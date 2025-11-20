Skapa AI-videor för sociala medier
Förvandla idéer till engagerande videor för sociala medier på några minuter. Ingen filmning, inga redigeringskunskaper behövs. Skapa professionellt innehåll för Instagram, TikTok, LinkedIn och YouTube med AI-avatarer som talar över 175 språk. Publicera mer, stressa mindre.
- Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Marknadsföringsproblemet
Se hur marknadsföringsteam som ditt skalar innehållsskapandet och driver tillväxt med en innovativ text till AI-videoplattform.
Det eviga ekorrhjulet med innehåll till sociala medier
Att skala upp innebär att anställa fler kreatörer eller byråer, med kostnader som snabbt skenar. Flerspråkigt innehåll för globala målgrupper? Det kräver separata inspelningar eller dyr dubbning. Ditt team vet att video ger 10x mer engagemang än statiska inlägg, men produktionsflaskhalsen gör att du fastnar med att posta grafik och hoppas på det bästa.
HeyGen-lösningen
HeyGen's skapare för sociala videor gör manus till innehåll som fångar uppmärksamheten på några minuter. Skriv vad du vill säga, välj en AI-avatar som matchar ditt varumärke och skapa plattformsredo video. Ingen kamera, studio eller redigering behövs. Behöver du samma budskap för Instagram Reels, TikTok, LinkedIn och YouTube Shorts? Skapa det en gång och exportera automatiskt till alla format.
Lanserar du på nya marknader? Översätt ditt mest effektiva innehåll till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Din avatar talar flytande spanska, mandarin, tyska och arabiska utan nyinspelning. Uppdatera ditt budskap när trender skiftar, produkter ändras eller kampanjer byter inriktning. Det som tidigare tog ditt team två veckor tar nu tio minuter.
Allt sociala medieteam behöver för att skapa i stor skala
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för text till AI-video.
Snabb videoproduktion
Gå från brief till färdig video på några minuter i stället för veckor. Inga studiebokningar, ingen talangplanering, inga köer i efterbearbetningen. Ditt marknadsföringsteam styr hela arbetsflödet – från idé till export – utan externa beroenden.
• Skapa videor på några minuter
• Ingen Studio eller utrustning behövs
• Full kreativ kontroll internt
AI-avatarpresentatörer
Din varumärkesröst, levererad konsekvent i varje video. Välj bland över 120 olika AI-avatarer – professionella, avslappnade, energiska eller auktoritativa stilar som matchar ditt varumärkes personlighet. Inga fler krångliga scheman med talanger, förhandlingar om användningsrättigheter eller oro för presentatörer som slutar. Din avatar är alltid tillgänglig, alltid varumärkesanpassad och alltid redo att spela in.
• 120+ olika avatarer i olika åldrar, stilar och etniciteter
• Skapa egna avatarer från foton för en enhetlig varumärkesprofil
• Flera avatarer för olika innehållstyper eller målgrupper
Röstkloning och översättning
Nå globala målgrupper utan att anlita flerspråkiga kreatörer. Skapa din video på engelska och översätt den sedan till spanska, portugisiska, hindi, japanska eller något av över 175 språk med röstkloning som låter naturlig, inte dubbad. Lip-sync-teknik matchar munrörelser med det översatta ljudet, så att din avatar pratar naturligt på varje språk. En video, obegränsade marknader.
Dessa flerspråkiga möjligheter sträcker sig bortom marknadsföring i sociala medier. Organisationer använder också HeyGens översättningsteknik för flerspråkiga utbildningsvideor, vilket gör det möjligt för globala företag att utbilda medarbetare på deras modersmål samtidigt som de behåller en konsekvent varumärkeskommunikation världen över.
• 175+ språk med naturlig röstsyntes
• Röstkloning bevarar varumärkets röst på alla språk
• Läppsynk för autentisk leverans på varje marknad
Skapa video från manus
Ingen erfarenhet av videoredigering? Inga problem. Skriv ditt manus eller dina pratpunkter så sköter HeyGen resten. AI:n anpassar automatiskt tempot, lägger in passande pauser och tajmar ditt budskap perfekt. För långt för Instagram? Plattformens optimering föreslår ändringar. Behöver du en hook de första 3 sekunderna? Inbyggda mallar visar vad som fungerar.
• AI-driven manus-timing och tempo
• Plattformsanpassade manusrekommendationer
• Kontroll av röstbetoning och känsla
Integration med varumärkessats
Säkra din visuella identitet i varje social video. Ladda upp din logotyp, dina profilfärger, typsnitt och godkända grafiska element en gång. Sedan behåller varje video automatiskt samma uttryck. Brand Glossary ser till att produktnamn, företagsbegrepp och viktiga fraser uttalas rätt varje gång. Din praktikants första video ser lika proffsig ut som din creative directors.
• Centraliserade varumärkesresurser för hela teamet
• Automatisk tillämpning av logotyp och färger
• Uttalskontroll för varumärkesord
Skapa videor i bulk
Lansera en kampanj för 50 produkter? Skapa 50 videor. Lägg in dina manus i HeyGens batch-processor och skapa en hel innehållskalender i en enda session. Olika avatarer, olika bakgrunder, samma professionella kvalitet utan att lägga 50 dagar på produktion. Skala upp ditt innehåll så att det matchar dina ambitioner, inte storleken på ditt team.
• Skapa flera videor från CSV eller batchuppladdning
• Kombinera avatarer, bakgrunder och stilar
• Exportera hela kampanjer klara för schemaläggning
Från brief till publicerad video i 3 steg
Skriv ditt manus
Skriv vad du vill säga, eller låt AI generera innehåll utifrån din produktbrief, bloggpost eller kampanjmål. Ingen teleprompter. Inget manus att memorera. Bara budskapet du vill att din målgrupp ska höra. HeyGens skriptoptimering föreslår ändringar för bättre engagemang baserat på plattformarnas bästa praxis.
Välj din stil
Välj en AI-avatar som passar ditt innehåll. Professionell för thought leadership, energisk för produktlanseringar, vänlig för varumärkesberättande. Välj en bakgrund (studio, kontor, utomhus eller anpassad) och lägg till din logotyp. Förhandsgranska i realtid för att se exakt hur din video kommer att se ut innan du skapar den.
Skapa och publicera
Klicka på skapa. På 2–5 minuter har du en färdig video som är optimerad för alla plattformar du behöver. Ladda ner för Instagram Reels, TikTok, LinkedIn, YouTube Shorts och Facebook – allt från samma källa. Schemalägg i ditt verktyg för sociala medier eller publicera direkt. Din innehållskalender blev just mycket enklare att fylla.
Byggd för alla marknadsföringsbehov
Videor för produktlansering
Publicera lanseringsinnehåll dag ett, inte dag trettio. Produktvideor som förklarar funktioner, visar värde och driver användning – skapade på timmar, inte veckor. Uppdatera direkt när funktioner ändras.
Användningsområde: Skapa produktlanseringsvideor för webbsida, e-post och sociala medier samtidigt på lanseringsdagen.
Innehåll för sociala medier
Mata algoritmen utan att köra slut på teamet. Dagligt innehåll för sociala medier på TikTok, Instagram, LinkedIn och YouTube – jämn kvalitet på en bråkdel av produktionstiden.
Användningsområde: producera en veckas sociala videor under en enda eftermiddagssession.
Annonsmaterial
Testa fler koncept och hitta vinnarna snabbare. Skapa annonsvarianter för A/B-testning utan separata inspelningar för varje kreativ. Olika hooks, olika avatarer, olika vinklar – allt i ett och samma arbetsflöde.
Användningsfall: Skapa 10 annonsvarianter för kreativ testning på samma tid som det tar att producera en traditionell spot.
Verifierat resultat: Attention Grabbing Media minskade produktionstiden från 3 dagar till några timmar samtidigt som de expanderade till över 10 nya språk.
Kundberättelser
Social proof i stor skala. Skapa innehåll i stil med kundberättelser som bygger förtroende utan att du behöver samordna kunders scheman och filminspelningar.
Användningsområde: Skapa kundberättelsevideor som lyfter fram användningsfall och resultat i olika branscher.
Förklarande innehåll och guider
Hjälp kunder att förstå din produkt med instruktionsvideor och förklarande videor. Uppdatera direkt när din produkt ändras – inga nya inspelningar behövs.
Användningsområde: Bygg upp ett bibliotek med funktionsförklaringar som alltid är uppdaterade vid varje produktändring.
Globala marknadsföringskampanjer
Samma kampanj på alla marknader. Anpassa materialet för internationella målgrupper utan separata produktionsbudgetar för varje region.
Användningsområde: lansera produktkampanjer i 12 marknader samtidigt med videomaterial på lokalt språk.
Verifierat resultat: Vision Creative Labs hjälpte kunder att gå från 1–2 videor per år till 50–60 per dag med HeyGen.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, du) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa plattformen för bild till video på marknaden.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är AI-videor för sociala medier?
AI-videor för sociala medier använder artificiell intelligens för att skapa videoinnehåll med AI-avatarer (digitala presentatörer) och syntetiska röster. I stället för att filma med kameror, utrustning och skådespelare skriver du ett manus och AI skapar en färdig video där en presentatör levererar ditt budskap. HeyGens skapare av sociala videor producerar innehåll som är optimerat för Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube och andra plattformar, klart att publicera utan redigering.
Kan jag skapa videor för Instagram, TikTok och LinkedIn med ett och samma verktyg?
Ja, det är precis det här HeyGen är gjort för. Skapa din video en gång och exportera den sedan i flera format samtidigt: vertikal 9:16 för Instagram Reels och TikTok, kvadratisk 1:1 för Instagram-flödet, horisontell 16:9 för YouTube och LinkedIn. Varje export är optimerad efter plattformens specifikationer, inklusive rätt dimensioner, filstorlek och stil på textning. Ingen manuell omformatering eller storleksändring behövs.
Hur lång tid tar det att skapa en video för sociala medier?
De flesta sociala videor skapas på 2–5 minuter, beroende på längd och komplexitet. En Instagram Reel på 60 sekunder tar vanligtvis 2–3 minuter att generera. Att skriva ditt manus kan ta 5–10 minuter. Från idé till färdig video redo att publiceras: under 15 minuter totalt. Jämför det med traditionell videoproduktion (dagar eller veckor) eller till och med egen redigering (1–2 timmar per video).
Kan jag skapa videor på flera språk för globala målgrupper?
Ja. HeyGen stöder över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Skapa din video på ditt primära språk (engelska, spanska osv.) och klicka sedan på översätt för att generera versioner på franska, tyska, japanska, arabiska, hindi, portugisiska och över 170 andra språk.Röstkloningsäkerställer att varje språk låter naturligt, inte robotaktigt. Läppsynk matchar munrörelserna med det översatta ljudet, så att din avatar talar autentiskt på varje språk.
Kan jag anpassa AI-avatarerna så att de matchar mitt varumärke?
Ja. Välj bland över 120 befintliga, varierade avatarer, eller skapa en egen avatar från foton som matchar ditt varumärkes specifika utseende. Ladda upp bilder som visar önskad stil, etnicitet, åldersspann och kön. HeyGen skapar en unik avatar för ditt exklusiva bruk. För maximal varumärkeskonsekvens kan du klona dig själv eller en teammedlem för att skapa en digital tvilling som representerar ditt företag i allt innehåll i sociala medier.
Ser videorna AI-genererade eller fejkade ut?
HeyGens senaste avatarer har fotorealistisk kvalitet med naturliga rörelser, uttryck och läppsynk som de flesta tittare inte kan skilja från riktigt videomaterial. Många varumärken väljer dock att omfamna den tydliga AI-estetiken. Den är särpräglad, konsekvent och tydlig med att vara AI-genererad. Oavsett om du vill ha hyperrealistiska eller mer stiliserade avatarer finns båda alternativen tillgängliga – och båda fungerar bra på sociala plattformar.
Hur fungerar textning och undertexter?
Automatiska undertexter skapas direkt när du gör din video. Undertexterna synkas perfekt med ljudet, har korrekt interpunktion och lyfter fram nyckelord för extra tydlighet. Du kan anpassa utseendet på undertexterna – typsnitt, storlek, färg, position och animation – så att de följer plattformens rekommendationer eller dina varumärkesriktlinjer. Undertexter finns tillgängliga på alla 175+ språk som stöds för översatta videor.
Hur snabbt kan jag skapa marknadsföringsvideor?
HeyGen stödjer videor i olika längder för att passa din utbildningsdesign. De flesta compliance-moduler fungerar bra i intervallet 3–10 minuter för mikrolärande, men du kan skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du överväga att dela upp innehållet i kapitel eller moduler för bättre engagemang och uppföljning.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av marknadsföringsvideo kräver samordning av talanger, bokning av studio, inspelningsdagar och efterbearbetning – ofta 2–4 veckor och $5,000–$20,000+ per färdig video. HeyGen skapar jämförbar kvalitet på några minuter till en bråkdel av kostnaden. När kampanjer ändras eller innehåll behöver uppdateras, genererar du om i stället för att spela in på nytt. Marknadsföringsteam rapporterar 3x snabbare innehållsskapande och avsevärt lägre produktionskostnader.
Kan flera teammedlemmar samarbeta kring videor för sociala medier?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där ditt sociala mediateam, designers och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända avatarer, varumärkeselement, manus och mallar är tillgängliga för alla. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter, granska innehåll innan publicering och spåra vilken teammedlem som skapat vilka videor.
Kan jag använda HeyGen för utbildningsvideor för anställda?
Ja. Även om HeyGen är mycket bra på att skapa socialt innehåll som fångar uppmärksamheten, använder många organisationer också plattformen för interna utbildningsvideor. Samma AI-avatarer, flerspråkiga funktioner och snabba skapandeprocess fungerar både för extern marknadsföring och interna L&D-behov.
Kan jag lägga till musik, ljudeffekter eller min egen röst?
Ja på alla tre. HeyGen innehåller ett bibliotek med licensierade bakgrundsmusikspår för kommersiell användning i videor för sociala medier. Du kan också ladda upp egna ljudfiler, inklusive varumärkesanpassade musikbäddar, ljudeffekter eller röstinspelningar. Vissa användare skapar hybrida videor: AI-avatar för den visuella presentationen, men sin egen röstinspelning för ljudet. Eller använd AI för huvudmaterialet och lägg på din egen musik för att behålla varumärkeskänslan.
