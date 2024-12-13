O que é HeyGen?
HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que permite aos usuários criar instantaneamente e com eficiência vídeos de alta qualidade em larga escala em mais de 170 idiomas e dialetos. Seja para criar conteúdo para marketing, treinamento, e-learning ou vendas, a HeyGen torna a produção de vídeos rápida, escalável e acessível.
Tornando a narração de vídeo acessível
A HeyGen foi fundada em uma crença simples: a criação de vídeos deve ser descomplicada e acessível. A produção de vídeos tradicional é muito cara, lenta e intimidadora. Nosso fundador, Joshua Xu, percebeu que remover a câmera por meio da IA poderia liberar a criatividade para todos. Agora, com apenas um roteiro, qualquer pessoa pode gerar vídeos de alta qualidade sem filmar, editar ou enfrentar barreiras orçamentárias.
Seu parceiro na criação de vídeos com IA
A plataforma de vídeo AI da HeyGen foi projetada para atender às necessidades da narrativa moderna em larga escala. Desde a criação de vídeos liderados por avatares até a interatividade em tempo real, tradução e personalização, cada produto é desenvolvido para ajudar você a envolver seu público com rapidez, precisão e facilidade.
Vídeo Avatar
Acelere seu motor de criação de conteúdo produzindo vídeos profissionais em larga escala sem a necessidade de aparecer na câmera. Escolha entre uma biblioteca de avatares realistas ou crie seu próprio porta-voz digital. Depois, use a conversão de texto para vídeo para transformar qualquer conteúdo em um vídeo envolvente com avatares realistas, vozes naturais, gestos e expressões.
Tradução de Vídeo
Localize facilmente vídeos novos ou existentes para públicos globais com uma tradução de vídeo completa e sem interrupções. Traduza instantaneamente seu vídeo para mais de 170 idiomas e dialetos com dublagem de voz realista, sincronização labial precisa e edição de roteiro. Alcance novos mercados sem precisar regravar ou contratar atores de voz. Basta fazer o upload, traduzir e compartilhar.
Vídeo Personalizado
Personalize o conteúdo de vídeo para cada espectador usando dados personalizados e integrações de CRM. Insira automaticamente nomes, detalhes da empresa e mais para criar mensagens personalizadas únicas e relevantes em escala. É a maneira inteligente de aumentar o engajamento e impulsionar resultados com comunicação em vídeo verdadeiramente personalizada.
Avatar Interativo
Crie apresentadores virtuais com o poder da IA que podem engajar consumidores em tempo real. Conecte seu LLM ou crie uma base de conhecimento, e seu avatar poderá responder perguntas, guiar usuários ou entregar conteúdo dinâmico sob demanda. É uma maneira poderosa de transformar vídeo estático em experiências personalizadas e interativas.
Chega de ferramentas de vídeo AI fragmentadas
A suíte de produtos de IA de última geração da HeyGen reúne tudo sob o mesmo teto para uma experiência de usuário otimizada. Projetada para escala e narrativa, a HeyGen elimina o atrito das ferramentas fragmentadas enquanto atende silenciosamente ao limiar de qualidade invisível que seu público espera. É uma alternativa poderosa e intuitiva que estabelece um novo padrão para o que o vídeo de IA pode fazer.
|Plataforma
|Plataforma tudo-em-um
|Facilidade de uso
|Interface amigável ao usuário
|Qualidade do avatar
|Personalizável e realista
|Sincronização de entrega
|Gestos naturais & voz
|Polimento de marca
|Acabamento pronto para uso externo
|Velocidade de produção
|Velocidade, qualidade e escala
|Acesso à API
|Acesso à API para cada produto
|Suporte ao cliente
|Suporte & integração
Uma plataforma, casos de uso ilimitados
Marketing
A HeyGen oferece aos profissionais de marketing a liberdade de criar vídeos de qualidade profissional sob demanda. Com um roteiro e alguns cliques, você pode transformar qualquer material, de PDFs a blogs e apresentações de slides, em conteúdo de vídeo atraente e de acordo com a marca a qualquer momento, sem estourar o orçamento.
Anúncios em vídeo
Crie anúncios atraentes em uma fração do tempo e escale conteúdos de alto impacto sem estourar seu orçamento ou esgotar sua equipe.
Mídias sociais
Destaque-se com vídeos que param a rolagem, rápidos, escaláveis e com custo-benefício em qualquer plataforma, incluindo LinkedIn, TikTok, Instagram e mais.
Aprendizado & Desenvolvimento
A HeyGen capacita equipes a criar experiências de treinamento personalizadas, desde a conformidade até o desenvolvimento de funcionários e aprimoramento contínuo de habilidades. Nossa plataforma de vídeo com IA facilita a escalabilidade do aprendizado impactante sem sacrificar a qualidade ou a velocidade.
Cursos de aprendizagem
Pule ciclos de produção demorados e gere cursos de aprendizado de alta qualidade em minutos, seja criando uma palestra, tutorial ou guia passo a passo.
Treinamento baseado em habilidades
Crie facilmente vídeos com IA que tornam o treinamento baseado em habilidades mais interativo, envolvente e eficaz, levando a melhores taxas de conclusão e resultados.
Vendas
A HeyGen possibilita que equipes de vendas realizem abordagens personalizadas em larga escala, desde a prospecção até o acompanhamento e demonstrações do produto. Nossa plataforma de vídeo com IA ajuda os representantes a se destacarem em caixas de entrada lotadas, acelerar ciclos de negócios e construir relacionamentos mais fortes com os clientes.
Apresentações de vendas
Crie apresentações de vendas escaláveis e de alto impacto que educam os compradores e avançam as negociações antes mesmo de você entrar na chamada.
Prospecção de vendas
De propostas de saída a introduções pré-ligação e resumos pós-reunião, destaque-se em todas as etapas do processo de vendas com vídeos individualizados.
FAQ
HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com IA que permite gerar instantaneamente vídeos de alta qualidade em escala. Não é necessário câmera, equipe ou experiência em edição. Suporta mais de 170 idiomas e dialetos e é projetada para casos de uso em marketing, aprendizado e desenvolvimento, vendas e muito mais.
HeyGen é uma plataforma tudo-em-um que combina scripts, avatares, edição e localização em um fluxo de trabalho contínuo. Diferente de ferramentas fragmentadas ou plataformas com curvas de aprendizado acentuadas, HeyGen é intuitivo, rápido e desenvolvido para conteúdo de nível externo que escala conforme suas necessidades.
De forma alguma. A interface amigável do HeyGen torna fácil para qualquer pessoa criar vídeos polidos e profissionais com apenas alguns cliques.
Sim. Você pode escolher de uma ampla biblioteca de avatares realistas ou criar seu próprio porta-voz digital para combinar com sua marca. Você terá controle total sobre o tom de voz, gestos e estilo de entrega.
Com a tradução de vídeo embutida do HeyGen, você pode traduzir seu conteúdo para mais de 170 idiomas e dialetos com dublagem realista, sincronização labial precisa e scripts editáveis. É uma maneira econômica de localizar vídeos sem a necessidade de regravar ou contratar dubladores.
O vídeo personalizado permite que você crie vídeos únicos para cada espectador usando dados do CRM ou outras variáveis, como nome, empresa ou localização. É uma ferramenta poderosa para aumentar o engajamento em marketing, divulgação, integração e sucesso do cliente.
Interactive avatars are AI-powered virtual presenters that can engage viewers in real time. They can answer questions, guide users, or deliver dynamic content by connecting to scripts or knowledge bases, turning static content into two-way experiences.
Mais de 85.000 empresas — de startups a marcas corporativas — utilizam o HeyGen em diversos departamentos, incluindo marketing, aprendizado e desenvolvimento, suporte ao cliente e vendas. Usuários notáveis incluem OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy e mais.
Em média, os usuários relatam uma redução de 50% no tempo de pós-produção, economizam 3 horas por vídeo e reduzem os custos de tradução em 80%. Use nossa calculadora de ROI para estimar a economia potencial da sua equipe.
Sim. A HeyGen oferece integrações com plataformas populares, CRMs e sistemas de aprendizado para ajudar você a otimizar fluxos de trabalho e personalizar conteúdo em escala.