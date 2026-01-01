Zarin TV basit ama iddialı bir misyonla kuruldu: Afgan hikâyelerinin özgün, bağımsız ve korkusuzca anlatılabildiği bir platform oluşturmak.

Kurum, topluluk haberleri, eğitim, eğlence ve kadınların sorunlarına odaklanırken, ana akım medya tarafından çoğu zaman göz ardı edilen bakış açılarını öne çıkarıyor. Ekip, Afganistan’daki yaşamın gerçeklerini yansıtan haberler ve hikâye anlatımı sunmak için birden fazla ülkedeki gazeteciler ve katkıda bulunanlarla birlikte çalışıyor.

“Misyonumuz, ağırlıklı olarak eğitim olmak üzere topluluk haberleri ve eğlence sunmak ve özellikle kadınların yaşadığı sorunlara ışık tutarak bu konuların konuşulmasının önünü açmaktı,” dedi Zarin TV Gelişim ve Ortaklıklar Direktörü Mariam Harris.

Ancak Taliban Afganistan’ın kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra, bağımsız gazetecilik giderek daha tehlikeli hale geldi. Muhabirler, yalnızca işlerini yaparak kendilerini ve ailelerini riske atıyordu.

Bu zorluk, Zarin TV'nin HeyGen'i kullanmaya başlamasına yol açtı. YZ avatarları kullanarak, kuruluş hem gazetecilerin kimliklerini korumanın bir yolunu buldu hem de aksi takdirde kamuoyuna asla ulaşamayacak hikâyeleri paylaşmaya devam etti.

Bağımsız gazeteciler için güvenlik risklerinin aşılması

Zarin TV için asıl zorluk yalnızca içerik üretmek değildi. Önemli olan, içeriği güvenli bir şekilde üretebilmekti. Gazeteciler hükümeti eleştiren ya da hassas konuları gündeme getiren haberler yaptığında, sonuçlar çok ağır olabilir.

“Eğer gerçek gazetecilerimizi ve bu işi yapan gerçek insanları kullanırsak, aileleri memleketlerinde taciz ediliyor,” diye açıkladı Mariam.

Bazı durumlarda, aileler bir gazetecinin haberleri nedeniyle gözdağına, tacize ya da tutuklanmaya maruz kalabiliyordu. Bunun sonucunda pek çok hikâye hiç anlatılamadı. Gazeteciler, bilgi paylaşmanın önemini, kendileri ve sevdikleri için doğurabileceği olası risklere karşı dikkatle tartmak zorunda kaldı.