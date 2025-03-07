Ang sales ay tungkol sa pagbuo ng tunay na koneksyon. Pinapadali ng HeyGen ang paggawa ng mga personalisadong sales video na agad nakakahatak ng atensyon, nakakapag-engage ng mga lead, at nakakatulong na umusad ang mga deal nang hindi mo kailangang mag-record ng kahit isang video. Mula sa outbound pitches hanggang sa pre-call intros at post-meeting recaps, mamukod-tangi sa bawat yugto ng sales process gamit ang mga indibiduwal na video. Alamin pa ang tungkol sa kung paano gamitin ang HeyGen para sa personalisadong sales outreach.
Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.
Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.
Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.
Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.
Paano gumawa ng personalized na sales videos gamit ang HeyGen
Mag-log in sa HeyGen at magsimulang gumawa ng mga personalisadong sales video na agad nakakahatak ng atensyon at nakakapagbuo ng koneksyon — walang kailangang camera. Panoorin kung paano gamitin ang HeyGen para sa personalisadong sales outreach upang epektibong ma-engage ang mga lead.
Ang personalized na video sales outreach ay gumagamit ng mga iniangkop na video message para makipag-ugnayan sa mga lead at customer. Isa itong epektibong paraan para maging kapansin-pansin, makabuo ng tiwala, at mapataas ang engagement sa buong sales process.
Pinapayagan ka ng HeyGen na mabilis na gumawa ng de-kalidad at personalisadong sales videos. Para man ito sa outbound pitches, follow-ups, pre-call intros, o post-meeting summaries, tinutulungan ka ng AI-powered na platform ng HeyGen na makipag-ugnayan sa mga lead gamit ang nakaangkop na mensahe sa malakihang antas.
Oo, pinadadali ng HeyGen ang pag-scale ng personalization. Maaari kang gumawa ng isang script at mag-generate ng maraming bersyon ng sales video na may dynamic fields para sa mga pangalan, kumpanya, o partikular na pain points—lahat ito sa loob lang ng ilang click.
Nagdadagdag ang mga video ng personal na dating sa mga follow-up, kaya mas nakakaengganyo at mas madaling tandaan ang iyong mga mensahe. Tinutulungan ka ng HeyGen na patibayin ang mahahalagang punto, sagutin ang mga tanong, at kahit bahagyang tulungan kang kumustahin ang mga prospect na hindi pa sumasagot, para manatiling nasa tamang direksyon ang iyong mga deal.
Oo naman. Ang HeyGen ay dinisenyo para maging madaling gamitin, may intuitive na interface at mga handang-gamit na template. Kahit wala kang karanasan sa pag-e-edit ng video, makakagawa ka ng propesyonal na sales videos sa loob lamang ng ilang minuto.
Ang tradisyonal na paggawa ng video ay maaaring tumagal ng oras o araw dahil sa pagsusulat ng script, pagre-record, at pag-e-edit. Sa HeyGen, makakagawa ka ng sales videos sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang AI-powered tools, para makapagpokus ka sa pagbebenta imbes na sa production.
Oo, pinapadali ng HeyGen ang pag-update ng iyong video scripts anumang oras na kailangan. Kung magdadagdag ka man ng bagong impormasyon o pinapakinis ang iyong mensahe, madali mong mababago ang script at makakagawa ng mga na-update na video on demand.
Sinusuportahan ng HeyGen ang iba’t ibang uri ng sales videos, kabilang ang outbound introduction videos, pre-call messages, follow-up videos, at post-meeting summaries. Maaari itong iangkop sa bawat yugto ng sales process.
Oo, ang HeyGen ay perpekto para sa pag-scale ng iyong outreach. Maaari kang gumawa ng mga personalisadong sales video para sa dose-dosenang o kahit daan-daang leads nang mabilis, para matiyak na bawat prospect ay nakakatanggap ng natatangi at may-kaugnayang mensahe.
Oo naman. Ang mga sales video ng HeyGen ay puwedeng ibahagi sa pamamagitan ng email, mga mensahe sa LinkedIn, mga CRM, o i-embed sa iba pang mga platform. Dahil sa flexibility na ito, masisiguro mong maaabot mo ang mga lead saan man sila pinaka-aktibo.
