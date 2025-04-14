Skapa videoslideshow med gratis musik

Turn your photos, video clips, and music into a polished slideshow video online in minutes. No filming, no editing software, no design skills. Pick a template, add your media, and share anywhere.

Man using a laptop, with an overlay displaying "www.heygen.com" and a pink cursor.
145 375 092Videos generated
120 392 004Avatars generated
20 075 541Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stylized white car icon on a blue background.Viktiga funktioner

Features of the Video Slideshow Maker

Kombinera foton och videoklipp

Ladda upp dina foton och videoklipp och dra dem sedan i valfri ordning på en tidslinje för att skapa bildspel som flyter på. Editorn blandar stillbilder och klipp till en sammanhängande visuell berättelse, och du kan animera vilken stillbild som helst till rörelse medbild till video.

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A slideshow editor timeline blending uploaded photos and video clips into one sequence.

Add Music and AI Voiceover Narration

Drop in a track from the stock music library or upload your own background music to set the mood. For narrated slideshows, the editor can generate AI voiceover from your written script in seconds, so you never have to record a single line of audio.

Kom igång gratis →
A slideshow project panel with a music track and an AI voiceover script.

Templates, Transitions, and Effects

Start from a range of slideshow video templates built for weddings, birthdays, travel, or business, then customize the style with transitions and motion effects in one click. Turn a static deck into an animated presentation, adjust pacing, and add premium title cards and text.

Get Started For Free →
Slideshow templates with one-click transition and motion effect options.

Ändra storlek och exportera utan vattenstämpel

Växla ditt bildspel mellan vertikalt, kvadratiskt och bredbild för att passa TikTok, Instagram Reels, YouTube eller ett evenemang på stor skärm. När klippningen ser bra ut exporterar du en komplett MP4 i HD utan vattenstämpel – ett professionellt resultat som är redo att publicera, mejla eller spela upp på en sammankomst.

Kom igång gratis →
A slideshow resized for vertical, square, and widescreen with a watermark-free MP4 export.

Berätta bildspel på över 175 språk

Skapa ett bildspel och nå sedan alla målgrupper världen över. AI-videotranslatorn återskapar ditt röstpålägg och dina undertexter på över 175 språk med exakt timing, så att du kan dela videor med AI-berättarröst på varje marknad utan att bygga om hela projektet.

Get Started For Free →
A slideshow voiceover and captions regenerated across more than 175 languages.
Grön presentaskikon.Use cases

Användningsområden för AI-bildspelsvideor

Ett bildspel med bröllops- och jubileumsminnen satt till musik.

Bildspel för bröllop och jubileum

Samla foton och klipp från den stora dagen, lägg dem till en låt och skapa ett minnesvärt montage som gästerna faktiskt vill se. Dela länken på mottagningen eller skicka den till släktingar långt borta.

Ett minnes- och hyllningsbildspel med ett stillsamt soundtrack.

Memorial and Tribute Slideshows

Skapa en respektfull hyllning av ett helt liv i bilder. Lägg till en stillsam bakgrundsmusik och ett inspelat minnestal med hjälp av AI-röstgeneratorn, och dela den snabbt vid en ceremoni eller privat med nära och kära.

Ett bildspel med montage för födelsedag och firande.

Birthday and Celebration Montages

Pull together party photos, candid clips, and a favorite track to create a slideshow in minutes. Resize it for a phone screen or a TV, then send it to the group chat the same day.

A travel and vacation recap slideshow video.

Resevideor och semesterrecap

Turn a camera roll full of trip photos and your best video clips into a recap worth rewatching. Pick a template, drop in your media, add music, and post a polished travel video to social.

Ett produktpromo-bildspel skapat från en presentationsdeck.

Produktkampanjer och listningsvideor

Use slideshow videos to showcase a product launch, retail collection, or property listing without a film crew. Drop a slide deck into the PPT To video flow, add narration, then publish a sales-ready promo.

A multilingual social media slideshow with AI voiceover.

Flerspråkiga inlägg i sociala medier

Create one slideshow, then publish videos using AI voiceover in every market you serve. Regenerate the captions in each language, resize for Reels or Shorts, and reach followers worldwide without rebuilding the video each time.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.Så fungerar det

How video slideshow maker works

Skapa en bildspelsvideo i fyra steg med en enkel guide – från råa foton till en färdig video som är redo att delas överallt.

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Ladda upp ditt material

Drag in your photos, video clips, and any music or audio you want to use in the slideshow.

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Ordna dina slides

Ställ in ordningen, välj hur länge varje foto visas och lägg till övergångar mellan bilderna med ett klick.

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Lägg till ljud och text

Välj ett soundtrack, skapa ett AI-röstpålägg från ditt manus och lägg på titlar eller undertexter.

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Exportera och dela

Ändra storlek för din plattform, exportera en vattenmärkesfri MP4 i HD och publicera eller skicka bildspelet var du vill.

Vanliga frågor om bildspelsvideor

Vad är en videoslideshow-skapare och hur fungerar den?

En videobildspelsskapare hjälper dig att skapa engagerande bildspelsvideor av foton och videoklipp, med musik, övergångar och tidsinställningar. Du laddar upp ditt material, bestämmer ordningen, lägger till ett soundtrack eller en voiceover och exporterar sedan en färdig MP4 att dela.

Kan jag styra ordningen och tidsinställningen för varje foto?

Ja. Du bestämmer den exakta ordningen genom att dra bilderna, och du väljer hur många sekunder varje foto eller klipp ska ligga kvar på skärmen. Inget är låst, så du kan finjustera tempot så att det passar musiken eller berättarrösten innan du exporterar.

Hur skapar jag en bildspelsvideo av foton och ett manus?

Ladda upp dina foton och klistra sedan in ditt manus så att text till video-motorn bygger berättade scener runt varje bild. Justera ordning och timing, lägg till musik, och låt bildspelet sköta själva skapandet så att du snabbt sätter ihop en färdig video.

Varför ska du använda HeyGen i stället för andra verktyg för bildspelsvideo?

De flesta verktyg stannar vid foton, musik och övergångar. Som ett bildspelsverktyg med musik och AI-röstpålägg kan HeyGen dessutom skapa om hela videon på mer än 175 språk, och varje export är utan vattenstämpel, så ett projekt kan nå en global publik.

Kan ett bildspelsverktyg verkligen spara tid på återkommande innehåll?

Ja. Skapare rapporterar stora tidsbesparingar när filmning och redigering tas bort, vilket gör det enklare att producera återkommande innehåll. Utbildaren Anton Voroniuk sparade 15,5 timmar per vecka och sänkte produktionskostnaderna med 40x efter att ha gått över till HeyGen, samtidigt som han nådde mer än en miljon studenter.

Är HeyGens bildspelsverktyg för video gratis, och är exporter vattenmärkta?

Som ett kostnadsfritt verktyg för bildspel låter HeyGen dig skapa och exportera bildspelsvideor utan kostnad, och nedladdningarna har ingen vattenstämpel. Det finns också betalplaner som ger längre videor, högre upplösning och fler språk i takt med att dina behov växer.

Kan jag lägga till egen musik eller använda ett royaltyfritt spår?

Båda fungerar. Välj det perfekta spåret från det inbyggda biblioteket eller ladda upp din egen låt, trimma sedan ljudspåret till rätt längd och balansera det mot din berättarröst. Ljudet håller sig i synk när du ändrar ordning eller tidsinställning på dina slides.

Kan jag kombinera foton och videoklipp i ett och samma bildspel?

Ja. Lägg till stillbilder och videoklipp på samma tidslinje så blandar redigeraren dem till ett sammanhängande bildspel. Blanda stående och liggande media fritt, förbättra det med övergångar och exportera i valfritt bildformat – storleken anpassas automatiskt.

Hur lägger jag till övergångar och effekter mellan bilder?

Markera mellanrummet mellan två bilder och välj en övergång, till exempel toning eller glidning, och använd den sedan på hela projektet eller bild för bild. Lägg till rörelse i stillbilder så att de panorerar och zoomar, vilket ger dig kreativ kontroll över stilen i varje scen.

Vilka bildformat kan jag exportera i för TikTok, Reels och YouTube?

Exportera vertikalt 9:16 för TikTok, Reels och Shorts, kvadratiskt 1:1 för flödesinlägg eller widescreen 16:9 för YouTube och presentationer. Byt bildförhållande när som helst så anpassas bildspelet automatiskt, så att det ser ut som att ett proffs har gjort det utan att du behöver bygga om.

Kan jag skapa en minnes- eller hyllningsvideo som bildspel?

Ja. Kombinera foton från hela en persons liv med ett lugnt soundtrack och ett valfritt inläst minne, och exportera sedan en video att spela upp vid en ceremoni eller dela privat. Du kan komma åt projektet senare och uppdatera det om fler foton dyker upp.

Hur många foton behöver jag och hur lång ska den vara?

Tänk på tillfället. Ett fem minuter långt bildspel rymmer vanligtvis 45 till 60 foton med några korta klipp och tre till fem sekunder per stillbild, men du kan justera längden efter din berättelse. Lägg till eller ta bort media när som helst så uppdateras tidsinställningen automatiskt.

Kan jag göra ett bildspel på min mobil och vilka filer stöds?

Editorn körs i alla webbläsare, så du kan skapa på telefon, surfplatta eller dator. Ladda upp vanliga format som JPG, PNG, HEIC och MP4, och exportera en färdig MP4 plus en SRT-textfil för tillgänglighet.

Behöver jag ladda ner programvara eller skapa ett konto?

Nej. Bildspelsverktyget körs i din webbläsare, så du behöver inte ladda ner eller installera något. Du kan börja som gäst, och med ett gratis konto kan varje användare spara projekt, gå tillbaka till videoprocessen och fortsätta där de slutade.

Kan jag skapa professionella AI-bildspelsvideor?

Ja. En mängd designmallar, mjuka övergångar och AI-röstpålägg hjälper dina AI-bildspelsvideor att imponera och hålla kvar uppmärksamheten. Anpassa utseendet till ditt varumärke, så känns det färdiga resultatet genomarbetat i stället för ihopslängt.

Kan jag redigera eller uppdatera mitt bildspel efter att det har skapats?

Ja. Öppna projektet igen i AI-videoredigeraren för att byta bilder, ändra musiken, skriva om berättarrösten eller justera tajmingen och exportera sedan på nytt. Sparade versioner gör redigeringen snabb, så att uppdatera ett bildspel tar bara några minuter i stället för att börja om från början.

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