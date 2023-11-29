About HeyGen

Palayain ang iyong kuwento.

At HeyGen, our mission revolves around empowering individuals through accessible AI video generation. We believe that everyone should be able to express their creativity without the need for advanced equipment or unlimited resources to bring their ideas to life.

122,129,890Mga nalikhang video
96,169,114Avatars generated
16,804,618Mga isinaling video
Hubspot
Workday
HP
Trivago
J.P.Morgan
Autodesk
Miro
Intel
DHL
Bosh
Komatsu
Coursera
Spring Health
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Our Mission

Bawat isa ay may sariling kuwento. Binibigyan ka ng HeyGen ng kakayahang ikuwento ito.

ABOUT US

Bakit namin binubuo ang HeyGen: Mula sa ideya hanggang sa inobasyon

Nagsimula ang HeyGen sa isang simpleng ideya—gawing madali ang paggawa ng video. Ngayon, binabago namin ang storytelling gamit ang AI, para mabigyan ng kapangyarihan ang kahit sino na makagawa ng de-kalidad na mga video nang walang limitasyon.

We live in a video-first world

Mahigit 1 bilyong oras ng mga video ang pinapanood araw‑araw sa YouTube, at ang karaniwang tao ay nanonood ng 17 oras ng video bawat linggo. Kaya kung gusto ng isang negosyo ng mga customer, kailangan nito ng mga video. At ang mga video ay nangangailangan ng mga camera — at mga aktor, lokasyon, editing software, mga reshoot… sa lahat ng iyan, puwedeng umabot sa $1,000 kada minuto ang gastos sa isang tapos na video. At madalas, mas mahal pa.

At dumating ang AI

Mahilig ang mga tao sa video. Pero karamihan ay ayaw talagang humarap sa camera. Iyan ang natuklasan ng founder na si Joshua Xu noong isa siyang engineer sa Snap, gumagawa ng mga feature para sa SnapChat Ads at sa AI camera. Pero sa AI video generation, puwedeng mailabas ng lahat ang kanilang pagiging storyteller — ang pagtanggal sa camera mismo ang nagbubukas ng mas malayang pagkamalikhain sa visual storytelling. At doon ipinanganak ang HeyGen.

Ngayon, script na lang ang kailangan mo

Sa HeyGen, puwedeng magsulat lang ng script ang mga negosyo at agad nang makagawa ng video. Walang camera, walang malaking budget, walang sakit ng ulo. Natulungan na namin ang mahigit 100,000 kumpanya at milyun-milyong tao na gumawa, mag-localize, at mag-personalize ng mga video sa malakihang antas — at nagsisimula pa lang kami. Habang nagtatakda kami ng mga pamantayan sa industriya para sa etikal na paggamit ng AI video, at nangunguna sa paglikha ng mas nakaka-engganyong AI experiences, alam naming simula pa lang ito. Nasasabik kaming makita kung saan patungo ang kuwentong ito.

Ginawa para sa pinakamahusay, sinuportahan ng pinakamahusay

Ipinagmamalaki ng HeyGen na suportado ito ng mga nangungunang mamumuhunan kabilang ang Benchmark, Conviction, Thrive Capital, at Bond, na kapareho namin ng pananaw na baguhin ang paraan ng pagkukuwento sa pamamagitan ng AI-powered na video.

AI Video Startup HeyGen, Pinahalagahan sa $500 Milyon sa Funding Round

Bloomberg

Hun 20, 2024

HeyGen Sumisikat Kasabay ng Pagsabog ng AI Video Boom

Forbes

Nob 06, 2025

44 sa pinaka-promising na AI startups ng 2024, ayon sa mga nangungunang VC

Business Insider

Set 9, 2024

AI Video Startup HeyGen, Pinahalagahan sa $500 Milyon sa Pinakabagong Round ng Pondo

Forbes

Nob 29, 2023

Ang aming mga opisina

Pinagbubuklod ng aming mga pandaigdigang opisina ang pinakamahuhusay na isipan upang hubugin ang kinabukasan ng AI-powered na paggawa ng video.

Los Angeles

12130 Millennium Drive, Suite 300 Los Angeles, CA 90094

San Francisco

180 Sansome Street San Francisco, CA 94104

Palo Alto

3101 Park Blvd Palo Alto, CA 94306

Toronto

1 University Ave Toronto, ON M5J 1T1

Nakahanda kaming gawin ang mga bagay sa tamang paraan

Ang Tiwala at Kaligtasan ay pinakamahalaga sa aming mga operasyon. Ang aming mga advanced na proseso para sa beripikasyon ng mga user at matatag na pagsasala ng nilalaman ay patuloy na nagpapahusay sa kaligtasan, pananagutan, at mga pamantayang etikal ng aming mga produkto.

SOC 2 TYPE II

GDPR

CCPA

DPF

AI ACT

Magtulungan tayo

Maaaring ito na ang simula ng isang espesyal na bagay. Alamin pa ang tungkol sa mga oportunidad sa karera sa HeyGen.

May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot

Does HeyGen’s AI dubbing tool offer the most natural lip sync capabilities?

Oo. Ang HeyGen ay ginawa gamit ang advanced na teknolohiya sa facial synchronization, kaya tumutugma nang eksakto ang galaw ng labi sa voiceover. Dahil dito, nagmumukhang natural at parang totoong tao ang dubbing, at maayos itong gumagana sa iba’t ibang uri ng content, mula sa marketing videos hanggang sa training materials.

What does HeyGen’s AI dubbing tool do?

HeyGen’s voice dubber replaces original audio with AI-generated multilingual voiceovers while preserving tone, style, and lip sync. It allows creators to instantly produce polished, localized videos without complex editing or costly dubbing teams.

Can HeyGen handle multiple languages effectively?

Yes. HeyGen supports multilingual dubbing in over 175 languages and dialects, enabling a single video to be quickly adapted into multiple languages. This makes global content distribution seamless for enterprises and content creators seeking consistent quality across international markets.

Paano napananatili ng AI ang eksaktong lip sync habang nagdu-dub?

Ine-align ng HeyGen ang mga voice track sa galaw ng mukha gamit ang AI-driven na animation at timing models. Tinitiyak nito na ang dubbed na pananalita ay natural na tumutugma sa paggalaw ng labi, para makapagpokus ang mga manonood sa mensahe imbes na mapansin ang mga nakakaistorbong problema sa sync.

Is the voice dubbing human-sounding or robotic?

HeyGen’s AI voices sound lifelike, expressive, and tailored for professional use. Unlike robotic text-to-speech tools, it delivers warm and natural audio, making videos feel authentic for learning, marketing, or storytelling.

Can I choose different voices or accents when dubbing?

Yes. HeyGen provides a wide library of voices across genders, tones, and regional accents. This flexibility helps you match your video’s branding, audience expectations, and cultural context for maximum impact.

Do I need video editing skills to use HeyGen AI dubbing?

Hindi mo kailangan ng editing skills. I-upload mo lang ang iyong video, pumili ng wika at boses, at awtomatikong aasikasuhin ng HeyGen ang lahat. Dahil sa madaling gamitin na disenyo ng platform, nagiging abot-kamay ang dubbing kahit para sa mga baguhan.

Gagawing madali ba ng HeyGen ang language dubbing para sa pelikula at TV?

Pinadadali ng HeyGen ang pag-dub ng wika para sa pelikula at TV. Nag-aalok ito ng natural na pag-aangkop ng boses sa mahigit 175 na wika at diyalekto. Nakakatulong ito sa pandaigdigang distribusyon habang pinananatili ang orihinal na pakiramdam at emosyonal na epekto.

