Skapa effektiva videoannonser med artificiell intelligens. HeyGens AI-videogenerator för annonser omvandlar din produktdata, annonscopy eller manus till publiceringsklara videor på några minuter. Ingen kamera, skådespelare eller redigeringskunskap behövs. Bara snabba, träffsäkra videoannonser som ger resultat.

  • Skapa kompletta videoannonser från text eller bild
  • Skapa 50–100 annonsversioner för A/B-testning
  • Exportera för TikTok, Meta, YouTube och fler
136 668 074 Videos generated
111 253 103 Avatars generated
18 815 732 Videos translated
Hur skapar du AI-videoreklam med HeyGen?

HeyGen skapar din videoannons automatiskt, från text till färdig video. Du kan gå från idé till livekampanj på några minuter.

Steg 1

Lägg till din produkt eller ditt manus

Ladda upp din produktbild/-video, en kort beskrivning eller annonstext. AI:n hittar nyckelbudskap, ton och avsikt hos målgruppen.

Steg 2

Låt AI skapa annonsen

HeyGen skapar ett komplett manus för din annons med visuella element, bildtexter och bakgrundsljud. Det bygger på beprövade annonsupplägg och håller tempot optimerat för att fånga och behålla uppmärksamheten.

Steg 3

Anpassa stilen

Välj ditt annonsformat, till exempel UGC, lifestyle eller explainer. Du kan anpassa avatarer, text, röst och färger så att de matchar ditt varumärke med bara några få klick.

Steg 4

Skapa och exportera

Videon är klar på några minuter. Du kan förhandsgranska, redigera eller skapa snabba varianter och sedan exportera i annonsklara format för TikTok, Meta, YouTube eller Shopify.

Kraftfulla funktioner som får vår AI-videogenerator för annonser att sticka ut


AI-manusbyggare

AI-manusbyggare

Gör korta underlag som produkt-URL:er eller några rader text till ett komplett manus för din annons. HeyGens AI identifierar dina viktigaste fördelar och bygger en struktur som fångar uppmärksamhet och driver klick.

Du kan redigera manus direkt eller skapa några snabba varianter för att testa olika hooks och CTA:er.

AI-videoskapare

Skapa visuellt innehåll och röster med AI

HeyGen skapar automatiskt visuellt innehåll, voiceovers och avatarer.
Rösterna låter naturliga, tempot känns naturligt och varje scen är tajmad för att maximera tittarengagemanget.

Du kan välja mellan över 175 språk och dialekter eller använda din egen klonade röst för enhetlighet.

AI-videoskapare

Generator för annonsvarianter

Skapa flera annonsversioner från ett enda underlag. HeyGen kan generera flera unika kombinationer av rubriker, visuellt innehåll och uppmaningar till handling.

Det här hjälper dig att testa kreativa idéer snabbare och hitta vad som fungerar bäst för din målgrupp.

AI-videoskapare

Plattformsoberoende output

Varje annons formateras automatiskt för TikTok, YouTube, Meta och fler plattformar.
Du kan exportera i vertikalt, kvadratiskt eller liggande format utan att behöva tänka på storleksändring eller beskärning. Varje fil är direkt redo att ladda upp eller dela.

Varumärkeskonsekvens

Varumärkeskonsekvens

Ladda upp din logotyp, dina typsnitt och färger en gång. HeyGen använder dem automatiskt i varje video och håller ditt varumärkes utseende enhetligt i alla kampanjer.

Du kan också spara egna mallar för återkommande användning.

Vanliga frågor om AI-videogenerator för annonser

Hur skapar HeyGen videoannonser med hjälp av AI?

HeyGens AI-videobott analyserar din produkt, målgrupp och målsättning, skriver sedan ett manus, lägger till visuella element och skapar röst och rörelser för att automatiskt producera en komplett annons.

Vilken typ av videoannonser kan jag skapa med AI?

Du kan skapa UGC-inspirerade annonser, lifestyle-annonser, förklarande videor eller produktdemo-annonser. AI:n anpassar varje format efter ditt kampanjmål och den plattform du riktar dig mot.

Kan jag ladda upp mina produktdata eller min katalog för att få en AI-genererad videoannons?

Ja. Du kan importera produktinformation så skapar HeyGen automatiskt annonsvideor för varje produkt, komplett med visuellt innehåll, text och speakerröst.

Hur anpassningsbara är de här AI-videannonserna?

HeyGen låter dig ändra röst, ton, layout, undertexter och varumärkesprofil direkt för att skapa personliga varianter för testning eller målgrupper.Creator-planen börjar på $29

Hur mycket kostar en AI-videoreklam i HeyGen?

HeyGen erbjuder prisvärda AI-videoreklamer från cirka 24 USD per månad, med realistiska avatarer, flerspråkiga röstpålägg och snabb produktion, vilket gör det till ett kraftfullt och kostnadseffektivt alternativ till traditionell videoproduktion och studios. Lås upp avancerade AI-videofunktioner med planer från $49 per månad.

Kan HeyGen hantera A/B-testning i stor skala?

Ja. AI-videoreklamgeneratorn skapar flera versioner av varje video med olika hooks, CTA:er eller erbjudanden, så att du enkelt kan testa dig fram till vad som fungerar bäst.

Är AI-videoreklamen redo att användas på de stora plattformarna?

Ja. Videor renderas i plattformsspecifika format för TikTok, Meta, YouTube och fler, optimerade för mobil uppspelning, textplacering och längdbegränsningar. Vår plattform har redan skapat 111,252,277 AI-drivna avatarer för kreatörer och företag.

Kan jag använda mitt varumärkes logotyp, typsnitt och färger i AI-videannonserna?

Ja. Ladda upp din brand book en gång, så lägger HeyGen automatiskt till din logotyp, dina typsnitt och färger i varje video för en enhetlig profil.

Hur lång tid tar det att skapa en AI-videoreklam?

De flesta annonser skapas på under fem minuter. Processen är helt automatiserad, vilket gör att team kan skapa dussintals annonsvarianter under en enda session.

