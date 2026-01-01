Stratasysküresel ölçekte eklemeli imalat alanında liderdir ve müşterilerinin daha ekonomik, kişiselleştirilmiş ve sürdürülebilir bir dünya için sınır tanımadan üretim yapmasını sağlar. Global Eğitim Müdürü olarak Michael Muenchow, müşteri ve servis ekiplerine yönelik teknik eğitimlere liderlik eder; dünya genelindeki ekiplerin Stratasys ekipmanlarını maksimum çalışma süresi, verimlilik ve optimize edilmiş iş akışlarıyla kullanabilmesini güvence altına alır.

Michael’ın ekibi, farklı bölgelerdeki müşterileri, servis mühendislerini, satış ekiplerini ve iç paydaşları destekleyen teknik eğitimleri tasarlamak ve sunmaktan sorumludur. Öğrenme tercihleri değiştikçe, video Stratasys’in bilgi aktarma yönteminin merkezine yerleşti, ancak yüksek kaliteli video eğitimlerini küresel ölçekte ölçeklendirmek yeni zorluklar ortaya çıkardı.

Video eğitimlerinde güncellemeleri ve yerelleştirmeyi yönetme

Stratasys'te video, insanların öğrenmesinin başlıca yollarından biridir. Müşteriler ve servis ekipleri, sorularına hızlı ve bağlam içinde yanıt almak için kısa eğitim videolarına, isteğe bağlı içeriklere ve YouTube tarzı öğrenme formatlarına güveniyor.

“Günümüzde çoğu insan videoyla öğreniyor,” diye açıkladı Michael. “Bizim için verimli bir şekilde geliştirmek ve tüm kitlelere yönelik içerik oluşturmak çok önemli.”

HeyGen'den önce, video eğitim oluşturmak iki büyük zorlukla birlikte geliyordu: içerik güncellemeleri ve yerelleştirme.

Bir eğitim videosu kaydedildikten sonra, inceleme sürecinde yapılan küçük değişiklikler bile çoğu zaman içeriği yeniden çekmek için stüdyoya geri dönmeyi gerektiriyordu. Bu durum, yayına almayı yavaşlatıyor ve eğitim tasarımcıları için gereksiz bir sürtünme yaratıyordu.

“Bir değerlendiricinin notları varsa, yeniden yapmak veya tekrar çekmek için bir yol bulmamız gerekiyordu,” dedi Michael. “Bu da zamana ve karmaşıklığa neden oluyordu.”

Yerelleştirme çok daha büyük bir engeldi. Küresel kitlelere ulaşmak için Stratasys, geçmişte diğer dillerdeki videoları çevirmek veya yeniden oluşturmak konusunda iç paydaşlarına güveniyordu. Çeviri ve video prodüksiyonunu dışarıya yaptırmak ise çoğu zaman maliyet açısından mümkün olmuyordu.

“HeyGen sayesinde sağlanan yerelleştirme olmadan, bunu ölçekli bir şekilde yapmamız kesinlikle mümkün olmazdı,” dedi Michael.

HeyGen ile içeriği bir kez oluşturup küresel ölçekte yerelleştirin

HeyGen, Stratasys’e video eğitimini baştan sona yeniden düşünme imkânı sundu. İçeriği yeniden kaydetmek yerine, Michael’ın ekibi artık platforma geri dönüp metinleri düzenleyebiliyor ve kayıt stüdyosuna geri dönmeden videoları yeniden oluşturabiliyordu. Bu da inceleme döngülerini hızlandırdı ve içerik güncellemelerini çok daha yönetilebilir hale getirdi.

Ancak en büyük değişim yerelleştirmeden geldi.

HeyGen ile Stratasys artık bir eğitim videosunu bir kez oluşturup toplu yerelleştirme, marka sözlükleri ve zorunlu telaffuz kurallarını kullanarak diller arasında yerelleştirebiliyor; bu da son derece teknik bir alanda kritik önem taşıyor.

“Diller arasında yaygın olmayan çok sayıda terimimiz var,” diye açıkladı Michael. “Çeviri ve telaffuzu kontrol edebilmek bizim için son derece önemli.”

Pek çok durumda, yerelleştirilmiş videolar hemen yayımlanmaya hazır olur. Diğerlerinde ise, hafif bir son okuma adımı, yeniden tam kayıt veya harici tedarikçi maliyeti olmadan doğruluğu güvence altına alır.

HeyGen ayrıca farklı departmanlarda avatar odaklı eğitim videolarını mümkün kıldı. Michael’ın ekibi avatarları müşteri ve saha ekiplerine yönelik eğitimlerde kullanırken, küresel mühendislik gibi diğer ekipler bunları dahili teknik ve kontrol eğitimleri için kullanıyor.

LMS teslimatını ve kişiselleştirilmiş öğrenme yollarını kolaylaştırma

Stratasys için en etkili özelliklerden biri SCORM dışa aktarma ve çok dilli oynatıcı olmuştur. Bu sayede ekip, tek bir eğitim içeriğini öğrenme yönetim sistemine yükleyip küresel ölçekte sunabiliyor. Öğrenenler içeriği, kendileri için en uygun dilde otomatik olarak deneyimliyor.

“O çok dilli oynatıcı gerçekten çığır açıcı,” dedi Michael. “Tek bir içerik oluşturup onu global olarak atayabiliyoruz ve kullanıcı içeriği kendisi için en iyi şekilde deneyimliyor.”

HeyGen ayrıca dallanma ve senaryo tabanlı öğrenmeyi de mümkün kılar. Sorun giderme veya makine kurulumu gibi karmaşık iş akışlarında, öğrenenler uzun bir yönerge videosu altında bunalmaktansa, kendi özel durumlarına en uygun yolları seçebilir.

“Her iki versiyonu da oluşturabilir ve öğrenenlerin o anda kendileri için neyin ilgili olduğuna göre ilerlemelerine izin verebiliriz,” dedi Michael.

Küresel eğitimde verimlilik sağlama ve maliyetlerden kaçınma

HeyGen'i kullanmaya başladığından beri Stratasys, net ve ölçülebilir bir etki gördü:

Yerelleştirilmiş içerik sayesinde YouTube video izlenmelerinde %120 artış

Video çevirisi ve yerelleştirmesini dış kaynak kullanmadan yaparak hesaplanan 1 milyon $’ın üzerinde maliyet tasarrufu

Stüdyoya geri dönmeden daha hızlı içerik güncellemeleri

LMS entegrasyonu ile daha kolay ve daha ölçeklenebilir küresel eğitim sunumu

“Bunlar, dürüst olmak gerekirse daha önce gerçekten yapamadığımız şeylerdi,” dedi Michael. “Şimdi ise müşterilere, servis ekiplerine ve satış ekiplerine daha önce mümkün olmayan şekillerde ulaşıyoruz.”

Rakamların ötesinde, HeyGen eğitim geliştirme deneyimini sadeleştirdi. Eğitim tasarımcıları PowerPoint gibi alışık oldukları araçlarla çalışabilir, içerik içe aktarabilir, metinler ekleyebilir ve eğitimi avatarların sunmasını sağlayabilir.

“Bir sunum hazırlamayı biliyorsanız HeyGen’i kullanabilirsiniz,” dedi Michael. “Çok yönlü ve kullanımı kolay.”

Michael için HeyGen'in en önemli yönlerinden biri, bizzat kurulan iş ortaklığının kendisi.

“HeyGen hakkında en sevdiğim şey, birlikte büyüyormuşuz gibi hissetmek,” dedi. “Kurumsal bir müşteri olarak dinlenmek, geri bildirim vermek ve bunun gerçek iyileştirmelere dönüştüğünü görmek. Bu önemli.”

Başkalarına tavsiyesi basit: “aracı keşfedin ve denemeler yapın.”

“Yerelleştirmeyi deneyin. Avatarları deneyin. Kendinizin bir ikizini oluşturun. Farklı tonları test edin,” dedi Michael. “HeyGen'i denemezseniz, daha fazla insana ulaşma fırsatını masada bırakmış olursunuz.”