YZ video oluşturucular: kapsamlı bir karşılaştırma

HeyGen gibi YZ video oluşturucular, HeyGen ve Elai, her ölçekteki işletme için video içeriğinin erişilebilirliğini ve kişiselleştirilmesini kökten değiştirdi. Bu araçlar birbirinin aynısı değil. Bu YZ video oluşturucu karşılaştırmasında, temel özelliklerine ve fiyatlandırma farklılıklarına derinlemesine bakıyor, özellikle de HeyGen’in avatar kalitesi ve özelleştirme seçeneklerinin rakiplerine kıyasla nasıl üstün videolar sunduğuna odaklanıyoruz. Kapsamlı kullanım alanlarını keşfetmek için YZ video oluşturucu kullanım senaryoları bölümüne göz atın.

HeyGen
Elai
G2 puanı
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Fiyatlandırma
Free (3 min. of video) ‍$24/month* (5 min. of video) ‍$69/month* (30 min. of video) ‍Custom
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) ‍Custom
Hazır avatarlar
120+
120+
Diller
170+
75+
Ses aksanları
300+
300+
YZ senaryo oluşturma
Hazır senaryo şablonları
200+
160+
Müzik medyası
90+
70+
Müşteri desteği
24/7
*Yıllık faturalandırıldığında

Ürün özelliklerini karşılaştırın

HeyGen ve Elai, iş büyümesini desteklemek ve video oluşturmayı geliştirmek için tasarlanmış, kullanıcı dostu YZ video oluşturuculardır. Her iki platform da gerçekçi YZ avatarları ve doğal metinden konuşmaya etkileşimleri sunar. Ancak, özellikleri ve destek hizmetleri büyük ölçüde farklılık gösterir. Yüksek kaliteyi, gelişmiş özelleştirme seçeneklerini ve daha geniş avatar, müzik tarzı ve dil yelpazesini önceliklendirenler için, bu YZ video oluşturucu karşılaştırmasında HeyGen öne çıkar. Elai temel görevlerin üstesinden gelse de, sınırlı özellikleri, benzersiz bir marka kimliğini güçlendirmek için gerekli araçlarla boy ölçüşemez. deepfake videolar ve bunların etkilerinin video içeriklerinde üstün kişiselleştirme ihtiyacını nasıl vurguladığını keşfedin.


HeyGen
Elai
Hazır avatarlar
250+
129+
Özel stüdyo avatarları
Özel web avatarları
Özel fotoğraf avatarları
Özel YZ kıyafet avatarları
Dudak senkronizasyonu
4.7/5
2.5/5
Avatar stili
Yüz Değiştirme

Fiyatlandırma planlarını karşılaştırın

En iyi yapay zeka video oluşturma araçlarını seçerken fiyatlandırma kritik öneme sahiptir. HeyGen, başlangıç seviyesindeki kullanıcıların üç dakikalık kullanılabilir içerikle ücretsiz video oluşturmaya başlamasına olanak tanırken, Elai yalnızca bir dakika sunar. HeyGen'de farklı bütçelere uygun, ihtiyaca göre uyarlanmış fiyatlandırma planları mevcuttur.


Free
Creator
Team
Enterprise
HeyGen fiyatlandırması (yıllık faturalandırıldığında)
$ 0
$ 24/month
$ 69/month
Custom

HeyGen ve Elai müşteri değerlendirmeleri

HeyGen
Elai
G2
4.8/5 (580 reviews)
4.6/5 (103 reviews)
Trustpilot
4.5/5 (1,328 reviews)
4.5/5 (104 reviews

Neden Elai yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

Pek çok temel özelliği paylaşsa da, HeyGen'in avatar kalitesi ve özelleştirme yetenekleri benzersizdir. Son derece kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak için HeyGen, daha fazla avatar stili, çeşitli video şablonları ve dillerle öne çıkar.


Avatar

HeyGen, 250'den fazla hazır avatara ek olarak özel YZ kıyafetleri, stüdyo avatarları ve benzersiz FaceSwap özellikleri sunar. Elai ise yalnızca 120 hazır avatar sağlar ve FaceSwap özelliğine sahip değildir; bu nedenle HeyGen'in dudak senkronizasyonu teknolojisi ondan üstündür.


Şablon

HeyGen, sık güncellenen bir kütüphane ile 400'ün üzerinde profesyonel video şablonuna erişim sunar. Elai ise yalnızca 160'tan fazla şablon sunarak, HeyGen kullanıcılarına çarpıcı videoları hızlıca oluşturma ve özelleştirme konusunda %88'lik bir avantaj sağlar.


Ses özellikleri

HeyGen, kullanıcıların YZ ses hızını ve tonunu ayarlamasına, kişisel ses kayıtlarını yüklemesine veya çevrimiçi kayıt yapmasına olanak tanır — bu, Elai'nin desteklemediği bir yetenektir. HeyGen'in birden fazla kullanıcı koltuğu ve misafir erişimi sunması, konumdan bağımsız olarak ekip iş birliğini teşvik eder ve video oluşturma sürecini kolaylaştırır.


HeyGen alternatifleri

HeyGen ve alternatifler

HeyGen'in en iyi özelliklerinin karşılaştırması.

HeyGen'i Synthesia, Veed.io, Colossyan ve Deepbrain gibi araçlarla karşılaştırdığınızda, HeyGen'in kalite, esneklik ve kapsamlı özellikleri sayesinde öne çıktığı açıkça görülür.

This AI video generator facilitates video production from typed text.

Transforms any image or video into an extraordinary experience.

As a generative AI platform, it turns text into engaging videos.

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

Enables users to create videos directly from text.

Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun

Metinleri, PDF'leri ve slayt sunumlarını dakikalar içinde gerçekçi avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Kurgu zaman çizelgeleri yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin hızla oluşturabileceği, markanıza uygun içerik.

Tek video. Her dil. Her pazar.

Mevcut içeriklerinizi 175+ dile ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okumasıyla dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur.

İnsan etkisini koruyarak ölçekli şekilde videoları kişiselleştirin

Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik hiçbir manuel kayıt gerektirmeden.

Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon

Zapier, HubSpot, Make ve n8n ile entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun.

Tek oturum açma (SSO) ve kurumsal kullanıma hazır yönetişim

Ekip çalışma alanları, özel roller, tek oturum açma (SSO), ortak kullanım hakları ve merkezi yönetim araçlarıyla markanıza sadık kalın ve kontrolü elinizde tutun. İlk günden itibaren yerleşik SOC 2 Type II, GDPR ve YZ yönetişimi ile güvenle ölçeklendirin.

"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."

Kwan S.

"HeyGen, yapay zeka video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoların çok doğal görünmesini sağlıyor."

Javier M.

"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."

Eriks D.

"Eskiden günlerimi alan işlerim artık sadece birkaç saat sürüyor. HeyGen, kaliteden hiç ödün vermeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."

Carlos M.

"Teknoloji konusunda çok bilgili değilim ama HeyGen kullanması o kadar kolay ki. İlk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."

Diana P.

"Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle daha verimli hale getiriyor."

Ethan W.

SSS

HeyGen ve Elai kullanımı kolay mı?

HeyGen ve Elai tasarımcıları, işletmelerin video oluşturma süreçlerini geliştirmek için onlara kolayca erişebilmesini sağlayan, kullanıcı dostu olacak şekilde bunları tasarladı.


HeyGen veya Elai ücretsiz kullanılabilir mi?

HeyGen, üç dakikaya kadar video oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir plana sahiptir. Başlamak için harika bir yoldur.


HeyGen ile yapay zeka videolarını nasıl oluşturursunuz?

HeyGen ile video oluşturmak için avatarları ve şablonları seçersiniz. İçeriğiniz için metinden konuşmaya (text-to-speech) özelliklerini de özelleştirebilirsiniz. Bu da akıcı ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.


Müşteri referansları HeyGen hakkında ne söylüyor?

Referanslar, HeyGen’in üstün özelleştirme ve avatar kalitesinden duyulan memnuniyeti yansıtarak, rakiplerine göre avantajlarını vurguluyor.


