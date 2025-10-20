Libreng AI Lip Sync Tool

Bigyang-buhay ang iyong mga video gamit ang perpektong naka-sync na labi at boses. Ginagawang makatotohanang talking avatar videos ng AI lip sync tool ng HeyGen ang text o audio sa loob lamang ng ilang minuto. I-upload ang iyong footage o pumili ng avatar, idagdag ang iyong script, at hayaang asikasuhin ng AI ng HeyGen ang lahat. Hindi kailangan ng karanasan sa pag-e-edit. Perpekto para sa mga creator, marketer, at educator na gustong makagawa ng propesyonal na kalidad ng mga video nang mabilis.

Tool featured image
121,923,429Mga video na nabuo
95,887,733Mga avatar na nabuo
16,775,099Mga video na na-translate
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Al Lip Sync

Pagandahin ang Iyong Mga Video gamit ang Lip Sync AI

Gusto mo bang gawing natural at kaengganyo ang hitsura ng mga video mo nang hindi gumugugol ng oras sa pag-e-edit? Sa AI Lip Sync ng HeyGen, maaari mong i-sync agad ang galaw ng labi sa anumang audio o pagsasalita, para makagawa ng eksaktong naka-timing at realistiko na diyalogo sa iba’t ibang wika.

Kung gumagawa ka man ng training content, marketing videos, o maiikling social clips, ang AI-powered lip sync technology ng HeyGen ay nagpapagawa sa mga avatar at totoong human footage na magsalita nang matatas at natural. Madali kang makakapag-dub ng mga video, makakapag-localize ng content, o makakapag-translate ng speech para maabot ang global na audience—diretso sa iyong browser, nang hindi na kailangan ng kumplikadong mga tool o editing software.

Magsimula nang Libre →
HeyGen face swap avatars with multiple female AI actors in colored cards.
Mga Pinakamainam na Gawi para sa AI Lip Syncing

Para makamit ang makinis, makatotohanan, at ekspresibong lip sync, sundin ang mga mabilisang tip na ito:

✓ Pumili ng de-kalidad na boses: Mamili mula sa 300+ AI voices sa 175+ wika para sa natural na pagbigkas.
✓ Gumamit ng malinaw na audio: Mag-upload ng malinis, walang-ingay na audio o gumamit ng text-to-speech ng HeyGen para sa eksaktong pag-sync.
✓ Ipagpares ang pananalita sa ekspresyon: I-partner ang lip sync sa expressive na AI avatars para sa mas makatotohanang storytelling.
✓ Gumamit ng AI translation: Awtomatikong isalin ang pananalita para makagawa ng multilingual na mga video na naka–lip sync.

Makakatulong ang mga tip na ito para magmukhang at marinig na sabay ang bawat salita, na nagbibigay sa iyong mga video ng pulido at natural na dating.

Magsimula nang Libre →
a screen that says create new voice on it
I-engage ang Iyong Audience gamit ang Realistic na AI Lip Sync

Pinapasimple ng HeyGen’s Lip Sync AI ang pag-dub at paggawa ng multilingual na mga video. Sinusuri ng AI ang iyong audio at inaayon ang bawat frame para makagawa ng makinis at natural na galaw ng labi na tugma sa pananalita.

✓ Perpektong tugma ang pagsasalita at galaw ng labi: Ginagamit ng advanced na AI ang audio para ihanay ang galaw ng labi at makagawa ng eksakto at natural na resulta.
✓ Gumawa ng mga video sa kahit anong wika: Ang multilingual na suporta ay tumutulong sa’yo na maabot ang global na audience gamit ang natural na boses at lip syncing.
✓ Gumagana sa avatars o sarili mong footage: Gamitin ang mga avatar ng HeyGen o i-upload ang sarili mong video para magdagdag ng custom na ekspresyon.
✓ Mabilis na pag-edit sa browser: Gumawa at mag-export ng mga video online nang walang kailangang i-download, perpekto para sa social media, e-learning, at marketing.

Gusto mo pang i-level up?Pagsamahin ang feature na ito sa para makagawa ng makatotohanang avatar na natural gumalaw at magsalita.

Magsimula nang Libre →
a video that says boost engagement on it

Paano Mag-Lip Sync ng Mga Video gamit ang AI sa 4 na Madadaling Hakbang

Napakadaling gumawa ng makatotohanang video na may perpektong naka-sync na paggalaw ng labi at natural na pananalita gamit ang AI Lip Sync Tool ng HeyGen. Sundin lang ang apat na mabilis na hakbang na ito para gawing makatotohanang, handang-i-share na video ang iyong audio o script.

Hakbang 1

Mag-upload ng Audio o Maglagay ng Teksto

I-upload ang iyong voice recording o i-type nang direkta sa editor ang iyong script. Sinusuportahan ng HeyGen ang mga karaniwang format tulad ng MP3 at WAV para sa mabilis na setup.

Hakbang 2

Pumili ng Iyong Avatar o Video Footage

Pumili mula sa mga propesyonal na AI avatar ng HeyGen o mag-upload ng sarili mong video clip. Awtomatikong sinusuri ng AI ang mga galaw ng mukha para matiyak ang eksaktong pag-sync.

Hakbang 3

Gumawa ng Video gamit ang AI

Hayaan ang AI ng HeyGen na i-process ang iyong audio at i-sync ang bawat salita sa tamang galaw ng labi. I-preview agad ang iyong video bago i-export.

Hakbang 4

I-export at Ibahagi

I-download ang natapos mong video sa mataas na kalidad at i-share ito sa anumang platform. Maaari mo ring subukan ang playback at tumpak na pag-sync gamit ang HeyGen Video Player.

Mga FAQ Tungkol sa Lip Sync AI Tool

Ano ang AI lip sync na teknolohiya?

Ang AI lip sync technology ay awtomatikong tumutugma sa pagsasalita at galaw ng labi sa mga video gamit ang artificial intelligence.

Paano gumagana ang AI lip sync?

Ina-analyze ng AI ang iyong audio at gumagawa ng makatotohanang galaw ng labi na naka-sync sa mga frame ng iyong video.

Kaya bang mag-lip sync ng AI sa iba’t ibang wika?

Oo. Sinusuportahan ng HeyGen ang maraming wika at boses para maabot ang pandaigdigang audience.

Mayroon bang mga libreng tool na available para sa AI lip sync?

Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng mga libreng trial at online na AI lip sync tools para sa pagsubok at paggawa ng mga video.

Ano ang mga hamon sa AI lip sync?

Pinakamahusay gumagana ang AI lip sync kapag malinaw ang audio at kitang-kita ang mga mukha. Maaaring bumaba ang accuracy kapag kumplikado ang background o mababa ang kalidad ng recording.

Ano ang isang kapansin-pansing AI lip sync na tutorial?

Isang kamakailang tutorial ng Dzine AI sa YouTube ang nagpapakita kung paano gumawa ng realistic na talking videos na may synchronized na galaw ng labi at mga ekspresyon, kaya napakagandang resource nito para makapagsimula sa paggamit ng mga platform tulad ng HeyGen para sa paggawa ng engaging na content.

Ano ang mga hamon at etikal na isyung kaakibat ng AI lip sync na teknolohiya?

Nahihirapan ang AI lip sync technology na makuha ang natural na mga ekspresyon at nakadepende ito sa mataas na kalidad ng input. Sa usaping etikal, maaari itong magamit sa maling paraan para sa deepfakes, maling impormasyon, at pagkasira ng reputasyon, kaya napakahalaga ng mga tool sa pag-detect at malinaw na mga patakaran sa paggamit.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Simulan ang paglikha gamit ang HeyGen

Gawing propesyonal na video ang iyong mga ideya gamit ang AI.

Get started for free →
CTA background