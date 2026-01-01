Steg 1: Gå till PDF till video

Logga in på HeyGen och gå till fliken Avatar på startsidan. Klicka på PDF to Video.

Steg 2: Välj din startpunkt

Du kommer att se två alternativ:

Ladda upp en presentation – använd det här om du redan har en PowerPoint- eller PDF-fil klar

– använd det här om du redan har en PowerPoint- eller PDF-fil klar Skapa en ny presentation – använd det här om du inte har någon fil eller om din befintliga presentation behöver en visuell uppdatering

Om du laddar upp en befintlig fil, följ steg 3–4. Om du skapar en ny presentation, gå vidare till steg 5.

Steg 3: Ladda upp din fil

Välj Ladda upp en presentation och välj din fil. Tänk på följande:

Maximal filstorlek är 50 MB. Om din fil överskrider detta visas ett felmeddelande som ber dig minska storleken.

Talarmanus som manus och import av bildinnehåll som redigerbara element är bara tillgängligt med PPT- eller PPTX-filer, inte PDF

Välj din avatar i förväg. Den visas som en cirkelformad overlay i dina scener. Du kan också byta ut din fil från den här vyn.

Steg 4: Konfigurera inställningar för presentation och manus

Välj dina inställningar för presentation och manus, klicka sedan på Skapa video för att gå vidare till redigering.

Steg 5: Skapa en ny presentation

Välj Skapa en presentation. Du kan antingen:

Beskriv din presentation med en textprompt

Ladda upp ett dokument (endast PDF eller DOCX)

För bästa resultat, var specifik i din prompt. Ta med:

Vad presentationen handlar om

Vem den är för

Tonen du vill ha

Hur detaljerad den ska vara

Vilket resultat du vill att tittarna ska lämna med

Använd exempelprompterna på skärmen som inspiration.

Steg 6: Välj din avatar

När du har klickat på Fortsätt väljer du din avatar. Den visas som en cirkelformad overlay längst ned till höger i varje scen. Du kan när som helst gå tillbaka och byta avatar eller justera din prompt.

Steg 7: Konfigurera genereringsinställningar

Innan du genererar, justera följande kontroller för att forma din presentation:

Textanvändning – välj hur texten i din fil ska hanteras: skapa, komprimera eller bevara

– välj hur texten i din fil ska hanteras: skapa, komprimera eller bevara Bilder — välj om du vill behålla befintliga bilder eller skapa nya

— välj om du vill behålla befintliga bilder eller skapa nya Antal bilder – välj hur många bilder HeyGen ska skapa

– välj hur många bilder HeyGen ska skapa AI-manus – slå på Generera manus med AI för att automatiskt skapa berättarröst

– slå på Generera manus med AI för att automatiskt skapa berättarröst Texttäthet – styr hur mycket text som visas på varje bild

– styr hur mycket text som visas på varje bild Målgrupp – anpassa presentationen för en specifik grupp

– anpassa presentationen för en specifik grupp Ton – ställ in den övergripande tonen och leveransstilen

– ställ in den övergripande tonen och leveransstilen Språk — välj utgångsspråk

När du är nöjd klickar du på Fortsätt. HeyGen behöver några minuter för att skapa din presentation.

Steg 8: Öppna i AI Studio

När genereringen är klar klickar du på Redigera i AI Studio.

Steg 9: Förfina dina bilder

I AI Studio anpassar du varje bild innan du exporterar:

Flytta eller ändra storlek på text, bilder, former eller grafik

Byt bakgrunder, redigera titlar och justera formatering

Byt bildbakgrunder till en annan vid behov

Obs: fullständig redigering av bilder är bara tillgänglig om du har använt en redigerbar mall.

Steg 10: Redigera ditt manus

Varje bild har sin egen manusdel. Manusdel 1 motsvarar bild 1, del 2 motsvarar bild 2 och så vidare. För varje del kan du:

Skriv om berättarrösten

Justera tempot eller rätta till tonen

Lägg till pauser

Ladda upp eller spela in eget ljud

Ändra rösten helt

Steg 11: Justera din avatar

När som helst kan du:

Byt till en anpassad eller offentlig avatar

Byt avatar mitt i projektet

Justera avatarens placering så att den passar din layout

Steg 12: Exportera din video

När du är nöjd med dina bilder, ditt manus och din avatar exporterar du din video. Din presentation är nu en professionell video som är redo att leverera ditt budskap med genomslag.