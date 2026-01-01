Text to Speech na Boses ng Bata

Gumawa ng text to speech na boses ng bata para sa mga kuwento, aralin, at mga channel sa loob lang ng ilang segundo. I-type ang script, pumili ng boses ng bata, at makakuha ng natural na narasyon o tapos nang video. Walang kailangang recording, walang editing software.

Creator producing kid voice narration for multilingual children's content, surrounded by country flags.
158,257,013Mga video na nabuo
134,348,391Mga avatar na nabuo
22,360,319Mga video na na-translate
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Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Mga Tampok

Mga tampok ng text-to-speech na boses ng bata na mas mahusay kaysa sa mga audio-only na tool

Mga Opsyon sa Boses ng Bata para sa Bawat Proyekto

Mag-browse ng 300+ na boses sa HeyGen's AI voice generator at i-filter ayon sa edad, emosyon, at estilo para makahanap ng maliwanag at batang tunog na pagbasa para sa iyong script. I-preview ang mga option nang magkatabi, tapos piliin at i-lock ang boses na babagay sa iyong karakter, leksyon, o kuwento bago mag-generate.

Kid voice options in the AI voice generator

Direktang Tono, Bilis ng Pagsasalita, at Damdamin

Hugisin ang paraan ng pagbigkas, linya kada linya. Ayusin ang bilis, paghinto, pagbigkas, at emosyonal na estilo mula mismo sa text editor hanggang sa tumugma ang kid voice text to speech sa karakter mo—mula sa kalmadong tagapagkuwento sa oras ng pagtulog hanggang sa sabik na cartoon sidekick—para bawat linya ay tumama ayon sa pagkakasulat.

Tone, pacing, and emotion controls for a kid voice

Nilalaman para sa mga Bata sa 175+ Wika

Mag-record ka nang isang beses at maging global. Ang HeyGen's AI video translator ay muling gumagawa ng iyong narasyon sa mahigit 175 na wika at diyalekto gamit ang kinopyang boses at tugmang lip sync, para ang isang kuwento o aral na ginawa para sa isang merkado ay maabot ang mga kabataang audience saanman sa mundo sa loob ng iisang hapon.

Kids content localized into 175+ languages

Custom na Disenyo at Pag-clone ng Boses

Gumawa ng bagong AI na boses mula sa isang simpleng paglalarawan o i-clone ang isang boses na may pahintulot kang gamitin, tapos ilapat ito sa bawat video. Parehong paraan ay nakabatay sa mga patakarang may pahintulot at may human moderation, na mahalaga kapag ang audience mo ay mga bata at ang kanilang mga magulang.

Custom young voice design and cloning

Kid Voice Audio hanggang Tapos na na Video

Humihinto lang ang ibang mga tool sa MP3. Ipares ang boses ng iyong anak sa mga eksena, captions, musika, at visuals gamit ang text to video, at ang isang na-paste na script ay nagiging handa‑nang‑i-share na storybook clip o aralin sa loob lang ng ilang minuto, sa halip na isang audio file na naghihintay pa sa editor.

Kid voice audio turned into a finished video
Mga gamit

Mga gamit ng kid voice text-to-speech sa iba’t ibang media para sa mga bata

Pagkukuwento para sa YouTube Channel ng mga Bata

Mabagal at magastos ang pag-hire ng mga batang voice actor para sa bawat upload. Gumawa ng pare-parehong boses ng bata para sa bawat script, ilagay ito sa iyong edit o i-render ang buong video, at i-publish ito sa parehong araw.

Mga Kuwento sa Pagtulog at mga Audiobook

Ang pag-narrate ng mga audiobook para sa mga bata ay kadalasang nangangailangan ng oras sa studio. I-paste lang ang isang kabanata mula sa picture book, o gumawa ng bago gamit ang video script generator, at makakakuha ka na ng malambing at nakapapawi na boses na handa na para sa parent channel o podcast.

E-Learning na Akma para sa mga Batang Mag-aaral

Mabilis na nawawalan ng interes ang mga batang nag-aaral kapag matatanda ang nagsasalita. Ang magiliw at kaedad na boses-bata na text to speech ang nagpapanatiling kawili-wili ng mga aralin, pagsusulit, at language apps, at kapag kailangan mag-update ng module, script na lang ang babaguhin imbes na magpa-schedule ulit ng recording session.

Mga Boses ng Cartoon at Character sa Laro

Ang pagkuha ng batang aktor para sa isang animated na sidekick o game NPC ay kadalasang hindi praktikal. I-type lang ang diyalogo, pumili ng masiglang batang boses, ayusin ang energy, at i-export ang mga linya na handa nang gamitin sa iyong engine o timeline.

Sabay-Basa at Maa-access na Nilalaman

Mas nakakasabay ang mga batang mambabasa na may dyslexia o problema sa paningin kapag isang boses na parang kaibigan ang malakas na nagbabasa. Ipares ang narasyon sa subtitle generator para lumabas sa screen ang bawat salita habang binibigkas ito.

Maramihang Wika na Nilalaman para sa mga Bata sa Malaking Sukat

Ang pag-localize ng mga pambatang content noon ay nangangahulugang muling pagre-record sa bawat merkado. Ngayon, puwede mo nang isalin ang isang tapos nang kuwento o aralin sa mahigit 175 na wika habang nananatiling pareho ang orihinal na boses ng karakter—isang abot na hindi kayang pantayan ng kahit anong kid voice generator na audio lang ang kaya.

Paano ito gumagana

Paano gumawa ng boses ng bata mula sa text sa apat na hakbang

Gawing boses ng bata ang isang script sa apat na hakbang, mula sa kinopyang teksto hanggang sa mada-download na audio track o tapos na na video.

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I-paste ang Script ng Iyong mga Anak

I-type o i-paste ang iyong kuwento, aralin, o diyalogo sa editor. Ang mahahabang script ay hinahati sa mga eksena.

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Pumili ng Batang AI na Boses

I-filter ang voice library ayon sa edad, emosyon, at estilo, pagkatapos ay i-preview ang mga pagbasa hanggang sa may isang babagay.

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Pinuhin ang Pagkakabigkas

Ayusin ang bilis, mga paghinto, at emosyonal na pagbigkas ng bawat linya hanggang sa maging tama ang tunog ng buong script.

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I-export ang Audio o Video

I-download ang narasyon, o i-render ang isang kumpletong video na may visuals at captions at i-share ito kahit saan.

Ano ang text to speech na boses ng bata at paano ito gumagana?

Ang text to speech na boses ng bata ay AI-generated na pagsasalita na may tono, bilis, at enerhiya ng isang batang tagapagsalita. Ang AI child voice generator ay babasahin nang natural bilang audio ang isinulat mong script para sa mga kuwento, aralin, laro, at mga video, nang hindi na kailangan ng mikropono o aktuwal na batang tagaganap.

Magiging parang robot ba ang boses ng bata sa mas mahahabang kuwento?

Hindi. Nananatiling mataas ang kalidad ng mga boses ng HeyGen kahit sa mahahabang script, kaya ang isang sampung minutong kuwento ay kasing linaw at pantay ng isang sampung segundong clip. Sa emotional controls, puwede mong gawing mas banayad ang delivery para sa pang-bedtime na pacing o gawing mas masigla para sa adventure scenes nang hindi nagpapalit ng boses.

Paano ko gagawing may-narrate na video ang script ng kuwento para sa mga bata?

I-paste ang kuwento sa HeyGen, pumili ng batang boses, at i-generate. Awtomatikong hinahati ng script ang kuwento sa mga eksena, at ang AI video generator ang nagdadagdag ng visuals, musika, at captions, kaya ang isang kwento sa pagtulog o aralin sa klase ay mula sa na-paste na text hanggang sa isang tapos na, mapapanood na video sa iisang upuan lang.

Bakit pipiliin ang HeyGen kaysa sa ibang voice generator para sa mga bata?

Karamihan sa mga voice tool para sa bata ay MP3 lang ang ibinibigay at doon na natatapos. Ginagawa iyon ni HeyGen na isang kumpletong video mula sa parehong script, may mga eksena, captions, at cloned o custom na boses, lahat sa iisang platform, para makapag-publish ka ng buo at handang kids' content imbes na hilaw na audio na naghihintay pa sa editor.

Maaari bang isang creator lang ang gumawa ng pambatang educational content nang pangmaramihan?

Oo, puwedeng isang tao lang ang magpatakbo ng buong kids' education channel. Nakapagtipid si Creator Anton Voroniuk ng 15.5 oras bawat linggo at nakaabot sa mahigit 1M estudyante gamit ang HeyGen, sa production cost na 40x na mas mababa kaysa sa tradisyonal na pagfi-film. Ikinukuwento sa The Anton Voroniuk story ang eksaktong workflow sa likod ng mga numerong iyon.

May libreng text-to-speech na kid voice plan sa HeyGen?

Oo. Sa Free tier, maaari kang gumawa ng boses at video nang hindi kailangan ng credit card, at ang mga paid plan ay nagsisimula sa $24 bawat buwan para sa mga creator na regular na nagpo-publish. Ang pagpepresyo ay tumataas batay sa paggamit, hindi sa studio hours o bayad kada recording ng actor.

Maaari ba akong gumamit ng AI na boses ng bata para sa mga cartoon na karakter at mga laro?

Oo. Gumawa ng diyalogo para sa mga animated na sidekick, NPC sa laro, at mga prompt para sa app tutorial, at iakma ang energy at emosyon sa bawat linya hanggang maging kakaiba ang boses ng bawat karakter. I-export ang malinis na audio para sa iyong engine o editing timeline, at magpalit ng boses per karakter sa loob ng iisang script.

Ligtas at etikal ba ang paggamit ng AI-generated na boses ng bata?

Oo. Lahat ng boses ay AI-generated, kaya walang batang tagaganap ang nire-record, at sinusuportahan iyon ng HeyGen gamit ang mga requirement sa consent, pagsusuri ng tao, at isang patakaran na hindi ginagamit ang customer data para sanayin ang mga modelo. Mahalaga ang balangkas na iyon kapag kasama sa audience mo ang mga bata at mga magulang.

Pwede ba akong gumawa ng custom na batang boses para sa mga karakter ko?

Oo. Ilarawan sa simpleng salita ang boses na gusto mo at gagawa ang HeyGen ng katugmang custom na boses, o gumamit ng AI voice cloning gamit ang isang recording na may pahintulot kang gamitin. Parehong opsyon ay mananatiling pare-pareho sa bawat episode, leksyon, o video na gagawin mo.

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