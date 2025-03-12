Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis
background leftbackground right
Personlig videoMarknadsföringByrå

Hur Ogilvy använde HeyGen för att få Gen Z att prata om sina känslor

BRANSCH:Byrå
AVDELNING:Marknadsföring
PLATS:🌍 New York City, New York
See what results HeyGen can get for you.
Learn more

Om du inte kan säga det, sjung det

Ogilvy, en av världens främsta reklambyråer, har i över 75 år skapat effekt för varumärken genom ikoniska, kulturförändrande och värdeskapande idéer. Milka, ett av de mest älskade och igenkännbara chokladvarumärkena, anlitade Ogilvy för att ta fram en kampanj med fokus på att 48 % av Gen Z känner sig obekväma med att dela sina känslor.

För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor hämtade Ogilvy och Milka inspiration från ett gammalt nederländskt ordspråk: ”Om du inte kan säga det, sjung det.” Därför samarbetade de med Snelle, en av Gen Z:s favoritartister inom nederländsk rap, för att skapa kampanjen ”Låt Snelle sjunga det åt dig”. På bara några minuter kan vem som helst skapa en personlig låt med hans röst, utseende och unika skrivstil. Allt de behöver göra är att köpa en Milka-kaka, skanna koden och skriva ner sina känslor.

Kampanjen använde tre AI-motorer. OpenAI skapar texter i Snelles karakteristiska stil, Uberduck klonar hans röst och HeyGen producerar verklighetstrogna videor med perfekt läppsynk. Tillsammans skapar de en upplevelse som är engagerande, personlig och berörande.

Recommended customer stories

Resource Image
Video Translation

Workday minskade lokaliseringstiden från månader till timmar med HeyGen, vilket möjliggör snabbare flerspråkig videoproduktion på 10–15 språk per projekt samtidigt som kostnaderna sänks och varumärkesidentiteten bevaras.

Learn more
Resource Image
Avatar Video

Se hur Komatsu använder HeyGens AI-teknik för att skala upp utbildningsvideor, effektivisera interna arbetsflöden och skapa smidigt globalt samarbete.

Learn more
Resource Image
Video Translation

Lär dig hur HubSpot använder HeyGen för att påskynda AI-driven videoproduktion, med snabbare skapande, smidig lokalisering och skalbar storytelling för globala team.

Learn more

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background