Globala produktlanseringar Lansera produkter samtidigt på alla internationella marknader med kampanjer på lokala språk. Inga regioner som behöver vänta i månader. Varje marknad lanserar dag ett med professionella kampanjer som känns lokala och driver global kännedom. Användningsfall: SaaS-företag lanserar en plattformsfunktion globalt. Lokaliserar till 12 språk som täcker primära marknader. Alla marknader lanserar samtidigt. Globalt införande går 3x snabbare än vid stegvisa utrullningar.



Regional marknadsintroduktion Gå in på nya marknader med trovärdighet med hjälp av lokaliserade kundreferensvideor som bygger förtroende genom kundberättelser på lokalt språk. Användningsfall: E-handelsvarumärke expanderar till europeiska marknader. Lokaliserar till tyska, franska, italienska och spanska. Lanserar samtidigt i hela Europa. Europeiska intäkter når 40 % av de amerikanska intäkterna inom 6 månader.



Säsongs- och högtidskampanjer Anpassa säsongskampanjer efter regionala helgdagar och kulturella evenemang. Black Friday för USA. Singles Day för Kina. Diwali för Indien. Varje region får kulturellt relevanta säsongskampanjer anpassade till lokala helgdagar och årstider på respektive halvklot. Användningsfall: Modevarumärke skapar säsongskampanjer. Lokaliserar för regionala årstider, helgdagar och kulturella evenemang. Global säsongsintäkt upp 55 % med regionalt relevanta kampanjer. Verifierat resultat: e-handelsvarumärken rapporterar 48 % högre konverteringsgrad med lokaliserat videoinnehåll jämfört med enbart engelskspråkiga sidor.



Lokalisering för e-handel och detaljhandel Skala upp video­marknadsföring för e‑handel på internationella marknader. Produktvideor lokaliserade per region som visar lokala priser, betalningsmetoder och fraktinformation. Stärk köparnas förtroende med lokalt relevant köpinformation. Användningsfall: Varumärke inom hemelektronik lokaliserar produktdemonstrationer till 15 språk som täcker Amazons marknadsplatser världen över. Den internationella intäkten ökar med 67 % år över år.

