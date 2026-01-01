HeyGen vs DeepBrain AI - Hangi yapay zeka video oluşturucu sizin için doğru?

HeyGen ve DeepBrain platformlarının özelliklerini, fiyatlandırmasını ve sunduğu avantajları karşılaştırarak, hangi yapay zeka video oluşturucunun sizin özel ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşıladığını birlikte inceleyelim.

129.156.595Oluşturulan videolar
103.402.183Oluşturulan avatarlar
17.753.890Çevrilen videolar
Özelliklerin yan yana karşılaştırması

HeyGen ve DeepBrain, düzenleme özellikleri ve özelleştirilebilir avatarlar da dahil olmak üzere video oluşturma için güçlü araçlar sunan, önde gelen yapay zeka video oluşturucularıdır. Kullanıcılar, özelliklerini karşılaştırarak, müşteri yorumlarını inceleyerek ve fiyatlandırma seçeneklerini kıyaslayarak hangi yapay zeka video oluşturucunun kendi ihtiyaçlarına daha uygun olduğunu kolayca değerlendirebilir.

HeyGen
Deepbrain
Hazır avatarlar
120+
100+
Özel stüdyo avatarları
Özel web avatarları
Özel fotoğraf avatarları
Özel YZ kıyafet avatarları
Duygular
Jestler
(For enterprises)
Dudak senkronizasyonu
4.7/5
2.0/5
Ekranda birden fazla avatar
Avatar stili
Yüz Değiştirme

Fiyatlandırma planlarını karşılaştırın

Bir yapay zeka video oluşturucu seçerken, fiyatlandırma dikkate alınması gereken hayati bir unsurdur. Peki HeyGen'in fiyatlandırması DeepBrain'inkilerle nasıl karşılaştırılır? Yapay zeka fiyatlandırma modellerinin ekonomik etkisini anlamak, işletmelerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilir.

Free Plan
Creator
Team
HeyGen fiyatlandırması
$ 0
$ 29/month
$ 39/mo

DeepBrain yerine HeyGen'i seçmeniz için 3 neden

Bu YZ video oluşturucular arasındaki karşılaştırmalar gözünüzü mü korkutuyor? İşte HeyGen'in video YZ oluşturma konusunda DeepBrain'e kıyasla neden daha iyi bir tercih olduğunu gösteren 3 ikna edici neden.

Üstün YZ avatar kalitesi

HeyGen, avatarlarının kalitesini artıran gelişmiş teknolojiye sahiptir; üstün dudak senkronizasyonu, daha gerçekçi avatar hareketleri ve farklı tarz ve görünümlerde geniş bir tasarım yelpazesi sunar. Bu özellikler, yapay zeka video oluşturma alanında, YZ avatarlarının kalite değerlendirmeleriyle de desteklendiği üzere, onu öne çıkan bir çözüm haline getirir.


Çeşitli ses seçenekleri

HeyGen, 175'ten fazla dili destekleyen ve 300'den fazla benzersiz ses ve aksan sunan kapsamlı bir ses kütüphanesi içerir. Ses klonlama yetenekleri ve özel ses dosyaları yükleme seçeneğiyle, YZ video oluşturucu olarak öne çıkar ve YZ ses teknolojilerindeki dil çeşitliliği ihtiyacını karşılar.

Geniş medya kitaplığı

120’den fazla YZ avatarı, 300’den fazla şablon, 175’ten fazla desteklenen dil ve 300’ün üzerinde sesin yanı sıra Konuşan Fotoğraf ve URL’den videoya dönüştürme gibi özellikleriyle, önde gelen yapay zeka video oluşturma araçlarından biri olarak konumunu güçlendiriyor.

HeyGen alternatifleri

HeyGen Alternatifleri

HeyGen’in en iyi özelliklerinin alternatiflerle karşılaştırması.

HeyGen'i Synthesia, Veed.io, Colossyan ve DeepBrain gibi alternatiflerle karşılaştırdığınızda, HeyGen'in kalite, esneklik ve kapsamlı özellikler açısından öne çıktığı açıkça görülür.

Synthesia is noted as an AI video generator that transforms text into engaging video content.

D-ID is notable for allowing users to convert any image or video into an immersive experience with its tools.

Elai.io presents itself as an innovative AI-powered text-to-video platform.

DeepBrain is a generative AI platform focused on transforming text into video format effectively.

Hour One offers synthetic video creation by leveraging advanced AI technologies.

Colossyan is another AI video generator that enables users to develop videos from text.

Video oluşturma artık sizin süper gücünüz

Kurumsal düzeyde güvenlik ve yönetici kontrolleriyle, tek bir çalışma alanından eğitim, pazarlama, satış ve iç iletişim içeriklerini oluşturun.

Oluşturun

Stüdyo kalitesinde sonuçlarla anında oluşturun

Metinleri, PDF'leri ve slayt sunumlarını dakikalar içinde gerçeğe yakın avatar videolarına dönüştürün. Kamera yok. Zaman çizelgesi düzenleme yok. Prodüksiyon maliyeti yok. Sadece ekibinizdeki herkesin hızla oluşturabileceği, markanıza uygun içerik.

Çevir

Tek video. Her dil. Her pazar.

Mevcut içerikleri 175+ dile ana dil kalitesinde çeviriler, doğru dudak senkronizasyonu ve yerleşik düzeltme okumasıyla dönüştürün. HeyGen, küresel ekiplerin yeni kitlelere aylar değil, dakikalar içinde ulaşmasına yardımcı olur.

Kişiselleştirin

İnsan etkisini koruyarak ölçekli şekilde videoları kişiselleştirin

Her izleyicinin kendini özel hissetmesini sağlayın. Satış, pazarlama ve eğitim ekiplerinin her temas noktasında daha güçlü bağlar kurmasına yardımcı olan, özgün ve kişiye özel videolar oluşturun; üstelik hiçbir manuel kayıt gerektirmeden.

Entegrasyonlar

Mevcut iş akışlarınızla sorunsuz entegrasyon

Zapier, HubSpot, Make ve n8n ile entegre olarak video oluşturmayı otomatikleştirin. CRM güncellemeleri, form doldurmaları veya yığınınızdaki herhangi bir olaydan kişiselleştirilmiş içerik oluşturun.

Yönetici araçları

Tek oturum açma (SSO) ve kurumsal kullanıma hazır yönetişim

Ekip çalışma alanları, özel roller, tek oturum açma (SSO), ortak kullanım hakları ve merkezi yönetim araçlarıyla markanıza sadık kalın ve kontrolü elinizde tutun. İlk günden itibaren yerleşik SOC 2 Type II, GDPR ve YZ yönetişimi ile güvenle ölçeklendirin.

Müşteri yorumları

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin.

HeyGen, dünyanın en iyi içerik üreticileri tarafından güvenle kullanılıyor.

G2'de 5 üzerinden 4,7 puan ve birçok Ödül ile öne çıkıyor.

  1.000+ avatar

"Bu araç, adım adım ilerleyen faydalı yönergeleriyle son derece kullanıcı dostu. Özel yapay zeka video avatarı kusursuz çalışıyor ve ücretsiz plan bile ihtiyaçlarımı karşılıyor."

Kwan S.

"HeyGen, yapay zeka video içeriği için son derece sezgisel ve kullanıcı dostu. Avatarların ve dudak senkronizasyonunun kalitesi beni etkiledi; videoların çok doğal görünmesini sağlıyor."

Javier M.

"Artık bunu çok daha kısa sürede ve hiçbir seyahat etmeden gerçekleştiriyorum. Şimdi rahat kıyafetlerimle oturup tüm videolarımı tek seferde çekebiliyor, her hafta saatlerce zaman kazanıyorum."

Eriks D.

"Eskiden günlerimi alan işler artık sadece birkaç saatimi alıyor. HeyGen, kaliteden hiç ödün vermeden video prodüksiyonunu benzersiz şekilde hızlandırıyor."

Carlos M.

"Teknoloji konusunda çok bilgili değilim ama HeyGen kullanması çok kolay. İlk denememde profesyonel bir video oluşturdum. Kesinlikle bayıldım."

Diana P.

"Başta şüpheliydim ama YZ kalitesi beni etkiledi. Sesler ve avatarlar birinci sınıf. İş akışımızı kesinlikle daha verimli hale getiriyor."

Ethan W.

The fastest-growing product on G2 for a reason

SSS

Neden DeepBrain yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

HeyGen, üstün YZ avatar kalitesi, geniş ses seçenekleri yelpazesi ve 300+ şablon ile 175+ dili içeren daha büyük bir medya kitaplığı sunar. Bu özellikleri keşfetmek için ücretsiz kayıt olun.


HeyGen'in avatarları hakkında bana biraz daha bilgi verebilir misiniz?

HeyGen, gelişmiş dudak senkronizasyonu teknolojisine ve doğal hareketlere sahip avatarlar sunar; çok çeşitli stil ve görünümleri kapsar.Avatarınızı oluşturmak için hemen kayıt olun!


HeyGen'i kullanmak kolay mı?

Evet, HeyGen profesyonel düzeyde videolar oluşturmayı basit ve verimli hale getiren sezgisel araçlar sunar. Bugün oluşturmaya başlayın.

HeyGen ile nasıl video oluşturulur?

HeyGen ile video oluşturmak için avatarınızı ve sesinizi seçin, metninizi girin ve sunulan düzenleme araçlarını kullanarak özelleştirin. Şimdi ücretsiz deneyin.


HeyGen'e alternatif başka hangi çözümler var?

Alternatifler arasında Synthesia ve D-ID gibi araçlar bulunur, ancak HeyGen, kalitesi ve esnek, hepsi bir arada özellikleriyle övgü toplar. Bu özellikleri ücretsiz keşfedin.

