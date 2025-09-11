Vision Creative Labs är en global ledare inom skapandet av avatarvideor och gör det möjligt för finansbolag att kommunicera i stor skala med video, få högre engagemang och öka avkastningen. Roger Hirst, medgrundare, såg ett grundläggande problem inom finansiell kommunikation: en klyfta mellan videoskapare och finansbranschen. ”Finansproffs vill ha video, men vet ofta inte hur de ska skapa den. Samtidigt förstår kreatörer ofta inte finans”, säger Roger.

Med fokus på att producera engagerande innehåll i stor skala för finansiella och decentraliserade finansbolag kombinerade Roger och hans medgrundare Damien Horner expertis inom marknadsförståelse och kreativ vision. Tillsammans satte de sig för att höja nivån på finansiellt videoskapande och förvandla torra, datatunga ämnen till berättelser som engagerar både yrkesverksamma och vardagliga tittare.

Men att skapa det innehållet i stor skala var en utmaning. Kunderna behövde hundratals, ibland tusentals videor per år, ofta personaliserade eller lokalanpassade, och de ville ha dem snabbt. HeyGen förändrade spelplanen.

Skala upp utan att tumma på kvaliteten

Innan HeyGen stod Vision Creative Labs inför en grundläggande flaskhals: deras kunder ville ha mer videoinnehåll, men de höga produktionskostnaderna gjorde det omöjligt. Många tvingades begränsa sin produktion till bara en eller två videor per år och kunde inte skala upp sin kommunikation utan att spräcka budgeten. ”Det fina med AI är möjligheten att skala upp videoproduktionen”, sa Roger.

HeyGen öppnade upp en helt ny nivå av flexibilitet för Vision Creative Labs och gjorde det möjligt för dem att omvandla kundmaterial som forskningsrapporter, PDF:er och till och med interna mejl till engagerande videoinnehåll. Det verkliga genombrottet var hur enkelt och effektivt detta kunde göras. Kunderna kunde själva bli rösten för sina produkter och leverera autentiska, välproducerade videor utan de traditionella tids- eller kostnadsbörderna. ”Före HeyGen var det helt enkelt inte möjligt utan enorma produktionsteam och kostnader”, sa Roger.

HeyGens enkelhet och snabbhet blev en säljpunkt. Med minimal ansträngning kunde Vision Creative Labs nu producera dussintals högkvalitativa videor per dag från en enda inspelning. Denna skalbarhet gjorde video till ett genomförbart, vardagligt kommunikationsverktyg för kunder som tidigare hade sett det som alltför resurskrävande.

Ett särskilt minnesvärt ögonblick var när Roger använde HeyGen för att skapa en digital tvilling av sig själv. ”Vi hade en serie som hette ’The Man from Macro’, och jag insåg att jag kunde fortsätta göra de här avsnitten var som helst – på en strand, med en tequila i handen. Det var det magiska ögonblicket.”

HeyGens översättningsfunktioner öppnade nya globala möjligheter. För första gången kunde Vision Creative Labs ta ett enda videomanus och effektivt leverera det i flera regioner. Det gjorde att kunderna kunde maximera räckvidden för sin research och sina insikter utan att behöva spela in på nytt eller översätta manuellt.

Frigör kostnader, effektivitet och kreativ energi

Sedan de började använda HeyGen har Vision Creative Labs kraftigt ökat sin produktion utan att göra avkall på kvalitet eller kontroll.

Innehåll i stor skala : Gjorde det möjligt för kunder att gå från att producera 1–2 videor per år till 50–60 per dag med hjälp av avatarer och manusbaserat innehåll.

: Gjorde det möjligt för kunder att gå från att producera 1–2 videor per år till 50–60 per dag med hjälp av avatarer och manusbaserat innehåll. Flerspråkig räckvidd : Utnyttjade HeyGens översättning för att nå globala målgrupper från en och samma källa.

: Utnyttjade HeyGens översättning för att nå globala målgrupper från en och samma källa. Kreativ effektivitet: Frigjorde tid för strategiskt berättande genom att ta bort logistiska produktionshinder.

Reaktionen från kunder och kollegor har varit överväldigande positiv. ”Jag visade vänner en video och sa: ’Det där är min avatar.’ De blev chockade. ’Spelade du inte in den där?’ Och det var då de insåg hur stora möjligheterna är.”

Framför allt frigjorde plattformen kreativ energi. När produktionshindren försvann kunde Roger helt fokusera på att skapa engagerande marknadsberättelser från vilken plats som helst. Det som tidigare krävde en fullskalig studio kunde nu genomföras från en bil, en strand eller var som helst i världen, med en kreativ frihet som saknar motstycke.

Hans råd till nybörjare? ”Testa allt. Börja med en enkel bild på dig själv, använd översättningsfunktionen och visa den för vänner. Reaktionen är alltid densamma: ’Är det verkligen du?’”

HeyGen gör det möjligt för Vision Creative Labs att skala smart, betjäna kunder globalt och behålla berättandet i centrum för varje finansiellt budskap.