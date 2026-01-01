Yayın ağı, geleneksel prodüksiyonla mümkün olmayacak sinematik anlarla izleyicileri şaşırtmak istiyordu. Zorluk, eşleşmelerin günden güne değiştiği, prodüksiyon takvimlerinin saatlere indiği ve her yayının televizyon standartlarını karşılamak zorunda olduğu, spordaki en hızlı ilerleyen etkinliklerden birinde bu fikirleri hayata geçirmekti.

Önde gelen eğlence ve spor ajansı Creative Artists Agency (CAA) ve Telemundo ile birlikte çalışan HeyGen, bu vizyonu gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olarak Telemundo'nun Dünya Kupası eleme turları yayınları boyunca ekrana gelen dört yapay zeka destekli yayın segmenti oluşturdu.

Bu proje, HeyGen'in ilk büyük canlı yayın ortaklığını işaret etti ve yapay zeka videosunun deneysel bir teknolojiden, başrol saatlerinde kullanıma hazır bir prodüksiyon aracına dönüştüğünü gösterdi.

Bu, Telemundo’nun hâlihazırda planladığı herhangi bir şeyi değiştirmekle ilgili değildi. Amaç, nasıl olsa yayınlanacak bir programa, etkileşimi derinleştirmek ve yayının yapabileceklerini genişletmek için yapay zekayı (YZ) bilinçli bir şekilde kullanarak, ek ve yaratıcı bir katman eklemekti.

Prodüksiyon sınırlarının ötesinde hikayeler anlatmak

Yaratıcı zorluk ilgi çekici mekânlar bulmak değildi. Asıl mesele, imkânsız mekânları hikâyeyi taşıyacak kadar inandırıcı hissettirmekti.

Geleneksel prodüksiyon, birden fazla ekip, uluslararası seyahat, mekân izinleri, görsel efektler ve haftalar süren post prodüksiyon gerektirirdi. Bu takvimlerin hiçbiri, bir sonraki rakibin yayından sadece birkaç gün önce netleştiği bir turnuvayla örtüşmüyordu.

Kameraların nereye yerleştirilebileceğini sormak yerine, ekip bambaşka bir soru sormaya başladı: Hiçbir prodüksiyon sınırı olmasaydı hikâye nerede geçmeliydi?

Bu değişim, tamamen yeni bir yaratıcı yaklaşımın önünü açtı.

Anları çekmek yerine tasarlamak