HeyGen vs Synthesia:
Hangi yapay zeka video oluşturucu daha iyi?
HeyGen, kurumsal şirketlerin eğitim, uyumluluk, pazarlama, işe alım ve daha birçok kullanım alanı için güvenli, stüdyo kalitesinde YZ videolarını ölçekli şekilde oluşturmasına imkân tanıyan bir Synthesia alternatifidir. Küresel ekiplerin, tam kontrol ve yönetişimle, marka tutarlılığını koruyan içerikleri 175+ dilde dakikalar içinde üretmesini sağlar.
- Metninize uyum sağlayan performansıyla, sektörde öncü gerçekçilik sunan YZ avatarlar
- Kolaylaştırılmış dağıtım için doğrudan LMS entegrasyonu ve SCORM dışa aktarma
- Küresel iş gücünü desteklemek için çok dilli ölçeklenebilirlik ve güçlü erişim kontrolleriyle kurumsal düzeyde güvenlik
HeyGen, girişimlerden Fortune 100 şirketlerine kadar 170.000'den fazla ekip tarafından güvenle kullanılıyor
HeyGen ve Synthesia, yapay zeka ile oluşturulan videoları üretmek ve düzenlemek için popüler platformlardır. Her ikisi de video düzenlemede, YZ insan avatarları oluşturma ve metinden konuşmaya (text-to-speech) gibi özellikler için yapay zeka algoritmaları kullanarak görevleri otomatikleştirir. Sizin için doğru aracı seçmek amacıyla, birden fazla tabloda özellikleri, müşteri yorumlarını ve fiyatlandırmayı karşılaştırın.
HeyGen
Synthesia
Öncelikli kurumsal odak
Enterprise L&D, Training, Comms, Marketing, Sales
Multi-dept
Gerçekçi avatarlar
Hyper-realistic
Near-human
Desteklenen diller
175+
140+
Dudak senkronizasyonu
5/5
4.7/5
SCORM dışa aktarma
Yes
Yes
LMS entegrasyonu
Yes
Yes
Etkileşimli avatarlar (gömülü)
Yes
Limited
Dallanma senaryoları / sınavlar
Via Interactive Avatar integration
No
PPT/PDF'den videoya
Yes
Yes
Özel avatar
Yes
Yes
Video Agent (YZ otomasyonu)
High-volume pipeline automation
No
Marka kiti ve sürüm kontrolü
Yes
Yes
RBAC (Rol Tabanlı Erişim)
Yes
Yes
SSO / SAML
Yes
Yes
SOC 2 Tip II
Yes
Yes
GDPR uyumluluğu
Yes
Yes
CCPA uyumluluğu
Yes
Yes
AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi
Yes
Yes
Veriler YZ eğitimi için KULLANILMAZ
Explicitly guaranteed
No explicit guarantee
Denetim günlükleri
Yes
Yes
MFA
Yes
Yes
SCIM sağlama
Yes
Yes
Otomasyon için API
Yes
Yes
CRM/LMS/MarTech entegrasyonları
Yes
Yes
İç iletişim kullanım alanları
Yes
Yes
Küresel uzaktan işe alım
Yes
Yes
Gizlilik sözleşmesi kapsamındaki güvenlik dokümanları
Yes
Yes
Kurumsal kullanım için en uygun
Training, Comms & Marketing at global scale, Multi-dept enterprise with strict governance
Multi-dept enterprise with strict governance
G2 puanları
4.8/5
4.7/5
Neden Synthesia yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?
HeyGen, pazardaki en gerçekçi avatarları, daha hızlı teslim süreleri ve çok daha hassas yaratıcı kontrol ile sunar.
Daha yüksek doğrulukta avatar gerçekçiliği
HeyGen avatarları, ince mikro ifadeleri, doğal göz kırpma kalıplarını ve doğru ağız hareketlerini yakalayan gelişmiş yüz haritalama ve hareket modelleme teknolojisiyle oluşturulur. Bu sayede daha sıkı bir dudak senkronizasyonu, ifadeler arasında daha akıcı geçişler ve uzun formatlı içeriklerde dikkati daha iyi üzerinde tutan, daha insansı bir anlatım elde edilir.
Daha hızlı metinden videoya çıktı
HeyGen’in oluşturma ve düzenleme iş akışı, projeleri baştan başlatmaya gerek kalmadan hızlı senaryo güncellemeleri, sahne ayarlamaları ve neredeyse anında yeniden oluşturma imkânı sunar. Ekipler, birden fazla versiyonu hızla yineleyerek üretim süresini kısaltırken çıktılar arasında tutarlı görsel kaliteyi koruyabilir.
Daha ayrıntılı yaratıcı kontrol
HeyGen, avatar görünümü, kamera kadrajı, ses tonu kopyalama, tempo ve ekrandaki kompozisyon üzerinde çok daha kapsamlı kontrol sunar. Bu sayede ekipler, anlatımı ince ayarlarla optimize edebilir, marka standartlarıyla tam uyum sağlayabilir ve katı şablonlara bağlı kalmak yerine fark yaratan videolar oluşturabilir.
Belgelendirebileceğiniz kurumsal düzeyde güvenlik
HeyGen ve Synthesia benzer güvenlik temellerine sahiptir: her ikisi de SOC 2 Type II sertifikalıdır, GDPR, CCPA ve AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi’ne uygundur ve SAML SSO, SCIM, RBAC ile denetim günlüklerini destekler. Hiçbiri kurumsal verileri model eğitimi için kullanmaz, ancak HeyGen ek güvence için bunu açıkça garanti eder.
HeyGen ve Synthesia fiyatlandırması: HeyGen ile ne kadar tasarruf edebileceğinizi görün.
Synthesia, SCORM dışa aktarma ve tek tıkla çeviri özelliklerini Enterprise paketinin arkasına kilitliyor ve özel avatarlar, planınıza ek olarak yılda 1.000 $ tutuyor. HeyGen ise SCORM, çeviri, dallanma ve sınavları, özellik başına ek ücret olmadan ücretsiz plandan itibaren sunuyor.
HeyGen
Synthesia
Ücretsiz plan
Yes, full studio
Yes, limited (watermarked, no downloads)
Başlangıç / Oluşturucu
$24/mo
$29/mo Starter | $89/mo Creator
Kurumsal
Custom
Custom
Dakika başına ücretler
None at any tier
Credit-based on Starter and Creator
SCORM dışa aktarma
All plans
Enterprise only
Tek tıkla çeviri
All plans
Enterprise only
Dallanma ve sınavlar
All plans
Creator and above
SSO / Marka seti
Enterprise only
Enterprise only
Diller
175+
140+
Hazır avatarlar
1,100+
240+
Özel avatar maliyeti
Included in plans
$1,000/year add-on
Video oluşturma artık sizin süper gücünüz
Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrollerine sahip tek bir çalışma alanından L&D, eğitim, uyumluluk, pazarlama, satış ve iç iletişim içerikleri oluşturun.
Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun
Metinleri, PDF’leri, slayt sunumlarını ve URL’leri dakikalar içinde gerçeğe yakın avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Zaman çizelgesi düzenleme yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin hızla oluşturabileceği, markanıza uygun içerik.
Tek video. Her dil. Her pazar.
Mevcut içeriklerinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okumasıyla dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur.
En geniş profesyonel avatar kütüphanesi
Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik hiçbir manuel kayıt gerektirmeden.
Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon
Zapier, HubSpot, Make, n8n ve daha fazlasıyla entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun. Doğrudan LMS teslimi için SCORM takibiyle dışa aktarın. HeyGen'in API'si, mühendislik ekiplerine video oluşturmayı herhangi bir ürüne veya iş akışına programatik olarak entegre etme olanağı sunar.
Kurumsal düzeyde güvenlik ve uyumluluk
SOC 2 Type II, GDPR ve CCPA uyumluluğu standart olarak sunulur. Rol tabanlı erişim kontrolleri, denetim kayıtları, merkezi yönetim araçları ve SSO içerik hattınızı korur. Müşteri verileri asla model eğitimi için kullanılmaz. Synthesia kurumsal güvenlik sunar, ancak HeyGen'in yönetişim çerçevesi BT ve uyumluluk ekiplerine ilk günden itibaren çok daha derin bir kontrol sağlar.
"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."
"HeyGen, yapay zeka video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoların çok doğal görünmesini sağlıyor."
"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."
"Eskiden günlerimi alan işler artık sadece birkaç saatimi alıyor. HeyGen, kaliteden hiç ödün vermeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."
"Teknoloji konusunda çok bilgili değilim ama HeyGen kullanması çok kolay. İlk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."
"Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle daha verimli hale getiriyor."
SSS
Pazarlama ekipleri tek bir videoyu birden fazla kampanya ve kanal için yeniden kullanabilir mi?
HeyGen, pazarlama ekiplerinin tek bir proje üzerinde metinleri, avatarları ve dilleri değiştirerek reklamlar, sosyal medya, e-posta ve açılış sayfaları için sıfırdan yeniden üretmek zorunda kalmadan onlarca varyasyon oluşturmasına olanak tanır. Synthesia'nın şablon tabanlı yaklaşımı ise daha katıdır ve hızlı, çok kanallı yeniden kullanımı büyük ölçekte zorlaştırır.
Bütçesi olmayan içerik üreticileri ve tek başına çalışan girişimciler nasıl başlayabilir?
HeyGen, içerik üreticilerinin herhangi bir ücret ödemeden önce videolarını oluşturup yayımlayabilmeleri için tam stüdyoya erişim sunan ücretsiz bir plan sağlar. Synthesia'nın ise ücretsiz bir katmanı yoktur; platformun iş akışınıza uyup uymadığını test etmeden önce peşin olarak ücretli bir taahhütte bulunmanız gerekir.
Satış etkinleştirme ve müşteri erişimi için hangi platform daha iyi?
HeyGen, satış ekiplerinin özel dijital ikizler ve ses klonlama kullanarak potansiyel müşteri bulma, demo ve takip süreçleri için kişiselleştirilmiş avatar videoları oluşturmasına olanak tanır. Bire bir kişiselleştirme, tüm satış hattına ölçeklenir. Synthesia ise standart kurumsal içeriğe odaklanır; bu da, dönüşüm sağlayan bireyselleştirilmiş iletişimler için daha az esnek olmasına neden olur.
Kurumsal eğitim için hangisi daha iyi: HeyGen mi yoksa Synthesia mı?
HeyGen, kurumsal eğitim için Synthesia'dan daha iyi bir tercihtir; çünkü içeriği daha ilgi çekici ve gerçekçi kılan, daha gerçekçi ve yüksek kaliteli avatarlar sunar. Ayrıca standart eğitimin ötesine geçerek dijital ikizler ve ses klonlarıyla kişiselleştirilmiş videolar oluşturmayı mümkün kılar; bu da ekiplere çok daha fazla esneklik ve etki sağlar. Buna karşın Synthesia, ağırlıklı olarak daha katı ve standartlaştırılmış kurumsal içeriklere odaklanır.
İç iletişim ekipleri pahalı genel toplantı kayıtlarını ve yönetici güncellemelerini değiştirebilir mi
HeyGen, bir yöneticiyi dijital ikizine dönüştürmenize ve yalnızca bir metinden profesyonel görünümlü video güncellemeleri oluşturmanıza olanak tanır. Çekim yok, planlama yok, stüdyo rezervasyonu yok. Synthesia, her özel avatarı oluşturmak için özel bir kayıt oturumu gerektirir; bu da her yeni sunucuyu sisteme aldığınızda ek süre ve maliyet anlamına gelir.
Müşteri çalışmaları için ajanslara ve danışmanlara daha fazla yaratıcı esneklik sunan platform hangisi
HeyGen'in kamera kadrajı, jestler, geçişler ve avatar görünümü üzerindeki ayrıntılı kontrolleri, ajansların farklılaşan, müşteriye özel videolar sunmasını sağlar. Panel tarzı veya sohbet formatları için tek bir sahnede birden fazla avatar görünebilir. Synthesia'nın daha standart çıktıları, öne çıkan yaratıcı işler üretmeyi zorlaştırır.
Her bir platform, ürün ve özellik duyuru videolarını nasıl destekliyor?
HeyGen'in hızlı metinden videoya iş akışı, ürün pazarlama ekiplerinin lansman videolarını, özellik tanıtımlarını ve sürüm notu içeriklerini sıkı teslim tarihleriyle üretebilmesi anlamına gelir. Teknik şartlar son dakikada değiştiğinde, çekimi yeniden planlamak yerine metni güncelleyip videoyu birkaç dakika içinde yeniden oluşturun.
Birden fazla bölgede işe alım ve uyum programları oluşturan İK ekipleri için hangisi daha uygundur?
HeyGen, avatar odaklı işe alım şablonlarını, 175+ dilde dudak senkronizasyonlu çeviriyi ve SCORM takibiyle doğrudan LMS teslimatını tek bir iş akışında birleştirir. İK ekipleri, ek araçlara veya tedarikçilere ihtiyaç duymadan bölgeye özel programlar oluşturabilir. Synthesia çok dilli videoyu destekler ancak çok bölgeli yayılımı kolaylaştıran yerel LMS derinliği ve işe alım şablonlarından yoksundur.