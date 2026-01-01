Steg 1: Gå till PDF till video
Logga in på HeyGen och gå till fliken Avatar på startsidan. Klicka på PDF to Video.
Steg 2: Välj din startpunkt
Du kommer att se två alternativ:
Om du laddar upp en befintlig fil, följ steg 3–4. Om du skapar en ny presentation, gå vidare till steg 5.
Steg 3: Ladda upp din fil
Välj Ladda upp en presentation och välj din fil. Tänk på följande:
Välj din avatar i förväg. Den visas som en cirkelformad overlay i dina scener. Du kan också byta ut din fil från den här vyn.
Steg 4: Konfigurera inställningar för presentation och manus
Välj dina inställningar för presentation och manus, klicka sedan på Skapa video för att gå vidare till redigering.
Steg 5: Skapa en ny presentation
Välj Skapa en presentation. Du kan antingen:
För bästa resultat, var specifik i din prompt. Ta med:
Använd exempelprompterna på skärmen som inspiration.
Steg 6: Välj din avatar
När du har klickat på Fortsätt väljer du din avatar. Den visas som en cirkelformad overlay längst ned till höger i varje scen. Du kan när som helst gå tillbaka och byta avatar eller justera din prompt.
Steg 7: Konfigurera genereringsinställningar
Innan du genererar, justera följande kontroller för att forma din presentation:
När du är nöjd klickar du på Fortsätt. HeyGen behöver några minuter för att skapa din presentation.
Steg 8: Öppna i AI Studio
När genereringen är klar klickar du på Redigera i AI Studio.
Steg 9: Förfina dina bilder
I AI Studio anpassar du varje bild innan du exporterar:
Obs: fullständig redigering av bilder är bara tillgänglig om du har använt en redigerbar mall.
Steg 10: Redigera ditt manus
Varje bild har sin egen manusdel. Manusdel 1 motsvarar bild 1, del 2 motsvarar bild 2 och så vidare. För varje del kan du:
Steg 11: Justera din avatar
När som helst kan du:
Steg 12: Exportera din video
När du är nöjd med dina bilder, ditt manus och din avatar exporterar du din video. Din presentation är nu en professionell video som är redo att leverera ditt budskap med genomslag.