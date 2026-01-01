Bumuo ng mga kursong pangpagkatuto at maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo

Kung gumagawa ka man ng online learning courses, lectures, tutorials, o motivational messages, pinapasimple ng AI video maker ng HeyGen ang proseso ng paglikha ng propesyonal at kaakit-akit na mga video. Nakakahikayat ang mga AI video na ito ng mga manonood sa buong mundo at tumutulong na maghatid ng pangmatagalang epekto.

Mga benepisyo at halaga

Makipag-ugnayan, mag-scale, at gawing mas simple ang paggawa ng mga kurso gamit ang AI video creation

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

Tuklasin kung paano binabago ng mga L&D professional ang learning content gamit ang AI video creator tools

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

“Alam na namin na hindi magiging epektibo ang pagbibigay lang ng nakasulat na content para manatiling engaged ang mga partner namin. Gamit ang mga avatar ng HeyGen, nakagawa kami ng content na informative, masaya, at interactive. Ginagawa nitong mas dynamic at mas buhay ang karanasan sa pag-aaral.”

John Suncansky

Marketing coordinator sa TechMix

Paano gumawa ng mga online learning course gamit ang HeyGen

  1. Hanapin ang perpektong learning template

Mag-browse ng iba’t ibang nako-customize na template na espesyal na dinisenyo para sa mga online learning course. Kung gumagawa ka man ng lecture, tutorial, o motivational talk, pumili ng layout na babagay sa iyong istilo ng pagtuturo. I-apply agad ang iyong brand kit para sa tuloy-tuloy at konsistent na branding.

Mga Madalas Itanong

Anong mga uri ng learning content ang maaari kong gawin gamit ang AI course creator ng HeyGen?

Maaari kang gumawa ng iba’t ibang uri ng learning materials—mga video lecture, tutorial, motivational video, at marami pang iba—salamat sa AI features ng platform.

Maaari ba akong gumamit ng AI course creator tulad ng HeyGen para sa mga online course?

Oo naman. Para man ito sa e-learning platforms, pagsasanay ng empleyado, o sa classroom na setup, tinutulungan ka ng HeyGen na makapaghatid ng mga nakakaengganyong video na nakakapukaw at nakakapagpanatili ng atensyon ng mga mag-aaral.

Paano gumagana ang AI avatars para sa mga teaching video?

Ang aming mga AI avatar ay nagsisilbing mga virtual na tagapagsalita, kumpleto sa makatotohanang mga ekspresyon ng mukha at sabay-sabay na paggalaw ng labi. Maaari kang pumili mula sa mga pre-made na avatar o gumawa ng sarili mo.

Maaari bang i-translate ng HeyGen ang aking mga learning video para sa pandaigdigang audience?

Oo, mabilis at madali ang pagsasalin ng iyong mga video sa mahigit 170 na wika, salamat sa advanced na localization features ng HeyGen.

Angkop ba ang HeyGen para sa mga baguhan na walang karanasan sa pag-edit ng video?

Oo naman. Ang HeyGen ay madaling gamitin, na may mga template at intuitive na pag-edit para matulungan ang mga baguhan na gumawa ng makinis at propesyonal na mga video.

Paano nakakatipid ng oras ang HeyGen kumpara sa tradisyunal na paggawa ng video?

Ang karaniwang produksyon ay nangangailangan ng pag-hire ng isang team, pag-shoot, at ilang ulit na pag-edit. Sa HeyGen, makakagawa ka ng pulidong mga video sa loob lamang ng ilang minuto—perpekto para sa mga tagapagturo na kailangang makagawa ng content nang mabilis.

Maaari ko bang i-customize ang itsura at dating ng aking mga video?

Oo, maaari mong piliin ang mga background, graphic elements, font, at kulay na tumutugma sa iyong branding o istilo ng kurso.

Ano ang mga benepisyo ng paggamit ng AI avatars kumpara sa live video?

Tinatanggal ng AI avatars ang pangangailangan na humarap sa kamera, mag-reshoot, o gumawa ng matagal na pag-e-edit. Perpekto ang mga ito para sa tuloy-tuloy at pare-parehong pag-scale ng iyong content.

Paano ako makakapagsimula sa paggamit ng HeyGen para sa aking mga learning course?

Mag-sign up ka lang, pumili ng template o magsimula mula sa simula, piliin ang iyong avatar, at i-upload ang iyong script. Ang madaling gamitin naming interface ang gagabay sa’yo sa bawat hakbang.

Anong mga video export format ang sinusuportahan ng HeyGen?

Sinusuportahan ng HeyGen ang iba’t ibang video export formats, kaya madali kang makakapagbahagi ng content sa mga platform tulad ng YouTube o sa loob ng inyong internal systems.

Abot-kaya ba ang HeyGen para sa maliliit na negosyo o indibidwal na mga guro?

Oo, may mga flexible na plano sa pagpepresyo na angkop para sa lahat, mula sa mga solong tagapagturo hanggang sa malalaking negosyo.

Maaari ko bang gamitin ang HeyGen para gumawa ng mga interaktibong karanasan sa pagkatuto?

Oo, sinusuportahan ng mga advanced na feature ng HeyGen ang mga interaktibong elemento tulad ng mga quiz o branching scenarios, para makalikha ng mas personalisadong karanasan para sa iyong mga mag-aaral.

