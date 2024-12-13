IA para SDRs - Caso de Uso
Transforme avatares interativos de IA em seus representantes de vendas mais eficientes
A velocidade é importante nas vendas, mas sua equipe não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Os avatares interativos de IA da HeyGen atuam como SDRs virtuais de IA para responder perguntas de potenciais clientes, qualificar leads e agendar reuniões 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ofereça uma experiência de compra mais envolvente e personalizada em seu site e chamadas do Zoom para aumentar as conversões.
Benefícios e valor
Acelere a velocidade do pipeline e guie os clientes pelo caminho certo
Personalize o contato de vendas em escala sem aumentar o número de funcionários
Todo prospect deseja uma resposta rápida e relevante. Os avatares interativos da HeyGen oferecem uma experiência personalizada em escala, adaptando-se às diferentes perguntas dos compradores e guiando-os pelo funil de vendas sem a necessidade de mais SDRs.
Envolver e qualificar leads 24/7 para capturar todas as oportunidades
O tempo é tudo, mas a maioria das equipes de vendas não pode responder instantaneamente. Os SDRs de IA da HeyGen usam avatares interativos para atuar como seu assistente de vendas, fornecendo respostas instantâneas, consistentes e personalizadas às perguntas dos potenciais clientes a qualquer hora do dia.
Libere sua equipe para negócios de alto valor
Sua equipe de vendas deve estar fechando negócios, não respondendo a perguntas repetitivas. Os SDRs de IA da HeyGen cuidam do engajamento inicial e da qualificação em seu site, para que seus representantes gastem mais tempo com prospects qualificados que estão prontos para comprar.
Histórias de clientes
Descubra como equipes de vendas utilizam SDRs com IA
Como
crie SDRs poderosos de IA com HeyGen
Faça login no HeyGen e comece a configurar seu avatar interativo para engajar potenciais clientes, responder perguntas e qualificar leads — 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de uma equipe de vendas humana.
Escolha entre os avatares públicos da HeyGen ou use seu próprio avatar personalizado para uma experiência de marca. Clique em “Conhecimento” para criar ou editar uma Base de Conhecimento, garantindo que seu SDR de IA responda de forma consistente com a voz da sua marca.
Personalize a voz, o idioma e a personalidade do seu avatar para o seu público. Renomeie-o e confirme mensagens que estejam alinhadas com a sua estratégia de SDR de IA.
Antes de implantar, execute uma conversa de teste clicando em “Iniciar Nova Conversa”. Ajuste as respostas do AI SDR, modifique o tom e otimize a qualificação de leads.
Integre seu SDR de IA em seu site, páginas de destino ou chatbots para envolver visitantes em tempo real. Ou adicione-o às chamadas do Zoom para lidar com perguntas frequentes e manter os prospects envolvidos mesmo sem um representante ao vivo.
Após os testes, lance seu SDR de IA em todas as suas plataformas. Seja respondendo perguntas, capturando dados de potenciais clientes ou agendando reuniões, o avatar interativo da HeyGen garante que seu processo de vendas funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana.
FAQ
Um avatar interativo é um assistente virtual alimentado por IA que pode interagir com visitantes do site, responder perguntas de potenciais clientes e qualificar leads em tempo real. Os avatares interativos da HeyGen ajudam equipes de vendas e marketing a ampliar seu alcance, melhorar o engajamento e agendar mais reuniões sem aumentar o número de funcionários.
Os avatares interativos da HeyGen utilizam conversas impulsionadas por IA para coletar informações essenciais dos potenciais clientes, avaliar suas necessidades e encaminhar os leads qualificados para a equipe de vendas. Você pode personalizar as respostas do avatar com uma Base de Conhecimento para garantir que estejam alinhadas com seu processo de vendas e comunicação
Enquanto avatares interativos podem lidar com o engajamento inicial e a qualificação de potenciais clientes, eles são projetados para complementar sua equipe de SDR, e não substituí-la. Eles cuidam de tarefas repetitivas — respondendo a perguntas frequentes, capturando detalhes de contato e agendando reuniões — para que seus representantes possam se concentrar em fechar negócios.
Sim! Você pode personalizar a voz, o tom e o idioma do seu avatar para combinar com a sua marca. O HeyGen permite que você crie uma Base de Conhecimento personalizada, garantindo que o avatar forneça respostas precisas e alinhadas com a marca para os prospects.
Os avatares interativos da HeyGen podem ser incorporados ao seu site como chatbots movidos a IA para engajar visitantes, responder a perguntas sobre produtos e guiá-los pelo funil de vendas. Você também pode integrá-los a páginas de destino, formulários de solicitação de demonstração e portais de suporte.
Sim! Você pode enviar um avatar interativo para reuniões no Zoom para ajudar com demonstrações de produtos, responder perguntas frequentes e manter os prospects engajados. Isso é especialmente útil para escalar esforços de prospecção e automatizar conversas iniciais de vendas.
A HeyGen oferece uma API de Avatar Interativo que permite a integração perfeita com plataformas de CRM, chatbots e sistemas de gestão de leads. Desenvolvedores podem utilizar o projeto inicial do GitHub da HeyGen ou o pacote NPM para incorporar avatares interativos em fluxos de trabalho existentes.
Sim! Os avatares com inteligência artificial da HeyGen suportam múltiplos idiomas, facilitando a localização de conversas de vendas e o engajamento de públicos globais sem a necessidade de mais funcionários.
Avatares interativos são ideais para equipes de vendas B2B, empresas de SaaS, marcas de e-commerce e negócios baseados em serviços que precisam engajar prospectos em larga escala, qualificar leads e fornecer respostas instantâneas sem depender exclusivamente de representantes humanos.
Você pode configurar um avatar interativo com o HeyGen em menos de uma hora. Basta selecionar um avatar, personalizar sua Base de Conhecimento, testar as respostas e implantá-lo em seu site ou plataforma de vendas.