Om du inte kan säga det, sjung det

Ogilvy, en av världens främsta reklambyråer, har i över 75 år skapat effekt för varumärken genom ikoniska, kulturförändrande och värdeskapande idéer. Milka, ett av de mest älskade och igenkännbara chokladvarumärkena, anlitade Ogilvy för att ta fram en kampanj med fokus på att 48 % av Gen Z känner sig obekväma med att dela sina känslor.

För att hjälpa unga att uttrycka sina känslor hämtade Ogilvy och Milka inspiration från ett gammalt nederländskt ordspråk: ”Om du inte kan säga det, sjung det.” Därför samarbetade de med Snelle, en av Gen Z:s favoritartister inom nederländsk rap, för att skapa kampanjen ”Låt Snelle sjunga det åt dig”. På bara några minuter kan vem som helst skapa en personlig låt med hans röst, utseende och unika skrivstil. Allt de behöver göra är att köpa en Milka-kaka, skanna koden och skriva ner sina känslor.

Kampanjen använde tre AI-motorer. OpenAI skapar texter i Snelles karakteristiska stil, Uberduck klonar hans röst och HeyGen producerar verklighetstrogna videor med perfekt läppsynk. Tillsammans skapar de en upplevelse som är engagerande, personlig och berörande.