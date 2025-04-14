Skapa professionella valkampanjvideor från ett skrivet manus på några minuter. Oavsett om du ställer upp i ett lokalt val eller samordnar en nationell kampanj kan du med valvideomakaren ta fram genomarbetade videor med rätt budskap – utan kameror, team eller redigeringsvana. Skriv ditt budskap, välj din stil och få automatiskt en sändningsklar video.
Varför varumärken väljer HeyGen för valvideoproduktion
Snabbt från manus till video för kampanjvideor
Gör ditt kampanjmanus till en färdig reklamvideo på några minuter. Klistra in dina talpunkter, politiska ståndpunkter eller call-to-action-text, såAI-videogeneratornskapar automatiskt en professionell politisk reklamvideo utifrån dina ord. Ingen storyboard, inga produktionsförseningar. Ditt budskap når din målgrupp samma dag som du skriver det, inte veckor senare efter en inspelning.
Flerspråkig väljarkommunikation i alla kanaler
Nå varje väljare i ditt distrikt, oavsett vilket språk de talar hemma. Den inbyggda AI-videöversättaren omvandlar din originalvideo till över 175 språk med exakt läppsynk och naturligt röstljud. Spela in en gång, lokalisera direkt i alla kanaler du behöver nå – från Facebook och Instagram till tv-sändningar och digital utomhusreklam. Kampanjteam som tidigare lade månader på flerspråkig produktion kan nu nå alla språkgrupper på en eftermiddag.
Professionell presentatör utan att filma framför kameran
Skapa en proffsig och trovärdig närvaro framför kameran utan att boka ett filmteam. Välj bland över 500 AI-människogeneratorer standardpresentatörer eller skapa en egen presentatör från ett enda foto med hjälp av AI-fotoavatar-teknik. Inga greenscreens, inga ljusriggar, ingen schemaläggning. Kandidatens budskap visas på skärmen med sändningskvalitet varje gång, så att du slipper anlita dyr produktionsexpertis.
Mallbaserad varumärkesprofilering för varje kampanjformat
Varje kampanjkanal har olika formatkrav: tv-spotar, klipp för sociala medier, sammanfattningar från möten och insamlingskampanjer. Börja med en mall som är anpassad för varje placering, från längre YouTube-annonser till 15 sekunder långa mobilreels. Använd kampanjens färger, logotyp och typsnitt en gång i det användarvänliga dra-och-släpp-gränssnittet, så hålls varje video du skapar automatiskt inom din grafiska profil.skript till video‑verktyget gör det enkelt att ändra storlek och finslipa varje format utan att behöva bygga om allt från början.
Skalbar videoproduktion genom hela kampanjcykeln
En enda kampanj kräver dussintals videor: presentationsvideor, policyförklaringar, klipp för att rekrytera volontärer, budskap för att få väljare till valurnorna och snabbproducerat innehåll. text till videomotorn gör att vem som helst i teamet kan skapa politiska kampanjvideor i sändningskvalitet utifrån ett manus, utan produktionsexpertis. Gå från en video i veckan till en video om dagen utan att öka personalstyrkan eller budgeten.
Användningsområden för valvideomakare
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Så fungerar en videomakare för valkampanjer
Gå från manus till kampanjredo valvideo i fyra steg, utan filmning, utan redigeringsprogram och utan krav på produktionserfarenhet.
Öppna editorn och skriv eller klistra in ditt kampanjbudskap. Lägg till dina viktigaste politiska punkter, uppmaning till väljare eller informationstext. Plattformen läser ditt manus och förbereder scenstruktur, timing och berättarröst automatiskt.
Välj en presentatör, mall och visuell stil som passar tonen i din kampanj. Välj bildförhållande och profilfärger som matchar din kampanjidentitet i varje video du skapar.
Lägg till din kampanjlogotyp, justera stilen på undertexten, finjustera berättarrösten och gå igenom scenöversikten. Gör ändringar direkt i textredigeraren utan att röra en tidslinje eller exportinställningar.
Rendera den färdiga valvideon och ladda ner den för sändning, sociala medier eller e‑post. Anpassa den till fler språk med ett klick för att nå alla väljargrupper i ditt distrikt.
En valvideomakare är ett verktyg som omvandlar skrivna kampanjmanus till färdiga videor i sändningskvalitet utan att du behöver filma eller redigera. Du skriver in ditt budskap, väljer visuellt format och presentatör, och plattformen skapar automatiskt videon med berättarröst, scenstruktur, text på skärmen och varumärkesprofilering. Resultatet är en genomarbetad video som är redo för tv, sociala medier, e-post eller digitala annonser på några minuter i stället för dagar.
Ja. Du kan skapa en professionell presentatör från ett enda foto med hjälp av fotoavatar-teknik, som genererar en verklighetstrogen presentatör på skärmen som levererar ditt manus utan någon filmning. Alternativt kan du välja bland över 500 färdiga presentatörer i biblioteket med AI-avatarer.
De flesta videor är klara inom några minuter efter att du har skickat in ditt manus. För snabbproducerat innehåll efter en debatt, nyhetshändelse eller motståndarens annons kan du gå från en skriftlig talking point till en färdig video på under tio minuter. Kampanjer som tidigare behövde två till tre dagar för en producerad respons kan nu publicera samma dag.
Ja. Plattformen skapar videor i studiokvalitet som passar för tv-reklam, pre-roll-annonser, YouTube-kampanjer och sociala medier. Du kan styra varumärkesprofil, format, övergångar och kvalitet på berättarrösten. Resultatet uppfyller de tekniska kraven från stora annonsplattformar och tv-kanaler utan att du behöver göra någon extra efterbearbetning.
En valvideo kan lokaliseras till över 175 språk med videotranslatorn, som bevarar den ursprungliga presentatörens framförande samtidigt som den skapar korrekt berättarröst och läppsynk på varje målspråk. En enda video för att få människor att gå och rösta kan täcka spanska, vietnamesiska, mandarin, arabiska och dussintals andra språk från en och samma källfil, utan att separat produktion krävs för varje språkversion.
Det finns ingen gräns för hur många videor du kan producera. Budskap i kampanjer ändras ständigt under en valrörelse, och varje manusuppdatering tar bara några minuter att skapa om. Redigera texten, rendera om och distribuera den uppdaterade versionen. Ingen omfilmning, inga nya bokningar av team och ingen väntan på en redigerare. Kampanjer kan publicera nytt videoinnehåll varje dag utan att belasta produktionsresurserna.
Traditionell produktion av politiska videor kostar vanligtvis 5 000–25 000 USD per färdig annons och tar en till tre veckor per video. En valvideoproducent skapar samma sändningsklara material till en bråkdel av kostnaden och levererar på några minuter. HeyGen-användare rapporterar upp till 70 % lägre produktionskostnader. För kampanjer längre ned på valsedeln med begränsade budgetar gör detta professionella politiska annonser tillgängliga i en skala som tidigare bara var möjlig för välfinansierade organisationer.
Ja. Funktionen för AI-röstkloning låter dig klona din egen röst från ett kort ljudprov, så att varje videoberättarröst låter precis som du utan några extra inspelningstillfällen. Din röst används i alla videor du skapar, och uppdateringar av manus använder automatiskt samma klonade röst, vilket håller ditt budskap konsekvent genom hela kampanjen.
Ja. Använd verktyget PDF till video för att automatiskt omvandla policydokument, presentationsmaterial eller tryckt material till berättad videoinnehåll. Verktyget PPT till video gör samma sak för PowerPoint-filer. Båda verktygen extraherar innehållet, bygger en scenstruktur och skapar en färdig berättad video utan att du behöver redigera manuellt.
Ja. Det finns en gratisplan utan krav på kreditkort som låter dig skapa videor och utforska kärnfunktionerna utan kostnad. Betalplaner från $24 per månad låser upp röstkloning, längre videolängder och full tillgång till presentatörsbiblioteket och flerspråkig output. Lokala och mindre kampanjer kan börja producera professionellt videoinnehåll samma dag som de registrerar sig, utan någon förskottsbindning. För enskilda kreatörer börjarCreator-planenpå $29
Ja. Du kan ladda upp eget videomaterial, bilder och ljud direkt i editorn för att skapa en politisk annonsvideo som använder riktiga kampanjresurser tillsammans med AI-genererade inslag. Lägg till textbanderoller, använd filter och koppla dina uppladdade visuella element till AI-berättarröst för att få en färdig video med hög kvalitet. Det här är särskilt praktiskt för kampanjer som vill använda material från evenemang eller valmöten tillsammans med genererat innehåll utan att behöva byta verktyg eller plattform.
Du kan publicera politiska kampanjvideor direkt på Facebook, Instagram, TikTok, YouTube och på alla webbplatser eller e‑postplattformar som accepterar vanliga videoformat. Editorn innehåller verktyg för att ändra storlek så att varje video exporteras i rätt format och bildförhållande för varje plattform automatiskt. Ladda ner den färdiga filen, koppla dina konton och distribuera till alla kanaler i ett enda arbetsflöde utan att behöva ändra formatet manuellt.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.