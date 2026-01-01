Academy decor
Explore the Academy
Välkommen till HeyGen AcademyÖversikt över plattformenVägar för videoskapandeAvatarerRösterLokaliseringVideoagentAI-studio
Checklista för konfigureringKorrekturläsInteraktivitetSCORM-exportEnkelt redigeringslägeSkärminspelning
TopicHeyGen för L&D: Den kompletta guiden för att komma igång med AI-videoHeyGen för marknadsförare: den kompletta startguiden för AI-videoHeyGen för kunskapsentreprenörer: den kompletta AI-videohandboken för expertis
AvatarerRöstManusarbeteVarumärkessatsIntegrationerSnabba höjdpunkterBatchlägePPT/PDF till videoDela sidaMallarRedigera stilarGuider för praktiska labbar

PPT/PDF till video

Steg 1: Gå till PDF till video

Logga in på HeyGen och gå till fliken Avatar på startsidan. Klicka på PDF to Video.

Steg 2: Välj din startpunkt

Du kommer att se två alternativ:

  • Ladda upp en presentation – använd det här om du redan har en PowerPoint- eller PDF-fil klar
  • Skapa en ny presentation – använd det här om du inte har någon fil eller om din befintliga presentation behöver en visuell uppdatering

Om du laddar upp en befintlig fil, följ steg 3–4. Om du skapar en ny presentation, gå vidare till steg 5.

Steg 3: Ladda upp din fil

Välj Ladda upp en presentation och välj din fil. Tänk på följande:

  • Maximal filstorlek är 50 MB. Om din fil överskrider detta visas ett felmeddelande som ber dig minska storleken.
  • Talarmanus som manus och import av bildinnehåll som redigerbara element är bara tillgängligt med PPT- eller PPTX-filer, inte PDF

Välj din avatar i förväg. Den visas som en cirkelformad overlay i dina scener. Du kan också byta ut din fil från den här vyn.

Steg 4: Konfigurera inställningar för presentation och manus

Välj dina inställningar för presentation och manus, klicka sedan på Skapa video för att gå vidare till redigering.

Steg 5: Skapa en ny presentation

Välj Skapa en presentation. Du kan antingen:

  • Beskriv din presentation med en textprompt
  • Ladda upp ett dokument (endast PDF eller DOCX)

För bästa resultat, var specifik i din prompt. Ta med:

  • Vad presentationen handlar om
  • Vem den är för
  • Tonen du vill ha
  • Hur detaljerad den ska vara
  • Vilket resultat du vill att tittarna ska lämna med

Använd exempelprompterna på skärmen som inspiration.

Steg 6: Välj din avatar

När du har klickat på Fortsätt väljer du din avatar. Den visas som en cirkelformad overlay längst ned till höger i varje scen. Du kan när som helst gå tillbaka och byta avatar eller justera din prompt.

Steg 7: Konfigurera genereringsinställningar

Innan du genererar, justera följande kontroller för att forma din presentation:

  • Textanvändning – välj hur texten i din fil ska hanteras: skapa, komprimera eller bevara
  • Bilder — välj om du vill behålla befintliga bilder eller skapa nya
  • Antal bilder – välj hur många bilder HeyGen ska skapa
  • AI-manus – slå på Generera manus med AI för att automatiskt skapa berättarröst
  • Texttäthet – styr hur mycket text som visas på varje bild
  • Målgrupp – anpassa presentationen för en specifik grupp
  • Ton – ställ in den övergripande tonen och leveransstilen
  • Språk — välj utgångsspråk

När du är nöjd klickar du på Fortsätt. HeyGen behöver några minuter för att skapa din presentation.

Steg 8: Öppna i AI Studio

När genereringen är klar klickar du på Redigera i AI Studio.

Steg 9: Förfina dina bilder

I AI Studio anpassar du varje bild innan du exporterar:

  • Flytta eller ändra storlek på text, bilder, former eller grafik
  • Byt bakgrunder, redigera titlar och justera formatering
  • Byt bildbakgrunder till en annan vid behov

Obs: fullständig redigering av bilder är bara tillgänglig om du har använt en redigerbar mall.

Steg 10: Redigera ditt manus

Varje bild har sin egen manusdel. Manusdel 1 motsvarar bild 1, del 2 motsvarar bild 2 och så vidare. För varje del kan du:

  • Skriv om berättarrösten
  • Justera tempot eller rätta till tonen
  • Lägg till pauser
  • Ladda upp eller spela in eget ljud
  • Ändra rösten helt

Steg 11: Justera din avatar

När som helst kan du:

  • Byt till en anpassad eller offentlig avatar
  • Byt avatar mitt i projektet
  • Justera avatarens placering så att den passar din layout

Steg 12: Exportera din video

När du är nöjd med dina bilder, ditt manus och din avatar exporterar du din video. Din presentation är nu en professionell video som är redo att leverera ditt budskap med genomslag.