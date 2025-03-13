Talep üzerine webinar ve podcast'leri zahmetsizce oluşturun

Web seminerleri ve podcast’ler etkileşimi artırır, ancak prodüksiyon genellikle zaman alıcı ve maliyetlidir. HeyGen süreci sadeleştirir, dakikalar içinde profesyonel, isteğe bağlı içerik oluşturmanıza olanak tanır. Prodüksiyon ekibine veya kameraya gerek yoktur.

Faydalar ve değer

Talebe göre sunulan web seminerlerinizi ve podcast’lerinizi yüksek kaliteli videolarla ölçeklendirin

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

Pazarlamacıların isteğe bağlı içeriği nasıl ölçeklendirdiğini keşfedin

5 ways to be more efficient with your marketing budget

Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.

HeyGen ile isteğe bağlı webinar ve podcast'ler nasıl oluşturulur

  1. HeyGen'i açın

HeyGen'e giriş yapın ve bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan, dakikalar içinde yüksek kaliteli, isteğe bağlı webinar kayıtları, video podcast'ler ve tanıtım içerikleri oluşturmaya hazırlanın.

  1. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın
  1. Konuşma metinleri ekleyin ve bir avatar seçin
  1. Videonuzu özelleştirin
  1. Daha fazla tasarım öğesiyle yaratıcılığınızı konuşturun
  1. Videonuzu gönderin

SSS

İsteğe bağlı webinar nedir ve HeyGen ile nasıl oluşturabilirim?

İsteğe bağlı webinar, canlı webinarlardan farklı olarak, hedef kitlenizin dilediği zaman izleyebileceği önceden kaydedilmiş bir video sunumudur. HeyGen ile YZ avatarlar, özelleştirilebilir şablonlar ve otomatik seslendirmeler kullanarak, hiçbir video prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan kolayca profesyonel isteğe bağlı webinarlar oluşturabilirsiniz.

HeyGen'i video podcast oluşturmak için nasıl kullanabilirim?

HeyGen, podcast içeriklerinizi YZ avatarlar, altyazılar ve görsel öğeler ekleyerek ilgi çekici video podcast’lere dönüştürmenizi sağlar. Yalnızca metninizi veya ses dosyanızı yükleyin, bir avatar seçin ve farklı platformlarda paylaşabileceğiniz dinamik bir video podcast oluşturun.

HeyGen kullanarak webinarım veya podcastim için tanıtım videoları oluşturabilir miyim?

Evet! HeyGen, web semineri kayıtlarını veya podcast dinlenmelerini artırmak için kısa ve ilgi çekici tanıtım videoları oluşturmayı kolaylaştırır. Yapay zeka ile desteklenen iş akışında, öne çıkan anları çıkarabilir, markanıza özel görseller ekleyebilir ve sosyal medya, e-posta kampanyaları ve açılış sayfaları için teaser klipler oluşturabilirsiniz.

HeyGen ile webinar ve podcast oluşturmak için video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. HeyGen, video editörleri için değil, pazarlamacılar için tasarlanmıştır. Sezgisel sürükle-bırak araçları sayesinde teknik beceriye veya pahalı yazılımlara ihtiyaç duymadan yüksek kaliteli webinar ve podcast içerikleri oluşturabilirsiniz.

Webinar ve podcast videolarına kendi markamı ekleyebilir miyim?

Evet! HeyGen, videonuzu marka renkleri, yazı tipleri, logolar ve bindirmelerle özelleştirmenize olanak tanır; böylece içeriğinizin tüm platformlarda görsel olarak tutarlı kalmasını sağlar.

Uzun web seminerlerini veya podcast'leri kısa kliplere nasıl dönüştürebilirim?

HeyGen ile uzun biçimli içerikleri kolayca kısa, paylaşılabilir kliplere dönüştürebilirsiniz. Öne çıkan noktaları vurgulayın, altyazı ekleyin ve videoları LinkedIn, Instagram ve e-posta pazarlama kampanyaları gibi farklı kanallar için uygun formatta hazırlayın.

HeyGen, küresel kitleler için video yerelleştirmesine yardımcı olabilir mi?

Evet! HeyGen, YZ destekli video çevirisi, ses klonlama ve dudak senkronizasyonu sunarak, ek prodüksiyon maliyetleri olmadan webinar ve podcast’lerinizi çok dilli olarak hızla yerelleştirmenizi sağlar.

Hangi tür işletmeler webinar ve podcast’ler için HeyGen kullanıyor?

HeyGen, B2B pazarlamacılar, içerik üreticileri, satış ekipleri ve eğitimciler tarafından webinarları, video podcast’leri ve tanıtım içeriklerini verimli bir şekilde oluşturup ölçeklendirmek için kullanılıyor; çoğu zaman yapay zeka podcast oluşturma özelliklerimizden de yararlanıyorlar.

HeyGen ile oluşturduğum web seminerlerini ve podcast'leri hangi platformlarda paylaşabilirim?

Videolarınızı farklı formatlarda dışa aktarabilir ve LinkedIn, YouTube, e-posta kampanyaları, şirket web siteleri ve iç iletişim araçları gibi çeşitli platformlarda paylaşabilirsiniz. Müşteriler ayrıca yükleme sürecini otomatikleştirmek için Zapier kullanıyor.

HeyGen ile isteğe bağlı bir webinar veya podcast videosunu ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen ile haftalar değil, dakikalar içinde tamamen profesyonel bir isteğe bağlı webinar veya podcast videosu oluşturabilirsiniz. Sadece bir şablon seçin, metninizi yükleyin, bir avatar belirleyin ve paylaşmaya hazır son videonuzu dışa aktarın.

