına giremedi.
Bu ortaklık, farklı bir geleceğe işaret ediyordu. Kameraları, ekipleri veya geleneksel prodüksiyonu değiştirmek yerine, yapay zeka prodüksiyon ekiplerinin en başta hayal edebileceklerini genişletti.
Telemundo, yapay zekayı sadece yeni ve ilgi çekici olduğu için kullanmadı.
Yayın ağı, canlı spor yayıncılığının gerçekleri içinde geleneksel prodüksiyonla lojistik açıdan zorlu hikâyeleri çözmek için yeni ve yenilikçi bir yol sunduğu için bunu kullandı.
HeyGen için bu proje, başarılı bir kampanyadan çok daha fazlasını ifade ediyordu. Dünyanın en büyük yayıncılarından birinin, dünyanın en büyük spor organizasyonu sırasında, canlı yayın baskısı altında ve kalitenin tartışma konusu bile olamayacağı bir yayın ortamında, YZ ile oluşturulmuş yeteneklere güvenmeye istekli olduğunu gösterdi.
Bu dönüm noktası, sporun çok ötesine uzanıyor.
Aynı prodüksiyon iş akışı, yayıncıların son dakika haberlerine hızla yanıt vermesine yardımcı olabilir, eğlence stüdyolarının yetenekleri imkânsız ortamlara yerleştirmesini sağlayabilir ve içerik üreticilerine zamanı, coğrafyayı veya fiziksel prodüksiyonu tarafından kısıtlanmadan hikâye anlatmaları için tamamen yeni yollar sunabilir.
Artık soru, yapay zekanın yayında yeri olup olmadığı değil. Bir sonraki nesil hikâye anlatıcılarının onunla neler oluşturacağı.