HeyGen vs Colossyan
Hangi yapay zeka video oluşturucu daha iyi?

HeyGen ve Colossyan’ın yapay zeka video oluşturma seçeneklerinin özelliklerini, fiyatlandırmasını ve yeteneklerini karşılaştırarak hangi ürünün ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu birlikte belirleyelim.

Ücretsiz başlayın
128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Özelliklerin yan yana karşılaştırması

HeyGen ve Colossyan, güçlü düzenleme araçlarıyla bilinen iki önde gelen yapay zeka video oluşturma platformudur. Bu yapay zeka video oluşturma araçları, kullanıcıların teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan kolayca profesyonel seviyede yapay zeka videoları oluşturmasına olanak tanır. Özelliklerinin, müşteri yorumlarının ve fiyatlandırmalarının kapsamlı bir karşılaştırması, kullanıcıların kendi özel ihtiyaçları için hangi yapay zeka video oluşturma aracının en uygun olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.

HeyGen
Colossyan
Hazır avatarlar
120+
30+
Özel stüdyo avatarları
Özel web avatarları
Özel fotoğraf avatarları
Özel YZ kıyafet avatarları
Duygular
Jestler
Dudak senkronizasyonu
4.7/5
3.0/5
Ekranda birden fazla avatar
Avatar stili
Yüz değiştirme

Fiyatlandırma planlarını karşılaştırın

Ayrıca, bir yapay zeka video oluşturucu seçerken fiyatlandırma dikkate alınması gereken kritik bir unsurdur. HeyGen’in fiyatlandırması, Colossyan’ın sunduğu paketlerle karşılaştırıldığında nasıl konumlanıyor? Fiyatlandırma planlarını anlamak, bu yapay zeka video oluşturucu sürümlerini değerlendirirken değerli içgörüler sağlayabilir.

Free Plan
Creator
Team
HeyGen fiyatlandırması
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

Colossyan yerine HeyGen'i seçmeniz için 3 avantaj

Grafiklerde çok fazla bilgi mi var? Bir yapay zeka video oluşturucu kullanırken Colossyan yerine HeyGen’i seçmenin üç temel avantajına bakalım.

Daha iyi YZ avatar kalitesi

HeyGen üstün YZ avatar kalitesi sunar. Bu platform, daha iyi dudak senkronizasyonu, daha doğal avatar hareketleri, daha geniş stil ve görünüm çeşitliliği sağlar ve rahatsız edici uncanny valley etkilerini başarıyla ortadan kaldırarak yapay zeka video oluşturma alanında öne çıkar.

Daha fazla avatar türü ve özellik

Avatar türleri ve özellikleri açısından HeyGen, Avatar Pro, Avatar Lite ve Talking Photo dahil olmak üzere çok daha geniş bir yelpazeyi destekler. İlk ikisi, üç farklı görünüm moduyla (yakın plan, yarım beden ve dairesel görünüm) ve benzersiz FaceSwap özelliğiyle gelir; bu da bu yapay zeka video oluşturma aracının esnekliğini artırır.

Üstün video düzenleme ve medya özellikleri

HeyGen, yapay zeka videolarınızı oluşturmanız için gerekli tüm yerleşik araçları sunar ve çok daha kapsamlı bir medya öğesi yelpazesi sağlar. Ayrıca ChatGPT destekli YZ senaryoları, otomatik çeviri özellikleri ve URL’den videoya dönüştürme seçenekleri içererek, video YZ oluşturucuları arasında öne çıkan bir tercih haline gelir.

HeyGen alternatifleri

HeyGen ve alternatifleri

HeyGen'in en iyi özelliklerinin karşılaştırması.

HeyGen'in özelliklerini Synthesia, Veed.io, Colossyan ve Deepbrain gibi alternatiflerle karşılaştırdığınızda, HeyGen yapay zeka video oluşturma konusunda kalite, esneklik ve hepsi bir arada yetenekleriyle tutarlı biçimde öne çıkar.

Synthesia logosu

Synthesia is an innovative AI video generator that creates engaging videos simply by typing in text.

D-ID logosu

D-ID transforms any picture or video into an extraordinary experience using advanced AI technology.

Elai logosu

Elai.io is a robust AI-powered text-to-video platform that simplifies the creation of ai generated videos.

DeepBrain YZ logosu

DeepBrain is a generative AI video platform that adeptly transforms text into captivating videos with ease.

OpenAI logosu

Hour One is a synthetic video creation platform that leverages AI technology for awesome video generation.

Video oluşturma artık sizin süper gücünüz

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrolleriyle, tek bir çalışma alanından eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim içeriklerini oluşturun.

HeyGen logosu
Oluşturun

Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun

Metinleri, PDF’leri ve slayt sunumlarını dakikalar içinde gerçeğe yakın avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Kurgu zaman çizelgeleri yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin hızla oluşturabileceği, markanıza uygun içerik.

Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun
HeyGen YZ ile oluşturulmuş videoyu başlatmak için oynat düğmesi simgesi
Çevirin

Tek video. Her dil. Her pazar.

Mevcut içeriğinizi 175’ten fazla dile ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okumasıyla dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur.

Tek video. Her dil. Her pazar.
Kişiselleştirin logo
Kişiselleştirin

İnsan etkisini koruyarak ölçekli şekilde videoları kişiselleştirin

Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik hiçbir manuel kayıt gerektirmeden.

İnsan etkisini koruyarak ölçekli şekilde videoları kişiselleştirin
HeyGen logosu
Entegrasyonlar

Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon

Zapier, HubSpot, Make ve n8n ile entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun.

Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon
HeyGen logosu
Yönetici araçları

Tek oturum açma (SSO) ve kurumsal kullanıma hazır yönetişim

Ekip çalışma alanları, özel roller, tek oturum açma (SSO), paylaşımlı kullanım ve merkezi yönetim araçlarıyla markanıza sadık kalın ve kontrolü elinizde tutun. SOC 2 Type II, GDPR ve ilk günden itibaren yerleşik yapay zeka yönetişimi ile güvenle ölçeklendirin.

Tek oturum açma (SSO) ve kurumsal kullanıma hazır yönetişim
Müşteri yorumları

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin.

HeyGen, dünyanın en iyi içerik üreticileri tarafından güvenle kullanılıyor.

G2'de 5 üzerinden 4,7 puan ve çok sayıda Ödül ile öne çıkıyor.

Ücretsiz başlayın
  • Kredi kartı gerekmez
  • 1.000+ avatar

"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."

K
Kwan S.

"HeyGen, yapay zeka video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoları son derece doğal gösteriyor."

J
Javier M.

"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."

E
Eriks D.

"Eskiden günlerimi alan işler artık sadece birkaç saatimi alıyor. HeyGen, kaliteyi hiç düşürmeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."

C
Carlos M.

"Teknoloji konusunda çok bilgili değilim ama HeyGen kullanması çok kolay. İlk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."

D
Diana P.

"Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle daha verimli hale getiriyor."

E
Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

SSS

HeyGen ile Colossyan arasındaki fark nedir?

HeyGen, çok daha geniş bir avatar stil yelpazesi ve video düzenleme araçları sunarken, Colossyan çoklu avatar konuşmaları gibi özelliklerle işyeri öğrenimine odaklanır. Yapay zeka video teknolojisinin daha geniş dünyasını merak ediyorsanız, HeyGen'i ücretsiz deneyerek daha fazlasını keşfedebilir ve farkı bizzat görebilirsiniz.

Neden Colossyan yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

Yaratıcı ve profesyonel projeleriniz için ideal olan üstün YZ avatar kalitesi ve çok yönlü video düzenleme özellikleriyle HeyGen’i tercih edin. Kullanıcıların neden HeyGen’i seçtiğini görmek için hemen ücretsiz denemenizi başlatın ve video içeriklerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

HeyGen neler yapabilir?

HeyGen, kullanıcıların gelişmiş avatar özelleştirmesi ve geniş medya araçları yelpazesiyle profesyonel düzeyde videolar oluşturmasına olanak tanır. Bugün ücretsiz denemenizi başlatarak HeyGen'in sunduğu potansiyeli keşfedin ve yenilikçi video prodüksiyonuna adım atın.

HeyGen ile nasıl video oluşturulur?

HeyGen ile video oluşturmak için avatarınızı seçin, yerleşik video düzenleme araçlarını kullanın ve içeriği ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. İlk HeyGen videonuzu denemek için hemen ücretsiz denemenizi başlatın.

HeyGen'in ücretsiz denemesi var mı?

Evet, HeyGen kullanıcıların özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmesi için ücretsiz bir deneme sunar. Hemen kayıt olun ve oluşturmaya başlayın.

HeyGen için fiyatlandırma planları nelerdir?

HeyGen'in fiyatlandırması, seçilen özelliklere ve kullanım ihtiyaçlarına göre değişir; ayrıntılara resmi sitelerinden erişebilirsiniz. Ücretsiz denemeyle başlamak, sunulan fiyatlandırma kademeleri hakkında iyi bir fikir edinmenizi sağlayabilir.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

CTA background