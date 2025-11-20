- Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Se hur marknadsföringsteam som ditt skalar innehållsskapandet och driver tillväxt med en innovativ text till AI-videoplattform.
Pressen på marknadsföringsinnehåll
Din innehållskalender tar aldrig paus. Produktlanseringar behöver video. Sociala kanaler kräver innehåll varje dag. Kampanjer behöver lokalt anpassat material för varje marknad. Men traditionell videoproduktion innebär att boka studios, samordna talanger, vänta i veckor på redigeringar – och spräcka budgeten på en enda inspelning. När innehållet väl är klart har ögonblicket passerat. Dina konkurrenter publicerar video varje dag medan du fortfarande är i förproduktion. Och att be ledningen ställa upp framför kameran? Lycka till med den schemaläggningsmardrömmen.
Lösningen från HeyGen
HeyGen förvandlar ditt marknadsteam till en videoproduktionsmotor. Skriv ett manus – eller låt AI skapa ett utifrån din brief – välj en AI-avatar och producera professionell video på några minuter. Produktdemonstrationer, förklarande videor, innehåll för sociala medier, annonsmaterial – allt utan kameror, studios eller talangkoordinering. Behöver du samma kampanj i 12 marknader? Översätt till 175+ språk med röstkloning och läppsynk. Leverera video i den takt som din marknadsplan kräver.
Allt marknadsteam behöver för att skapa i stor skala
Snabb videoproduktion
Gå från brief till färdig video på några minuter i stället för veckor. Inga studiebokningar, ingen talangplanering, inga köer i efterbearbetningen. Ditt marknadsföringsteam styr hela arbetsflödet – från idé till export – utan externa beroenden.
• Skapa videor på några minuter
• Ingen Studio eller utrustning behövs
• Full kreativ kontroll internt
Export till flera kanaler
En video, alla format. Exportera i 16:9 för YouTube, 9:16 för TikTok och Reels, 1:1 för Instagramflödet. Sluta återskapa innehåll för varje plattform – skapa en gång, exportera överallt.
• Bildförhållanden 16:9, 9:16, 1:1
• Optimerad för varje plattform
• Batch-export för effektivitet
Global kampanjlokalisering
Lansera kampanjer globalt utan separata produktioner för varje marknad. AI-videoöversättning anpassar ditt material till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Din tyska kampanj låter tysk, inte dubbad.
• Röstkloning bevarar varumärkets röst
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• En källa, global distribution
UGC-inspirerat innehåll
Autentiskt innehåll utan krånglig influencer‑samordning. Skapa UGC-inspirerade videor som känns naturliga i sociala flöden – testimonials, produktreaktioner och avslappnade pratvideor som presterar.
• Olika typer av avatarer
• Äkta, avslappnad leverans
• Skala upp utan kostnader för influencers
Varumärkeskonsekvens
Säkra din visuella identitet i varje video. Brand Kit upprätthåller godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval. Brand Glossary ser till att produktnamn och taglines uttalas korrekt – varje gång, av varje teammedlem.
• Centraliserade varumärkesresurser
• Uttalskontroller
• Enhetligt resultat i hela teamet
Personliga videor i stor skala
Gör en video till tusentals personligt anpassade versioner. Dynamiska variabler låter dig anpassa namn, företag och detaljer för personlig kommunikation som skapar engagemang utan manuellt arbete för varje mottagare.
• Dynamiska personaliseringsfält
• Batchgenerering
• Individuell målgruppsinriktning per tittare
Från brief till publicerad video i 3 steg
Börja med ditt budskap
Klistra in ditt manus, ladda upp en brief eller låt AI-manusgeneratorn skapa innehåll utifrån dina kampanjmål. Inget tomt dokument – börja från ditt befintliga marknadsföringsmaterial.
Välj din kreativa
Välj bland över 200 olika AI-avatarer som passar din varumärkesprofil och målgrupp. Välj röster, bakgrunder och visuella stilar. Eller skapa en klonad talesperson för en enhetlig varumärkesnärvaro i allt ditt innehåll.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell marknadsföringsvideo. Exportera i alla bildformat för alla kanaler. Behöver du global räckvidd? Översätt till valfritt språk med ett klick. Publicera innehåll i samma takt som din marknadsföringskalender.
Byggt för alla marknadsföringsbehov
Videor för produktlansering
Publicera lanseringsinnehåll dag ett, inte dag trettio. Produktvideor som förklarar funktioner, visar värde och driver användning – skapade på timmar, inte veckor. Uppdatera direkt när funktioner ändras.
Användningsområde: Skapa produktlanseringsvideor för webbsida, e-post och sociala medier samtidigt på lanseringsdagen.
Innehåll för sociala medier
Mata algoritmen utan att köra slut på teamet. Dagligt innehåll för sociala medier på TikTok, Instagram, LinkedIn och YouTube – jämn kvalitet på en bråkdel av produktionstiden.
Användningsområde: producera en veckas sociala videor under en enda eftermiddagssession.
Annonsmaterial
Testa fler koncept och hitta vinnarna snabbare. Skapa annonsvarianter för A/B-testning utan separata inspelningar för varje kreativ. Olika hooks, olika avatarer, olika vinklar – allt i ett och samma arbetsflöde.
Användningsfall: Skapa 10 annonsvarianter för kreativ testning på samma tid som det tar att producera en traditionell spot.
Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till bara några timmar samtidigt som de expanderade till över 10 nya språk.
Kundberättelser
Social proof i stor skala. Skapa innehåll i stil med kundberättelser som bygger förtroende utan att du behöver samordna kunders scheman och filminspelningar.
Användningsområde: Skapa kundcase-videor som lyfter fram användningsområden och resultat i olika branscher.
Förklarande innehåll och guider
Hjälp kunder att förstå din produkt med instruktionsvideor och förklarande videor. Uppdatera direkt när din produkt ändras – inga nya inspelningar behövs.
Användningsområde: Bygg upp ett bibliotek med funktionsförklaringar som alltid är uppdaterade vid varje produktändring.
Globala marknadsföringskampanjer
Samma kampanj på alla marknader. Anpassa materialet för internationella målgrupper utan separata produktionsbudgetar för varje region.
Användningsområde: lansera produktkampanjer i 12 marknader samtidigt med videomaterial på lokalt språk.
Verifierat resultat: Vision Creative Labs hjälpte kunder att gå från 1–2 videor per år till 50–60 per dag med HeyGen.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, du) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är AI-videoskapande för marknadsföring?
Att skapa AI-video använder artificiell intelligens för att generera professionella marknadsföringsvideor utan traditionella produktionskrav. HeyGen kombinerar AI-avatarer, röstsyntes och automatiserad redigering för att göra om manus till färdigt videoinnehåll – utan behov av kameror, studios eller filmteam. Marknadsföringsteam kan skapa produktvideor, innehåll för sociala medier och annonsmaterial på några minuter i stället för veckor.
Hur skapar jag marknadsföringsvideor utan ett produktionsteam?
Skriv ditt manus eller låt HeyGens AI-manusgenerator skapa ett utifrån din brief. Välj en AI-avatar som presentatör i bild, välj röst och visuell stil och skapa din video. Hela processen tar bara några minuter och kräver ingen produktionserfarenhet. För en enhetlig varumärkesupplevelse kan du klona din talesperson så att deras digitala tvilling kan representera ditt varumärke i allt innehåll.
Kan jag skapa videor för sociala medier för flera plattformar?
Ja – HeyGen exporterar i flera bildformat från ett och samma projekt. Skapa en gång och exportera sedan i 16:9 för YouTube, 9:16 för TikTok och Instagram Reels samt 1:1 för inlägg i Instagram-flödet. Du behöver inte skapa om innehållet för varje plattform eller hantera flera olika produktionsarbetsflöden.
Hur fungerar flerspråkiga marknadsföringsvideor?
Skapa din marknadsföringsvideo på ditt primära språk och använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk. Översättningen inkluderar röstkloning (så att din varumärkesröst låter naturlig på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna matchar det översatta ljudet). Lansera globala kampanjer från en enda källvideo.
Kan jag skapa UGC-innehåll med HeyGen?
Ja. HeyGen erbjuder UGC-inspirerade avatarer och avslappnade presentationsstilar som känns naturliga i sociala flöden. Du kan skapa testimonials, produktreaktioner och pratvideor utan att samordna influencers eller externa talanger.
Hur behåller jag varumärkeskonsekvens i alla videor?
HeyGen Brand Kit upprätthåller godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarval i hela teamet. Brand Glossary säkerställer att produktnamn och taglines uttalas korrekt – varje gång, av varje teammedlem. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och övervaka att varumärkesriktlinjerna följs.
Kan jag anpassa videor för enskilda tittare?
Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för namn, företag och egna detaljer. Skapa en mall och generera sedan tusentals personliga versioner för kontobaserad marknadsföring, säljutskick eller kampanjer för kundengagemang. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev med den här metoden.
Hur snabbt kan jag skapa marknadsföringsvideor?
HeyGen stödjer videor i olika längder för att passa ditt marknadsföringsbehov. De flesta sociala videor fungerar bra i kortare format (30 sekunder–3 minuter), medan produktdemonstrationer och förklarande videor kan vara längre. Du kan också dela upp längre innehåll i kapitel eller moduler för bättre engagemang.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av marknadsföringsvideo kräver samordning av talanger, bokning av studio, inspelningsdagar och efterbearbetning – ofta 2–4 veckor och $5,000–$20,000+ per färdig video. HeyGen skapar jämförbar kvalitet på några minuter till en bråkdel av kostnaden. När kampanjer ändras eller innehåll behöver uppdateras, genererar du om i stället för att spela in på nytt. Marknadsföringsteam rapporterar 3x snabbare innehållsskapande och avsevärt lägre produktionskostnader.
Kan hela mitt marknadsteam använda HeyGen?
Ja. HeyGen for Business innehåller teamarbetsytor där marknadschefer, innehållsskapare och designers kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör godkända varumärkeselement tillgängliga för alla. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter, övervaka användning och säkerställa varumärkeskonsekvens i allt material som teamet tar fram.
Vilka typer av marknadsföringsvideor kan jag skapa?
HeyGen stöder i princip alla typer av marknadsföringsvideo: produktlanseringar, förklarande videor, innehåll för sociala medier, annonser, kundcase, instruktionsvideor, företagsmeddelanden, eventkampanjer, videoinnehåll i e‑post och mycket mer. Om du kan skriva ett manus kan HeyGen producera videon – på vilket språk som helst, för vilken kanal som helst.
Är mitt marknadsföringsinnehåll säkert?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För marknadsföringsteam i större organisationer som hanterar känsligt kampanjmaterial eller information om ännu ej lanserade produkter erbjuder HeyGen dedikerade arbetsytor med SSO-integration och centraliserad åtkomsthantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.
