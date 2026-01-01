Attention Grabbing Media® (AGM) är en fullservicebyrå inom marknadsföring som hjälper företag att växa med innovativa strategier som ökar intäkterna och stärker deras närvaro på marknaden. Med fokus på e‑handel, sociala medier och e‑postmarknadsföring har AGM byggt upp en stark meritlista. En av deras främsta framgångar är samarbetet med NaturalSlim®, ett hälso- och wellnessvarumärke grundat av Manuel Suarez och hans far, Frank Suarez.



Varumärket har vuxit kraftigt och har över 10 miljoner följare i sociala medier, mycket tack vare AGMs expertis. För att utöka NaturalSlims räckvidd bortom den etablerade latinamerikanska målgruppen vände sig AGM till HeyGens AI-videoteknik för att lösa lokaliseringsutmaningar, effektivisera arbetsflöden och stärka kundkampanjer.

Att övervinna utmaningar med lokalisering

Att utöka NaturalSlims räckvidd till europeiska och engelskspråkiga marknader innebar en särskild utmaning. Frank Suarez, ansiktet utåt för NaturalSlim, var känd för sina utbildande videor om hälsa och ämnesomsättning. Dessa videor var avgörande för att bygga förtroende hos publiken, men var till största delen på spanska.

”Att höra det direkt från personen själv – det är något annat. Det är där förtroendet byggs upp, där man lär känna och börja gilla personen”, säger Jimmy Stearns, Senior Creative Director på AGM.

Traditionella översättningsmetoder, som textöverlägg, saknade den äkthet som krävs för att engagera nya målgrupper på ett effektivt sätt. Verktyg som Google Translate och ChatGPT visade sig vara inkonsekventa och krävde omfattande korrekturläsning, vilket saktade ner produktionen. ”Det tog oss tre dagar att få ut en åtta minuter lång video,” sa Jimmy.

Möjliggör sömlös översättning och engagemang

AGM tog i bruk HeyGens AI-drivna videotjänst för att hantera de här utmaningarna. Till en början drogs de till de innovativa avatarerna, men AGM insåg snabbt att plattformens översättningsmöjligheter var den verkliga skillnaden. Jimmy mindes: ”När jag visade den för Manuel såg han direkt potentialen och sa: ’Låt oss börja testa den.’”

HeyGen gjorde det möjligt för AGM att översätta NaturalSlims omfattande innehållsbibliotek till över 10 nya språk, inklusive ryska, portugisiska, franska och tyska. Översättningarna behöll Frank Suarez röst, ton och utseende, vilket var avgörande för att bevara äktheten i hans budskap.

”Förmågan att behålla likheten, rösten och allt – även de rörliga avatarerna – är det som särskiljer HeyGen,” sa Jimmy. ”Det gav oss möjlighet att nå en global publik med översättningstjänster som känns naturliga, inte AI-genererade.”

Utöver översättningarna använde AGM HeyGens avatarer för att skapa engagerande innehåll för sociala medier. Dessa ”thumb-stoppers”, som Jimmy kallade dem, fångade tittarnas uppmärksamhet och ökade engagemanget. Den här kombinationen av översättning och uppmärksamhetsväckande visuellt innehåll hjälpte AGM att introducera NaturalSlim och andra kunder på nya globala marknader, samtidigt som deras unika varumärkesidentiteter bevarades.

Utöka NaturalSlims räckvidd

HeyGens verktyg förbättrade AGMs arbetsflödeseffektivitet och kundresultat avsevärt. De naturligt klingande översättningarna tog bort behovet av omfattande korrekturläsning och beroende av externa översättare, vilket gjorde att AGM kunde skapa och publicera innehåll snabbare och kortade ner videoproduktionstiden från tre dagar till bara några timmar.

Resultaten var genomgripande. NaturalSlim lyckades utöka sin räckvidd till europeiska marknader och nå ut till miljontals potentiella kunder. Det lokalanpassade innehållet gick hem hos målgrupperna, byggde förtroende och ökade engagemanget. ”The branding is just insane”, sa Jimmy och reflekterade över effekten av att nå nya målgrupper med Frank Suarez utbildningsvideor. Den förbättrade skalbarheten i HeyGens verktyg gjorde det också möjligt för AGM att återanvända innehåll på flera språk utan att öka resursåtgången.

Partnerskapet mellan AGM och HeyGen visar vilken kraft AI har i global marknadsföring. Genom att använda HeyGens översättnings- och avatarverktyg kunde AGM lösa stora lokaliseringsutmaningar, utöka sina kunders räckvidd och effektivisera sina arbetsflöden. När AGM fortsätter att utveckla nya arbetssätt och utforska fler användningsområden för HeyGens teknik är byrån väl positionerad att sätta nya standarder inom digital marknadsföring och hjälpa sina kunder att lyckas i en sammanlänkad värld.