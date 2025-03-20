Hur Publicis Groupe använde HeyGen för att anpassa 100 000 tackmeddelanden

BRANSCH:Enterprise
AVDELNING:Lokalisering
PLATS:🌍 Paris, Frankrike
Publicis Groupe grundades 1926 och är nu världens näst största kommunikationskoncern och en ledare inom marknadsföring, kommunikation och digital affärstransformation. Varje år anstränger sig ledningsgruppen lite extra och skapar en festlig tackvideo till medarbetarna.

För Publicis Groupe var 2023 ett år fyllt av nyheter. De hade rekordstarka finanser och var den bäst presterande byråaktien, med en kursuppgång på 41 %. Det var också året för AI-revolutionen, där AI blev ett mycket kraftfullt verktyg när det styrs av mänsklig kreativitet. Så det var naturligt att de använde AI för att skapa sina bästa tackhälsningar någonsin.

Med HeyGens Avatar Video, OpenAI, Azure, ElevenLabs och andra verktyg skapade Publicis Groupe en digital avatar av sin vd, Arthur Sadoun, och skickade 100 000 personliga tackvideor till alla medarbetare. Varje video var anpassad för att lyfta fram deras intressen och passioner. Projektet förändrade för alltid hur Publicis Groupe ser på AI:s roll i kreativitet. Det handlade inte om teknik. Det handlade om att få varje person att känna sig sedd.

