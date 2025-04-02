Etkileşimli YZ avatarlarını en verimli satış temsilcileriniz haline getirin

Satışta hız çok önemlidir, ancak ekibiniz her yerde aynı anda bulunamaz. HeyGen’in etkileşimli YZ avatarları, potansiyel müşterilerin sorularını yanıtlayan, lead’leri nitelendiren ve 7/24 toplantı ayarlayan sanal YZ satış avatarları olarak görev yapar. Web sitenizde ve Zoom görüşmelerinizde daha ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir satın alma deneyimi sunmanıza yardımcı olarak dönüşümleri önemli ölçüde artırırlar.

Faydalar ve değer

Satış sürecinizi hızlandırın ve müşterileri doğru yöne yönlendirin

Personalize sales outreach at scale without adding more headcount

Every prospect desires a fast, relevant response. HeyGen’s interactive avatars, functioning as AI sales avatars, deliver personalized experiences at scale. They adjust to various buyer questions and guide customers through the sales funnel—without needing more SDRs.

An image showing how to chat with an interactive video avatar.

Engage and qualify leads 24/7 to capture every opportunity

Timing is everything in sales, but most sales teams can’t respond immediately. HeyGen’s AI sales avatars utilize interactive avatars to act like your sales assistants. They provide instant, consistent, and personalized responses to prospect questions at any hour.

a man and a woman are having a conversation on a video call

Free up your team for high-value deals

Your sales team should focus on closing deals, not answering repetitive questions. HeyGen’s AI sales avatars tackle upfront engagement and qualification on your website. This allows your sales reps to spend more time with qualified prospects who are ready to purchase.

a doctor is talking to another doctor in different languages

Satış ekiplerinin YZ satış avatarlarını nasıl etkili şekilde kullandığını keşfedin

Pyne uses HeyGen to revolutionize in-product onboarding

By integrating HeyGen’s API, Pyne builds interactive demo agents that scale onboarding, personalize user journeys, and boost engagement by 10 times.

Nasıl yapılır

HeyGen ile güçlü YZ satış avatarları oluşturun

  1. HeyGen'i açın

HeyGen'i açın ve giriş yaparak etkileşimli avatarınızı kurmaya başlayın; böylece potansiyel müşterilerle etkileşime geçebilir, soruları yanıtlayabilir ve insan satış ekibine ihtiyaç duymadan, 7/24 potansiyel müşterileri nitelendirebilirsiniz.

  1. Bir avatar seçin ve bilgi tabanını oluşturun.
  1. Avatarınızın sesini ve kimliğini özelleştirin.
  1. Yanıtları test edin ve iyileştirin
  1. Avatarınızı en çok önem taşıyan yerde kullanıma alın.
  1. Potansiyel müşterilerle etkileşim kurmaya başlayın.

SSS

YZ satış avatarı nedir?

YZ satış avatarları, günün her saati soruları yanıtlayarak, potansiyel müşterileri nitelendirerek ve toplantılar ayarlayarak satışları artıran sanal asistanlardır. Ücretsiz kayıt olun ve satış sürecinizi nasıl dönüştürebileceklerini keşfedin.

HeyGen’in etkileşimli avatarları potansiyel müşterileri nasıl niteliklendiriyor?

HeyGen’in interaktif avatarları, potansiyel müşterileri kişiselleştirilmiş etkileşimlerle satış hunisinde yönlendirerek, ölçeklenebilir şekilde nitelikli müşteri oluşturmayı sağlar. Daha fazla bilgi edinin ve bugün lead’leri verimli bir şekilde nitelendirmeye başlayın.

Etkileşimli bir avatar kullanarak SDR ekibimin yerini tamamen alabilir miyim?

Evet, HeyGen'in YZ avatarlarını potansiyel müşteri nitelendirme süreçlerini yönetmek için kullanabilirsiniz; böylece SDR ekibiniz satışa hazır adayları kapatmaya odaklanabilir. İhtiyaçlarınıza ne kadar uygun olduklarını görmek için ücretsiz bir hesap oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Etkileşimli bir avatarı web siteme nasıl entegre edip yayınlayabilirim?

HeyGen’in gerçek zamanlı ziyaretçi etkileşimi çözümünü entegre ederek etkileşimli avatarınızı web sitenizde kullanıma alın. Ücretsiz deneyin ve sorunsuz entegrasyonu deneyimleyin.

HeyGen’in interaktif avatarları canlı satış görüşmelerinde kullanılabilir mi?

Evet, canlı bir temsilci olmadan sık sorulan soruları yanıtlamak ve potansiyel müşterileri etkileşimde tutmak için Zoom görüşmelerinde HeyGen'in avatarlarını kullanabilirsiniz. Ücretsiz kayıt olarak canlı etkileşimi deneyimleyin.

Etkileşimli avatarlar mevcut satış araçlarıyla nasıl entegre olur?

HeyGen'in avatarları, mevcut satış araçlarınızla sorunsuz şekilde entegre olarak iş akışınızı aksatmadan geliştirir. Entegrasyonları keşfetmek için bugün ücretsiz denemeye başlayın.

Etkileşimli avatarlar birden fazla dilde iletişim kurabilir mi?

Evet, HeyGen'in interaktif avatarları birden fazla dilde iletişim kurabilir ve küresel bir kitleye hitap eder.Ücretsiz başlayın ve dünya çapında iletişim kurun.

Etkileşimli bir avatarı ne kadar hızlı kurabilirim?

HeyGen ile etkileşimli bir avatar kurmak hızlıdır; potansiyel müşterilerle neredeyse anında etkileşime geçmeye başlayabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve kurulum sürecinizi kolaylaştırın.

Etkileşimli avatarları kullanmaktan hangi sektörler fayda sağlayabilir?

Satış, pazarlama, eğitim ve daha birçok sektörde, etkileşimi ve verimliliği artırmak için HeyGen'in interaktif avatarlarından yararlanabilirsiniz. Ücretsiz denemeyi keşfedin ve sektörünüzün ihtiyaçlarına ne kadar uygun olduğunu görün.

