Text till tal – röst för barn

Skapa en text till tal-barnröst för berättelser, lektioner och kanaler på några sekunder. Skriv ett manus, välj en barnröst och få naturlig berättarröst eller en färdig video. Ingen inspelning, inga redigeringsprogram.

Creator producing kid voice narration for multilingual children's content, surrounded by country flags.
158 257 013Videos generated
134 348 391Avatars generated
22 360 319Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Funktioner

Text till tal-funktioner för barnröster som slår rena ljudverktyg

Röstalternativ för barn till varje projekt

Bläddra bland över 300 röster i HeyGens AI-röstgenerator och filtrera efter ålder, känsla och stil för att hitta en ljus, ungdomlig röst till ditt manus. Förhandsgranska alternativen sida vid sida och lås sedan den som passar din karaktär, lektion eller berättelse innan du genererar.

Kid voice options in the AI voice generator

Direkt ton, tempo och känsla

Forma leveransen rad för rad. Justera hastighet, pauser, uttal och känslostil direkt i textredigeraren tills barnrösten för text till tal matchar din karaktär – från en lugn godnattsagoberättare till en entusiastisk tecknad sidekick – så att varje replik får precis den effekt du tänkt dig.

Tone, pacing, and emotion controls for a kid voice

Innehåll för barn på över 175 språk

Spela in en gång och nå en global publik. HeyGens AI-videotranslator återskapar din berättarröst på över 175 språk och dialekter med klonad röstkaraktär och synkad läppsynk, så att en berättelse eller lektion gjord för en marknad kan nå unga målgrupper överallt samma eftermiddag.

Kids content localized into 175+ languages

Anpassad röstdesign och röstkloning

Skapa en ny AI-röst utifrån en enkel beskrivning eller klona en röst som du har tillåtelse att använda och använd den sedan i alla dina videor. Båda alternativen bygger på samtyckesbaserade riktlinjer med mänsklig granskning, vilket är extra viktigt när din publik är barn och deras föräldrar.

Custom young voice design and cloning

Från barnröst-ljud till färdig video

Andra verktyg stannar vid en MP3. Kombinera din barnröst med scener, undertexter, musik och visuella element genom text till video, så blir ett inklistrat manus till ett delningsklart sagoklipp eller en lektion på några minuter i stället för en ljudfil som väntar på en redigerare.

Kid voice audio turned into a finished video
Användningsområden

Användningsområden för text-till-tal med barnröster inom barnmedia

Berättarröst för YouTube-kanal för barn

Att anlita barnröster för varje video är både långsamt och dyrt. Skapa konsekvent berättarröst med barnröst för varje manus, lägg in den i din redigering eller rendera hela videon och publicera samma dag.

Godnattsagor och ljudböcker

Uppläsning av ljudböcker för barn brukar innebära studiotid. Klistra in ett kapitel ur en bilderbok, eller skriv ett med videoskriptgeneratorn, och få varm, lugnande uppläsning redo för en föräldrakanal eller podcast.

E-lärande för unga elever

Vuxna berättarröster tappar snabbt unga elever. Vänliga, åldersanpassade barnröster med text-till-tal gör lektioner, quiz och språkappar mer engagerande, och när du uppdaterar en modul räcker det att ändra manuset i stället för att boka in en ny inspelning.

Röster för tecknade figurer och spelkaraktärer

Att anlita ett barn som röstskådespelare för en enstaka animerad sidekick eller spel-NPC lönar sig sällan. Skriv dialogen, välj en lekfull ung röst, justera energin och exportera replikerna klara för din spelmotor eller tidslinje.

Följ med i texten och tillgängligt innehåll

Yngre läsare med dyslexi eller synnedsättning hänger med bättre när en röst som låter som en jämnårig läser högt. Kombinera uppläsningen med undertextgeneratorn så att varje ord visas på skärmen i samma stund som det sägs.

Flerspråkigt innehåll för barn i stor skala

Att lokalisera innehåll för barn innebar tidigare att spela in allt på nytt för varje marknad. Översätt en färdig berättelse eller lektion till över 175 språk med den ursprungliga röstkaraktären bevarad – en räckvidd som ingen röstgenerator för barn som bara klarar ljud kan matcha.

Så här fungerar det

Så skapar du en barnröst från text i fyra steg

Gör ett manus till barnröst-berättelse i fyra steg, från inklistrad text till ett nedladdningsbart ljudspår eller färdig video.

Börja skapa gratis →
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Klistra in ditt barns manus

Skriv eller klistra in din berättelse, lektion eller dialog i editorn. Långa manus delas upp i scener.

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Välj en ung AI-röst

Filtrera röstbiblioteket efter ålder, känsla och stil, och förhandsgranska sedan uppläsningar tills du hittar en som passar.

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Finjustera framförandet

Finjustera tempo, pauser och känsla i varje replik tills hela manuslåter precis som du vill.

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Exportera ljud eller video

Ladda ner berättarrösten, eller rendera en komplett video med visuellt innehåll och undertexter och dela den var som helst.

Vad är en text till tal-röst för barn och hur fungerar den?

En text till tal-röst för barn är AI-genererat tal med tonläge, tempo och energi som en ung talare. En AI-barnröstgenerator läser upp ditt skrivna manus som naturligt ljud för berättelser, lektioner, spel och videor – utan mikrofon eller medverkande barn.

Kommer barnrösten att låta robotaktig i längre berättelser?

Nej. HeyGens röster behåller sin kvalitet även i långa manus, så en tio minuter lång berättelse låter lika stabil som ett tio sekunder långt klipp. Med känslokontroller kan du göra leveransen mjukare för lugnt kvällsberättande eller ljusare för äventyrsscener utan att byta röst.

Hur gör jag om ett manus till en barnberättelse till en berättad video?

Klistra in berättelsen i HeyGen, välj en ung röst och generera. Manuset delas automatiskt upp i scener, och AI-videogeneratorn lägger till visuella element, musik och undertexter, så att en godnattsaga eller lektion går från inklistrad text till en färdig, tittbar video i ett enda svep.

Varför ska du välja HeyGen framför andra röstgeneratorer för barn?

De flesta verktyg för barnröster levererar en MP3 och stannar där. HeyGen gör om samma manus till en färdig video med scener, undertexter och en klonad eller anpassad röst – allt i en och samma plattform – så att du kan publicera komplett innehåll för barn i stället för rått ljud som väntar på en redigerare.

Kan en skapare producera pedagogiskt innehåll för barn i stor skala?

Ja, en person kan driva en hel utbildningskanal för barn. Skaparen Anton Voroniuk sparade 15,5 timmar per vecka och nådde över 1 miljon elever med HeyGen, till produktionskostnader som var 40 gånger lägre än vid traditionell inspelning. Berättelsen om Anton Voroniuk går igenom det exakta arbetsflödet bakom dessa siffror.

Finns det en gratis text-till-tal-plan med barnröster på HeyGen?

Ja. Med Free-nivån kan du skapa röst och video utan kreditkort, och betalplaner börjar på $24 per månad för kreatörer som publicerar regelbundet. Priset skalar med användning i stället för med studiotimmar eller avgifter per inspelad skådespelare.

Kan jag använda en AI-barnröst för tecknade figurer och spel?

Ja. Skapa dialog för animerade sidekicks, spel-NPC:er och apphandledningsprompter, och finjustera energi och känsla rad för rad tills varje karaktär låter unik. Exportera ren ljudfil till din motor eller redigeringstidslinje, och byt röst per karaktär i samma manus.

Är det säkert och etiskt att använda en AI-genererad barnröst?

Ja. Varje röst är AI-genererad, så inga barnskådespelare spelas in, och HeyGen backar upp det med krav på samtycke, manuell granskning och en policy om att kunddata aldrig används för att träna modeller. Den ramen är viktig när din publik inkluderar barn och föräldrar.

Kan jag skapa en egen ung röst till mina karaktärer?

Ja. Beskriv rösten du vill ha i vanlig text så skapar HeyGen en matchande anpassad röst, eller använd AI voice cloning med en inspelning som du har tillåtelse att använda. Båda alternativen ger en konsekvent röst i varje avsnitt, lektion eller video du skapar.

Explore text to speech in more languages

Convert scripts into natural narration in every language HeyGen supports.

Text to SpeechSpanish Text to SpeechAI Voice Generator

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Gör vilket manus som helst för barn till en naturlig barnröst och video med AI.

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