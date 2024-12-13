O que é HeyGen?

HeyGen é uma plataforma de geração de vídeos com IA que permite aos usuários criar instantaneamente e com eficiência vídeos de alta qualidade em larga escala em mais de 170 idiomas e dialetos. Seja para criar conteúdo para marketing, treinamento, e-learning ou vendas, a HeyGen torna a produção de vídeos rápida, escalável e acessível.

Mais de 37 milhões de vídeos criados no HeyGen. Crescendo a cada minuto.
15M+
Usuários do HeyGen
17M+
Avatares de foto criados
1,2M+
Avatares criados instantaneamente

Tornando a narração de vídeo acessível

A HeyGen foi fundada em uma crença simples: a criação de vídeos deve ser descomplicada e acessível. A produção de vídeos tradicional é muito cara, lenta e intimidadora. Nosso fundador, Joshua Xu, percebeu que remover a câmera por meio da IA poderia liberar a criatividade para todos. Agora, com apenas um roteiro, qualquer pessoa pode gerar vídeos de alta qualidade sem filmar, editar ou enfrentar barreiras orçamentárias.

Stats panel imageStats panel image
50%
Menos tempo em pós-produção
3 horas
Salvo por vídeo
80%
Redução nos custos de tradução

Seu parceiro na criação de vídeos com IA

A plataforma de vídeo AI da HeyGen foi projetada para atender às necessidades da narrativa moderna em larga escala. Desde a criação de vídeos liderados por avatares até a interatividade em tempo real, tradução e personalização, cada produto é desenvolvido para ajudar você a envolver seu público com rapidez, precisão e facilidade.

Vídeo Avatar

Acelere seu motor de criação de conteúdo produzindo vídeos profissionais em larga escala sem a necessidade de aparecer na câmera. Escolha entre uma biblioteca de avatares realistas ou crie seu próprio porta-voz digital. Depois, use a conversão de texto para vídeo para transformar qualquer conteúdo em um vídeo envolvente com avatares realistas, vozes naturais, gestos e expressões.

a woman with a waving hand bg gradient and tone exciteda woman with a waving hand bg gradient and tone excited

Chega de ferramentas de vídeo AI fragmentadas

A suíte de produtos de IA de última geração da HeyGen reúne tudo sob o mesmo teto para uma experiência de usuário otimizada. Projetada para escala e narrativa, a HeyGen elimina o atrito das ferramentas fragmentadas enquanto atende silenciosamente ao limiar de qualidade invisível que seu público espera. É uma alternativa poderosa e intuitiva que estabelece um novo padrão para o que o vídeo de IA pode fazer.

PlataformaPlataforma tudo-em-um
Facilidade de usoInterface amigável ao usuário
Qualidade do avatarPersonalizável e realista
Sincronização de entregaGestos naturais & voz
Polimento de marcaAcabamento pronto para uso externo
Velocidade de produçãoVelocidade, qualidade e escala
Acesso à APIAcesso à API para cada produto
Suporte ao clienteSuporte & integração

Veja como os clientes usam o HeyGen

video thumbnail

Uma plataforma, casos de uso ilimitados

Marketing

A HeyGen oferece aos profissionais de marketing a liberdade de criar vídeos de qualidade profissional sob demanda. Com um roteiro e alguns cliques, você pode transformar qualquer material, de PDFs a blogs e apresentações de slides, em conteúdo de vídeo atraente e de acordo com a marca a qualquer momento, sem estourar o orçamento.

Conteúdo de instruções

Treine funcionários, integre clientes ou compartilhe conhecimento com vídeos tutoriais profissionais, guias passo a passo e tutoriais de melhores práticas.

altalt

Aprendizado & Desenvolvimento

A HeyGen capacita equipes a criar experiências de treinamento personalizadas, desde a conformidade até o desenvolvimento de funcionários e aprimoramento contínuo de habilidades. Nossa plataforma de vídeo com IA facilita a escalabilidade do aprendizado impactante sem sacrificar a qualidade ou a velocidade.

Treinamento corporativo

Transforme quaisquer cursos baseados em texto em vídeos de treinamento corporativo de alta qualidade que melhoram a compreensão e a retenção do conhecimento sem a necessidade de equipes de produção caras.

altalt

Vendas

A HeyGen possibilita que equipes de vendas realizem abordagens personalizadas em larga escala, desde a prospecção até o acompanhamento e demonstrações do produto. Nossa plataforma de vídeo com IA ajuda os representantes a se destacarem em caixas de entrada lotadas, acelerar ciclos de negócios e construir relacionamentos mais fortes com os clientes.

IA SDRs

Os avatares interativos de IA da HeyGen atuam como SDRs virtuais de IA para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana.

altalt

Veja quanto o HeyGen pode economizar para você

Descubra quanto tempo e orçamento sua equipe pode economizar com a plataforma de vídeo AI da HeyGen, quantificando a redução de custos, a eficiência da produção e o potencial de receita.

um vídeo que diz conquista de vendas neleum vídeo que diz conquista de vendas nele
background image

Integre com seus aplicativos existentes

O HeyGen integra-se perfeitamente com aplicativos populares para trazer a criação de vídeos com IA diretamente para seus fluxos de trabalho existentes. Gere vídeos de alta qualidade de maneira rápida e eficiente sem alternar entre ferramentas.

background image

FAQ

HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos com IA que permite gerar instantaneamente vídeos de alta qualidade em escala. Não é necessário câmera, equipe ou experiência em edição. Suporta mais de 170 idiomas e dialetos e é projetada para casos de uso em marketing, aprendizado e desenvolvimento, vendas e muito mais.

HeyGen é uma plataforma tudo-em-um que combina scripts, avatares, edição e localização em um fluxo de trabalho contínuo. Diferente de ferramentas fragmentadas ou plataformas com curvas de aprendizado acentuadas, HeyGen é intuitivo, rápido e desenvolvido para conteúdo de nível externo que escala conforme suas necessidades.

De forma alguma. A interface amigável do HeyGen torna fácil para qualquer pessoa criar vídeos polidos e profissionais com apenas alguns cliques.

Sim. Você pode escolher de uma ampla biblioteca de avatares realistas ou criar seu próprio porta-voz digital para combinar com sua marca. Você terá controle total sobre o tom de voz, gestos e estilo de entrega.

Com a tradução de vídeo embutida do HeyGen, você pode traduzir seu conteúdo para mais de 170 idiomas e dialetos com dublagem realista, sincronização labial precisa e scripts editáveis. É uma maneira econômica de localizar vídeos sem a necessidade de regravar ou contratar dubladores.

O vídeo personalizado permite que você crie vídeos únicos para cada espectador usando dados do CRM ou outras variáveis, como nome, empresa ou localização. É uma ferramenta poderosa para aumentar o engajamento em marketing, divulgação, integração e sucesso do cliente.

Interactive avatars are AI-powered virtual presenters that can engage viewers in real time. They can answer questions, guide users, or deliver dynamic content by connecting to scripts or knowledge bases, turning static content into two-way experiences.

Mais de 85.000 empresas — de startups a marcas corporativas — utilizam o HeyGen em diversos departamentos, incluindo marketing, aprendizado e desenvolvimento, suporte ao cliente e vendas. Usuários notáveis incluem OpenAI, Pepsico, Samsung, HubSpot, Shopify, trivago, Ogilvy e mais.

Em média, os usuários relatam uma redução de 50% no tempo de pós-produção, economizam 3 horas por vídeo e reduzem os custos de tradução em 80%. Use nossa calculadora de ROI para estimar a economia potencial da sua equipe.

Sim. A HeyGen oferece integrações com plataformas populares, CRMs e sistemas de aprendizado para ajudar você a otimizar fluxos de trabalho e personalizar conteúdo em escala.

