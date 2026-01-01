Zarin TV basit ama iddialı bir misyonla kuruldu: Afgan hikâyelerinin özgün, bağımsız ve korkusuzca anlatılabildiği bir platform oluşturmak.
Kurum, topluluk haberleri, eğitim, eğlence ve kadınların sorunlarına odaklanırken, ana akım medya tarafından çoğu zaman göz ardı edilen bakış açılarını öne çıkarıyor. Ekip, Afganistan’daki yaşamın gerçeklerini yansıtan haberler ve hikâye anlatımı sunmak için birden fazla ülkedeki gazeteciler ve katkıda bulunanlarla birlikte çalışıyor.
“Misyonumuz, ağırlıklı olarak eğitim olmak üzere topluluk haberleri ve eğlence sunmak ve özellikle kadınların yaşadığı sorunlara ışık tutarak bu konuların konuşulmasının önünü açmaktı,” dedi Zarin TV Gelişim ve Ortaklıklar Direktörü Mariam Harris.
Ancak Taliban Afganistan’ın kontrolünü yeniden ele geçirdikten sonra, bağımsız gazetecilik giderek daha tehlikeli hale geldi. Muhabirler, yalnızca işlerini yaparak kendilerini ve ailelerini riske atıyordu.
Bu zorluk, Zarin TV'nin HeyGen'i kullanmaya başlamasına yol açtı. YZ avatarları kullanarak, kuruluş hem gazetecilerin kimliklerini korumanın bir yolunu buldu hem de aksi takdirde kamuoyuna asla ulaşamayacak hikâyeleri paylaşmaya devam etti.
Bağımsız gazeteciler için güvenlik risklerinin aşılması
Zarin TV için asıl zorluk yalnızca içerik üretmek değildi. Önemli olan, içeriği güvenli bir şekilde üretebilmekti. Gazeteciler hükümeti eleştiren ya da hassas konuları gündeme getiren haberler yaptığında, sonuçlar çok ağır olabilir.
“Eğer gerçek gazetecilerimizi ve bu işi yapan gerçek insanları kullanırsak, aileleri memleketlerinde taciz ediliyor,” diye açıkladı Mariam.
Bazı durumlarda, aileler bir gazetecinin haberleri nedeniyle gözdağına, tacize ya da tutuklanmaya maruz kalabiliyordu. Bunun sonucunda pek çok hikâye hiç anlatılamadı. Gazeteciler, bilgi paylaşmanın önemini, kendileri ve sevdikleri için doğurabileceği olası risklere karşı dikkatle tartmak zorunda kaldı.
“Kimliği gerçekten, gerçekten gizlemek zorundaydık,” dedi Mariam.
Aynı zamanda Zarin TV, kadın hakları, insan hakları, eğitim ve Afganistan’daki günlük yaşam gibi kamuoyunda nadiren tartışılan konuların kapsamını genişletmek istiyordu.
Ekip, gazetecileri güvende tutarken video anlatımının sağladığı güveni ve bağı koruyacak bir yönteme ihtiyaç duyuyordu.
Kimlikleri korumak ve daha fazla hikâye anlatmak için YZ avatarlarını benimsemek
Mariam, yapım ekibindeki üyeler aracılığıyla HeyGen’i ilk kez keşfetti; ekip, HeyGen’in potansiyelini anında fark etti.
Ekip, çok dilli haber bültenleri oluşturmak için HeyGen’in hazır avatarlarını kullanmaya başladı ve muhabirlerin kimliklerini gerçekçi YZ sunucularının arkasında gizledi.
“Bu ajanları oluşturduk ve kişiliklerine göre karakterler inşa ettik,” dedi Mariam.
Ekranda gerçek gazetecileri göstermek yerine, Zarin TV artık her yayının dili, hedef kitlesi ve tarzına uygun YZ ile oluşturulmuş spikerler aracılığıyla haberleri sunabiliyordu.
Kurum, her hedef kitle için kültürel açıdan uygun görünen avatarları dikkatle seçebilmek için yedi dilde içerik üretmeyi denedi.
Avatarların gerçekçiliği, izleyicilerin içerikle doğal bir şekilde etkileşim kurmasına da yardımcı oldu.
“Birçok kişi bunun yapay zeka olduğunu bile fark etmedi,” dedi.
Gazeteciler tarafından hazırlanan senaryoları YZ sunucularla birleştirerek, Zarin TV katkıda bulunanları gereksiz riske maruz bırakmadan hassas haberleri yayımlamak için ölçeklenebilir bir yol elde etti.
Dilleri ve sınırları aşarak haberlere erişimi genişletmek
YZ avatarlarını kullanmaya başlamadan önce, çok dilli içerik üretmek çok daha zor ve zaman alıcıydı. Artık Zarin TV, farklı kitlelere uygun hikâyeler uyarlarken yayınlar arasında tutarlılığı koruyabiliyor.
Ekipteki gazeteciler haberleri ve metinleri hazırlarken, yapımcılar her haber için en uygun avatarı ve dili seçer.
Bu yaklaşım, Zarin TV'nin Afganistan'ın çok ötesindeki kitlelere ulaşmasını sağlarken, dünya genelindeki izleyicilerin ülke içindeki yaşamın gerçeklerini anlamalarına yardımcı oluyor.
Platform şu anda her ay web sitesine yaklaşık iki milyon ziyaretçi çekiyor ve sosyal kanallar üzerinden kitlesini büyütmeye devam ediyor. Kuruluş ayrıca geleneksel haber programcılığının ötesine geçmek için gelecekteki fırsatlar da görüyor.
YZ avatarları, birçok katkıda bulunan için hâlâ hayati önem taşıyan anonimliğin korunmasını sağlayarak bu olasılıkları gerçeğe dönüştürüyor.
Gazetecilere hikâyelerini güvenle paylaşma özgürlüğü sağlamak
Zarin TV için HeyGen'in en büyük değeri verimlilik ya da prodüksiyon hızı değil, korumadır.
Platform, gazetecilerin hassas konular hakkında haber yapmasını, zorlu gerçekleri tartışmasını ve yeterince temsil edilmeyen sesleri, kendilerini ya da ailelerini gereksiz riske maruz bırakmadan daha görünür kılmasını sağlıyor.
“HeyGen bize daha fazla özgürlük sağladı,” dedi Mariam.
Ayrıca platformun en önemli katkısının, “gazetecilerimize sağlayabildiğimiz anonimlik” olduğunu ekledi.
Eğer YZ avatarlar artık kullanılamaz hale gelseydi, Zarin TV muhtemelen yalnızca sesli haberciliğe, gizlenmiş kimliklere veya ciddi ölçüde azaltılmış video prodüksiyonuna güvenmek zorunda kalacaktı. Bunun yerine, kuruluş izleyicilerin bağ kurduğu, ilgi çekici ve insan odaklı içerikler üretmeye devam edebiliyor.
Benzersiz derecede zorlu koşullar altında faaliyet gösteren, misyona odaklı bir medya kuruluşu için bu yetenek dönüştürücü niteliktedir.
Bağımsız gazeteciliği YZ avatarlarla birleştirerek Zarin TV, hikâyeleri anlatmanın, muhabirleri korumanın ve Afganistan’dan yükselen seslerin dünyada duyulmaya devam etmesini sağlamanın daha güvenli bir yolunu oluşturuyor.