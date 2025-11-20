Lokalanpassade videokampanjer som träffar rätt på varje marknad
Lansera flerspråkiga videokampanjer på globala marknader utan lokala produktionsteam eller översättningsförseningar. En videoproduktion blir till över 175 lokala versioner med naturligt klingande röstkloning och läppsynk. Skala upp internationell marknadsföring utan att skala upp budgeten.
Marknadsföringsproblemet
Se hur marknadsföringsteam som ditt skalar innehållsskapandet och driver tillväxt med en innovativ text till AI-video-plattform.
Den globala marknadsföringsflaskhalsen
Din produkt säljs i 15 länder men marknadsföringskampanjerna lanseras bara på engelska. Internationella marknader får generiskt innehåll med undertexter – om de har tur. Du vet att innehåll på modersmålet presterar bättre, men att skapa lokala videokampanjer innebär separat produktion för varje marknad. Traditionell videolokalisering kostar 3 000–8 000 USD per språk. En kampanj i 10 marknader kostar 30 000–80 000 USD innan medieköp. Regionala team väntar i månader på att huvudkontoret ska ta fram innehåll, och sedan ytterligare veckor på översättning. När din spanska kampanj lanseras är din engelska kampanj redan föråldrad. Dubbning låter robotlik. Undertexter kräver att ljudet är på. Dina internationella kampanjer presterar sämre inte för att budskapet är fel, utan för att leveransen känns främmande.
Lösningen från HeyGen
HeyGen förvandlar en videokampanj till obegränsat med lokala versioner med naturtrogen röstkloning och läppsynk. Skapa din kampanj en gång på ditt primära språk. Med ett klick översätter du till spanska, franska, tyska, japanska, mandarin, arabiska och över 170 andra språk. Din avatar talar flytande, naturligt språk på varje marknad – inte stel dubbning. Röstkloning fångar din presentatörs ton och sätt att tala på alla språk. Läppsynk matchar munrörelser med det översatta ljudet. Anpassa per marknad: regional prissättning, lokal valuta, marknadsspecifika erbjudanden. Lansera alla marknader samtidigt. Inga stegvisa utrullningar. Uppdateringar rullas ut direkt på alla marknader.
Översättning till över 175 språk
Förvandla videokampanjer till versioner på lokalt språk för alla globala marknader. Spanska, franska, tyska, portugisiska, japanska, mandarin, koreanska, arabiska, hindi och över 165 andra språk. Naturlig röstkloning, inte robotlik text-till-tal. Din kampanj låter professionellt producerad för varje marknad. Regionala dialektalternativ säkerställer att innehållet passar marknaden: latinamerikansk spanska för Mexiko, europeisk spanska för Spanien.
175+ språk och regionala dialekter
Naturlig röstsyntes per språk
Känslor och betoning bevaras
Val av regional accent
Röstkloning med kulturell autenticitet
Röstkloning bevarar din presentatörs röstkaraktär över olika språk. Samma ton, samma energi, samma varumärkespersonlighet, naturligt anpassad till varje språk. Den spanska versionen fångar uttrycksfullheten. Den japanska versionen respekterar affärsformalitet. Den franska versionen behåller sin sofistikation. Varje lokalisering känns kulturellt autentisk, inte uppenbart översatt.
Röstkloning på alla språk
Behåll presentatörens personlighet globalt
Kulturell anpassning av framförande
Äkta lokal känsla på varje marknad
Läppsynk-teknik
Avancerad läppsynk matchar avatarens munrörelser med det översatta ljudet på alla språk. Spanska ord matchar spanska munrörelser. Japanska fraser matchar japansk artikulation. Tittarna upplever naturligt tal, inte uppenbara fel i dubbningen. Avgörande för tittarnas förtroende och en professionell presentation globalt.
Läppsynk på över 175 språk
Naturliga munrörelser för varje språk
Eliminerar dubbningseffekt
Professionell presentation globalt
Regional anpassning
Lokalisering handlar om mer än översättning. Anpassa innehållet per marknad: regional prissättning, lokal valuta, marknadsspecifika erbjudanden, regionala kontor, lokala partnerskap och regelefterlevnad. Din amerikanska kampanj visar priser i dollar och kontoret i New York. Den spanska kampanjen visar priser i euro och kontoret i Madrid. Varje marknad får relevant, lokalt anpassat innehåll.
Regional prissättning och valuta
Marknadsspecifika erbjudanden
Lokal kontaktinformation
Anpassning av kulturevenemang
Samtidiga lanseringar på flera marknader
Lansera kampanjer på alla marknader samma dag. Inga stegvisa utrullningar. Global produktlansering? Alla marknader lanserar samtidigt med kampanjer på lokalt språk. Black Friday-kampanj? Alla regioner går live samtidigt. Konkurrensfördel i hastighet på varje marknad.
Globala lanseringar samma dag
Inga regionala förseningar
Alla marknader samtidigt
Globalt momentum byggs upp
Från brief till publicerad video i 3 steg
Skapa din huvudkampanj
Utveckla din videokampanj på ditt huvudspråk. Skriv ditt manus, välj AI-avatar, utforma visuella element och lägg till varumärkesmaterial. Detta blir källan för alla lokala versioner. HeyGens AI hjälper dig att strukturera budskapet för kulturell anpassning.
Anpassa till målmarknader
Välj målmarknader och språk. Spanska för Spanien och Latinamerika. Franska för Frankrike och Quebec. Tyska för DACH-regionen. Portugisiska för Brasilien. Japanska, mandarin, arabiska och valfri kombination av över 175 språk. HeyGen skapar automatiskt versioner på modersmål med röstkloning och läppsynk. Lägg till marknadsspecifika anpassningar: regional prissättning, lokala erbjudanden, kontaktinformation.
Lansera och optimera globalt
Lansera lokalanpassade kampanjer på alla marknader samtidigt. Ladda upp till sociala plattformar per region. Starta betald annonsering på lokala språk. Följ upp resultat per marknad. Optimera utifrån marknadsspecifik data. Uppdatera kampanjer globalt vid behov
Byggt för alla marknadsföringsbehov
Globala produktlanseringar
Lansera produkter samtidigt på alla internationella marknader med kampanjer på lokala språk. Inga regioner som behöver vänta i månader. Varje marknad lanserar dag ett med professionella kampanjer som känns lokala och driver global kännedom.
Användningsfall: SaaS-företag lanserar en plattformsfunktion globalt. Lokaliserar till 12 språk som täcker primära marknader. Alla marknader lanserar samtidigt. Globalt införande går 3x snabbare än vid stegvisa utrullningar.
Regional marknadsintroduktion
Gå in på nya marknader med trovärdighet med hjälp av lokaliserade kundreferensvideor som bygger förtroende genom kundberättelser på lokalt språk.
Användningsfall: E-handelsvarumärke expanderar till europeiska marknader. Lokaliserar till tyska, franska, italienska och spanska. Lanserar samtidigt i hela Europa. Europeiska intäkter når 40 % av de amerikanska intäkterna inom 6 månader.
Säsongs- och högtidskampanjer
Anpassa säsongskampanjer efter regionala helgdagar och kulturella evenemang. Black Friday för USA. Singles Day för Kina. Diwali för Indien. Varje region får kulturellt relevanta säsongskampanjer anpassade till lokala helgdagar och årstider på respektive halvklot.
Användningsfall: Modevarumärke skapar säsongskampanjer. Lokaliserar för regionala årstider, helgdagar och kulturella evenemang. Global säsongsintäkt upp 55 % med regionalt relevanta kampanjer.
Verifierat resultat: e-handelsvarumärken rapporterar 48 % högre konverteringsgrad med lokaliserat videoinnehåll jämfört med enbart engelskspråkiga sidor.
Lokalisering för e-handel och detaljhandel
Skala upp videomarknadsföring för e‑handel på internationella marknader. Produktvideor lokaliserade per region som visar lokala priser, betalningsmetoder och fraktinformation. Stärk köparnas förtroende med lokalt relevant köpinformation.
Användningsfall: Varumärke inom hemelektronik lokaliserar produktdemonstrationer till 15 språk som täcker Amazons marknadsplatser världen över. Den internationella intäkten ökar med 67 % år över år.
Betald annonsering på flera marknader
Skala upp betald social och digital annonsering internationellt med lokalanpassade videor. TikTok-, Instagram-, Facebook- och YouTube-annonser på lokala språk. Testa annonsmaterial i olika marknader. Skala upp vinnande annonser regionalt.
Användningsfall: Ett DTC-varumärke kör annonser i 10 marknader. Skapar 5 koncept och lokaliserar varje till 10 språk. Testar över marknaderna. Internationell ROAS förbättras med 40 %, CAC minskar med 35 %.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är AI-videoskapande för marknadsföring?
Lokaliserad videomarknadsföring anpassar videoinnehåll för specifika språk, regioner och kulturer. Utöver översättning handlar det om kulturella nyanser, regional anpassning, inspelning med modersmålstalare och lokal relevans. Många varumärken kombinerar lokalisering med prestationsinriktade format som UGC-videoannonser för att driva resultat i internationella betalda kampanjer.
Vad är flerspråkiga kampanjer?
Flerspråkiga kampanjer är marknadsföringsinitiativ som genomförs på flera språk samtidigt. I stället för marknadsföring enbart på engelska når flerspråkiga kampanjer olika målgrupper med innehåll på deras modersmål. HeyGen skapar flerspråkiga kampanjvideor från ett enda källinnehåll, där röstkloning säkerställer naturligt framförande på varje språk.
Hur många språk kan du lokalisera till?
HeyGen stöder över 175 språk, inklusive spanska, franska, tyska, italienska, portugisiska, mandarin, japanska, koreanska, arabiska, hindi, ryska, turkiska och mer än 165 till. Alternativ för regionala dialekter säkerställer att innehållet passar respektive marknad. Latinamerikansk spanska skiljer sig från europeisk spanska. Brasiliansk portugisiska skiljer sig från europeisk portugisiska.
Fungerar röstkloning på alla språk?
Ja. HeyGens röstkloning fungerar i alla 175+ språk som stöds. Röstkloning fångar presentatörens röstkaraktär och anpassar sig naturligt till varje målspråk. Kvaliteten är konsekvent mellan språken med ett naturligt, mänskligt tal.
Vad är läppsynk och varför är det viktigt?
Läppsynk synkroniserar avatarens munrörelser med det inspelade talet på varje språk. Bra läppsynk ger en naturlig tittarupplevelse. Dålig läppsynk signalerar dubbning av låg kvalitet och minskar trovärdigheten. HeyGens läppsynk säkerställer naturliga munrörelser som matchar ljudet på alla språk.
Kan du lansera kampanjer på alla marknader samtidigt?
Ja. HeyGen gör det möjligt att lansera globalt samtidigt på riktigt. Skapa en huvudkampanj. Anpassa den till alla målspråk samma dag. Rulla ut i alla marknader samtidigt. Produktlanseringar, säsongskampanjer och kampanjerbjudanden går alla live globalt på en gång.
Kan du anpassa kampanjer per marknad utöver bara översättning?
Ja. Regional anpassning omfattar prissättning i lokal valuta, marknadsspecifika erbjudanden, regionala kontorsplatser, omnämnanden av lokala partnerskap, efterlevnad av lokala regler, kulturell anpassning av bildmaterial och hänvisningar till regionala evenemang.
Hur snabbt kan jag skapa marknadsföringsvideor?
HeyGen stödjer videor i olika längder för att passa din utbildningsdesign. De flesta regelefterlevnadsmoduler fungerar bra i intervallet 3–10 minuter för mikrolärande, men du kan skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du överväga att dela upp innehållet i kapitel eller moduler för bättre engagemang och uppföljning.
