Flexible na mga plano sa pagpepresyo para sa bawat creator at team
Ang HeyGen ay nagbibigay-kapangyarihan sa mahigit 100,000 negosyo na gumawa, mag-localize, mag-scale, at makipagtulungan sa paggawa ng video—walang kailangang camera o production crew. Kinilalang #1 Fastest Growing Product of 2025 ng G2, ginagawa namin na mas madali kaysa dati ang propesyonal na paggawa ng video.
$0/buwan
Perpektong panimulang opsyon para sa mga creator at marketer na gustong subukan muna ang paggamit ng AI tools, tulad ng HeyGen’s AI video maker.
$29/buwan
Generative AI na paggawa ng video para sa mga solo creator. Nagbibigay ito ng access sa mga advanced na feature tulad ng AI video generator at AI voice over.
$99/buwan
Ginawa para sa mga advanced na creator na gumagawa ng premium na content sa malakihang produksyon. I-unlock ang 10× na mas malawak na access sa mga premium na feature at mag-export sa napakalinaw na 4K na kalidad ng video.
$149/buwan
Ang karagdagang upuan ay $20/upuan. Ligtas at nasusukat na paggawa ng video para sa mga team at negosyo
Studio-quality na paggawa ng video na nakaayon sa pangangailangan ng iyong negosyo.
Ihambing ang mga plano at tampok sa pagpepresyo
Libre
Tagalikha
Pro
AI studio editor
Ganap na access
Ganap na access
Ganap na access
Pinakamahabang haba bawat video
1 minuto
30 minuto
30 minuto
Bilis ng pagproseso ng video
Karaniwan
Mabilis
Mas mabilis
Resolusyon ng pag-export
720P
Hanggang 1080P
Hanggang 4K
Mga template ng video
75+
75+
75+
Mga Import ng PowerPoint at PDF
Audio input
Tagakuha ng screen
I-save ang mga disenyo bilang mga template
Pag-alis ng watermark
Mga Stock Video Avatar
500+
700+
700+
Custom Digital Twins
1
1+
1+
Pasadyang Hitsura ng Digital Twin
500
500
500
AI Boses
1,000+
1,000+
1,000+
Pag-clone ng Boses
1 na kinopyang boses
Walang limitasyon
Walang limitasyon
Mga Photo Avatar
Hanggang 3
Walang limitasyon
Walang limitasyon
Mga Minuto ng Avatar IV Gen
Maksimum na haba ng Avatar IV kada video
1 minuto
30 minuto
30 minuto
Kontrol sa Galaw / Kilos
Gumawa ng Mga Hitsura
Pagsasanay ng AI Model
Mga Look Pack
Paglalagay ng Produkto
Custom Voice Emotion
Karagdagang Digital Twins
Add-on
Add-on
AI na pagtanggal ng background
Pinakamahabang haba bawat video
3 minuto
30 minuto
30 minuto
Bilis ng pagproseso ng video
Karaniwan
Mabilis
Pinakamabilis
Pandaigdigang Language Suite
Higit sa 30 wika
175 wika at diyalekto
175 wika at diyalekto
Tinig ng brand (Talasalitaan ng brand)
I-upload ang transcription bilang pinagmulan
I-edit at i-proofread ang isinaling script
Palitan ang boses
Interactive na Video
Pag-embed ng Video Link
Mga Interaktibong Pagsusulit
Pag-branch ng Video at Pagdedesisyon
SCORM Export
Mga upuan ng user
1
1
1
Mga komento sa video
Brand kit
Pakikipagtulungan sa video draft
Mag-tag at magtalaga ng mga gawain
Pagsasamang workspace
Mga template ng team
Mga kontrol sa tungkulin
Mga kontrol sa pag-access ng nilalaman
Mas detalyadong kontrol sa pag-access ng nilalaman
Multi-factor authentication (MFA)
SAML/SSO
SCIM
Mga URL na protektado ng password
Talaan ng pag-audit
Pagpapatupad ng 2FA para sa Miyembro ng Koponan
Suporta sa live chat
Maaari mong gamitin ang HeyGen nang libre at gumawa ng hanggang 3 video bawat buwan, walang kinakailangang credit card. Kasama sa mga bayad na plano ng HeyGen ang walang limitasyong paggawa ng video. Para sa mga indibidwal na gumagawa ng short-form na mga video, ang HeyGen Creator plan ay nagkakahalaga ng $29 bawat buwan (o $24/buwan kung babayaran mo taun-taon). Para sa mga team na gustong gumawa ng mataas na kalidad na mga video at makipag-collaborate, ang HeyGen Business Plan ay nagkakahalaga ng $149/buwan at $20/bawat karagdagang seat/buwan.
Kapag kinansela mo ang iyong subscription, kinansela mo ang pag-renew ng iyong billing cycle. Ibig sabihin, mananatili pa rin ang access mo sa mga feature ng subscription hanggang sa matapos ang kasalukuyang billing cycle. Gayunpaman, hindi ka na sisingilin para sa mga susunod pang renewal.
Ang buwanang subscription ay sinisingil ang iyong paraan ng pagbabayad kada buwan, samantalang ang taunang subscription ay sinisingil ito isang beses sa isang taon. Mas mababa ang aktuwal na buwanang gastos ng taunang subscription kumpara sa buwanang subscription.
Maaari mong palitan ang iyong plano sa web application. Ang pag-upgrade ng iyong plano ay magkakabisa kaagad. Ang pag-downgrade naman ay nakaiskedyul na mangyari sa pagtatapos ng iyong billing cycle.
Oo. Hindi namin nililimitahan kung paano mo gagamitin o ipapamahagi ang mga video kapag nagawa mo na ang mga ito, basta ang mga materyales at input na gagamitin mo ay nasa loob ng mga katanggap-tanggap na patakaran (halimbawa, walang paglabag sa copyright sa mga ina-upload mo, at walang sensitibo o masasamang salita para sa character inputs).
Maaari kang magbayad gamit ang credit card, US bank account, Cash App, Google Pay, Klarna, Link by Stripe, o iba pang lokal na paraan ng pagbabayad depende sa iyong rehiyon.
Maaari kang direktang pumunta sa iyong account page para hanapin ang opsyon na i-pause o kanselahin ang iyong subscription.
Ano ang sinasabi ng mga customer tungkol sa amin
Spoiler, may sasabihin silang talagang magaganda tungkol sa amin.
"Nagkaroon ako ng problema at sumagot ang support nila sa loob lang ng ilang minuto. Napakaganda ng kalidad ng avatar, at sa kabuuan, napakahalaga nitong tool."— Si Danielle U. sa Capterra
"Rebolusyonaryo ito para sa paggawa namin ng content. Nakakatipid ito ng oras, pera, at napaka-propesyonal ng kalalabasan. Talagang kahanga-hanga."— Manuel R. sa Capterra
"Gustong-gusto ko ang lifelike na mga avatar at kung gaano kasimple gamitin ang UI. Kahit ang mga hindi designer sa amin ay nakakagawa ng magagandang video gamit ang HeyGen."— Thomas V. sa Product Hunt
"Kahanga-hanga ang pagiging maraming gamit ng tool na ito. Gumagawa kami ng lahat mula sa mga ad hanggang sa mga tutorial. Intuitive ang HeyGen at nangangailangan lang ng kaunting pagsisikap."— Umair B. sa Product Hunt
"Gusto ko na hindi ko na kailangan ng camera o crew ngayon. Ita-type ko lang ang script ko at may video na ako. Sobrang convenient nito at ang gaganda pa ng mga resulta."— Si Wendy D. sa Product Hunt
"Ang multi-language support ng HeyGen ay perpekto para maabot ang pandaigdigang audience. Napakanatural pakinggan ng mga translation at voice-over."— Xiao L. sa Product Hunt
"Buhat sa paggawa ng mga larawan, nahanap kong napakahusay ng karanasan sa paggawa ng video gamit ang HeyGen. Napakadali nitong magbukas ng napakaraming malikhaing posibilidad."— Bella M. sa Capterra
"Bilang isang solo na negosyante, tinutulungan ako ng HeyGen na gumawa ng propesyonal na content kahit wala akong production team. Napakadiretso at epektibo nito."— Alexis N. sa Product Hunt
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video.