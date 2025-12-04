Enterprise na video, ginawa para sa bawat team

Batay sa aming AI-powered na platform, ang HeyGen’s Enterprise Solutions ay nagbibigay ng mga partikular na feature na nakaangkop sa video creation workflow ng iyong departamento, na nagbibigay-daan sa iyong team na lumikha ng de-kalidad, ligtas, at sumusunod sa mga regulasyon na komunikasyon sa malakihang antas.

122,134,926Mga video na nabuo
96,169,448Mga avatar na nabuo
16,804,950Mga video na na-translate
Pinagkakatiwalaan ng milyun-milyon sa buong mundo na bigyang-buhay ang kanilang mga kuwento.
Bakit HeyGen

Isang ligtas na plataporma para sa buong AI-powered na video workflow mo

Gumawa ng pinakamahusay mong visual content nang walang pag-aalala o abala, sa isang ligtas at sumusunod na environment na idinisenyo para palakasin ang pagiging malikhain at kumpiyansa ng iyong team.

Workflow step: Gumawa

Gawing kamangha-manghang, makatotohanang mga video ang iyong mga ideya sa loob lamang ng ilang minuto, na may kalidad na parang gawa sa isang propesyonal na studio.

Workflow step: I-personalize

Gawing maramdaman ng bawat manonood na sila ay personal na pinapansin at pinakikinggan sa pamamagitan ng paggawa ng tunay at naka-personalize na mga video na bumubuo ng makabuluhang koneksyon sa malakihang antas.

Workflow step: I-localize

Magsalita sa wika ng iyong audience at tunay na kumonekta, madaling iakma ang iyong mga video para makaengganyo ng mga manonood sa mahigit 170 wika at diyalekto.

Workflow step: Pamahalaan

Panatilihin ang ganap na kontrol sa iyong brand gamit ang built-in na mga guardrail, madaling gamitin na workspace management, at eksaktong user permissions.

Workflow step: I-publish

Agad na i-download sa iba’t ibang format, madali itong i-share sa social media, email, at messaging apps, o i-embed nang walang kahirap-hirap ang mga video kung saan mo gusto.

Mga tampok na solusyon

Gamit ng mahigit 100,000 na team na pinahahalagahan ang kalidad, kasimplehan, at bilis

Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.

Pagkatuto at Pagpapaunlad

Gumawa ng nakaangkop na mga training experience mula sa compliance hanggang sa employee development at tuloy-tuloy na upskilling. Pinapadali ng aming AI video platform ang pag-scale ng makabuluhang pagkatuto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad o bilis.

Marketing

Gumawa ng mga propesyonal na video on demand. Sa pamamagitan lang ng isang script at ilang pag-click, maaari mong gawing kapana-panabik at akma sa iyong brand ang anumang asset—mula sa PDFs, blogs, hanggang slide decks—nang hindi nasisira ang iyong budget.

Pagbebenta

Maghatid ng personalisadong outreach sa malakihang antas, mula prospecting hanggang follow-ups at product demos. Tinutulungan ng HeyGen ang mga sales rep na maging kapansin-pansin sa siksik na inboxes, pabilisin ang deal cycles, at magbuo ng mas matibay na relasyon sa mga customer.

Lokalisasyon

Abutin ang mga global na audience sa loob ng ilang sandali, hindi buwan. Sabay-sabay na buksan ang mga bagong merkado sa pamamagitan ng pag-localize ng anumang video sa mahigit 175 na wika at diyalekto, kumpleto sa perpektong lip-sync at tunay na emosyon.
Sertipikado na sumusunod sa mga global na pamantayan sa seguridad at pagsunod

Mga kwento ng customer

Bakit 80% ng Fortune 100 na mga kumpanya ay nagtitiwala sa HeyGen

90%

antas ng pagtatapos ng video

25%

pagtaas sa completion rates

10x

pagtaas sa bilis ng paggawa ng video

10-15

mga wika bawat video

80%

pagbaba sa gastos sa pagsasalin

€1,000

naipon kada minutong video

Ang pinakamabilis lumagong produkto sa G2 — at may dahilan kung bakit

Mula sa global training hanggang sa video ads, binibigyan ng HeyGen ng kapangyarihan ang kahit sino (oo, ikaw) na gumawa ng de-kalidad at scalable na video content para sa anumang pangangailangan. Narito ang ilan sa mga benepisyong pinaka-gusto ng aming mga customer:

10Xpagtaas sa bilis ng paggawa ng video
5Xpagtaas sa paggawa ng video
100%pagtaas sa kapasidad ng video
30mga merkadong nalokalisa sa loob ng tatlong buwan
80%pagbaba sa gastos sa pagsasalin ng video
5Xpagbabalik sa ginastos sa ads
Pundasyong pang‑enterprise para sa paglago at tagumpay

Nagbibigay ang HeyGen sa mga enterprise ng isang ligtas at nasusukat na platform na may mga kasangkapan, suporta, at komunidad upang makalikha, makipagtulungan, at lumago nang walang hangganan.

Handa para sa mga negosyo

Bigyang-kapangyarihan ang iyong enterprise gamit ang ligtas, kolaboratibo, at pare-parehong mga kasangkapan ayon sa brand na idinisenyo upang pabilisin at pasimplehin ang bawat hakbang ng paggawa ng video.

Seguridad at pagsunod

Sumusunod sa SOC 2 at GDPR

Ang seguridad ng iyong data ang aming pinakamataas na priyoridad. Ang HeyGen ay sumasailalim sa independiyenteng audit at sertipikasyon para sa SOC 2 Type II at pagsunod sa GDPR, upang matiyak na nananatiling protektado ang iyong impormasyon ayon sa pinakamataas na pamantayan.

Mga Workspace

Isang sentrong hub para sa lahat ng iyong paggawa ng video

Ang workspace ay nakalaang digital na kapaligiran ng iyong team sa loob ng HeyGen. Madali kang makakapag-organisa ng maraming workspace, makakapag-assign ng mga user role, at makakapag-streamline ng ligtas na pagtutulungan upang matulungan ang iyong enterprise na makalikha ng mga pambihirang video nang sama-sama.

Kolaborasyon

Pagsamahin ang iyong team, nasaan man sila

Sa HeyGen, maaaring mag-review, magkomento, at magpino ng mga video ang iyong team nang walang aberya, sabay-sabay sa real time o asynchronous ayon sa kani-kanilang iskedyul.

Brand Kit at boses

Ang iyong brand, laging perpektong pare-pareho

Walang kahirap-hirap na bigyan ng kakayahan ang buong team mo na gumawa ng mga video na mukhang, tunog, at pakiramdam ay perpektong nakaayon sa iyong brand sa bawat wika.

Mag-book ng iyong 30-minutong HeyGen demo

Kumuha ng nakaangkop na HeyGen overview
Pakinggan ang mga kuwento ng tagumpay ng aming mga customer
Alamin ang mga opsyon sa pagpepresyo
Tagumpay na suite

Makamit ang mas marami, nang mas mabilis, gamit ang walang limitasyong paglikha, nakaangkop na onboarding, at mga nakalaang eksperto na gagabay sa iyo sa bawat hakbang. Sa HeyGen’s Enterprise Success Suite, magkakaroon ka ng lahat ng kasangkapan, resources, at gabay upang lubos na mapakinabangan ang kapangyarihan ng AI video.

Walang limitasyong mga video at pagsasalin

Lumikha nang walang limitasyon. Gumawa at magsalin ng de-kalidad na mga video sa malakihang produksyon upang makasabay sa lumalaking pangangailangan ng iyong negosyo.

Propesyonal na komunidad

Makipag-ugnayan, makipagtulungan, at magbahaginan ng pinakamahusay na mga praktis kasama ang mga lider ng industriya at mga propesyonal na kapareho ng pananaw upang patuloy na magbigay-inspirasyon sa inobasyon.

HeyGen Academy

Mabilis na matutunan ang HeyGen sa pamamagitan ng mga gabay na tutorial, how-to guides, at mga content na pinangungunahan ng mga eksperto na idinisenyo para pabilisin ang adoption at ma-maximize ang iyong ROI.

Whiteglove na onboarding at suporta

Mabilis na makapagsimula gamit ang dedikado at eksperto na gabay na iniangkop sa natatanging pangangailangan ng iyong organisasyon.

Ikonekta ang mga paborito mong tool o bumuo ng sarili mo

Walang kahirap-hirap na i-integrate sa kasalukuyan ninyong workflow para mapadali ang proseso ng paggawa ng video. O bumuo ng perpektong workflow para sa inyong team gamit ang HeyGen’s API.

Susunod na antas ng mga kakayahan para sa enterprise na video

Pabilisin ang pagbuo ng iyong mga ideya tungo sa mga kaakit-akit na video

Kalimutan ang pagsisimula mula sa wala o ang pag-ubos ng oras sa pag-edit. Gawing kaakit-akit at handang i-share na mga video ang iyong mga PDF o text prompt sa isang iglap.

Panatilihing bago ang iyong mga video. Hindi na kailangan ng reshoot

Sabihin nang hindi na kailangan ang magastos na reshoots o luma nang mga video. Mabilis na mag-prototype, mangalap ng feedback mula sa team, at madaling gumawa ng mga pagbabago—lahat sa iisang lugar.

Mga Avatar

Bigyang-buhay ang iyong kuwento sa pamamagitan ng tamang talento

Ang magagandang video ay nagsisimula sa magagaling na talento. Pumili mula sa iba’t ibang uri ng makatotohanang human avatars, ekspresibong animated characters, o isang digital twin ng sarili mo.

Magsalita sa wika ng iyong audience, saanman

Nararamapatang maabot ng iyong mensahe ang pandaigdigang audience. Madali mong maisasalin at malolokalisa ang iyong mga video sa mahigit 175 wika at diyalekto.

May mga tanong ka ba? Narito ang mga sagot.

Ano ang pinakamahusay na AI video production platform para sa mga enterprise?

Ang pinakamahusay na AI video production platform para sa mga enterprise ay iyong pinagsasama ang inobasyon, bilis, at scalability para manatili kang nangunguna sa mga kakumpitensya. Ang HeyGen ay ginawa para sa mga global na organisasyon, na nagbibigay‑daan sa mga team na gumawa, mag-personalize, at mag-localize ng mga video sa malakihang antas gamit ang makatotohanang AI avatars at advanced na teknolohiya sa pagsasalin. Hindi tulad ng tradisyunal na production cycles na umaabot ng ilang linggo, naihahatid ng HeyGen ang enterprise video content sa loob lamang ng ilang oras—kaya mas mabilis makapag-launch ang iyong negosyo, mas mabilis makapag-adapt, at manatiling kompetitibo. Sa enterprise‑grade na seguridad, kabilang ang SOC 2 at GDPR compliance, tinitiyak ng HeyGen na nananatiling protektado ang iyong data habang pinapabilis mo ang video production sa buong mundo.

Paano makakatulong ang AI video para sa marketing sa pagpapalago at pagpapakilala ng aking negosyo?

Ang AI video para sa marketing ay tumutulong mag‑promote ng iyong negosyo sa pamamagitan ng mas mabilis na paggawa ng content, mas personal na mensahe, at kakayahang mag-scale sa buong mundo. Sa halip na umasa sa magastos na agencies o magdagdag pa ng tao sa team, binibigyan ng HeyGen ang marketing teams ng kakayahang gumawa ng high-quality na mga video sa loob lang ng ilang oras, iangkop ang content para sa partikular na audience, at i-repurpose ang mga video sa iba’t ibang channels. Hindi lang nito pinapabilis ang pag-launch ng mga campaign, pinapataas din nito ang engagement at conversions sa pamamagitan ng paghahatid ng tamang video message sa tamang oras.

Ano ang AI video marketing at paano ito gumagana para sa mga kumpanya?

Ang AI video marketing ay paggamit ng artificial intelligence para gumawa, mag-personalize, at mag-distribute ng mga marketing video sa malaking sukat. Kailangan lang magbigay ng script o mag-upload ng content ang mga kumpanya, at ang mga platform tulad ng HeyGen ang gagawa ng mga pulidong video na may avatars, voiceovers, at translations. Sa pamamagitan ng automation na ito, natutulungan ang mga negosyo na mabawasan ang production costs, mapabilis ang mga timeline, at mapanatili ang pagkakaisa ng brand sa iba’t ibang rehiyon—ginagawa nitong isang mahalagang kasangkapan ang AI video marketing para sa mga enterprise na nais mag-innovate at mas mabilis na lumago.

Paano gumagana ang AI marketing video generator sa paggawa ng mga business video?

Ang isang AI marketing video generator ay gumagana sa pamamagitan ng pag-transform ng text o presentations tungo sa mga propesyonal na video gamit ang AI-powered avatars, natural na voiceovers, at awtomatikong pag-edit. Sa HeyGen, maaaring mag-input ng script ang mga enterprise, pumili mula sa iba’t ibang avatar, at agad lumikha ng on-brand na mga video na handa na para sa mga marketing campaign. Tinatanggal ng prosesong ito ang mahabang production cycles at binibigyan ang mga team ng bilis at flexibility para tuloy-tuloy na makapaghatid ng sariwa at makabuluhang business video content.

Ano ang mga benepisyo ng paggamit ng AI sales video generator para sa outreach?

Ang isang AI sales video generator ay nagbibigay-daan sa mga sales team na gumawa ng mga personalisadong outreach video sa malakihang bilang, na nagpapataas ng engagement at response rate. Sa halip na magpadala ng mga static na email, puwedeng gumamit ang mga sales rep ng HeyGen para gumawa ng mga dynamic na video na iniangkop sa bawat account o prospect. Ang ganitong antas ng personalisasyon ay ginagawa ang sales outreach na mas makatao, mas madaling tandaan, at sa huli ay mas epektibo sa pagbuo ng mga meeting at paglago ng pipeline—nang hindi nangangailangan ng anumang karanasan sa video production.

Maaari bang palitan ng isang enterprise video platform ang tradisyonal na mga ahensya para sa paggawa ng video?

Oo, kayang palitan ng isang enterprise video platform ang maraming tradisyunal na ahensya para sa paggawa ng video. Ang mga platform tulad ng HeyGen ay nagbibigay ng mas mabilis na turnaround, mas mababang gastos, at mas malaking flexibility kumpara sa mga ahensya na kadalasang nangangailangan ng ilang linggong pagpa‑plano at malalaking budget. Sa AI-powered na paggawa ng video, maaaring agad makagawa at mag-update ng mga video ang mga enterprise, mag-localize ng content para sa mga global na audience, at mapanatili ang pagkakaisa ng brand—lahat ito nang hindi umaasa sa mga external na vendor.

Gaano kasigurado ang seguridad ng isang enterprise video platform para sa data ng kumpanya at mga customer?

Tinitiyak ng isang pinagkakatiwalaang enterprise video platform ang ganap na seguridad para sa data ng kumpanya at ng mga customer. Ang HeyGen ay sumusunod sa SOC 2 at GDPR, at nag-aalok ng enterprise-grade na encryption, role-based access controls, at secure na cloud infrastructure. Hindi rin gagamitin ang iyong data para sanayin ang aming mga modelo. Ibig sabihin, makakagamit ang mga enterprise ng AI video para sa marketing, training, sales, at komunikasyon nang may kumpiyansa, na alam nilang laging protektado ang sensitibong data.

Maaari bang gamitin ang AI video production para isalin at i-localize ang mga video para sa pandaigdigang audience?

Oo—ang AI video production ay perpekto para sa malakihang pagsasalin at lokalisasyon. Sa HeyGen, maaaring agad na isalin ng mga enterprise ang mga script, mag-clone ng mga boses, at mag-lip-sync ng mga avatar sa mahigit 40 wika. Tinitiyak nito na bawat pandaigdigang audience ay nakakatanggap ng de-kalidad at kultural na angkop na mga video, nang hindi kinakailangan ang oras at gastos ng tradisyunal na produksyon—na nagpapadali para sa mga enterprise na maghatid ng mga training, marketing, at communication video sa buong mundo.

Aling AI video platform ang pinakamainam na nag-iintegrate sa CRM at mga marketing automation tool?

Ang pinakamahusay na AI video platform para sa mga enterprise ay iyong walang sabit na nag-iintegrate sa CRM at marketing automation tools. Nakakonekta ang HeyGen sa mga system tulad ng HubSpot, na nagbibigay-daan sa marketing at sales teams na mag-embed ng mga personalized na video direkta sa mga campaign, subaybayan ang engagement ng mga manonood, at sukatin ang ROI sa kabuuan ng customer journey.

Ligtas at sumusunod ba sa mga regulasyon ang AI video marketing para sa mga regulated na industriya?

Oo, ligtas ang AI video marketing para sa mga regulated na industriya kapag gumagamit ng platform na idinisenyo para sa enterprise-level na seguridad at compliance. Ang HeyGen ay sumasailalim sa independent audit para sa SOC 2 at GDPR compliance, na tinitiyak ang mahigpit na proteksyon ng data at mga kontrol sa governance. Ang mga enterprise sa finance, healthcare, at iba pang regulated na industriya ay makakagawa at makakapag-distribute ng mga video nang may kumpiyansa nang hindi isinasakripisyo ang kanilang compliance standards.

Anong mga uri ng video ang maaari kong gawin gamit ang AI sales video generator?

Sa tulong ng isang AI sales video generator, makakagawa ang mga enterprise ng iba’t ibang uri ng video, kabilang na ang personalized prospecting videos, product demos, onboarding tutorials, customer success stories, at account-based marketing campaigns. Pinadadali ng avatar library at mga nako-customize na template ng HeyGen ang paggawa ng sales videos na nakakapagpataas ng engagement sa bawat yugto ng buyer journey.

Gaano kabilis makakakita ng ROI ang kumpanya ko mula sa isang enterprise AI video platform?

Kadalasang nakikita ng mga enterprise ang ROI mula sa isang enterprise AI video platform sa loob lamang ng ilang araw. Sa pamamagitan ng pagpalit sa mamahaling mga ahensya, pagpapaikli ng production timelines, at pagpapadali ng global localization, binababa ng HeyGen ang mga gastos habang pinapabilis ang pag-execute ng mga campaign. Mas mabilis na go-to-market, mas pinahusay na personalization, at mas malawak na global reach ang tumutulong sa mga enterprise na makabuo ng nasusukat na epekto sa kita sa rekord na maikling panahon.

