UGC-videorannonser som konverterar utan att du behöver anlita kreatörer
Skapa autentiska UGC-videoads med AI-avatarer som ser ut och känns som riktigt kreatörsinnehåll. Skala upp ditt annonsmaterial för TikTok, Instagram och Meta utan att behöva hantera kreatörer, förhandla priser eller vänta på leveranser.
- Inget kreditkort behövs
- Uppdatera innehåll direkt när produkter ändras
Se hur marknadsföringsteam som ditt skalar innehållsskapandet och driver tillväxt med en innovativ text till AI-videoplattform.
Utmaningen med marknadsföringsinnehåll
Dina bäst presterande annonser är UGC-liknande videor som konverterar 3–5× bättre än putsade varumärkesannonser, men att skala upp dem är långsamt och dyrt. Att hantera flera kreatörer, förhandla om användningsrättigheter, vänta på leveranser och betala 200–500 USD per video blir snabbt kostsamt. Kreatörer missar deadlines, kvaliteten varierar och användningsrättigheter löper ut, samtidigt som du fortfarande behöver dussintals annonsvarianter för att hitta vad som fungerar. Att testa nya vinklar tar veckor av briefar och ändringsrundor, vilket sänker din förmåga att konkurrera. Din kreativa testtakt hänger inte med dina tillväxtmål.
Lösningen från HeyGen
HeyGen's AI-annonsgenerator skapar autentiska UGC-videoads utan att du behöver anlita kreatörer. Välj bland många olika AI-avatarer som levererar innehåll i creator-stil och ser naturliga ut på TikTok och Instagram. Skriv bara ditt manus, välj en presentatör och skapa annonser på några minuter – utan kreatörshantering, förhandling om användningsrättigheter eller väntetid. Behöver du 50 annonsvarianter för att testa olika hooks, vinklar och CTA:er? Skapa dem i en och samma session och testa demos, testimonials, unboxing och tutorials med samma presentatör. Det som skulle kosta 25 000 $ i kreatörsarvoden kan skapas på en enda eftermiddag.
Avatar-presentatörer talar över 175 språk med naturligt framförande och läppsynk. Lansera samma UGC-annons globalt med hjälp av lokaliserade videokampanjer utan att anlita lokala kreatörer eller öka budgetarna.
Allt marknadsteam behöver för att skapa i stor skala
Obegränsad kreativ testning
Skapa oändligt många annonsvarianter som testar olika hooks, pain points, fördelar och uppmaningar till handling. A/B-testa 10, 20 eller 50 versioner för att hitta din vinnande kombination. Inga extra skaparkostnader per variant. Skala upp takten i ditt kreativa testande så att den matchar din annonsbudget.
Autentisk kreatörsestetik
AI-avatarer ger den avslappnade, autentiska stil som får UGC-annonser att fungera. Mobilfilmad känsla. Rakt-in-i-kameran-leverans. Naturligt sätt att tala. Organisk känsla som inte triggar annonströtthet. Dina annonser smälter in i flödena som inhemskt innehåll.
Omedelbar leverans
Skapa annonsmaterial på några minuter i stället för dagar. På morgonens strategimöte hittar du en ny vinkel. På eftermiddagen testar du den i marknaden. Reagera på trender, konkurrenters drag och marknadsförändringar i samma tempo som din performance marketing.
Full kreativ kontroll
Din vision, genomförd perfekt. Ingen kreatörstolkning. Inget ”tyvärr, det där är inte min stil”. Skriv exakt vad du vill ska sägas, och hur du vill att det ska sägas. Iterera direkt baserat på resultatdata.
Konsekvent kvalitet
Varje video håller professionell kvalitet. Ingen dålig belysning, svagt ljud eller presentation som inte följer din profil. Samma avatar, samma miljö, samma leverans – skala upp innehållet utan kvalitetsvariation.
Inga problem med användningsrättigheter
Skapa en gång, använd för alltid. Inga avtal som löper ut. Inga omförhandlingar för förlängd användning. Inga territoriella begränsningar. Kör annonser globalt, utan tidsbegränsning, på alla plattformar utan extra avgifter.
Från brief till publicerad video i 3 steg
Skriv din hook
Skriv ditt manus för annonsen. Börja med en krok som stoppar scrollandet. Ta upp en utmaning. Presentera lösningen. Ha med en tydlig CTA. Eller använd AI-manusgenerator tränad på högpresterande UGC-annonsformat. Skapa flera manusvarianter för testning.
Välj din skaparestil
Välj en AI-avatar som matchar din målgrupp. Unga, energiska presentatörer för Gen Z-produkter. Relaterbara, vardagliga personer för massmarknaden. Sofistikerade avatarer för premiumvarumärken. Förhandsgranska flera presentatörer med ditt manus för att hitta rätt matchning.
Välj miljö. Sovrum för en autentisk känsla. Kök för livsstilsprodukter. Gym för fitnessvarumärken. Kontor för B2B. Utomhus för äventyrsprodukter. Eller använd en anpassad bakgrund.
Skapa och distribuera
Klicka på skapa. På 2–3 minuter får du färdiga UGC-videoads i vertikalt 9:16-format för TikTok och Instagram samt kvadratiskt 1:1-format för flödesplaceringar. Ladda upp direkt till Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager eller ladda ner för andra plattformar.
Skapa 10 varianter som testar olika hooks. Ytterligare 10 som testar olika CTA:er. Ytterligare 10 med olika betoning på fördelar. Starta omfattande kreativ testning på under en timme
Byggt för alla marknadsföringsbehov
Produktannonser för e-handel
Skapa UGC-annonser i stil med produktrecensioner. En avatar packar upp produkten, lyfter fram funktioner och delar sina erfarenheter. Visa produkten i användning. Bemöt vanliga invändningar. Driv klick till produktsidor med ett autentiskt format som liknar kundomdömen.
Direktresponskampanjer
Skapa UGC-annonser med problem–lösning. Avataren lyfter en specifik utmaning som din målgrupp upplever, presenterar din produkt som lösningen och visar tydliga resultat. En stark CTA driver omedelbar handling.
Social proof – kundomdömen
Skala upp social proof med videotestimonialannonser utan att jaga kunder efter inspelningar. Leverera omdömen, resultat och framgångshistorier i UGC-format som konverterar bra.
Produktdemonstrationer
Handledningsliknande UGC som visar hur produkter fungerar. En avatar går igenom funktioner, demonstrerar användningsområden och förklarar fördelar. Ett utbildande format som minskar tvekan inför köp.
Jämförelser och alternativ
”Jag bytte från [competitor] till [your product]”-annonser. Avataren förklarar varför de bytte, vad som är bättre och vilka resultat de har uppnått. Konkurrenspositionering i autentiskt UGC-format.
Säsongsbetonat och kampanjer
Skapa aktuella UGC-annonser för kampanjer, helger och tidsbegränsade erbjudanden. Black Friday-brådska. Presentguider inför högtider. Sommarens produktlanseringar. Ta fram säsongsanpassat material snabbt utan problem med att hitta tillgängliga kreatörer.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är UGC-videoreklam?
UGC-videoannonser är annonser i stil med användargenererat innehåll som efterliknar organiska inlägg i sociala medier. De visar riktiga personer (eller realistiska avatarer) som delar genuina upplevelser, recensioner eller demonstrationer. UGC-annonser presterar bättre än traditionella, putsade annonser eftersom de upplevs som naturliga på sociala plattformar, inte triggar annonströtthet och drar nytta av social bevisföring.
HeyGens AI-annonsverktyg skapar UGC-liknande videor med AI-avatarer som ger en autentisk, kreatörslik presentation utan att du behöver anlita riktiga kreatörer.
Hur skapar jag marknadsföringsvideor utan ett produktionsteam?
AI-genererade UGC-annonser presterar ofta lika bra som eller bättre än innehåll skapat av kreatörer tack vare snabbare iteration, jämn kvalitet och obegränsad testning. Många varumärken använder AI-UGC för snabba tester och skalning och använder sedan kreatörsinnehåll för hjältekampanjer eller produktlanseringsvideoer.
Fungerar UGC-annonser för min bransch?
UGC-videorannonser fungerar bra i många branscher: e-handel, DTC, SaaS, mobilappar, kosttillskott, skönhet, mode, träning, mat och dryck, finansiella tjänster och B2C-tjänster. Alla varumärken som riktar sig till konsumenter på sociala plattformar tjänar på autentiskt innehåll i creator-stil.
B2B-varumärken använder en anpassad UGC-metod med professionella presentatörer i affärssammanhang. Samma autentiska framförande, men i en annan miljö och ton.
Vad kännetecknar en högpresterande UGC-annons?
Vinnande UGC-annonser innehåller: en stark krok under de första 3 sekunderna, tydlig problembeskrivning, en person som målgruppen kan relatera till, autentisk presentationsstil, visuell produktdemonstration, inslag av socialt bevis, tydlig uppmaning till handling (CTA), mobilanpassat vertikalt format och textning för tittande utan ljud.
HeyGens AI-manusgenerator innehåller de här delarna. Eller skriv egna manus med hjälp av beprövade ramverk
Kan jag skapa UGC-innehåll med HeyGen?
Skapa din utbildningsvideo för regelefterlevnad en gång på ditt huvudspråk. Använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av de över 175 språk som stöds. Översättningen inkluderar röstkloning (så att din presentatör låter naturlig på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna matchar det översatta ljudet). Din spanska version låter som naturlig spanska, inte som dubbad engelska.
Kan jag testa flera annonsvarianter snabbt?
Ja, det här är HeyGens främsta styrka. Skapa 20, 50, 100+ varianter där du testar olika variabler: hooks (första 3 sekunderna), vilka problem du tar upp, vilka fördelar du lyfter fram, produktvinklar, CTA:er, presentatörsstilar och bakgrunder.
Hur mycket kostar UGC-annonser med HeyGen jämfört med att anlita kreatörer?
Skaparkostnader: 200–500 USD per video. Att testa 50 varianter kostar 10 000–25 000 USD. HeyGen: Fast månadsabonnemang. Obegränsat antal videor. 50 varianter kostar lika mycket som 5 varianter: din abonnemangsavgift.
ROI-tidslinje: De flesta performance marketers tjänar in abonnemangskostnaden under de första 10–20 AI-genererade videorna. Allt därefter är ren marginalförbättring.
Vilka videospecifikationer och format erbjuder HeyGen?
HeyGen exporterar UGC-annonser i format för alla större plattformar:
- Vertikal 9:16 (1080x1920) för TikTok, Instagram Reels, Stories
- Kvadratisk 1:1 (1080x1080) för Instagram-flöde, Facebook-flöde
- Horisontell 16:9 (1920x1080) för YouTube och liggande placeringar
- Anpassade dimensioner för specifika placeringar
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av marknadsföringsvideo kräver samordning av talanger, bokning av studio, inspelningsdagar och efterbearbetning – ofta 2–4 veckor och $5,000–$20,000+ per färdig video. HeyGen skapar jämförbar kvalitet på några minuter till en bråkdel av kostnaden. När kampanjer ändras eller innehåll behöver uppdateras, genererar du om i stället för att spela in på nytt. Marknadsföringsteam rapporterar upp till 3x snabbare innehållsskapande och avsevärt lägre produktionskostnader.
Kan jag översätta UGC-annonser för internationella kampanjer?
Ja. Skapa en UGC-annons på ditt primära språk, översätt till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Samma avatar talar flytande spanska, franska, tyska, japanska och mandarin med naturligt uttal.
Lansera internationella kampanjer utan att anlita lokala kreatörer. En enda annonsproduktion blir till obegränsat många marknadsversioner. Vanligt arbetssätt: skapa 5–10 grundkoncept för annonser på engelska, översätt varje koncept till 5–10 målspråk och lansera med 50–100 marknadsspecifika varianter.
