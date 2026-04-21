แอปสร้างวิดีโอไฮไลต์ด้วย AI
แปลงวิดีโอยาวของคุณให้เป็นไฮไลต์หลายคลิปได้ในคลิกเดียว อัปโหลดฟุตเทจ เลือกสไตล์คำบรรยายและรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ แล้วรับวิดีโอไฮไลต์พร้อมโพสต์ลงแพลตฟอร์มได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ ไม่ต้องนั่งไล่ดูฟุตเทจหลายชั่วโมง
คุณสมบัติของ Instant Highlights
สร้างไฮไลต์ด้วย AI ได้ในคลิกเดียว
อัปโหลดวิดีโอของคุณด้วยการลากไฟล์หรือวาง URL เฉพาะลงใน AI Video Generator แล้ว Instant Highlights จะสแกนการบันทึกทั้งไฟล์เพื่อค้นหาช่วงที่น่าสนใจที่สุดโดยอัตโนมัติ AI จะสร้างไฮไลต์วิดีโอหลายชุดจากวิดีโอยาวเพียงไฟล์เดียวภายในไม่กี่นาที แทนที่การนั่งไล่ดูและตัดต่อด้วยตัวเองหลายชั่วโมงผ่านเวิร์กโฟลว์ URL to Video
สไตล์คำบรรยายที่ออกแบบมาให้หยุดการเลื่อนหน้าจอ
ทุกไฮไลต์วิดีโอต้องมีคำบรรยายที่เหมาะกับแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ Instant Highlights มาพร้อมไลบรารีพรีเซ็ตคำบรรยายดีไซน์สวย ตั้งแต่สไตล์เรียบง่ายอย่าง Subtle Gray และ Subtle Cyan ไปจนถึงสไตล์เด่นชัดอย่าง Block Dark และ Retro Gold ผ่าน Subtitle Generator ที่มีมาให้ในตัว เลือกสไตล์ที่ต้องการ แล้วทุกคลิปในชุดจะถูกส่งออกพร้อมลุคนั้นโดยอัตโนมัติ
ควบคุมความยาวคลิปและรูปแบบไฟล์
ตั้งค่าระยะเวลาคลิปเป็นอัตโนมัติหรือกำหนดความยาวเองให้เหมาะกับแพลตฟอร์มของคุณ สลับระหว่างวิดีโอแนวตั้ง 9:16 สำหรับ Reels และ TikTok แนวนอน 16:9 สำหรับ YouTube หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับ LinkedIn และ Facebook ด้วยAI Video Editorอัปโหลดครั้งเดียว ครบทุกฟอร์แมต ไม่ต้องปรับขนาดหรือส่งออกไฟล์ใหม่
ต่อยอดไฮไลต์ของคุณด้วยชุดเครื่องมือ AI จาก HeyGen
พากย์เสียงหลายภาษาบนทุกไฮไลต์
เมื่อสร้างไฮไลต์เสร็จแล้ว จับคู่กับ AI Voice Cloning ของ HeyGen เพื่อบรรยายเสียงได้กว่า 175+ ภาษาและทำ AI Lip Sync ที่ซิงก์ปากตรงกับเฟรม โลคัลไลซ์โมเมนต์ที่ดีที่สุดของคุณสำหรับผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่หรือจ้างนักพากย์ เปลี่ยนไฮไลต์รีลเดียวให้กลายเป็นคลังคอนเทนต์หลายภาษา
คำแนะนำแบบกำหนดเองสำหรับการควบคุมด้านบรรณาธิการ
พิมพ์คำแนะนำเฉพาะเจาะจงในช่องคำสั่งเพื่อบอก AI ว่าควรเก็บอะไร ข้ามอะไร และควรเล่าไฮไลต์อย่างไร Reel Generator จะใช้ข้อมูลเชิงบรรณาธิการของคุณเพื่อจัดลำดับช่วงเวลาที่สอดคล้องกับโทนเสียงแบรนด์ ความคาดหวังของผู้ชม หรือบรีฟแคมเปญของคุณ
กรณีการใช้งาน
ไฮไลต์งานอีเวนต์การตลาด
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
ไฮไลต์จากเว็บบินาร์และพอดแคสต์
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
การสื่อสารองค์กรและการประชุมทาวน์ฮอลล์
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
วิดีโอสั้นและรีลสำหรับโซเชียลมีเดีย
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
เดโมสินค้าและคำรับรองจากลูกค้า
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
คอนเทนต์สำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ด
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
วิธีการทำงาน
เปลี่ยนวิดีโอแบบยาวให้เป็นไฮไลต์พร้อมใช้งานหลายแพลตฟอร์มได้ใน 4 ขั้นตอน ผู้ใช้ส่วนใหญ่สร้างไฮไลต์แรกได้ภายในไม่ถึง 5 นาที
อัปโหลดวิดีโอของคุณ
ลากแล้ววางไฟล์วิดีโอของคุณ (MP4, MOV หรือ WEBM ขนาดไม่เกิน 10GB) หรือวาง URL เฉพาะ Instant Highlights รองรับวิดีโอต้นฉบับความยาวสูงสุด 2 ชั่วโมง
ตั้งค่าระยะเวลาและรูปแบบ
เลือกความยาวคลิปอัตโนมัติหรือกำหนดเอง เลือกอัตราส่วน 9:16 แนวตั้ง 16:9 แนวนอน หรือ 1:1 สี่เหลี่ยมจัตุรัสให้เหมาะกับแพลตฟอร์มเป้าหมาย
เลือกสไตล์คำบรรยายและเพิ่มคำสั่ง
เรียกดูไลบรารีสไตล์คำบรรยายและเลือกพรีเซ็ตที่เหมาะกับแบรนด์ของคุณ พิมพ์คำแนะนำแบบกำหนดเองเพื่อบอก AI ว่าควรให้ความสำคัญหรือข้ามส่วนใด
สร้างและเผยแพร่
Instant Highlights สแกนวิดีโอของคุณและสร้างไฮไลต์หลายชุดให้ทันที จากนั้นสามารถพรีวิว ดาวน์โหลด และแชร์ไปยังแพลตฟอร์มใดก็ได้
คำถามที่พบบ่อย
Instant Highlights แตกต่างจากการตัดต่อคลิปด้วยตัวเองอย่างไร?
การตัดต่อแบบแมนนวลหมายถึงการต้องดูวิดีโอที่อัดทั้งหมด ทำเครื่องหมายเวลา ตัดแต่ละช่วง แล้วส่งออกทีละคลิป Instant Highlights จะสแกนวิดีโอทั้งเรื่องและสร้างรีลหลายชิ้นที่พร้อมโพสต์ได้ในครั้งเดียวผ่านเวิร์กโฟลว์ Clip Generator โดยมีคำบรรยายและอัตราส่วนภาพที่เลือกไว้ถูกใส่ให้กับทุกคลิปเรียบร้อยแล้ว
AI เลือกช่วงไหนมาทำไฮไลต์ได้อย่างไร?
AI จะวิเคราะห์รูปแบบการพูด พลังงานภาพ การเปลี่ยนฉาก และสัญญาณการมีส่วนร่วมของผู้ชมตลอดทั้งวิดีโอของคุณ จากนั้นจะระบุช่วงที่มีแนวโน้มดึงดูดความสนใจบนโซเชียลมีเดียได้มากที่สุด และนำมาประกอบเป็นคลิปสั้นแบบสแตนด์อโลนด้วยเอนจิน video highlightคุณสามารถปรับให้ระบบโฟกัสสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง เช่น "focus on the product demo" หรือ "skip the Q&A section."
สามารถกำหนดความยาวและรูปแบบของไฮไลต์แต่ละคลิปได้ไหม
ตั้งค่าระยะเวลาคลิปเป็นอัตโนมัติให้ AI เลือกความยาวที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละช่วง หรือกำหนดระยะเวลาแบบตายตัวเพื่อให้ทุกคลิปมีความยาวสม่ำเสมอ สวิตช์รูปแบบเอาต์พุตใช้สลับระหว่าง 9:16 แนวตั้งสำหรับ Reels และ TikTok, 16:9 แนวนอนสำหรับ YouTube และ 1:1 สี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับ LinkedIn และ Facebook ปรับการตั้งค่าใดก็ได้แล้วสร้างใหม่โดยไม่ต้องอัปโหลดซ้ำ
มีสไตล์คำบรรยายแบบใดให้เลือกบ้าง และสามารถพรีวิวได้ก่อนสร้างหรือไม่?
Instant Highlights มาพร้อมไลบรารีพรีเซ็ตคำบรรยายแบบเลื่อนดูได้ ครอบคลุมตั้งแต่สไตล์มินิมอลอย่าง Subtle Gray ไปจนถึงดีไซน์ที่โดดเด่นสะดุดตาอย่าง Block Dark, Racing และ Retro Gold โดยแต่ละพรีเซ็ตจะแสดงตัวอย่างข้อความให้ดูก่อนสร้างจริง เพื่อให้เห็นลุคของคำบรรยายล่วงหน้า และสไตล์ที่เลือกด้วยเพิ่มคำบรรยายลงในวิดีโอจะถูกใช้แบบเดียวกันอย่างสม่ำเสมอกับทุกคลิปในชุดเดียวกัน
ใช้งานได้กับการบันทึกการแข่งขันกีฬาและคลิปไฮไลต์หรือไม่?
อัปโหลดวิดีโอเกมเต็มแมตช์แล้ว AI จะตรวจจับช่วงเวลาที่ตื่นเต้นที่สุด รวมถึงจังหวะทำประตู เพลย์สำคัญ ช่วงฉลอง และจังหวะที่เกมเปลี่ยนโมเมนตัม ใช้ช่องคำสั่งเพื่อระบุชื่อนักกีฬา หรือหมายเลขเสื้อ แล้ว AI จะให้น้ำหนักกับโมเมนต์ของผู้เล่นคนนั้นมากขึ้น ส่งออกวิดีโอในอัตราส่วนแนวตั้ง 9:16 สำหรับ Reels และ TikTok ที่คอนเทนต์ไฮไลต์กีฬาได้เอ็นเกจเมนต์สูงสุด
ฉันสามารถแปลงไฮไลต์รีลหนึ่งชิ้นให้เป็นหลายภาษาเพื่อเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ไหม
ทุกคลิปที่สร้างด้วย Instant Highlights สามารถโลคัลไลซ์ได้ด้วย AI Video Translator โดยใช้ AI Dubbing ในมากกว่า 175 ภาษา เสียงพากย์จะถูกโคลนเป็นภาษาปลายทางพร้อมการซิงก์การขยับปากอย่างแม่นยำ ทำให้ไฮไลต์ชุดเดียวกลายเป็นคลังคอนเทนต์หลายภาษาที่ไม่ต้องอัดใหม่หรือจ้างนักแปล
Instant Highlights แตกต่างจากเครื่องมืออย่าง OpusClip หรือ VEED อย่างไร?
เครื่องมือไฮไลต์ส่วนใหญ่จะแค่ตัดคลิปดิบใส่คำบรรยายพื้นฐานและแทบไม่มีตัวเลือกจัดการเสียง Instant Highlights เพิ่มไลบรารีสไตล์คำบรรยายแบบครบชุดและคำสั่งภาษาธรรมชาติสำหรับช่วยกำกับงานตัดต่อ จากนั้นสามารถจับคู่ผลลัพธ์กับเสียงบรรยายหลายภาษา ลิปซิงก์ และ Video Script Generator ควบคู่กับเครื่องมืออวตารจากแพลตฟอร์ม HeyGen โดยรวม
ทีมการตลาดเห็นผลลัพธ์ที่วัดได้จากการนำคอนเทนต์มาใช้ซ้ำในรูปแบบนี้หรือไม่?
Attention Grabbing Media รายงานว่าทำได้เร็วขึ้น 3 เท่าในการสร้างคอนเทนต์ให้กับแคมเปญต่างๆ ด้วยเครื่องมือวิดีโอของ HeyGen การเปลี่ยนทุก webinar อีเวนต์ และวิดีโอยาวให้กลายเป็นไฮไลต์พร้อมโพสต์เป็นชุดบนแต่ละแพลตฟอร์มยิ่งช่วยเร่งความเร็วขึ้นไปอีก เพราะไม่ต้องมาติดขัดกับการตัดต่อทีละคลิป
ฉันสามารถอัปโหลดไฟล์ประเภทใดได้บ้าง และมีการจำกัดขนาดไฟล์หรือไม่?
Instant Highlights รองรับไฟล์ MP4, MOV และ WEBM ขนาดสูงสุด 10GB นอกจากนี้ยังสามารถวาง URL วิดีโอโดยตรงแทนการอัปโหลดไฟล์ได้ด้วย เครื่องมือนี้ประมวลผลวิดีโอต้นฉบับที่มีความยาวได้สูงสุด 2 ชั่วโมง ดังนั้นทั้งเว็บบินาร์ 30 นาทีและเซสชันเทรนนิง 90 นาทีจึงใช้งานได้โดยไม่ต้องตัดต่อวิดีโอต้นฉบับก่อน
Instant Highlights ใช้งานได้ฟรีหรือไม่?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่ให้ใช้งาน Instant Highlights ได้ อัปโหลดวิดีโอ สร้างไฮไลต์ และทดสอบเวิร์กโฟลว์เต็มรูปแบบรวมถึงสไตล์คำบรรยาย ตัวเลือกฟอร์แมต และคำสั่งต่างๆ ได้ก่อนตัดสินใจอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงิน แพ็กเกจ Creator เริ่มต้นที่ $24/เดือน พร้อมโควตาการใช้งานที่สูงขึ้นและการส่งออกไฟล์แบบไม่มีลายน้ำ
