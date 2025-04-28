AI Glossary
Ang AI video glossary na ito ay nagbibigay ng malinaw at maikling kahulugan ng mahahalagang termino na may kinalaman sa AI-generated video, translation, avatar technologies, at iba’t ibang use case. Dinisenyo ito para tulungan kang mabilis na maunawaan ang mga tool at konseptong humuhubog sa kinabukasan ng paggawa at pag-localize ng video.
A
Ang A-roll ay ang pangunahing footage sa isang video, karaniwang ipinapakita ang pangunahing subject tulad ng presenter, ini-interview, o sentrong kuwento. Ito ang bumubuo sa core ng kuwento at madalas na sinasamahan ng B-roll para sa dagdag na visual na variety at konteksto.
Ads are promotional videos created to persuade viewers to buy a product or service. They are typically short, targeted, and optimized for performance across digital platforms.
Ang AI avatar ay isang computer-generated na digital na karakter na ginagaya ang anyo at kilos ng tao. Karaniwan itong ginagamit sa mga video, virtual assistant, at mga application para sa customer service.
An AI avatar generator creates lifelike digital characters using artificial intelligence. Users can customize appearance, voice, and expressions to suit their branding or message.
Pinagsasama ng tool na ito ang mga digital avatar, text-to-speech, at video rendering para makagawa ng mga video nang hindi kailangang mag-film ng totoong tao. Mainam ito para sa mabilisang paggawa ng scalable at personalized na content.
Ang AI-generated na video ay ginagawa gamit ang mga teknolohiyang artificial intelligence na awtomatikong gumagawa ng mga bahagi tulad ng pagsulat ng script, voiceover, animation, o pag-edit. Nakakatipid ang mga video na ito ng oras at resources sa paggawa ng content.
An AI generator uses algorithms to produce content such as images, text, or videos based on user input or data patterns. It streamlines creative workflows by automating repetitive tasks.
Ang AI SDR (Sales Development Representative) sa isang website ay isang digital na ahente na bumabati sa mga bisita, nagku-qualify ng mga lead, at sumasagot sa mga pangunahing tanong. Ito ang nagsisilbing unang punto ng pakikipag-ugnayan sa sales funnel.
This refers to the use of AI tools to convert a video’s spoken or written language into another language. It typically includes transcription, translation, and voiceover generation.
Ang AI translator ay awtomatikong nagko-convert ng text o pananalita mula sa isang wika patungo sa iba gamit ang machine learning at natural language processing. Karaniwan itong ginagamit sa subtitles, real-time na usapan, at customer support.
Ang mga AI tutorial ay mga edukasyonal na video na nagpapaliwanag kung paano gamitin ang mga tool at teknolohiyang may kinalaman sa artificial intelligence. Nakatarget ang mga ito sa parehong mga baguhan at mga propesyonal na nag-aaral tungkol sa AI.
Ang AI video generator ay gumagawa ng mga video mula sa text, larawan, o audio gamit ang artificial intelligence. Awtomatikong nitong pinoproseso ang paggawa ng video, at kadalasan ay inaalis ang pangangailangan para sa mga camera, aktor, o studio.
AI na pagsasalin ng video ay gumagamit ng mga awtomatikong tool para isalin ang diyalogo, subtitles, at voiceover sa iba’t ibang wika. Nakakatulong ito para maging mas madaling ma-access ang video content para sa pandaigdigang audience.
Ang AI video translator ay isang kasangkapan na nagpo‑proseso at nagsasalin ng video content sa iba’t ibang wika. Karaniwan itong pinagsasama ang speech recognition, machine translation, at voice synthesis.
Gumagamit ang Avatar AI ng artificial intelligence para lumikha, mag-animate, at magkontrol ng mga digital na persona. Maaaring gamitin ang mga avatar na ito sa mga video, laro, o interactive na applications para sa pakikipag-ugnayan na parang totoong tao.
Ang avatar generator ay lumilikha ng digital na representasyon ng isang tao o karakter batay sa mga feature na pinipili ng user. Madalas itong ginagamit sa gaming, social media, at business video content.
B
Ang B-roll ay tumutukoy sa karagdagang mga kuha o footage na nagpapahusay sa pangunahing kuwento o biswal ng isang video. Madalas itong ginagamit para magbigay ng konteksto, magpakita ng aksyon, o takpan ang mga cut sa mga panayam at voiceover.
Mga brand videoay nagkukuwento tungkol sa misyon, mga pagpapahalaga, at personalidad ng isang kumpanya. Madalas itong ginagamit upang magtatag ng pagkakakilanlan, magbuo ng tiwala, at kumonekta nang emosyonal sa mga manonood.
C
Pagsasanay sa pagsunod sa regulasyonang mga video ay nagtuturo sa mga empleyado tungkol sa mga legal, etikal, at regulasyong pamantayan. Tinutulungan nila ang mga organisasyon na mabawasan ang panganib at matiyak na sinusunod ng mga empleyado ang mga kinakailangang patakaran.
Corporate training videos are designed to educate employees on company policies, skills, and processes. They help ensure consistent onboarding and professional development across teams.
D
Ang deep translate ay tumutukoy sa advanced na neural machine translation na mas mahusay nakakakuha ng konteksto, mga idyoma, at tono kumpara sa tradisyonal na mga paraan. Lalo itong kapaki-pakinabang para sa mahahabang content at mga script ng video.
Ito ay mga mahahabang video na nagsasalaysay ng mga totoong pangyayari, tao, o paksa sa pamamagitan ng isang makuwentong paglapit. Pinagsasama nila ang makatotohanang impormasyon at mga teknik sa pagkukuwento upang makapagbigay-impormasyon at makahikayat.
E
Event marketing na mga video ay nagpo-promote ng mga conference, webinar, product launch, o iba pang live events. Nakakatulong ang mga ito na magbuo ng excitement at maghikayat ng mas maraming dadalo sa pamamagitan ng engaging na visual content.
F
Financial knowledge sharing videos educate viewers about money management, investing, and economic concepts. They help make complex financial topics accessible to broader audiences.
Panghuhula na mga video ay nagbibigay ng mga prediksyon o espirituwal na pananaw batay sa astrolohiya, tarot, o iba pang tradisyon. Madalas itong ginagamit para sa libangan o sariling pagninilay.
G
Generative AI na video ay tumutukoy sa video content na ginagawa gamit ang mga AI model na natututo ng mga pattern mula sa data para makabuo ng makatotohanang visuals, audio, o script. Sa ganitong paraan, nababawasan ang manu-manong trabaho at mas bumibilis ang produksyon.
H
Mga bidyo ng makasaysayang pagkukuwentoay naglalahad ng mga nagdaang pangyayari o panahon sa anyong salaysay. Ginagamit ang mga ito para sa edukasyon, libangan, o pagpapanatili ng kultura.
Mga how-to na video ay nagbibigay ng sunod-sunod na gabay kung paano tapusin ang isang gawain o lutasin ang isang problema. Sikat ang mga ito sa customer support at sa mga pang-edukasyong sitwasyon.
L
Mga video para sa pag-aaral ng wikaay nagtuturo ng bokabularyo, gramatika, pagbigkas, at pakikipag-usap sa isang bagong wika. Sinusuportahan nila ang mga nag-aaral sa lahat ng antas ng kasanayan sa pamamagitan ng gabay na pagtuturo.
Leadership update videos share news, goals, or changes directly from company executives. They foster transparency and alignment across an organization.
Mga kursong pangpagkatuto ay mga nakaayos na programang pang-edukasyon na gumagamit ng video para maghatid ng mga aralin, tutorial, at pagsusuri ng kaalaman. Malawak itong ginagamit sa mga paaralan, online na plataporma, at mga kapaligirang pang-training sa mga kumpanya.
M
Mga video para sa pagbabahagi ng kaalamang medikal na nagpapaliwanag ng mga konsepto sa kalusugan, mga paggamot, at mga pamamaraan. Ginagamit ito ng mga propesyonal, institusyon, at mga tagapagturo upang mapahusay ang pag-unawa ng publiko at pagsasanay.
Ang mga motivational video ay idinisenyo upang magbigay-inspirasyon, magpataas ng loob, at magbigay-enerhiya sa mga manonood. Madalas itong may temang pagpapabuti sa sarili, katatagan, at personal na pag-unlad.
Mga video ng pagsusuri sa pelikula at musikanag-aalok ng mga kritika at pagsusuri ng mga bago o klasikong libangan. Tinutulungan nila ang mga manonood na magpasya kung ano ang susunod na panonoorin o pakikinggan.
Ito ay mga malikhain na video na nagtatampok ng orihinal na musika o pagkukuwento na ginawa o pinahusay gamit ang AI. Pinagsasama nila ang aliwan at makabagong teknolohiya.
N
Mga video para sa balita at pagkukuwento nagbabahagi ng mga kasalukuyang pangyayari, mga kuwentong may human interest, o mga salaysay tungkol sa kultura. Nilalayon nilang magbigay‑impormasyon at makahikayat ng mga manonood sa pamamagitan ng kapana‑panabik at makabuluhang nilalaman.
Ito ay mga regular na update na ibinabahagi sa pamamagitan ng email o video upang panatilihing may alam ang mga customer, empleyado, o komunidad. Kabilang dito ang mga anunsyo, mga nagawa, at iba pang mahahalagang balita.
O
On-demand na mga webinar at podcast ay mga naunang naitalang audio o video session na maaari mong panoorin o pakinggan anumang oras. Nagbibigay ang mga ito ng mas nababagay na paraan para ma-access ang mga pananaw ng mga eksperto, thought leadership, at mga talakayang nakatuon sa partikular na paksa.
Mga onboarding training video tumutulong sa mga bagong empleyado o user na mabilis na makasanayan ang mga tool ng kumpanya, kultura, at mga inaasahan. Nagbibigay ang mga ito ng pare-pareho at maginhawang simula sa kanilang karanasan.
P
Personal greeting o mga video ng pagpapakilala ay maiikling mensahe na ginagamit para ipakilala ang sarili sa isang magiliw at madaling tandaan na paraan. Karaniwan itong ginagamit sa networking, onboarding, o outreach.
Personalized sales outreach involves sending tailored messages or videos to potential customers. This approach aims to build rapport, demonstrate relevance, and increase conversion rates.
Post-production is the final phase of video creation where raw footage is edited, color graded, and enhanced with audio, music, graphics, and effects. It’s where the video takes its final shape and is prepared for publishing or distribution.
Pre-production is the planning phase of video creation that includes scripting, storyboarding, casting, location scouting, and scheduling. This stage lays the groundwork for a smooth production and helps ensure creative alignment and logistical readiness.
Product announcement videos introduce new features, services, or product releases to an audience. They are used to create buzz, inform customers, and attract media attention.
Product explainer videos are short, informative clips that showcase how a product works and its key benefits. They are typically used to educate customers, support sales, and simplify complex features.
Product review videos evaluate the features, pros, and cons of a specific product. They guide potential buyers by offering unbiased opinions or user experiences.
Ang production, na kilala rin bilang filming, ay ang yugto kung saan kinukunan ang lahat ng planadong footage gamit ang mga camera, ilaw, at sound equipment. Dito isinasakatuparan ang creative vision sa set o sa lokasyon, na ginagabayan ng script at storyboard.
R
Mga relihiyosong videonagbabahagi ng mga turo, panalangin, sermon, o mga espirituwal na mensahe. Tinutulungan nitong manatiling konektado ang mga komunidad at mas mapalalim ang kanilang pananampalataya.
S
Safety training videos instruct viewers on how to avoid accidents and respond to emergencies. They are essential in high-risk industries and workplace environments.
Mga sales presentation ay mga nakaayos na pitch na nagpapakita ng isang produkto, serbisyo, o panukala. Karaniwan itong ginagamit ng mga sales team upang hikayatin ang mga potensyal na mamimili o kliyente.
Ang pagsulat ng script ay ang proseso ng paglikha ng diyalogo, narasyon, at istruktura para sa isang video. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng storytelling at gumagabay sa buong proseso ng produksyon.
Mga social media video ay maiikling content na idinisenyo para sa mga platform tulad ng Instagram, TikTok, at LinkedIn. Tinutulungan nila ang mga brand na makipag-ugnayan sa audience, mag-build ng awareness, at magbahagi ng napapanahong updates o promosyon.
Ang mga video na itoay nagtatampok ng magagandang karanasan mula sa mga customer, kliyente, o empleyado. Nakakatulong ang mga ito na magbuo ng tiwala at kredibilidad sa pamamagitan ng mga totoong resulta.
T
Mga video para sa pagsasanay batay sa kasanayanay nagtuturo ng mga partikular na kakayahan tulad ng paggamit ng software, pagpapatakbo ng makinarya, o soft skills. Ginagamit ang mga ito para i-upskill ang mga empleyado o estudyante sa mga tiyak na larangan.
Ang pagsasalin ng isang video ay nangangahulugang pag-convert ng sinasalita o nakasulat na wika sa ibang wika. Maaari itong kabilang ang paglalagay ng subtitles, pagda-dub, o paglikha ng mga bagong audio track.
Ang prosesong ito ay kinabibilangan ng pag-convert ng mga video na hindi Ingles tungo sa Ingles gamit ang mga tool tulad ng transcription, machine translation, at voiceover. Karaniwan itong ginagamit para maabot ang mga manonood na nagsasalita ng Ingles.
V
Video AI ay tumutukoy sa paggamit ng artificial intelligence para suriin, i-edit, pagandahin, o gumawa ng video content. Pinapagana nito ang mga tool tulad ng object recognition, scene detection, at awtomatikong paglikha ng video.
Ang video generator ay isang software tool na gumagawa ng mga video mula sa text, mga larawan, o mga template. Maaari itong gamitan ng AI para awtomatikong gawin ang pag-edit at pag-narrate.
A video translator converts the language in a video to another language, often with subtitles or dubbed audio. AI video translators automate this process with speed and accuracy.
A voiceover is a narration recorded separately and added to a video to explain, guide, or tell a story. It’s commonly used in tutorials, documentaries, and commercials.