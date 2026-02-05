School of AI, web, mobil ve yeni ortaya çıkan teknolojiler alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip bir teknoloji uzmanı olan Vivian Aranha tarafından kurulmuş bir eğitim platformudur. Bu yılın başlarında hayata geçirilen School of AI, öğrencilerin zorlu iş piyasasında yol bulmalarına yardımcı olmak için üretken YZ, ajan tabanlı sistemler ve hızla gelişen araçlar da dahil olmak üzere yapay zeka alanında uygulamalı beceriler kazanmaları amacıyla oluşturuldu.

Küçük, canlı staj programı tarzı oturumlarla başlayan süreç, kısa sürede daha büyük bir fırsatı ortaya çıkardı: video tabanlı eğitimle çok daha fazla öğrenene çok daha verimli şekilde ulaşmak. Ancak yapay zekanın gelişim hızına ayak uyduracak kalitede video içerik oluşturmak büyük bir zorluk haline geldi; ta ki Vivian, HeyGen’i keşfedene kadar.

İş yükünü artırmadan eğitimi ölçeklendirmek

Başından beri video, Vivian’ın öğretme biçiminin merkezindeydi. “Ben kitaptan öğrenen biri değilim,” diye açıkladı. “İşlerin nasıl yürüdüğünü, uygulamalı laboratuvarlar ve açıklayıcı videolar gibi, eylem halinde görmem gerekiyor.”

Başlangıçta, School of AI canlı çevrimiçi oturumlara dayanıyordu. Öğrenciler kısa süre sonra, kendi programlarına göre öğrenebilmek için Vivian'dan dersleri kaydetmesini istedi. Bu pedagojik açıdan mantıklı olsa da, önemli bir prodüksiyon yükü getirdi.

HeyGen'den önce kurs oluşturmak yavaş, yorucu ve katıydı. Vivian, 2024'te toplamda yaklaşık 60 saatlik içerikten oluşan bir amiral gemisi YZ kursu hazırladığını anlattı.

“Tüm kursu kendim kaydettim,” dedi Vivian. “Haftada neredeyse 40 saat çalışarak üç ayımı aldı.”

Dahası, YZ araçları çok hızlı değişiyor. Vivian, bir gün kaydettiği içeriğin, yeni model sürümleri veya özellik güncellemeleri nedeniyle ertesi gün eski kaldığını sık sık fark ediyordu.

“Bazı zamanlar her şeyi gece hazırlayıp ertesi gün kayda başlıyor ve bir şeylerin çoktan değiştiğini fark ediyordum,” dedi Vivian. “Her şeyi baştan yapmak zorunda kalıyordum.”

O hızla Vivian yılda ancak dört kadar kurs hazırlayabiliyordu ve bir alternatif görene kadar bunun ne kadar kısıtlayıcı olduğunun farkında bile değildi.

HeyGen'i keşfetmek ve mümkün olanı yeniden düşünmek

Vivian, kurslarını uluslararası ölçekte genişletmek için çevirmen ararken ilk kez HeyGen ile karşılaştı. Yapay zeka ve kuantum hesaplama üzerine bir dersi İspanyolcaya çevirmek istiyordu ve bu konuda yardımcı olması için bir insan çevirmen tuttu.

İki hafta geçmişti ve çeviri hâlâ bitmemişti. Aynı dönemlerde Vivian, HeyGen’in deneme sürümünü denedi. Kursunu yükledi ve 15 dakika içinde çeviri tamamlandı.

“Birkaç saat içinde dersi çevirmiş, yüklemiş ve İspanyolca konuşan kitlemin erişimine açmıştım,” dedi Vivian.

O an her şeyi değiştirdi. Vivian, HeyGen kullanarak 20-30 kursu çevirmeye devam etti ve diğer özellikleri keşfetmeye başladı. Kısa süre içinde HeyGen, yalnızca çevirinin değil, bizzat içerik oluşturmanın da merkezine yerleşti.

Betikler ve ekran kayıtlarını kullanarak Vivian, içeriğin sunumunu HeyGen'e bırakıp öğretmeye odaklanabildi. 2025'te aynı 60 saatlik YZ kursunu HeyGen kullanarak yeniden oluşturdu ve ortaya çıkan fark çarpıcıydı.

“Üç ay yerine iki haftamı aldı,” dedi Vivian. “Aylarca haftada 40 saat değil. Toplamda sadece iki hafta kadar.”

Yılda dört ders olan şey ayda dört derse dönüştü. “Bu da bir anda başka şeyler yapmak için fazladan 11 ayım olduğu anlamına geliyor,” dedi Vivian.

Türkiye'ye uçarken, uçak içi Wi-Fi ile sessizce çalışarak baştan sona iki saatlik eksiksiz bir kurs bile oluşturdu.

Vivian için dönüm noktası, dijital ikizini oluşturduğu an oldu.

“Benim için sihirli an, ona bir senaryo verdiğimde ve mimiklerin ortaya çıktığını gördüğüm andı,” dedi. “Heyecanlandığında, gerçekten benim gibi heyecanlı görünüyor.”

Yapay hissettirmek yerine, avatar kişisel ve ifade gücü yüksek geldi. “Sıradan bir avatar gibi görünmüyor,” dedi Vivian. “Dijital ikizim gibi görünüyor.”

Bu duygusal gerçekçilik, Vivian'ın öğretimini ölçekli olarak oluşturup sunmak için birincil yöntem olarak HeyGen'e güvenmesini sağladı.

Zamandan tasarrufu iş büyümesine dönüştürmek

Vivian’ın tahminine göre HeyGen, daha önce video içeriği üretmek için gereken sürenin %80–90’ını ona kazandırıyor. Yılda dört kurs yerine artık ayda dört kurs oluşturabiliyor; bu da çıktıyı fiilen 10 kat artırmak anlamına geliyor.

Bu üretim artışı doğrudan geliri etkiliyor. “Bu sadece zamandan tasarruf etmek değil,” diyor Vivian. “Gelirimi katlıyor.”

HeyGen aynı zamanda küresel ölçekte büyük bir erişim sağladı. School of AI artık 70’ten fazla ülkedeki öğrenenlere hizmet veriyor ve öğrenciler 60’tan fazla farklı dil konuşuyor.

Abone artışı da hız kazandı. Vivian daha önce istikrarlı bir aylık büyüme görürken, artık tutarlı ve çok dilli içerik sayesinde son sekiz ay içinde milyonlarca görüntüleme ve abone kazandı.

Rakamların ötesinde, HeyGen yaratıcı süreçteki sürtünmeyi ortadan kaldırdı. “Video oluşturmanın eskiden ne kadar zor geldiğini tamamen unuttum,” diyor Vivian. “Artık sadece ne öğretmek istediğime odaklanıyorum.”

Başkalarına verdiği tavsiye basit: iyi olduğunuz şeye odaklanın.

“Video hazırlamak başlı başına bir beceri,” dedi Vivian. “Bunu HeyGen’e bırakın ki siz öğrenmeye, öğretmeye ve değer sunmaya odaklanabilesiniz.”

School of AI büyümeye devam ederken, HeyGen; Vivian’in daha hızlı öğretmesine, daha geniş kitlelere ulaşmasına ve başkalarına öğretmesine yardımcı olduğu teknolojilerle aynı hızda ilerlemesine imkân tanıyan temel platform olmaya devam ediyor.

“HeyGen, yalnızca senaryonuzla profesyonel seviyede videolar oluşturmanıza yardımcı oluyor,” dedi. “Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok.”