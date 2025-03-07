I över fyra decennier har Videoimagem legat i framkant inom produktion av företagsvideo i Brasilien. Byrån har byggt upp ett starkt rykte för att skapa högkvalitativt innehåll för utbildning, internkommunikation, produktlanseringar och företagskonferenser. I takt med att kundernas förväntningar utvecklades såg Videoimagem en växande efterfrågan på mer personligt, interaktivt och skalbart innehåll.

Till en början använde byrån andra AI-drivna videoverktyg för att skapa personanpassat innehåll, men stötte på begränsningar i avatarkvalitet, röstrealism och skalbarhet. Dessa begränsningar gjorde det svårt att leverera de högkvalitativa, engagerande videor som kunderna behövde.

Videoimagem behövde producera personaliserat videoinnehåll i stor skala och samtidigt säkerställa en smidig upplevelse för sina kunder, så de vände sig till HeyGen.

Lansera personliga videokampanjer för AB InBev med HeyGen

Videoimagem använde HeyGens plattform för att lansera personliga videokampanjer för AB InBev, med särskilt fokus på kunder i apparna BEES och Zé Delivery. Syftet med kampanjerna var att fördjupa kundrelationerna genom personligt, engagerande innehåll med brasilianska kändisar.

För AB InBevs BEES-app, som kopplar samman företaget med företagskunder som barer och stormarknader, skapade Videoimagem över 50 000 personliga videor. Dessa videor innehöll anpassat kampanjinnehåll där kunderna tilltalades med namn och fick se innehåll som var relevant för deras köphistorik.

För Zé Delivery-kampanjen, som riktade sig till enskilda konsumenter, använde Videoimagem avatarer av populära före detta fotbollsspelare som representerade stora lag från Rio de Janeiro. Dessa personliga videor hyllade kundernas favoritlag och skapade en känslomässig koppling. ”Vi har hört från dem … att engagemanget är mer än tre gånger högre jämfört med utan den personliga videon”, berättade Mathias. Kampanjen inleddes med att producera över 3 000 videor och visade från början stor potential att skalas upp.

Gör det möjligt för Videoimagem att skala upp produktionen av personliga videor

HeyGens avancerade plattform för videopersonalisering var den perfekta lösningen. Genom att integrera HeyGens API förbättrade Videoimagem sin videoproduktion med realistiska avatarer och naturtrogen röstkloning, vilket var avgörande för att nå de höga engagemangsnivåer som deras kunder krävde. Som Mathias Eichbaum, partner på Videoimagem, förklarade: ”Kvaliteten på avatarerna är mycket bättre än de alternativ vi har använt eller sett”, vilket understryker plattformens överlägsna funktioner.

HeyGens API-integration med verktyg som Eleven Labs gjorde det möjligt för Videoimagem att effektivisera röstkloning och skapa tusentals personliga videor utan att kompromissa med kvaliteten, vilket gjorde det till ett idealiskt val för storskaliga kampanjer. Samarbetet mellan Videoimagem och HeyGen präglades av snabb, praktisk support som hjälpte Videoimagem att lösa utmaningar och optimera plattformen för deras specifika behov.

Öka engagemang och kundrelationer

Resultaten från de personliga videokampanjerna var imponerande. Engagemangsnivåerna för videorna mer än tredubblades jämfört med icke‑personliga kampanjer. Kunder rapporterade tydliga förbättringar i användarinteraktioner, vilket visar att personligt anpassat innehåll var mer effektivt för att skapa djupare kundrelationer.

Mathias var särskilt imponerad av den felfria genomföringen av kampanjerna och sa: ”Vi var superimponerade … absolut inga problem. Allt fungerade bra, inga fel eller buggar.” Kvaliteten på avatarerna, de naturligt klingande rösterna och plattformens övergripande tillförlitlighet spelade en nyckelroll i att säkerställa att kampanjerna verkligen nådde fram till målgruppen.

De personliga videorna togs emot väl av kunder och Videoimagems klienter, som berömde möjligheten att producera storskaliga kampanjer utan att kompromissa med kvalitet eller engagemang. Genom att använda HeyGens plattform levererade Videoimagem en mer personlig och effektfull kommunikationsupplevelse och satte en ny standard för videomarknadsföring.

Framtiden för personliga videor med HeyGen

HeyGens banbrytande AI-teknik förändrade Videoimagems sätt att arbeta med personlig videoproduktion och gjorde det möjligt att leverera mycket engagerande innehåll i stor skala. Genom att lösa tidigare utmaningar kring avatarkvalitet, röstrealism och skalbarhet kunde Videoimagem hjälpa sina kunder att nå sina kunder på ett djupare och mer personligt plan.

Framöver planerar Videoimagem att skala upp sin användning av HeyGens plattform för att nå ännu bredare målgrupper och ytterligare stärka sin position som ledande inom skapande av personlig videoinnehåll. ”HeyGen hjälper oss att nå människor på ett mycket mer personligt sätt, och det gör att vi kan knyta bättre kontakt med dem”, säger Mathias.

Genom detta samarbete har Videoimagem inte bara ökat kundengagemanget utan också öppnat upp nya möjligheter för personlig videomarknadsföring, vilket stärker HeyGens roll som en nyckelaktör i framtidens digitala kommunikation.