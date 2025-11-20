Omdömen för webbplats och landningssida Placera videorekommendationer strategiskt på hela din webbsida. Rekommendationer på startsidan skapar omedelbar trovärdighet. Rekommendationer på landningssidor ökar konverteringsgraden. Rekommendationer på produktsidor bemöter specifika invändningar. Rekommendationer på prissidor motiverar investeringen. Användningsfall: Ett SaaS-företag placerar videorecensioner på varje produktsida som tar upp funktionsspecifika frågor. Förbättring av konverteringsgrad: 45 % jämfört med enbart textrecensioner.



Säljstöd och presentationer Ge säljteam videoreferenser som bemöter vanliga invändningar. Hantera ”era konkurrenter säger X” med videoreferenser från kunder som övervägde konkurrenter men valde er. Skapa ett bibliotek med kundreferenser organiserat efter bransch, företagsstorlek, användningsområde eller invändning. Användningsfall: B2B-programvaruföretag skapar 30 kundcasevideor som täcker olika branscher och företagsstorlekar. Säljcykeln förkortas med 25 % tack vare relevant social proof i varje steg.



Kundberättelser och fallstudier Förvandla skriftliga kundcase till ett engagerande videoformat. Kunden beskriver den ursprungliga utmaningen, varför de valde din lösning, hur implementationen gick, mätbara resultat och råd till andra. Längre kundberättelsevideor ger mer djup för potentiella kunder i övervägandefasen. Användningsfall: Professionell tjänstefirma omvandlar 15 skrivna kundcase till videobaserade kundberättelser. Engagemanget från potentiella kunder ökade 3x och antalet kvalificerade leads steg med 60 %.



Vårdgivartestimonialer som uppfyller HIPAA-krav Vårdgivare behöver patientberättelser samtidigt som de följer HIPAA:s sekretesskrav. AI-avatarer kan förmedla patienters framgångshistorier utan att avslöja deras identitet. Behandlingsresultat, upplevelseberättelser och rekommendationer av vårdinrättningar blir möjliga – med bibehållen integritet. Användningsfall: Vårdcentral skapar patientvideotestimonialer som lyfter fram behandlingserfarenheter och resultat utan HIPAA-överträdelser eller risker för patienters integritet.

Omdömesinnehåll för sociala medier Anpassa kundreferenser för spridning i sociala medier. 15–30 sekunder långa höjdpunkter från referensvideor för Instagram Reels, TikTok och LinkedIn. En regelbunden takt av kundreferensvideor bygger stadig social proof som en löpande innehållsstrategi. Användningsfall: E-handelsvarumärke publicerar kundreferensvideo tre gånger i veckan. Engagemangsgraden är 4x högre än för innehåll som bara visar produkter. Direkt koppling till 20 % av nykundsförvärvet.

