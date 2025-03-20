Bültenleri ve topluluk güncellemelerini ilgi çekici videolara dönüştürün

İnsanlar her zaman uzun e-postaları okumaz, ama video izler. İster şirket güncellemeleri, ister sektör içgörüleri, ister içerik özetleri paylaşın, HeyGen statik bültenleri kitlenizi bilgilendiren ve ilgisini canlı tutan etkileyici videolara dönüştürmeyi kolaylaştırır.

G24.81.000+ değerlendirme
Faydalar ve değer

Hedef kitlenizin gerçekten izleyeceği, görsel açıdan etkileyici güncellemeler

Save time by creating updates in minutes

Crafting a traditional newsletter can be time-consuming. Producing a video newsletter doesn’t have to be. HeyGen helps you create videos from scratch. Simply add a script and convert your written content into professional videos featuring AI-powered avatars. No filming or editing required.


A digital interface featuring an AI-generated avatar of a woman in a white blazer presenting a market trends update

Boost engagement by converting text into video

Text-based updates and long emails often go unnoticed, but video grabs attention. With HeyGen’s asset-to-video feature, you can transform plain text-based documents into visually engaging video updates, helping your audience stay informed and entertained.



a man is standing in front of a screen that says generate video

Personalize and scale updates effortlessly

Whether you’re speaking to global enterprises, niche communities, or your social media followers, HeyGen helps you tailor video updates for different audiences. You can localize instantly in multiple languages, ensuring you connect with more people, more effectively.


a man in a suit sits at a desk in front of a screen that says real estate update

HeyGen ile bültenler ve topluluk güncellemeleri nasıl oluşturulur

  1. HeyGen'i açın

Dakikalar içinde profesyonel kalitede video bültenler ve topluluk güncellemeleri oluşturmaya başlayın—video prodüksiyon ekibine veya kurgu becerilerine gerek yok.


  1. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın
  1. Metninizi ekleyin ve bir avatar seçin
  1. Videonuzu özelleştirin
  1. Küresel ekipler için çeviri ve yerelleştirme yapın
  1. Videonuzu gönderin

SSS

HeyGen nedir ve bülten ile topluluk güncellemelerinde size nasıl yardımcı olabilir?

HeyGen, işletmelerin bir prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan ilgi çekici ve ölçeklenebilir kurumsal eğitim videoları üretmesine yardımcı olan yapay zeka destekli bir video oluşturma platformudur. Uyum eğitimleri, liderlik gelişimi, yazılım eğitimleri ve DEI programlarını hızlı ve verimli bir şekilde oluşturmanıza olanak tanır.

Neden geleneksel e-postalar yerine yapay zeka destekli videolar oluşturmalıyım?

Geleneksel bültenler ve şirket duyuruları çoğu zaman gözden kaçıyor veya görmezden geliniyor, oysa video içeriklerinin dikkat çektiği ve etkileşimi artırdığı kanıtlanmış durumda. HeyGen, statik e-postaları hedef kitlenizin izleme, hatırlama ve aksiyon alma olasılığı daha yüksek olan dinamik videolara dönüştürmeyi kolaylaştırır.

HeyGen ile hangi tür video güncellemeleri oluşturabilirim?

HeyGen, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli bülten ve topluluk güncelleme videoları oluşturmak için idealdir:

  • Şirket duyuruları – liderlik güncellemeleri, üç aylık değerlendirmeler, çalışan öne çıkarma içerikleri
  • İçerik özetleri – blog yazılarını, sektör raporlarını veya sosyal medya öne çıkanlarını özetleme
  • Sektör haberleri ve trendler – kitleniz için pazar içgörülerini ve ortaya çıkan trendleri anlaşılır şekilde açıklama
  • Topluluk güncellemeleri – yaklaşan etkinlikler, kilometre taşları veya ayrıcalıklı içeriklerle üyeleri etkileşimde tutma

HeyGen’in yapay zekasıyla bir video bülteni ne kadar hızlı oluşturabilirim?

HeyGen ile dakikalar içinde tamamen kurgulanmış, yüksek kaliteli bir video bülten oluşturabilirsiniz. Sadece bir şablon seçin, metninizi ekleyin, bir YZ avatarı belirleyin ve görsellerinizi özelleştirin—çekim, seslendirme veya post prodüksiyon gerektirmeden.

Bu videolarda markamın kimliğini korumak mümkün mü?

Evet! HeyGen, videoları markanızın renkleri, yazı tipleri, logoları ve görselleriyle özelleştirmenize olanak tanır; böylece her güncelleme şirketinizin kimliği ve mesajlaşmasıyla tam uyumlu olur.

Farklı hedef kitleler veya segmentler için yapay zeka videolarını özelleştirebilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, video içeriğini farklı bölgeler, ekipler veya hedef kitle segmentleri için uyarlamayı kolaylaştırır. Mesajları hızla düzenleyebilir, görselleri değiştirebilir ve aynı güncellemenin birden fazla versiyonunu oluşturarak içeriğin her zaman ilgili ve uygun olmasını sağlayabilirsiniz.

Hangi platformlar yapay zeka video bülteni ve güncelleme paylaşımını destekliyor?

HeyGen videoları birden fazla formatta dışa aktarılabilir ve şu yollarla paylaşılabilir:

  • E-posta bültenleri (gömün veya doğrudan bağlantı verin)
  • Sosyal medya platformları (LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter vb.)
  • Topluluk platformları (Slack, Discord, özel forumlar)
  • Dahili iletişim kanalları (şirket intraneti, İK portalları, ekip duyuruları)

HeyGen çok dilli video bültenlerini destekliyor mu?

Evet. HeyGen’in YZ çeviri ve dudak senkronizasyonu özellikleri, ek çabayı en aza indirerek küresel bir kitleye ulaşmanıza yardımcı olur.

YZ video oluşturucu kullanmak nasıl para ve zaman tasarrufu sağlar?

HeyGen, pahalı çekim, montaj ve seslendirme ihtiyacını ortadan kaldırarak işletmelerin ve içerik üreticilerinin profesyonel kalitede video güncellemelerini maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmına oluşturmalarını sağlar.

Video bültenlerimi yeni içeriklerle nasıl yenileyebilirim?

HeyGen ile video içeriğini güncellemek çok kolay—yalnızca metni düzenleyin, görselleri güncelleyin ve videoyu birkaç dakika içinde yeniden oluşturun. Yeniden çekim yok, karmaşık montaj yok; ne zaman ihtiyaç duyarsanız taze güncellemeler yapın.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background