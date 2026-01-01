Anton Voroniuk är en utbildare inom digital marknadsföring som var först med att lansera kurser om HeyGen på Udemy och Coursera. Som grundare av ett ledande utbildningsvarumärke byggde Anton sin verksamhet kring tydligt, engagerande och skalbart videoinnehåll. Men kraven på ständig innehållsproduktion var ohållbara.

”Innan HeyGen var det en lång och komplicerad process att producera professionella videor”, sa Anton. ”Från manus och inspelning till redigering och efterbearbetning kunde det ta timmar, om inte dagar, att få allt helt rätt.”

Det förändrades med HeyGen. Med sina avancerade AI-avatarer och intuitiva verktyg för videoproduktion hittade Anton ett sätt att kraftigt minska produktionstiden och skala upp sin undervisningspåverkan utan att göra avkall på kvalitet eller konsekvens.

Från manuell videoproduktion till AI-driven effektivitet

Att skapa utbildningsinnehåll brukade vara en praktisk process. Varje kurs, Instagram Reel, webbinarie och reklamvideo krävde att Anton var framför kameran. Det innebar att rigga belysning, fixa hår och smink, filma och sedan lägga timmar på redigering.

”Jag är någon som är djupt involverad i kursproduktion och videostrategi”, sa Anton. ”Men HeyGen har förändrat hur jag arbetar. Nu kan jag fokusera på mina idéer, mina manus och låta HeyGen sköta resten.”

Med HeyGens digitala avatarer slapp Anton ständiga inspelningar framför kameran. Han kunde ta fram färdiga, proffsiga videor på några sekunder, utan omtagningar eller nyinspelningar. ”Det har varit en livräddare”, sa Anton. ”Särskilt när jag producerar innehåll i stor skala.”

Skala upp videoinnehåll över plattformar och målgrupper

Anton använder nu HeyGen i nästan alla delar av sin innehållsstrategi, från Udemy-kurser och inlägg i sociala medier till webbinarier och introduktioner till onlinekonferenser. Han har skapat flera avatarer, var och en med sin egen ton och användning: en formell, en mer aktiv och en huvudavatar som syns i allt innehåll.

”Det är så jag skapar mitt innehåll från grunden på några sekunder”, sa Anton. ”Det ger mig möjlighet att ta fram snabbt, högkvalitativt innehåll, oavsett om det är för kurser eller kunduppdrag.”

Han använder HeyGens förmåga att skapa flerspråkiga videor och utökar räckvidden för sina kurser till en global publik. ”Jag har använt AI-genererade instruktörer för att hålla lektioner på flera språk”, säger Anton. ”Det har gjort mitt innehåll mycket mer tillgängligt.”

En av Antons favoritfunktioner är möjligheten att använda HeyGen för korta promos. Med URL-till-video-verktyget kan han snabbt göra om kurssidor eller poddavsnitt till rena, professionella videohöjdpunkter, vilket är perfekt för sociala medier och e-postkampanjer.

Spara tid utan att tumma på kvaliteten

Medan HeyGen sköter det visuella leder Anton det kreativa arbetet. Han skriver och finslipar manusen själv och ser till att de ligger i linje med hans sätt att undervisa. Sedan skapar han med några få klick en färdigproducerad video med sin digitala tvilling.

Bakom kulisserna utforskar Anton och hans team också HeyGen för att bygga interaktiva avatarer och videformat som är redo för automatisering. ”Vi använder det för att klippa upp poddmaterial och återanvända det som kortare videor”, säger Anton. ”Den typen av flexibilitet är ovärderlig.”

Han arbetar fortfarande med mänskliga redaktörer för de sista finjusteringarna, men huvuddelen av produktionen hanteras nu av AI. ”HeyGen låter mig fokusera på strategi, research och idéer”, sa Anton. ”Det är en kreativ öppning.”

Sedan han började använda HeyGen har Anton sett tydliga förbättringar i både produktivitet och skalbarhet:

15,5 timmar sparade per vecka : Automatiserad videoproduktion minskade tiden för manuellt arbete avsevärt.

: Automatiserad videoproduktion minskade tiden för manuellt arbete avsevärt. Över 1 miljon studenter nådda : AI-avatarer hjälper Anton att skala upp sin undervisning på Udemy, Coursera och fler plattformar.

: AI-avatarer hjälper Anton att skala upp sin undervisning på Udemy, Coursera och fler plattformar. Flerspråkigt, plattformsredo innehåll : Videor anpassas nu för olika språk och målgrupper.

: Videor anpassas nu för olika språk och målgrupper. Större kreativt omfång : Snabbt, välpolerat innehåll för kurser, Instagram Reels, konferenser och kundkampanjer.

: Snabbt, välpolerat innehåll för kurser, Instagram Reels, konferenser och kundkampanjer. Gör det möjligt för studenter att skapa: Med Antons HeyGen-kurser på Udemy har deltagare rapporterat att de skapar videoinnehåll till 40 gånger lägre kostnad och 8 gånger snabbare.

”Det är mer än bara ett verktyg, det förändrar spelplanen”, sa Anton. ”Det ger mig möjlighet att leverera professionella resultat med minimal ansträngning.”

Anton förespråkar nu användningen av AI-video inom utbildning och affärsverksamhet och uppmuntrar andra kreatörer att ta vara på möjligheterna. ”HeyGen leder utvecklingen av framtidens AI-avatarer”, säger Anton. ”Och jag har aldrig varit mer förväntansfull.”

Oavsett om du är lärare, innehållsskapare eller företagare tror Anton att HeyGen kan förändra sättet du arbetar på. ”Om du vill spara tid, skala upp ditt budskap och hålla ditt innehåll professionellt är det här vägen framåt.”