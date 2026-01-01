HeyGen vs D-ID:
Hangi yapay zeka video oluşturucu en iyisi?
HeyGen'in işletmelerin yönetici iletişimleri, uyumluluk, işe alıştırma ve büyük ölçekli Öğrenme ve Gelişim süreçleri için güvenli, stüdyo kalitesinde YZ videoları oluşturmasını nasıl mümkün kıldığını keşfedin. Kurumsal BT gereksinimlerine uygun olarak SOC 2 Type II uyumu, SSO ve LMS entegrasyonu ile tasarlanan HeyGen, küresel kuruluşların marka ile tutarlı eğitim içeriklerini 175+ dil ve lehçede haftalar yerine dakikalar içinde, tam yönetişim ve kontrolü koruyarak üretmesine yardımcı olur.
Kurumsal güvenlik ve erişim kontrolü standartları
Kolaylaştırılmış dağıtım için doğrudan LMS entegrasyonu
Küresel iş gücünü desteklemek için çok dilli ölçeklenebilirlik
HeyGen, girişimlerden Fortune 100 şirketlerine kadar 170.000'den fazla ekip tarafından güvenle kullanılıyor
HeyGen
D-ID
Birincil kurumsal odak (Öğrenme ve Gelişim, Eğitim, İletişim, Pazarlama, Satış)
Yes
No
Avatar gerçekçiliği (tam vücut, hiper-gerçekçi vs. portre/baş çekimi)
5/5
4/5
Desteklenen diller (dudak senkronizasyonu ve ses klonlama ile)
175+
120+
SCORM dışa aktarma (tamamlama kurallarıyla yerel)
Yes
No
LMS entegrasyonu (HTML gömme, canlı senkronizasyon, Workday, Moodle)
Yes
No
Etkileşimli avatarlar (LMS/intranet içine gömülebilir)
Yes
No
Dallanmış senaryolar / sınavlar
Yes
No
PPT/PDF'den videoya
Yes
No
Özel avatar ve ses klonlama
Yes
No
Video Agent (yüksek hacimli iş akışı otomasyonu)
Yes
No
Marka kiti ve sürüm kontrolü (merkezi, çok departmanlı)
Yes
No
RBAC (Rol Tabanlı Erişim Kontrolü)
Yes
No
SSO / SAML (SCIM sağlama ile)
Yes
No
SOC 2 Tip II
Yes
No
GDPR uyumluluğu
Yes
No
ISO 42001 (YZ yönetişimi)
No
No
CCPA uyumluluğu
Yes
No
YZ eğitimi için kullanılmayan veriler (açık garanti)
Yes
No
Denetim günlükleri
Yes
No
MFA
Yes
No
SCIM sağlama
Yes
No
Otomasyon için API (REST API, programatik video oluşturma)
Yes
No
CRM/LMS/MarTech entegrasyonları (HubSpot, Zapier, Make, n8n)
Yes
No
İç iletişim (İK, değişim yönetimi, uzaktan işe alım)
Yes
No
Küresel uzaktan işe alım (çok bölgeli, çok dilli)
Yes
No
Gizlilik Sözleşmesi Kapsamında Güvenlik Dokümanları (SOC 2, sızma testi, güvenlik politikaları)
Yes
No
G2 puanı
4.8/5
4.6/5
Synthesia yerine HeyGen'i seçmeniz için 3 avantaj
İşte önde gelen YZ video oluşturucu Synthesia yerine HeyGen'i seçmeniz için 3 temel avantaj.
Daha iyi YZ avatar kalitesi
HeyGen, üstün dudak senkronizasyonu ve daha doğal avatar hareketleri, daha geniş avatar stil çeşitliliği sunar ve yapay zeka teknolojisinde rahatsız edici Tekinsiz Vadi Etkisi'ni etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Bu da onu öne çıkan bir YZ video oluşturucu, gerçekçi yapay zeka video içerikleri oluşturmak için mükemmel bir çözümdür.
Daha fazla avatar türü ve özellik
Çeşitli avatar türleri ve özelliklerinin keyfini çıkarın: Avatar Pro, Avatar Lite ve Talking Photo. Her biri, bu en iyi YZ video oluşturucusunun esnekliğini artıran, benzersiz FaceSwap özelliğinin yanı sıra üç farklı görünüm modunu (yakın plan, yarım beden ve dairesel görünüm) destekler.
Üstün video düzenleme ve medya özellikleri
HeyGen, video oluşturma için gereken tüm yerleşik araçları sunarak daha geniş bir medya öğeleri yelpazesi sağlar. ChatGPT destekli YZ metinleri, otomatik çeviri yetenekleri ve URL'den videoya dönüştürme seçenekleriyle birlikte gelir; bu da onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için mükemmel bir video YZ oluşturucusu haline getirir.
HeyGen ve D-ID fiyatlandırması
D-ID, her pakette video çıktısını dakika bazında sınırlar. Hatta aylık 299,99 $ tutarındaki Advanced planı bile sizi 65 dakikayla kısıtlar. HeyGen ise aylık 24 $’dan başlayan tüm ücretli planlarda sınırsız video oluşturma sunar ve buna yerel SCORM dışa aktarma, tam RBAC, SCIM, MFA ve standart olarak denetim günlükleri dahildir. Kurumsal seviyede her ikisi de özel fiyatlandırma sunar, ancak HeyGen, kullanıma hazır daha geniş bir avatar kütüphanesi ve daha kapsamlı güvenlik araçlarıyla gelir.
HeyGen
D-ID
Ücretsiz plan
Yes, full studio
14-day trial only (watermarked)
Başlangıç / Oluşturucu
$24/mo
$5.99/mo Lite / $16/mo Pro
Gelişmiş / Kurumsal
$149/mo
$299.99/mo
Kurumsal
Custom
Custom
Video limitleri
Unlimited on all paid plans
Minute-capped (10 to 65 min/mo)
Dakika başına ücretler
None at any tier
Minutes deducted per video
SCORM dışa aktarma
All plans
Available (fewer languages)
Tek tıkla çeviri
All paid plans
Available (fewer languages)
RBAC, SCIM ve MFA
Full support
Limited or not offered
Denetim günlükleri
Included
Not standard
Diller
175+
30+
Hazır avatarlar
500+
Limited selection
Özel avatar maliyeti
Included in plans
Varies by tier
HeyGen ve alternatifleri.
HeyGen'in en iyi özelliklerinin karşılaştırması.
Synthesia, Veed.io, Colossyan ve Deepbrain ile karşılaştırıldığında, HeyGen sunduğu kalite, esneklik ve video oluşturma sürecini geliştiren hepsi bir arada özellikleri sayesinde en iyi yapay zeka video oluşturucu olarak öne çıkarYZ video oluşturma deneyimi
Video oluşturmak artık sizin süper gücünüz
Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrolleriyle, tek bir çalışma alanından eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim içeriklerini oluşturun.
Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun
Senaryoları, PDF'leri ve slayt sunumlarını dakikalar içinde gerçeğe yakın, tam vücut avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Kurgu zaman çizelgesi yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin üretebileceği, hızlı ve marka uyumlu içerik. D-ID'nin yalnızca portre odaklı çıktısı, video formatlarını konuşan kafa klipleriyle sınırlar ve tam sahne prodüksiyonu için ek araçlar gerektirir.
Tek video. Her dil. Her pazar.
Mevcut içeriklerinizi 175+ dile ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okuması ile dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur. D-ID çok dilli sesleri destekler, ancak HeyGen'in dil kapsamı genişliğine veya dudak senkronizasyonu hassasiyetine erişemez.
En geniş profesyonel avatar kütüphanesi
Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik manuel kayıt yapmanıza gerek kalmadan. D-ID'nin avatar seçenekleri daha sınırlıdır ve ağırlıklı olarak çeşitli, tam sahne kompozisyonları yerine dikey formatlı çıktılar için optimize edilmiştir.
Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon
Zapier, HubSpot, Make ve n8n ile entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun. Doğrudan LMS teslimi için SCORM takibiyle dışa aktarın. HeyGen'in API'si, mühendislik ekiplerine herhangi bir ürüne veya iş akışına video oluşturmayı entegre etmek için programatik erişim sağlar. D-ID geliştiriciler için güçlü bir REST API sunar, ancak CRM, LMS ve MarTech entegrasyon ekosistemi daha sınırlıdır.
Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk
SOC 2 Type II, GDPR ve CCPA uyumluluğu standart olarak sunulur. Rol tabanlı erişim kontrolleri, denetim kayıtları, merkezi yönetim araçları ve SSO içerik iş akışınızı korur. Müşteri verileri asla model eğitimi için kullanılmaz. D-ID, SOC 2 ve GDPR sunar ancak CCPA uyumluluğu, MFA, SCIM provizyonu, denetim kayıtları ve veri eğitimi hariç tutulmasına dair net bir politika eksiktir — bu da kurumsal BT ve uyumluluk ekipleri için önemli açıklar bırakır.
"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."
"HeyGen, yapay zeka video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoların çok doğal görünmesini sağlıyor."
"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."
"Eskiden günlerimi alan işler artık sadece birkaç saatimi alıyor. HeyGen, kaliteyi hiç düşürmeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."
"Teknoloji konusunda çok bilgili değilim ama HeyGen kullanması o kadar kolay ki ilk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."
Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle çok daha verimli hale getiriyor.
SSS
Pazarlama ekipleri tek bir videoyu birden fazla kampanya ve kanal için yeniden kullanabilir mi?
HeyGen, pazarlama ekiplerinin tek bir proje üzerinde metinleri, avatarları ve dilleri değiştirerek reklamlar, sosyal medya, e-posta ve açılış sayfaları için sıfırdan yeniden üretmek zorunda kalmadan onlarca varyasyon oluşturmasına olanak tanır. D-ID'nin pazarlama odağı, kişiselleştirilmiş erişim ve konuşan kafa klipleri etrafında şekillenir; bu da, çok formatlı kampanyaları ölçekli şekilde yeniden kullanma konusunda mevcut yaratıcı yelpazeyi sınırlar.
Yaratıcılar ve tek başına çalışan girişimciler bütçe olmadan nasıl başlayabilir?
HeyGen, içerik üreticilerinin herhangi bir ücret ödemeden önce videolar oluşturup yayımlayabilmesi için tam Stüdyo erişimi sunan ücretsiz bir plan sağlar. D-ID ise sınırlı kredili 14 günlük bir ücretsiz deneme sunar ve bu sürenin ardından ücretli bir abonelik gerekir. Kalıcı bir ücretsiz katman yoktur.
Satış etkinleştirme ve müşteri kazanımı için hangi platform daha iyi?
HeyGen, satış ekiplerinin özel dijital ikizler ve ses klonları kullanarak müşteri bulma, demo ve takip süreçleri için kişiselleştirilmiş avatar videoları oluşturmasına olanak tanır. Bire bir kişiselleştirme, tüm pipeline’lara ölçeklenir. D-ID, API ölçeğinde kişiselleştirilmiş video desteği sunarak geliştirici odaklı erişim otomasyonunu mümkün kılar, ancak teknik olmayan satış ekiplerinin bağımsız çalışması için gereken yerleşik stüdyo iş akışları ve avatar derinliğinden yoksundur.
Kurumiçi iletişim ekipleri pahalı genel toplantı kayıtlarını ve yönetici güncellemelerini tamamen değiştirebilir mi?
HeyGen, bir yöneticiyi dijital ikizine dönüştürmenize ve yalnızca bir metin (script) kullanarak profesyonel video güncellemeleri oluşturmanıza olanak tanır. Çekim yok, planlama yok, stüdyo rezervasyonu yok. D-ID, bir fotoğraf ve metinden konuşan kafa videoları oluşturabilir, ancak yalnızca portre formatını desteklemesi ve sınırlı marka seti ile yönetişim araçlarına sahip olması, onu kurumsal ölçekte, markaya tam uyumlu görünmesi ve hissettirmesi gereken profesyonel yönetici iletişimleri için daha az uygun hale getirir.
Ajanslar ve danışmanlar için müşteri projelerinde daha fazla yaratıcı esneklik sunan platform hangisi?
HeyGen'in kamera kadrajı, jestler, geçişler ve avatar görünümü üzerindeki ayrıntılı kontrolleri, ajansların farklılaşan, müşteriye özel videolar sunmasını sağlar. Panel tarzı veya sohbet formatları için tek bir sahnede birden fazla avatar görünebilir. D-ID'nin çıktıları tek sunuculu, dikey formatlı videolarla sınırlıdır ve farklı müşteri teslimatları üreten ajanslar için daha dar bir yaratıcı alan sunar.
Her bir platform, ürün ve özellik duyuru videolarını nasıl destekliyor?
HeyGen'in hızlı metinden videoya iş akışı, ürün pazarlama ekiplerinin lansman videolarını, özellik tanıtımlarını ve sürüm notu içeriklerini sıkı teslim tarihleriyle üretebilmesi anlamına gelir. Teknik şartlar son dakikada değiştiğinde, çekimi yeniden planlamak yerine metni güncelleyip videoyu birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. D-ID de hızlı konuşan kafa videoları oluşturabilir, ancak tam sahne kompozisyonunun olmaması ve sınırlı marka kontrolü, kurumsal marka standartlarıyla uyumlu duyuru içerikleri üretmeyi zorlaştırır.
Birden fazla bölgede işe alım ve uyum programları oluşturan İK ekipleri için hangisi daha uygundur?
HeyGen, avatar odaklı işe alım şablonlarını, 175+ dilde dudak senkronizasyonlu çeviriyi ve SCORM takibiyle doğrudan LMS teslimatını tek bir iş akışında bir araya getirir. İK ekipleri, ek araçlara veya tedarikçilere ihtiyaç duymadan bölgeye özel programlar oluşturabilir. D-ID ise sınırlı SCORM desteği ve yerel LMS derinliğinden yoksundur; bu da İK ekiplerinin çok bölgeli işe alımı ölçekli şekilde yönetebilmek için ek araçları bir araya getirmesini gerektirir.