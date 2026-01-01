Paano lumilikha ang mga nangungunang brand sa mundo gamit ang HeyGen
Alamin kung bakit mahigit 100,000 sa mga nangungunang brand sa mundo ang gumagamit ng HeyGen para gumawa ng mga video sa loob lamang ng ilang minuto, nagpapabilis ng produksyon, nagpapababa ng gastos, at nagpapalaki ng output nang hindi isinasakripisyo ang kalidad.
Tuklasin ang mga kuwento ng customer mula sa iba’t ibang industriya
Alamin kung paano ginagamit ng Lattice ang AI-generated videos para sa mas maayos na onboarding at mas mataas na engagement. Gumawa ng de-kalidad na AI videos nang madali gamit ang HeyGen.
Napababa ng Workday ang oras ng localization mula buwan tungo sa ilang oras gamit ang HeyGen, na nagbibigay-daan sa mas mabilis na paggawa ng multilingual na video sa 10–15 wika kada proyekto habang binabawasan ang gastos at pinapanatili ang integridad ng brand.
Alamin kung paano ginagamit ng Ogilvy ang HeyGen na AI-powered na personalized video marketing upang lumikha ng nakakaengganyo at naka-customize na content na nagpapataas ng audience engagement at nagdudulot ng magagandang resulta.
Ang STUDIO 47, isang nangungunang regional news broadcaster sa Germany, ay binago ang kanilang newsroom gamit ang HeyGen, na nagresulta sa 80% mas mabilis na produksyon at 60% pagtitipid sa gastos habang pinalalawak ang kanilang content.
Dsicover how Dolsten & Co. uses HeyGen to prototype, iterate, and deliver high-fidelity creative work in days instead of months, unlocking faster collaboration, bolder ideas, and scalable AI-powered storytelling.
Sumali sa mga brand na gumagawa ng 10x na mas maraming video content habang binabawasan ang oras at gastos sa produksyon gamit ang HeyGen.
Sertipikado na sumusunod sa mga global na pamantayan sa seguridad at pagsunod
Ipinapakita ng mga AI case study ng HeyGen kung paano nakakapagpabilis ang mga kumpanya ng production time, nakakapag-scale ng content sa buong mundo, at napapalakas ang creativity. Natatapos ng mga team ang mga video sa loob lang ng ilang oras, nakakapag-deliver ang mga agency sa iba’t ibang wika, at naibubuhay ng mga brand ang kanilang mga campaign gamit ang mga avatar—binabawasan ang gastos habang nagbibigay-daan sa scalable, de-kalidad na storytelling sa iba’t ibang merkado.
Ipinapakita ng mga AI case study ng HeyGen kung paano nagdudulot ng mas malakas na engagement at ROI ang personalized at scalable na mga video. May mga brand na nadoble ang conversion at retention gamit ang onboarding videos, natriple ang engagement sa pamamagitan ng mga nakaangkop na campaign, at napalawak ang global reach gamit ang multilingual na content—patunay na tinutulungan ng HeyGen ang mga marketer na i-scale ang personalization, bawasan ang gastos, at makuha ang pinakamalaking epekto.
Ipinapakita ng mga AI education case studies ng HeyGen kung paano pinapahusay ng mga institusyon at kumpanya ang learning outcomes. Ginagamit ang mga avatar para sa role-play at pagsasanay ng kasanayan, ina-upgrade ng mga enterprise ang kanilang compliance training, pinapabilis ng mga healthcare team ang paggawa ng medical content, at nakakapaghatid ang mga educator ng multilingual na mga aralin—ginagawang mas engaging, scalable, at epektibo ang training sa mga paaralan, negosyo, at professional development.
Ipinapakita ng mga AI healthcare case study ng HeyGen kung paano napapahusay ng mga provider ang komunikasyon, nababawasan ang gastos, at napapalawak ang access. Ibinabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal sa pamamagitan ng explainer videos, nababawasan ng mga team ang oras ng paggawa ng training materials ng hanggang 50%, at napapalaki ng mga provider ang multilingual certification content, para makapaghatid ng tumpak at matipid na edukasyon para sa mga pasyente, mga propesyonal, at pandaigdigang audience.
Lumipat ang Würth mula sa nakasulat patungo sa video-first na komunikasyon sa pamamagitan ng paggamit ng HeyGen para gumawa ng multilingual, avatar-based na mga video. Nabawasan nila ang gastos sa pagsasalin ng 80%, naputol sa kalahati ang oras ng produksyon, at nagawa nilang matutunan ng mga empleyado ang platform sa loob lamang ng 45 minuto, na ginawang mas episyente at mas matipid ang global at nakakaengganyong training at messaging.
Ipinapakita ng AI case study ng Komatsu kung paano magagamit ng mga negosyo ang AI avatars para baguhin ang paraan ng training at komunikasyon. Sa pamamagitan ng paggawa ng multilingual, konsistent, at nakakaengganyong mga video, naitaas ng Komatsu ang completion rate sa halos 90%, napahusay ang pag-alala sa kaalaman, at nabawasan ang production costs. Ipinapakita ng kanilang tagumpay kung paano ang mga AI customer stories ay nagpapakita ng scalable, brand-consistent na mga learning solution na puwedeng lumampas sa training at magamit din sa marketing at global communication.
Ipinapakita ng karanasan ng Trivago sa HeyGen na ang mga AI marketing case study ay kayang lubos na pabilisin ang proseso ng video localization. Sa paggamit ng mga AI translator at avatar ng HeyGen, nabawasan ng kalahati ng trivago ang oras ng post-production (nakakatipid ng 3–4 na buwan), mabilis na na-localize ang mga TV ad sa 30 merkado, at napanatili ang pare-parehong pagkakakilanlan ng brand upang makapaghatid ng masusukat, episyente, at de-kalidad na resulta sa marketing.
Nakipagtulungan ang Ogilvy sa HeyGen upang lumikha ng mga emotionally resonant na marketing video na pinapatakbo ng avatar, tulad ng isang Gen Z–focused na kampanya na tampok ang persona ng isang mang-aawit. Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakagawa sila ng lubos na personalized at lokal na nilalaman sa malakihang produksyon, na nagpapalalim ng koneksyon sa audience, pinapanatili ang emosyonal na tono, at nagpapalakas ng engagement sa iba’t ibang merkado.
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.