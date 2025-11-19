Gawing mga ideya mo ang mga video sa loob lamang ng ilang minuto
Mula sa script, larawan, presentation, o PDF, diretso ka sa tapos na video. Walang kailangang camera, crew, o editing skills. Gumawa ng mga full-length na video at oras-oras na content, hindi lang maiikling clips.
Video Agent
I-type ang iyong ideya. I-click ang generate. Makakakuha ka ng handa-nang-i-share na video nang mas mabilis kaysa inaasahan mo. Hindi mo kailangan ng camera, editing software, o production skills. I-download, i-edit, o i-share ito kaagad.
Hyper Realistic Avatars
Agad na buhayin ang mga portrait gamit ang makatotohanang paggalaw ng labi at natural na mga ekspresyon sa mukha. Gawing isang nakakaengganyong tagapagsalita ang kahit anong karakter, makasaysayang personalidad, o sarili mong headshot—perpekto para sa social media, mga kurso, at storytelling.
Pag-dub ng Video at Audio
Isalin ang iyong mga video nang may eksaktong katumpakan. Mag-upload ng anumang video at awtomatikong i-dub ito sa mahigit 175 na wika at diyalekto gamit ang pinakamahusay na voice cloning, tumpak na lip sync, at awtomatikong nalilikhang mga subtitle.
AI Studio
Ginagawang kasing dali ng pagsusulat ng dokumento ng text-based editor ang paggamit ng AI video generator. Maaari mong kontrolin ang tono, paraan ng pag-deliver, mga galaw, at emosyon sa iisang tuloy-tuloy na platform. Nakatuon ito sa mga AI generated video solution na dinisenyo para sa isang human-first na storytelling experience. Hindi mo na kailangang mamili sa pagitan ng bilis at kalidad.
Miro
10x na mas mabilis ang paggawa ng video
Ang paggawa ng AI Video ay kakagawa lang ng iyong superpower
Gumawa ng training, marketing, sales, at internal na content mula sa iisang workspace na may enterprise-grade na seguridad at admin controls.
Gawing video ang teksto gamit ang AI
Gumawa ng kumpletong AI videos mula sa isang script gamit ang text to video AI. Ang aming ai video generator ang bahala sa buong proseso ng paggawa ng video mula umpisa hanggang dulo at lumilikha ng de-kalidad na 1080p o 4K cinematic videos na may voiceovers, visuals, at AI avatars para makagawa ka ng mas mabilis na explainers, sales, onboarding, o YouTube content sa iba’t ibang boses, wika, at estilo. Ilarawan mo lang ang video na gusto mo, at mag-generate ng de-kalidad na videos nang may kaunting pagod.
Gawing Mga Video ang Mga Larawan
Gawing video ang kahit anong larawan sa loob ng ilang segundo. Mag-upload ng image at magdagdag ng script para gawing dynamic na AI-generated video na may realistic na AI lip-sync, natural na timing ng pagsasalita, at expressive na mga boses. Pagandahin ang iyong video gamit ang text overlays, background music, at smooth na transitions, walang kailangang manual na pag-edit. Gumawa ng AI videos sa mahigit 175+ na wika at diyalekto na may iba’t ibang AI voices at accents.
Paglalagay ng Produkto
I-upload mo lang ang larawan ng produkto at ang script, at bahala na ang Ad Generator ng HeyGen sa lahat—ilalagay nito ang produkto mo sa kamay ng iyong avatar, at puwede mo pa itong i-edit sa pamamagitan ng pagdagdag ng musika, captions, at voiceovers. Perpekto para mag-scale ng TikTok, Instagram, at Amazon content nang hindi nagpapadala ng samples o kumukuha ng production crew.
Gumawa ng Viral Reaction Videos at Tunay na UGC Agad-Agad
Gumawa ng mga scroll-stopping na social content kahit walang camera o studio. Mula sa mga product review at news update hanggang sa story-style na mga video kung saan tumutugon ang iyong avatar sa mga trending clip, tinutulungan ka ng HeyGen na gumawa at magpalago ng mga “faceless” na channel at personal na brand sa TikTok, Instagram, at YouTube Shorts.
Lumikha gamit ang Pinakamakapangyarihang AI Models sa Mundo
Ma-access ang pinakabagong generative technology direkta sa loob ng HeyGen. Gamitin ang mga AI video generation model tulad ng Sora, Veo, at Kling para gumawa ng cinematic na video B-roll, Flux para sa high-fidelity na mga imahe, at ElevenLabs para sa sobrang realistiko na pagsasalita. Gumawa agad ng mga propesyonal na video asset—mula sa cinematic na mga eksena hanggang sa makatotohanang mga voiceover—nang hindi kailanman umaalis sa platform.
Gumawa ng AI video gamit ang makatotohanang mga avatar
Ang aming AI avatar generator ay lumilikha ng makatotohanang digital avatars mula sa mga larawan, video, o custom prompts. Gamitin ang mga stock avatar o gumawa ng sarili mo, pagkatapos ay i-customize ang mga ekspresyon, galaw, kasuotan, background, at kilos upang tumugma sa anumang visual na estilo, kabilang ang realistic face swap AI capabilities.
Photo Avatar
Agad na gawing isang dynamic, full-motion na video ang isang static na larawan. Bigyang-buhay ang anumang portrait gamit ang natural na pagsabay ng boses, masiglang galaw ng mukha, at makatotohanang kilos ng kamay gamit ang aming advanced na talking photo AI.
Pampublikong Avatar
Pumili mula sa aming malawak na library ng de-kalidad at handang-gamitin na AI avatars. Mabilis na gumawa ng propesyonal at nakakaengganyong mga video para sa iyong negosyo, mga training course, o social media nang hindi mo na kailangang mag-setup ng camera, ilaw, o sariling studio.
Digital Twin
Mag-record ng maikling video ng iyong sarili para makagawa ng isang napaka-realistic na digital clone na kamukha mo, gumagalaw tulad mo, at tunog na parang ikaw. I-scale ang iyong personal na brand at paggawa ng content nang walang kahirap-hirap para hindi mo na kailangang mag-record sa harap ng camera muli.
AI na tagasalin ng video para sa anumang wika
Magsalita sa mahigit 175 na wika at diyalekto sa isang click. Mag-upload lang ng video at ang AI ng HeyGen na video translator ay awtomatikong magtatranslate nito sa ibang wika na may natural na lip-sync at subtitles na pinananatili ang boses, tono, at pacing ng orihinal na tagapagsalita. Hindi mo na kailangang mag-re-record, umupa ng mga voice actor, o mano-manong mag-sync ng audio. Tanging bilis, katumpakan, at pagkakapare-pareho ng content sa anumang merkado, sa anumang wika.
Higit sa 175 wika at diyalekto
Kulturang tumpak na mga pagsasalin na pinananatili ang tono, paraan ng paghatid, at personalidad.
Awtomatikong isalin ang mga video
Mag-upload ng mga video o gamitin ang aming API para agad na i-localize ang AI videos para sa mga pandaigdigang audience sa malakihang antas.
Pag-clone ng boses at lip-sync
Panatilihing pare-pareho ang iyong boses sa iba’t ibang wika gamit ang voice cloning at AI lip-sync.
Gumawa at mag-edit ng AI videos nang madali gamit ang AI Studio
Creating an ai video should be as simple as writing a document; AI Studio, our text-based video editor, keeps everything streamlined from the first draft to the final video. It's built for a human-first storytelling experience, so you never have to compromise between speed, quality, and authenticity.
Ang madaling gamitin na interface ay nagbibigay-daan sa iyo na magdirek, magpino, at mag-personalize ng AI videos nang madali, mula sa mga baguhan at bihasang creator hanggang sa malalaking negosyo.
Itinatampok na kuwento ng customer
"Binibigyan nito ng kapangyarihan ang aming mga manunulat na magkaroon ng kaparehong antas ng pagkamalikhain sa proseso na mayroon ako pagdating sa mga visual na paraan ng pagkukuwento."
Steve Sowrey
Learning Media Designer sa Miro
10x
pagtaas sa bilis ng paggawa ng video
5x
pagtaas sa paggawa ng video
Gamit ng 100,000+ na team na pinahahalagahan ang kalidad, kasimplehan, at bilis
Tingnan kung paano pinapalawak ng mga negosyo na tulad sa iyo ang paggawa ng content at pinapabilis ang paglago gamit ang pinaka-makabagong AI video maker.
Pagkatuto at Pagpapaunlad
Lumikha ng nakaangkop na mga karanasan sa pagsasanay—mula sa compliance hanggang sa pag‑unlad ng empleyado at tuloy‑tuloy na upskilling. Pinapadali ng aming AI video platform ang pag-scale ng makabuluhang pagkatuto nang hindi isinasakripisyo ang kalidad o bilis.
Marketing
Gumawa ng mga propesyonal na kalidad na video on demand. Sa isang script at ilang pag-click lang, maaari mong gawing kapana-panabik at akma sa iyong brand na video content ang anumang asset—mula sa mga PDF, blog, hanggang slide decks—kahit kailan, nang hindi sumisira sa iyong budget.
Pagbebenta
Maghatid ng personalisadong outreach sa malakihang antas, mula sa pagpo-prospect hanggang sa follow-up at mga product demo. Tinutulungan ng HeyGen ang mga sales rep na maging kapansin-pansin sa siksik na inbox, pabilisin ang deal cycles, at bumuo ng mas matibay na relasyon sa mga customer.
Gamitin ang HeyGen API para walang kahirap-hirap na isama ang AI video generation sa iyong mga workflow
Pay-as-you-go na API para gumawa ng mga video gamit ang Video Agent, isalin ang mga video gamit ang Video Translation, lumikha ng boses gamit ang mga Text-to-Speech model, at pabilisin ang iyong workflow sa pamamagitan ng paglikha ng mga avatar, pag‑generate ng mga video gamit ang Studio API, at pagbuo ng mga template
Sertipikado na sumusunod sa mga global na pamantayan sa seguridad at pagsunod
Mga Madalas Itanong
Ano ang mga AI video generator?
Ang mga AI video generator ay mga tool na pinapagana ng AI na gumagawa ng mga video mula sa text prompt, kombinasyon ng text at mga larawan, o mga script. Kumakilos ang mga AI tool na ito na parang matalinong video editor, na ginagawang kahanga-hanga, makabuluhan, at makatotohanang AI videos o video clips ang mga prompt, nang hindi nangangailangan ng advanced na kasanayan sa video editing.
Ano ang pinakamahusay na AI video generator?
Ang HeyGen ay isang nangungunang online na AI video generator na ginawa para sa mga propesyonal at marketer na naghahanap ng simple at episyenteng paraan para gumawa ng content. Pinapayagan ka nitong lumikha ng mga nakakaengganyong marketing video gamit ang mga handang template o text prompts, kaya madali kang makakagawa ng mga video sa anumang format para sa social media o pangangailangan sa negosyo.
Paano gumawa ng AI video ng sarili mo?
Mag-upload ng maikling clip o reference image, tapos i-type ang script mo sa HeyGen. Awtomatikong gagawa ang platform ng video na may makatotohanang AI na galaw at boses. Maaari mong i-animate, i-adjust ang format, at gumawa ng explainer videos o social clips gamit ang AI-powered na mga editing tool.
Libre bang AI video generator ang HeyGen?
Oo. Nag-aalok ang HeyGen ng libreng plano na sumusuporta sa text-to-video at AI-generated na paggawa ng video. Kasama sa mga bayad na plano ang advanced na AI-powered na paggawa ng video, mga opsyon sa video editor, at suporta para sa iba’t ibang format, depende sa AI product at model na pipiliin mo.
Anong mga uri ng input ang maaari kong gamitin para gumawa ng AI videos sa HeyGen?
Maaari kang gumawa ng AI videos gamit ang text at mga larawan, stock images, o audio. Kayang gawing HeyGen ang text bilang mga explainer o demo videos gamit ang mga template na nagpapadali sa paglikha at pag-publish ng makabuluhang content sa iba’t ibang format at estilo.
Maaari ba akong mag-convert ng audio sa video gamit ang HeyGen?
Oo, maaari mong i-convert ang audio sa video gamit ang HeyGen.
I-upload ang iyong audio at awtomatikong gagawa ng mga video ang AI-powered system ng HeyGen. Sinasabay nito ang pagsasalita at mga visual para makalikha ng makatotohanang AI avatars at mga video clip, na perpekto para sa mga podcast, explainer videos, at educational content na nangangailangan ng visual na konteksto.
Maaari ko bang gamitin ang text to video para sa mga business presentation sa HeyGen?
Oo. Sa pamamagitan ng text-to-video feature ng HeyGen, makakagawa ka ng mga nakakaengganyong explainer video at slides mula sa anumang text prompt. Ang AI image generator at mga video template ay tumutulong sa iyong mabilis na gumawa at mag-publish ng mga video sa paborito mong format para sa marketing, training, o product demos.
Maaari bang palitan ng AI videos ang tradisyunal na paggawa ng video?
Oo. Ang mga AI video na ginawa gamit ang HeyGen ay maaari talagang pumalit sa tradisyunal na produksyon para sa karamihan ng pangangailangan sa negosyo, marketing, at training.
Maaari kang mag-animate ng mga eksena, magdagdag ng galaw, at gumawa ng video na mukhang propesyonal. Tinutulungan nitong makapag-publish ang mga creator ng mga video nang mas mabilis, dahil lahat ng edits ay nasa iisang video workflow lang—simple, scalable, at matipid.
Paano ako makakagawa ng AI videos kahit wala akong karanasan sa pag-edit?
Maaari kang gumawa ng AI videos kahit wala kang kaalaman sa video editing gamit ang simple at madaling gamitin na interface ng HeyGen. I-upload lang ang text at mga larawan, pumili ng video template, at hayaan ang AI na awtomatikong bumuo ng iyong AI-powered na video. Dahil napakadaling gamitin, makakagawa ang kahit sino ng mga makabuluhan at epektibong video nang mabilis.
Paano gumawa ng AI videos gamit ang HeyGen?
Para gumawa ng AI video sa HeyGen, pumili ng avatar, i-paste ang gusto mong sabihin nito (o mag-upload ng deck), at pumili ng boses at wika. Pagkatapos, ayusin ang visuals at branding para tumugma sa iyong estilo, i-click ang generate, at i-export ang tapos na video.
Maaari ba akong gumawa ng AI videos gamit ang reference image sa HeyGen?
Oo. Mag-upload ng reference image sa HeyGen at gumawa ng mga AI video na mukhang natural. Maaari mong gamitin ang AI para i-animate ang mga avatar o ayusin ang mga ekspresyon, para makagawa ng mga personalized na explainer video o branded na clips na may realistic na AI motion at audio sync.
Anong mga uri ng video ang maaari kong gawin gamit ang AI Video Generator?
Ang AI Video Generator ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng explainer videos, marketing at sales promos, product demos, training at onboarding content, personalized outreach videos, at social media clips, gamit ang realistic na AI avatars, natural na AI voices, at multilingual translation para makagawa ng mga video nang mabilis at malakihan.
Gaano katagal bago magawa ang isang AI video?
Napakabilis ng HeyGen, at karamihan sa mga video ay nagagawa sa loob ng isang minuto. Kung mas mahaba ang video mo, mas maraming eksena ang gamit, o mas mabibigat ang effects, maaaring mas tumagal nang kaunti, pero karaniwan pa rin itong natatapos sa loob lang ng ilang minuto.
Pwede ba akong gumawa ng AI videos para sa TikTok o social media gamit ang HeyGen?
Oo naman. Ang online na AI video generator ng HeyGen ay nagbibigay-daan sa iyo na gumawa ng AI videos kahit wala kang karanasan sa pag-e-edit. Pumili ng video template, magdagdag ng AI voiceovers, at i-customize ang iyong video para sa mga engaging na marketing video sa TikTok o iba pang platforms. Madali kang makakagawa at makakapag-publish ng content kaagad.
Ligtas at etikal ba ang AI video generator ng HeyGen?
Oo. Pinapanatiling ligtas ng HeyGen ang iyong data at responsable itong gumagawa ng mga avatar. Ikaw ang may-ari ng iyong AI-generated na mga video at visual, kaya makakapag-publish ka ng content para sa marketing o training nang may kumpiyansa, dahil alam mong ang iyong mga materyales ay ginagawa sa paraang etikal at ligtas.
