- Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Flaskhalsen vid produktlansering
Din produkt är klar. Lanseringsdatumet är bestämt. Men din lanseringsvideo är det inte. Att samordna videoproduktion innebär att boka talang, hyra utrustning och vänta i veckor på redigeringar. När din video väl är godkänd har konkurrenterna redan fångat marknadens uppmärksamhet.
Att skala upp över hela din produktportfölj förstorar alla de här problemen. Tjugo nya SKU:er innebär tjugo separata videoinspelningar à 5 000 USD. Byråer anger 4–6 veckor per video. Produktchefer kan inte vänta så länge. Marknadsbudgetar räcker inte så långt. Och när produktspecifikationer ändras före lansering får du börja om från början.
Lösningen från HeyGen
HeyGen's verktyg för produktlanseringsvideor gör din produktbrief till professionella lanseringsvideor på några minuter. Skriv din produktbeskrivning, välj en AI-avatar som presentatör och skapa lanseringsklart innehåll utan kameror eller studios. Din video exporteras automatiskt i alla format: vertikal för Instagram och TikTok, kvadratisk för flöden i sociala medier, horisontell för YouTube.
Lanserar du femtio produkter? Skapa femtio videor i en och samma session med bulkproduktion. Global lansering? Översätt din lanseringsvideo till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Har produktspecifikationerna ändrats? Redigera ditt manus och återskapa videon på fem minuter. Ditt lanseringsinnehåll hålls aktuellt utan produktionsförseningar eller dyra omladdningar.
Möjlighet att lansera flera produkter
Lansera hela din produktkatalog med videoinnehåll. HeyGens bulkskapande genererar lanseringsvideor för obegränsat antal SKU:er från en enda CSV-uppladdning. Olika produktkategorier får olika presentatörer samtidigt som en enhetlig varumärkesprofil behålls i hela din portfölj.
Plattformsoptimerade lanseringsvideor
Skapa en gång, publicera överallt. Exportera i vertikalt 9:16 för Instagram och TikTok, kvadratiskt 1:1 för flöden i sociala medier och horisontellt 16:9 för YouTube och LinkedIn. Ingen manuell ändring av storlek. Varje format behåller professionell kvalitet med korrekt inramning.
Globala lanseringar på flera språk
Lansera samtidigt på alla marknader. Översätt din lanseringsvideo till över 175 språk med röstkloning som låter som en infödd talare. Läppsynk-teknik matchar munrörelser med det översatta ljudet. Anpassa regionala detaljer som pris och tillgänglighet per marknad.
AI-avatarer som produktpresentatörer
Välj bland över 120 olika AI-avatarer eller skapa egna avatarer från foton. Teknikvana presentatörer för programvarulanseringar. Vänliga ansikten för konsumentprodukter. Avatärer i exekutiv stil för B2B-nyheter. Din avatar är alltid tillgänglig och levererar perfekt varje gång.
Lansera videomallar
Färdiga mallar för vanliga scenarier vid produktlansering. Lansering av nya programvarufunktioner. Introduktion av ny produktlinje. Begränsad upplaga. Lansering av säsongskollektion. Välj mall, lägg till produktinformation, skapa video.
Omedelbara lanseringsuppdateringar
Har produktspecifikationerna ändrats? Har priserna uppdaterats? Redigera manuset och skapa om videon på några minuter. Inga omtagningar, inga produktionsförseningar. Testa olika budskapsinriktningar. A/B-testa vilken produktberättelse som fungerar bäst för din målgrupp.
Från brief till publicerad video i 3 steg
Ange produktuppgifter
Skriv din produktbeskrivning, nyckelfunktioner, pris och tillgänglighet. Eller ladda upp befintliga produktunderlag eller pressmeddelanden. För lanseringar med flera produkter, ladda upp en CSV med alla SKU-detaljer för att skapa dem i batch.
Designa din lanseringsvideo
Välj en AI-avatar som passar din produktkategori. Välj bakgrundsmiljö. Lägg till produktbilder, logotyper och varumärkesfärger. Förhandsgranska exakt hur din lanseringsvideo kommer att se ut.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På några minuter har du en professionell marknadsföringsvideo. Exportera i alla bildformat för alla kanaler. Behöver du global räckvidd? Översätt till valfritt språk med ett klick. Publicera innehåll i samma takt som din marknadsföringskalender.
Byggt för alla marknadsföringsbehov
Lanseringar av programvara och SaaS-produkter
Presentera nya funktioner, större uppdateringar och plattformslanseringar med videor som visar vad som är nytt. Tekniska produkter får tydliga förklaringar med skärminspelningar som visar funktionerna i praktiken.
Lanseringar av e-handel och konsumentprodukter
Lansera nya kollektioner, säsongsprodukter eller limiterade upplagor med engagerande produktlanseringsvideor. Skapa individuella videor för varje SKU eller översiktsvideor för hela kollektioner.
B2B-lösning och lanseringar för företag
Positionera nya B2B-lösningar med professionella lanseringsvideor. Avatärer i exekutiv stil presenterar värdeerbjudanden tydligt för beslutsfattare.
Lansering av mobilapp
Driv nedladdningar med appintroduktionsvideor som visar nyckelfunktionerna. App Store-förhandsvisningar, teasers för sociala medier och landningssidovideor – allt skapat från en och samma produktion.
Lanseringar av hårdvara och fysiska produkter
Visa upp fysiska produkter med videor som kombinerar en AI-presentatör och produktfotografering. Förklara funktioner och demonstrera användningsområden utan omfattande produktfotograferingar.
Begränsade upplagor och exklusiva lanseringar
Skapa en känsla av brådska kring produkter i begränsad upplaga. Lanseringsvideor betonar knapphet, lyfter fram unika egenskaper och driver omedelbar handling innan lagret tar slut.
Verifierat resultat: Vision Creative Labs hjälpte kunder att gå från 1–2 videor per år till 50–60 per dag med HeyGen.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är produktlanseringsvideor?
Produktlanseringsvideor är marknadsföringsvideor som tillkännager och introducerar nya produkter. De visar upp funktioner, förklarar fördelar och skapar intresse kring nya lanseringar. HeyGen skapar professionella annonseringsvideor med hjälp av AI-avatarer och röstsyntes utan kameror eller studios.
Hur skapar jag en produktlanseringsvideo utan att filma?
Skriv in dina produktdetaljer i HeyGen. Välj en AI-avatar som presentatör. Välj visuell stil och lägg till varumärkeselement. Klicka på skapa så genererar HeyGen en färdig produktlanseringsvideo på några minuter. Inga kameror eller redigeringskunskaper behövs.
Hur lång bör en produktlanseringsvideo vara?
Instagram och TikTok: 15–45 sekunder. LinkedIn: 45–90 sekunder. YouTube: 60–180 sekunder. Webbplats: 60–90 sekunder. Kortare videor ger högre visningsgrad på sociala plattformar.
Kan jag översätta produktlanseringsvideor för globala lanseringar?
Ja. Skapa din video på ditt primära språk och översätt till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Lansera samtidigt på alla marknader med innehåll på lokalt språk.
Vad händer om produktdetaljer ändras före lansering?
Redigera manus med uppdaterad information och skapa om videon på några minuter. Inga omskjutningar behövs. Många produktteam tar fram första versionen av sina videor tidigt och uppdaterar sedan med slutliga detaljer precis före lansering.
Kan jag visa min faktiska produkt i videon?
Ja. Ladda upp produktbilder, skärmdumpar eller demoinspelningar. Kombinera en AI-avatar som presentatör med dina produktbilder för komplett produktberättande.
Kan jag anpassa videor för enskilda tittare?
Ja. HeyGen stöder dynamisk personalisering med variabelfält för namn, företag och egna detaljer. Skapa en mall och generera sedan tusentals personliga versioner för kontobaserad marknadsföring, säljutskick eller kampanjer för kundengagemang. Videoimagem skapade över 50 000 personliga videor för AB InBev med den här metoden.
Hur snabbt kan jag skapa marknadsföringsvideor?
HeyGen stödjer videor i olika längder för att passa din utbildningsdesign. De flesta compliance-moduler fungerar bra i intervallet 3–10 minuter för mikrolärande, men du kan skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du överväga att dela upp innehållet i kapitel eller moduler för bättre engagemang och uppföljning.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av marknadsföringsvideo kräver samordning av talanger, bokning av studio, inspelningsdagar och efterbearbetning – ofta 2–4 veckor och $5,000–$20,000+ per färdig video. HeyGen skapar jämförbar kvalitet på några minuter till en bråkdel av kostnaden. När kampanjer ändras eller innehåll behöver uppdateras, genererar du om i stället för att spela in på nytt. Marknadsföringsteam rapporterar upp till 3x snabbare innehållsproduktion och avsevärt lägre produktionskostnader.
Hur står sig HeyGen jämfört med att anlita en videoagentur?
Traditionella byråer kostar 5 000–15 000 USD per video med en tidsplan på 2–4 veckor. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på några minuter till en bråkdel av kostnaden, med obegränsat antal videor och ändringar.
Är AI-video lämpligt för både marknadsföring och utbildning?
Absolut. Många organisationer använder AI-video både för extern marknadsföring och interna utbildningsinitiativ, inklusive lokaliserade videokampanjer för att nå målgrupper i olika regioner.
